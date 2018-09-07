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Новые тягачи для "Ярсов" от "КамАЗ"

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Приказ Минобороны РФ о принятии на вооружение созданных компанией «КамАЗ» тягачей может быть подписан в октябре текущего года, приводит Российская газета слова руководителя проекта «Платформа-О» Владислава Полонского.



Полонский пояснил, что речь идет о трех шасси грузоподъемностью 25, 50 и 85 т, а также о двух тяжелых тягачах, способных транспортировать автопоезда весом до 165 т и прицепы (прицепные системы и самолеты) весом до 400 т. Предполагается, что они будут использоваться военными для ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М».


По его словам, унификация внутри семейства модульных высокомобильных систем, как и требовал заказчик, составляет 86%.

Руководитель проекта отметил, что такого уровня новизны технических решений, равно как и подобного класса в «мире до сих пор не существует». Платформы выполнены по схеме электрической трансмиссии «мотор-колесо».

Он напомнил, что тягачи успешно выдержали все испытания, была даже протестирована способность машин противостоять воздействию ядерного взрыва.

Благодаря электромоторам для каждого колеса платформы, каждое из них получает нужный крутящий момент. На большегрузах подобного типа впервые применен специальный дизель-привод. Кроме того, отсутствие в машине сцепления, коробки передач, дифференциалов и приводных валов позволило уменьшить массу машины.

Ожидается, что полный переход на новые шасси военное ведомство осуществит в течение 10 лет.

Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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13 комментариев
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  1. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 13:38
    +2
    Лукашенко в заставке к видео зачем-то приплели.

    Один из комментариев к видео
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 13:55
      +6
      Потому что Лукашенко отказался продавать МЗКТ. Лукашенко громко харкнул в адрес России — «Пусть попробуют сделать. Если мозгов хватит…». Похоже хватило. У МЗКТ машина не умеет делать «краба». А «Платформа-О» умеет. Кстати сделал ее АО «Ремдизель». До санкций входил в состав холдинга КАМАЗ. Сейчас формально независимая фирма. Так как КАМАЗ работает с Daimler и не хочет терять немцев.
      1. SOF Онлайн
        SOF Сегодня, 14:22
        0
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Похоже хватило

        ...отличная вышла стратегическая "сороконожка"....
        ....а окончание видео есть? - хотелось бы досмотреть как она косогор победила - для таких габаритов нетривиальная задача.....
  2. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 13:39
    0
    была даже протестирована способность машин противостоять воздействию ядерного взрыва.
    как? когда? испытания то не проводятся много лет! а...компьютерное моделирование...ну,тогда ой.а Батьку жалко...)))
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 13:48
      -1
      Ядренный взрыв разделили на составные части: 1.взрывная волна-динамит.2 световое излучение-фонариком посветили. Ну и самое главное:ЭМ излучение. Вот от него и боролись. А все вместе-ядерный взрыв
    2. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 13:49
      0
      Вообще то достаточно и ТНТ бахнуть. И да - компьютерное. Натурных данных о ЯВ накоплено достаточно. Не обязательно ядерный заряд подрывать.
    3. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 14:05
      +1
      Цитата: андрей юрьевич
      а Батьку жалко...)))

      Будем покупать у него автобусы, самосвалы, тракторы... А вот для обеспечения армии нужно иметь своё. Случись в Белоруссии какой нибудь "майдан", и стратегические ракеты останутся без колес. Украина кое чему научила. hi
      1. Хагалаз Онлайн
        Хагалаз Сегодня, 14:22
        0
        Да и для военных нужд, я думаю, закупки продолжатся. Я не исключаю параллельное применение двух платформ. Где какую применять определят. А вот спеси у батьки не много поуменьшится.
    4. BAI Онлайн
      BAI Сегодня, 14:22
      0
      Все образцы ВиВТ проходят испытания на стойкость к ПФ ЯО. Натурные испытаний не ведутся с 1990 года. Испытания на стойкость к ПФ - по частям, каждый фактор - на отдельном испытательном стенде.
  3. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 13:44
    0
    Обожглись на мотор сич, теперь на мазы дуем?
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:45
    -1
    Так и хочется кой кому на сайте нагрубить! am Когда я про это же писал, что КаМаЗ создает тягач под мбр, на меня вагонами наехали! !! am Прежде чем минусовать, урякалки, мозг задействуйте! !! fool fool fool
    1. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 14:15
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      ...урякалки, мозг задействуйте!

      Минусовали вас не урякалки, а плакальщики. Это разные, противоположные категории комментаторов.
  5. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:12
    0
    Камазовский тягач если честно очень круто выглядит ! good А по манёвренности вообще запредельно круто.А вот что касаемо Лукашенко по этому поводу тролить. Я ,против.Точнее категорически против.Нужен нам свой собственный универсальный тягач. Да , нужен.Будут его наши вояки покупать.Да ,будут.Ну а что касаемо белорусской подобной продукции.Так то бизнес и ничего личного.Ещё и безопасность страны hi