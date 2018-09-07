Новые тягачи для "Ярсов" от "КамАЗ"
Приказ Минобороны РФ о принятии на вооружение созданных компанией «КамАЗ» тягачей может быть подписан в октябре текущего года, приводит Российская газета слова руководителя проекта «Платформа-О» Владислава Полонского.
Полонский пояснил, что речь идет о трех шасси грузоподъемностью 25, 50 и 85 т, а также о двух тяжелых тягачах, способных транспортировать автопоезда весом до 165 т и прицепы (прицепные системы и самолеты) весом до 400 т. Предполагается, что они будут использоваться военными для ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М».
По его словам, унификация внутри семейства модульных высокомобильных систем, как и требовал заказчик, составляет 86%.
Руководитель проекта отметил, что такого уровня новизны технических решений, равно как и подобного класса в «мире до сих пор не существует». Платформы выполнены по схеме электрической трансмиссии «мотор-колесо».
Он напомнил, что тягачи успешно выдержали все испытания, была даже протестирована способность машин противостоять воздействию ядерного взрыва.
Благодаря электромоторам для каждого колеса платформы, каждое из них получает нужный крутящий момент. На большегрузах подобного типа впервые применен специальный дизель-привод. Кроме того, отсутствие в машине сцепления, коробки передач, дифференциалов и приводных валов позволило уменьшить массу машины.
Ожидается, что полный переход на новые шасси военное ведомство осуществит в течение 10 лет.
Полонский пояснил, что речь идет о трех шасси грузоподъемностью 25, 50 и 85 т, а также о двух тяжелых тягачах, способных транспортировать автопоезда весом до 165 т и прицепы (прицепные системы и самолеты) весом до 400 т. Предполагается, что они будут использоваться военными для ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М».
По его словам, унификация внутри семейства модульных высокомобильных систем, как и требовал заказчик, составляет 86%.
Руководитель проекта отметил, что такого уровня новизны технических решений, равно как и подобного класса в «мире до сих пор не существует». Платформы выполнены по схеме электрической трансмиссии «мотор-колесо».
Он напомнил, что тягачи успешно выдержали все испытания, была даже протестирована способность машин противостоять воздействию ядерного взрыва.
Благодаря электромоторам для каждого колеса платформы, каждое из них получает нужный крутящий момент. На большегрузах подобного типа впервые применен специальный дизель-привод. Кроме того, отсутствие в машине сцепления, коробки передач, дифференциалов и приводных валов позволило уменьшить массу машины.
Ожидается, что полный переход на новые шасси военное ведомство осуществит в течение 10 лет.
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