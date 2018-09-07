Российские ССО провели учения в Средиземном море

Подразделения российских Сил специальных операций (ССО) в рамках проводимых в Средиземном море учений группировки Военно-морского флота и Военно-Космических сил, отработали комплекс задач по противодействию диверсантам, сообщает Минобороны РФ.Согласно сообщению Минобороны РФ, подразделения ССО отработали комплекс задач по переброске сил и средств ССО на различные операционные направления, в ходе которых выполнялись отдельные задачи по противодействию диверсантам противника на берегу при защите береговых сооружений и при защите фарватера от скрытого минирования донными минами. Кроме того, подразделения Сил специальных операций совместно с подразделениями морской пехоты ВМФ РФ, кораблями группировки и самолетами морской авиации, отработали задачи по подготовке зоны высадки морского десанта, противодействию пиратству на море, а также отработали освобождение заложников.В ходе выполнения учебно-боевых задач, военнослужащие ССО также отработали зачетные упражнения по действиям экипажей катеров при выполнении боевой задачи в сложных метеоусловиях в различное время суток.Ранее сообщалось, что в период с 1 по 8 сентября в Средиземном море проходят учения группировки российского флота и авиации. В учениях принимают участие 26 боевых кораблей и судов ВМФ России, включая две подводные лодки, а также самолеты Ту-160, Ту-142, Ил-38, Су-33 и Су-30СМ.