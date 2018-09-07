Турция испытала новый многоцелевой вертолёт Т625

Турецкий многоцелевой вертолет Т625, разрабатываемый турецкой государственной авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI), совершил свой первый полет. 6 сентября 2018 года в утреннее время первый опытный образец вертолета взлетел на небольшую высоту и в режиме зависания провел в воздухе 10 минут, сообщает блог bmpd.Турция ведет разработку вертолета Т625 с 2010 года. По заявлению разработчиков из TAI, вертолет предназначен как для военного, так и коммерческого применения. Официального названия у вертолета на настоящее время нет, а индекс "625" расшифровывается как "шеститонный - двухдвигательный - пятилопастный". Турецкий производитель заявляет вертолет как "полностью отечественный", но облик вертолета напоминает машины англо-итальянской компании AgustaWestland (ныне Leonardo Helicopter).Первый прототип вертолета Т625, выполненный в коммерческом многоцелевом исполнении, был впервые публично продемонстрирован в мае 2017 год, но первый полет совершил только сейчас. Т625 вмещает 12 пассажиров + 2 члена экипажа. На первом этапе предполагается оснащение двигателями LHTEC (Rolls-Royce/Honeywell), в дальнейшем планируется установка турецкого TSI400, но не раньше 2026 года. Серийное производство военного варианта планируется начать в 2021 году.