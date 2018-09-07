В Геленджике представлен спасательный робот «Аврора»
Российское предприятие «Радар ммс» представило на «Гидроавиасалоне-2018» в Геленджике роботизированный спасательный плот, передает ТАСС.
По словам директора предприятия Ивана Анцева, комплекс предназначен для доставки надувного плота терпящему бедствие человеку. Дрон может действовать как в автономном режиме, так и в ручном – при управлении с дистанционного пульта наземного либо авиационного базирования.
Изделие, созданное на российской элементной базе, прошло все испытания и готово к серийному производству. Аппарат оснащен двумя сонарами для поиска человека на воде или под водой и развивает скорость до 20 узлов. Подойдя к тонущему человеку, он автоматически выбрасывает рядом с ним надувной плот.
Разработчики отметили, что комплекс может быть размещен на балочном держателе вертолета типа Ми-8 и на специальном держателе вертолетов семейства «Ансат» и Ка-226. Кроме того, возможна его установка на борту любого судна с помощью специального ложемента.
Масса роботизированного комплекса – 30 кг, автономность до 60 минут (при температуре от -5 до +50 градусов по Цельсию).
Напомним, открывшийся в Геленджике 6 сентября «Гидроавиасалон-2018» продолжит свою работу до 9 сентября. Подобный форум проводится в России один раз в два года. Его организатором является Минпромторг РФ, устроителем – ОАК.
По словам директора предприятия Ивана Анцева, комплекс предназначен для доставки надувного плота терпящему бедствие человеку. Дрон может действовать как в автономном режиме, так и в ручном – при управлении с дистанционного пульта наземного либо авиационного базирования.
На Гидроавиасалоне
Изделие, созданное на российской элементной базе, прошло все испытания и готово к серийному производству. Аппарат оснащен двумя сонарами для поиска человека на воде или под водой и развивает скорость до 20 узлов. Подойдя к тонущему человеку, он автоматически выбрасывает рядом с ним надувной плот.
Разработчики отметили, что комплекс может быть размещен на балочном держателе вертолета типа Ми-8 и на специальном держателе вертолетов семейства «Ансат» и Ка-226. Кроме того, возможна его установка на борту любого судна с помощью специального ложемента.
Масса роботизированного комплекса – 30 кг, автономность до 60 минут (при температуре от -5 до +50 градусов по Цельсию).
Напомним, открывшийся в Геленджике 6 сентября «Гидроавиасалон-2018» продолжит свою работу до 9 сентября. Подобный форум проводится в России один раз в два года. Его организатором является Минпромторг РФ, устроителем – ОАК.
- Использованы фотографии:
- https://gelendzhik.travel
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