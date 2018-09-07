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В Геленджике представлен спасательный робот «Аврора»

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Российское предприятие «Радар ммс» представило на «Гидроавиасалоне-2018» в Геленджике роботизированный спасательный плот, передает ТАСС.

По словам директора предприятия Ивана Анцева, комплекс предназначен для доставки надувного плота терпящему бедствие человеку. Дрон может действовать как в автономном режиме, так и в ручном – при управлении с дистанционного пульта наземного либо авиационного базирования.

В Геленджике представлен спасательный робот «Аврора»
На Гидроавиасалоне


Изделие, созданное на российской элементной базе, прошло все испытания и готово к серийному производству. Аппарат оснащен двумя сонарами для поиска человека на воде или под водой и развивает скорость до 20 узлов. Подойдя к тонущему человеку, он автоматически выбрасывает рядом с ним надувной плот.

Разработчики отметили, что комплекс может быть размещен на балочном держателе вертолета типа Ми-8 и на специальном держателе вертолетов семейства «Ансат» и Ка-226. Кроме того, возможна его установка на борту любого судна с помощью специального ложемента.

Масса роботизированного комплекса – 30 кг, автономность до 60 минут (при температуре от -5 до +50 градусов по Цельсию).

Напомним, открывшийся в Геленджике 6 сентября «Гидроавиасалон-2018» продолжит свою работу до 9 сентября. Подобный форум проводится в России один раз в два года. Его организатором является Минпромторг РФ, устроителем – ОАК.
Использованы фотографии:
https://gelendzhik.travel
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8 комментариев
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  1. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 11:59
    +4
    Нет, в России "Аврора" должна быть одна...надо иное наименование. "Берегиня" к примеру. А то еще будет всякий раз перед началом спасательной операции залп из главного калибра давать...
  2. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 12:04
    +2
    А вот это-
    Изделие, созданное на российской элементной базе, прошло все испытания и готово к серийному производству. Аппарат оснащен двумя сонарами для поиска человека на воде или под водой и развивает скорость до 20 узлов. Подойдя к тонущему человеку, он автоматически выбрасывает рядом с ним надувной плот.
    ВЕЩЬ!!!
    автономность до 60 минут
    А больше и не надо,особенно в холодных водах-или сразу спасли,или замёрз...Кому как карта ляжет.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:13
      +1
      сказал бы "время покажет" но,программа уж больно ...дешёвенькая, скажу так: посмотрим-увидим,а то радуемся прожекту,а он раз-и под сукном...у нас это нормально...
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 12:19
        +5
        Знаешь,тёзка по отчеству-скажу так.Дешёвенько,дорого-ли,если хоть одного моряка когда-нибудь(не дай Бог представиться подобному случаю никому)спасёт сие творение инженерной мысли-УЖЕ НЕ ЗРЯ... hi
        1. Сергей985 Онлайн
          Сергей985 Сегодня, 12:41
          0
          Для севера особенно актуально. Там счет на минуты идет. Очень нужная штука. Лишь бы не затягивали с производством.
          1. dauria Онлайн
            dauria Сегодня, 13:15
            0
            Для севера особенно актуально.


            На Волге по весне в полыньях каждый год рыбаки тонут . Даже если и вытащат через полчаса - не факт , что почки не отвалятся и выживешь. Есть катерок на подушке, так он один на область. Баб катают летом лихо прямо по мелководью , веселятся.
      2. Лелёк Офлайн
        Лелёк Сегодня, 12:40
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        посмотрим-увидим,а то радуемся прожекту,а он раз-и под сукном...у нас это нормально...

        hi
        А как бы сейчас пригодилось это изделие в Ялте и Феодосии, которые заливают реки воды с неба. yes
  3. KRIK33 Офлайн
    KRIK33 Сегодня, 12:34
    0
    "Масса роботизированного комплекса – 30 кг"... Я так понимаю, что на фото не этот дрон... winked