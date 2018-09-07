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Вмешалась Генпрокуратура. Новым главой ДНР назначен Денис Пушилин

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Новым главой самопровозглашенной Донецкой народной республики назначен председатель парламента ДНР Денис Пушилин. Республиканский Народный совет назначил Пушилина временно исполняющим до проведения выборов в республике, сообщает Донецкое агентство новостей.

Вмешалась Генпрокуратура. Новым главой ДНР назначен Денис Пушилин


Ранее Генпрокуратура ДНР вынесла решение о незаконном назначении на пост и.о. главы республики Дмитрия Трапезникова, который ранее занимал должность заместителя Совета министров ДНР при Захарченко. Согласно представления Генпрокуратуры, после смерти главы ДНР Захарченко, Совет министров должен быть распущен и все заместители главы Совмина, в том числе Трапезников, находятся в отставке, а значит не являются легитимной властью. Таким образом вице-премьер Дмитрий Трапезников был незаконно назначен на должность и.о. руководителя ДНР.


Выборы главы республики и депутатов парламента ДНР назначены Народным советом на 11 ноября. Также парламент снял полномочия руководителя республики с Александра Захарченко, погибшего 31 августа.

Ранее Денис Пушилин представлял интересы ДНР в контактной группе по Донбассу, сейчас решается вопрос, кто заменит его на этом посту.
Использованы фотографии:
Донецкое агенство новостей
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23 комментария
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  1. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 13:26
    +5
    Какие изменения глобальные на всех ведущих постах. Очень серьезный повод задуматься о гибели Захарченко.
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 13:32
      +2
      Да там и думать нечего.Неуловимые Джо из укрдрг...Для тех,кому думать и нечем.И не зачем.
      1. Например Онлайн
        Например Сегодня, 14:28
        0
        Вот и выборы которые откладывали из-за Минска. Посмотрим состоятся-ли.
    2. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 13:33
      +5
      что то мне всё не нравится в этой движухе...и Пушилин тоже, в ток-шоу даже ничего путного не говорил,так,набор фраз,как у ковтуна например...заготовочки. надоел "долгострой" этот. когда хоть какой то результат? намёк хотя бы? а то,Путин: ЛДНР не отдадим, в обиду не дадим...а обстреливать можно? что за хрень...
    3. Владыка Ситх Онлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 13:35
      +9
      Говорил же еще в выходные, что будет скорее всего Пушилин.

      А вот еще новость
      А.Тимофеева обвинили в присвоении 850 млн. руб.
      https://dan-news.info/obschestvo/odin-iz-rukovoditelej-apk-dnr-obvinil-timofeeva-v-zaxvate-sobstvennosti-na-850-mln-rublej.html
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 13:46
        +1
        Цитата: Владыка Ситх
        Говорил же еще в выходные, что будет скорее всего Пушилин.

        дык...тебе виднее оттуда... hi эх тимофеев-тимофеев.. видать болезнь чиновничья и у вас тоже прогрессирует.
        1. Стирбьорн Офлайн
          Стирбьорн Сегодня, 13:54
          +2
          Как Захарченко грохнули, так сразу обнаружили, что Тимофеев 850 млнов спер. Он же их не за раз украл, а в течении всего своего времени на посту, под руководством Захарченко между прочим. Вообщем грязь полезла наружу. Видать, дележка власти идет и заранее заготовленные компроматы появились
    4. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: Сергей985
      Какие изменения глобальные на всех ведущих постах. Очень серьезный повод задуматься о гибели Захарченко.

      Скоро станет понятно, куда ветер подует.
      1. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 14:12
        0
        Ну да: и снег тает , да и отлив начался(помягче сказать).
    5. гребень Офлайн
      гребень Сегодня, 14:24
      +1
      Мысли лезут в голову, о неслучайности гибели Захарченко. Пушилин, я извиняюсь никто и звать его никак, тряпка политическая. Думаю, мы скоро номера "Минских соглашений" будем считать десятками. Что будет с командой Захарченко? Всех поубивали бойцов командиров, на смену идет бизнес-грязь. Походу ждать каких то перемен не стоит. Укровояки будут продолжать ползучее наступление, пока не вцепятся в Российскую территорию. Возможно готовится какое-то соглашение с "партнерами" по Украине. Не удивлюсь, если в ЛДНР войдут западные "миротворцы", а Захарченко уже готовил "котлы" для укровояк. Были Комбриги, комбаты, выбивают военную составляющую , приходят политики салфетки.
  2. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 13:27
    +1
    Дом без хозяина-сирота
  3. Yalquzaq Офлайн
    Yalquzaq Сегодня, 13:27
    0
    МММ-щик дорвался до власти wassat
  4. Uncle Lee Онлайн
    Uncle Lee Сегодня, 13:27
    +1
    "Туман, туман, сплошная пелена
    А всего в двух шагах за туманами война"...
    Из песни слов не выкинешь.
    1. helmi8 Онлайн
      helmi8 Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Из песни слов не выкинешь

      Ну если дословно, то будет так:
      "Туман, туман, седая пелена
      И всего в двух шагах за туманами война..."
      А дальше про нас...
      "И гудят бои без нас, но за нами нет вины
      Мы к земле прикованы туманом
      Воздушные рабочие войны"
  5. Леший1975 Онлайн
    Леший1975 Сегодня, 13:30
    +5
    В ДНР пока еще не совсем как в РФ, как они население заставят за Пушилина проголосовать? Не слышал, что он пользуется популярностью и доверием у людей. Если не его будут пропихивать, то тогда до ноября не могли потерпеть что ли, скорее всего именно его. Или в Кремле настолько уверены, что все под 100% контролем и то, что помогает выигрывать выборы в РФ, поможет и в ДНР?
  6. solzh Онлайн
    solzh Сегодня, 13:30
    -1
    Денис Пушилин один из самых известных представителей ДНР. Думаю, что Пушилин не будет сдавать позиций ДНР киевской хунте и он будет продвигать идею присоединения Народных Республик в состав России.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 13:37
      +5
      Цитата: solzh
      0
      Денис Пушилин один из самых известных представителей ДНР.

      по ток шоу? да...
  7. сталевар Офлайн
    сталевар Сегодня, 13:31
    +2
    Хрен редьки не слаще. Убийства безнаказанные продолжаться.
  8. сорок восьмой Офлайн
    сорок восьмой Сегодня, 13:31
    0
    лигитимной властью

    Легитимной
  9. pru-pavel Онлайн
    pru-pavel Сегодня, 13:34
    -2
    Раньше он был МММщиком. Тем ДНРщиком, интересно это он на повышение или на понижение пошел
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:48
    +1
    Убирают от власти всех, кто был рядом с покойным Захарченко? ??Это наводит на неготивные мысли! !!
  11. Петр Царь Офлайн
    Петр Царь Сегодня, 14:13
    +2
    Воины в республиках сменились гражданскими "договорщиками". Теряется идея и дух 14го. Вот хочу верить в лучшее, но факты говорят об обратном.
    1. Леший1975 Онлайн
      Леший1975 Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: Петр Царь
      но факты говорят об обратном

      И уже давно говорят, но не все хотят слушать.