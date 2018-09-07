Вмешалась Генпрокуратура. Новым главой ДНР назначен Денис Пушилин

Новым главой самопровозглашенной Донецкой народной республики назначен председатель парламента ДНР Денис Пушилин. Республиканский Народный совет назначил Пушилина временно исполняющим до проведения выборов в республике, сообщает Донецкое агентство новостей.Ранее Генпрокуратура ДНР вынесла решение о незаконном назначении на пост и.о. главы республики Дмитрия Трапезникова, который ранее занимал должность заместителя Совета министров ДНР при Захарченко. Согласно представления Генпрокуратуры, после смерти главы ДНР Захарченко, Совет министров должен быть распущен и все заместители главы Совмина, в том числе Трапезников, находятся в отставке, а значит не являются легитимной властью. Таким образом вице-премьер Дмитрий Трапезников был незаконно назначен на должность и.о. руководителя ДНР.Выборы главы республики и депутатов парламента ДНР назначены Народным советом на 11 ноября. Также парламент снял полномочия руководителя республики с Александра Захарченко, погибшего 31 августа.Ранее Денис Пушилин представлял интересы ДНР в контактной группе по Донбассу, сейчас решается вопрос, кто заменит его на этом посту.