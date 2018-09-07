«Ангара» будет взлетать с космодрома Восточный
На космодроме Восточный началось строительство стартового комплекса для тяжелой ракеты «Ангара», передает Интерфакс сообщение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Строительство комплекса должно быть завершено к 2023 году.
В конце августа дирекция космодрома опубликовала на сайте госзакупок извещение о привлечении единственного поставщика услуг к строительству стартового космического комплекса на площадке 1А. Максимальная стоимость работ определена в сумму 38,75 млрд. рублей. Денежные средства будут перечислены двумя траншами: в 2019 году – 6,4 млрд. рублей, в 2021 году – 32,3 млрд. рублей.
Напомним, «Ангара» – ракета-носитель модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство ракет включает в себя носители 4 классов – от легкого («Ангара 1.1, грузоподъемность – 1,5 т) до тяжелого («Ангара А5», грузоподъемность – более 30 т).
Разработчиком носителей «Ангара» является Государственный НПЦ им. Хруничева.
Их грузоподъемность зависит от количества устанавливаемых на них универсальных ракетных модулей (УРМ). Один модуль – для носителей легкого класса («Ангара 1.1» и 1.2), три модуля – для среднего класса («Ангара А3») и пять – для тяжелого класса («Ангара А5»).
В июне в «Роскосмосе» сообщили, что в 2025 году с Восточного будет впервые запущена модернизированная ракета «Ангара-А5М».
Строительство комплекса должно быть завершено к 2023 году.
В конце августа дирекция космодрома опубликовала на сайте госзакупок извещение о привлечении единственного поставщика услуг к строительству стартового космического комплекса на площадке 1А. Максимальная стоимость работ определена в сумму 38,75 млрд. рублей. Денежные средства будут перечислены двумя траншами: в 2019 году – 6,4 млрд. рублей, в 2021 году – 32,3 млрд. рублей.
Напомним, «Ангара» – ракета-носитель модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство ракет включает в себя носители 4 классов – от легкого («Ангара 1.1, грузоподъемность – 1,5 т) до тяжелого («Ангара А5», грузоподъемность – более 30 т).
Разработчиком носителей «Ангара» является Государственный НПЦ им. Хруничева.
Их грузоподъемность зависит от количества устанавливаемых на них универсальных ракетных модулей (УРМ). Один модуль – для носителей легкого класса («Ангара 1.1» и 1.2), три модуля – для среднего класса («Ангара А3») и пять – для тяжелого класса («Ангара А5»).
В июне в «Роскосмосе» сообщили, что в 2025 году с Восточного будет впервые запущена модернизированная ракета «Ангара-А5М».
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter