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Российские ССО провели учения в Средиземном море

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Подразделения российских Сил специальных операций (ССО) в рамках проводимых в Средиземном море учений группировки Военно-морского флота и Военно-Космических сил, отработали комплекс задач по противодействию диверсантам, сообщает Минобороны РФ.

Российские ССО провели учения в Средиземном море


Согласно сообщению Минобороны РФ, подразделения ССО отработали комплекс задач по переброске сил и средств ССО на различные операционные направления, в ходе которых выполнялись отдельные задачи по противодействию диверсантам противника на берегу при защите береговых сооружений и при защите фарватера от скрытого минирования донными минами. Кроме того, подразделения Сил специальных операций совместно с подразделениями морской пехоты ВМФ РФ, кораблями группировки и самолетами морской авиации, отработали задачи по подготовке зоны высадки морского десанта, противодействию пиратству на море, а также отработали освобождение заложников.


В ходе выполнения учебно-боевых задач, военнослужащие ССО также отработали зачетные упражнения по действиям экипажей катеров при выполнении боевой задачи в сложных метеоусловиях в различное время суток.

Ранее сообщалось, что в период с 1 по 8 сентября в Средиземном море проходят учения группировки российского флота и авиации. В учениях принимают участие 26 боевых кораблей и судов ВМФ России, включая две подводные лодки, а также самолеты Ту-160, Ту-142, Ил-38, Су-33 и Су-30СМ.


Использованы фотографии:
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12 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 12:15
    0
    мммда... напряжение,хоть топором руби...чем кончится ?
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 12:29
      0
      А когда его не было,напряжения?В море только так и выходили-уже к бою готовыми.Сейчас,смотрю,тоже самое-не рыбу ловят-тренируются...правильно делают,так и надо!
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:34
      +1
      А чем оно может кончиться?) ну шарахнут янки ракетами куда нибудь,все поорут и дальше гадюшник чистить будут. Это самое плохое, что может быть.
    3. NEOZ Офлайн
      NEOZ Сегодня, 12:41
      +1
      Цитата: андрей юрьевич
      чем кончится ?

      либо мы их, либо они у нас.....
    4. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 12:54
      +1
      Видео к новости
  2. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 12:17
    +2
    Согласно сообщению Минобороны РФ, подразделения ССО отработали комплекс задач по переброске сил и средств ССО на различные операционные направления, в ходе которых выполнялись отдельные задачи по противодействию диверсантам противника на берегу при защите береговых сооружений и при защите фарватера от скрытого минирования донными минами. Кроме того, подразделения Сил специальных операций совместно с подразделениями морской пехоты ВМФ РФ, кораблями группировки и самолетами морской авиации, отработали задачи по подготовке зоны высадки морского десанта, противодействию пиратству на море, а также отработали освобождение заложников.
    Еще бы отработали вопросы по "вежливому" минированию, всяческих вражьих "носителей ракет" и вообще бы - ЗАЧЕТ
    1. Соломон Кейн Офлайн
      Соломон Кейн Сегодня, 12:21
      +4
      Еще бы отработали вопросы по "вежливому" минированию, всяческих вражьих "носителей ракет" и вообще бы - ЗАЧЕТ

      Может и отработали.... wink
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 12:29
        +2
        Костя hi
        Цитата: Соломон Кейн
        Может и отработали...

        Пусть супостаты голову поломают что там отрабатывали . wink
    2. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 12:24
      +2
      про это молчат обычно
      1. Идущий Офлайн
        Идущий Сегодня, 12:27
        +2
        И правильно делают , а так озвучена доступная причина учений.
  3. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 13:30
    0
    Зачистка побережья вроде не их специализация
  4. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 13:31
    0
    Если я правильно припоминаю на выходных произойдут учебные пуски баллистических ракет wink