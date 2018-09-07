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«Ангара» будет взлетать с космодрома Восточный

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На космодроме Восточный началось строительство стартового комплекса для тяжелой ракеты «Ангара», передает Интерфакс сообщение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.



Строительство комплекса должно быть завершено к 2023 году.


В конце августа дирекция космодрома опубликовала на сайте госзакупок извещение о привлечении единственного поставщика услуг к строительству стартового космического комплекса на площадке 1А. Максимальная стоимость работ определена в сумму 38,75 млрд. рублей. Денежные средства будут перечислены двумя траншами: в 2019 году – 6,4 млрд. рублей, в 2021 году – 32,3 млрд. рублей.

Напомним, «Ангара» – ракета-носитель модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство ракет включает в себя носители 4 классов – от легкого («Ангара 1.1, грузоподъемность – 1,5 т) до тяжелого («Ангара А5», грузоподъемность – более 30 т).

Разработчиком носителей «Ангара» является Государственный НПЦ им. Хруничева.

Их грузоподъемность зависит от количества устанавливаемых на них универсальных ракетных модулей (УРМ). Один модуль – для носителей легкого класса («Ангара 1.1» и 1.2), три модуля – для среднего класса («Ангара А3») и пять – для тяжелого класса («Ангара А5»).

В июне в «Роскосмосе» сообщили, что в 2025 году с Восточного будет впервые запущена модернизированная ракета «Ангара-А5М».
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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10 комментариев
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  1. Русфанер Онлайн
    Русфанер Сегодня, 12:52
    +5
    Будет много новых уголовных дел...
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 12:57
      +6
      Не будет-выборы прошли.
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 12:58
        +3
        Главное, дрели-сверла - под замок smile
        1. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 13:09
          +4
          Затянувшееся решение. Успехов строителям.
          1. Например Онлайн
            Например Сегодня, 14:17
            +1
            Цитата: Русфанер
            Будет много новых уголовных дел...

            Цитата: Jolly oldster sailor
            Не будет-выборы прошли.

            Цитата: Тралл
            Главное, дрели-сверла - под замок smile

            да сколько у вас соплей-то? высмаркивайтесь в ванной у себя.

            Космос развиваем, и это вам не в радость.
            Построят комплекс и Ангара полетит.

            А вы продолжайте скулить.
  2. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 12:59
    0
    . Максимальная стоимость работ определена в сумму 38,75 млрд. рублей

    Как пачка сигарет. Перевернул и узнал максимальную цену, заодно и отпускную
  3. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 13:05
    +2
    Ни каких гос.инвестиция в Байконур,пусть зарабатывает или сдохнет.Больше здорового цинизма в отношении к бывшим "братьям" они это оценят.
  4. raw174 Онлайн
    raw174 Сегодня, 13:09
    +3
    Всё правильно, с Байконуром пора завязывать...
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 13:17
    -2
    ― Ну как?
    ― Попал. Утка. С яблоками. Она, кажется, хорошо прожарилась.
    ― Она, кажется, и соусом по дороге облилась.
    ― Да? Как это мило с ее стороны. Итак, прошу за стол!
    ....................................................................................................
    ― Что еще?
    ― Я хотел сказать, утка готова.
    ― Пусти ее. Пусть летает!
    * И она полетела *
    Так и с Ангарой, пусть летает...
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:46
    0
    А сверхтяжелой версии не будет? ??