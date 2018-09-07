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Тегеран-18. Тройка обсудит будущее Сирии

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Президент России прибыл в Тегеран, где состоится трёхсторонний саммит Россия-Иран-Турция. Ни одна из сторон саммита не скрывает того, что в Тегеране фактически решается дальнейшая судьба Идлиба, а вместе с ним и основной части Сирийской Арабской Республики, которая ранее находилась в значительной степени под оккупацией ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (*запрещены в России).

Саммит в Тегеране ни для кого из лидеров не станет лёгкой прогулкой. Несмотря на то, что участников де-юре трое, саммит в итоге обещает стать куда более представительным, так как за наряду с Ираном, Россией и Турцией есть страны и силы, которые в саммите не участвуют лишь формально, но ведут прямые контакты с тем или иным представителем «тройки».

Тегеран-18. Тройка обсудит будущее Сирии

Фото leader.ir



Одним из примеров является Израиль, который контактирует с Россией на предмет оказания воздействия на Иран с той целью, чтобы иранские и проиранские силы в Сирии не расширяли своего военного присутствия. С Турцией напрямую контактируют США, войска которых совершают с турками совместное патрулирование в районе сирийского Манбиджа.

До саммита Анкара высказала претензии в отношении России в связи с нанесением авиаудара по боевикам на западе Идлиба. Турецкая сторона назвала эти действия ВКС РФ «ошибкой, которая приведёт к росту числа беженцев».

Обсуждение сирийской темы, учитывая все указанные факторы и подводные камни, обещает быть жарким. Хотелось бы выразить надежду на то, что стороны всё же достигнут консенсуса и примут такие решения, которые в первую очередь станут важными с точки зрения территориальной целостности и суверенитета самой Сирии.
Использованы фотографии:
leader.ir
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18 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:41
    +1
    По любому, боевиков нужно оттуда выбивать! Надо жестко держать свою позицию!
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 13:49
      0
      как так Израиль то по борту пустили...? интересный момент.
      1. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 13:55
        +1
        Интересы Израиля мы представляем. Так то они нейтральная сторона(формально, по крайней мере)
  2. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 13:42
    -3
    Да!Раньше такой формат более представительный был. Мельчаем господа! hi
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 13:47
      0
      С чего это Вы так решили? Как раз это и есть правильный формат.
      1. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 13:50
        -1
        Зона влияния. раньше весь мир, а теперь часть востока
        1. Сергей985 Онлайн
          Сергей985 Сегодня, 13:53
          +2
          Да 20 лет назад на ситуацию в своей стране повлиять не могли.
          1. андрей юрьевич Офлайн
            андрей юрьевич Сегодня, 13:54
            0
            Цитата: Сергей985
            Да 20 лет назад на ситуацию в своей стране повлиять не могли.

            кое кто смог...увы.
          2. dr.star75 Офлайн
            dr.star75 Сегодня, 13:58
            -1
            Ну так и Тегеран был в 43 а не в 41!
  3. тагил Офлайн
    тагил Сегодня, 13:53
    0
    Одним из примеров является Израиль, который контактирует с Россией на предмет оказания воздействия на Иран с той целью, чтобы иранские и проиранские силы в Сирии не расширяли своего военного присутствия.
    Израиль является врагом России и этого не скрывает, так что о каком воздействии тут можно говорить? Россия будет исходить только из своих интересов и Сирии.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 13:56
      +1
      Цитата: тагил
      Израиль является врагом России и этого не скрывает

      ничего себе заявление. аргументы ? они конечно крутятся как могут,но врагами России,никогда себя не представляли. даже сравнить страны-смешно.
    2. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 13:57
      0
      Обоснуйте. Израиль граничит с Сирией, его интересы в любом случае надо учитывать.
      1. тагил Офлайн
        тагил Сегодня, 14:01
        +2
        Легко.
        Nalin.ru опубликовал крайне важную статью репатрианта из Израиля Равида Гора, которую мы прочитали с опозданием и с опозданием же публикуем, - но она исключительно важна:

        10 мая 2010 года произошло первое событие из цепочки событий, которое меня привело к решению навсегда связать свою жизнь с Россией.

        Это было, когда самая популярная радиоведущая Израиля, Нава Коэн, сказала на всю страну в 8 утра на государственном радио Голос Израиля, обсуждая парад в честь 65-летия победы над Фашизмом на Красной Площади:

        «Мы-то отлично с вами знаем, что попытки Медведева переписать историю, приглашая на парад представителей стран-союзников, обречены на провал. Мы-то с вами знаем, кто на самом деле внёс самый большой вклад в победу над нацистской Германией. И это не была Россия»

        Уже тогда я начал что-то понимать, но не видел ещё масштаба той кампании, которая разворачивается против России в мире.

        Следующий тревожный звоночек прозвучал 2 мая 14-го года, когда многие из тех, кого я в Израиле называл друзьями, начали остро шутить про «запах жжёной ваты». Я чувствовал себя впервые чужим в своей стране. Я узнавал бывших соотечественников, родившихся в СССР и живущих в Израиле, разговаривающих на русском, с новой, неожиданной для себя стороны.

        Тем же летом я узнал из разговоров с разными людьми, что происходящее на Украине очень хорошо известно израильскому МИДу, что представители МИДа Израиля в мае 2014 года посетили и прифронтовую зону в Краматорске и Одессу, где ещё не выветрился запах гари. Отчёты поступили всем, кто хотел что-то знать, но не стоило и надеяться на осуждение людоедских действий новых властей в Киеве.

        Третье ключевая дата для меня — это 8 января 2016 года. Это был второй допрос в отделе контразведки службы ШАБАК на 32 этаже высотки напротив Генштаба в Тель-Авиве. Секретный лифт, доступ из другого здания. Пустая комната со столом, двумя стульями, компьютером и телефоном. 6 часов беседы-допроса не содержали в себе накала, но прозвучали слова, которые что-то сдвинули в моём сознании навсегда.

        Немолодой суровый следователь спецслужб сказал мне слова, которые изменили многое для меня:

        «Украина не является для Израиля враждебным государством. А Россия — враждебное Израилю государство, и наша задача — противостоять действиям России в Израиле. Ты же действуешь как агент влияния Кремля, поэтому ты здесь»

        Последний же ключевой момент, перевернувший мою жизнь, произошёл ровно год назад. 10 мая 16 года я сидел в комнате допросов ШАБАКа, облепленный датчиками детектора лжи. За 4 дня до этого я дерзнул задать вопрос русскому депутату Кнессета при личной встрече — желает ли она прокомментировать угрозы жизни и здоровью организаторам Бессмертного Полка в Израиле. Депутат, только что приехавшая с шествия Бессмертного Полка в Хайфе, где была запечатлена камерами телеканала Россия во главе колонны, ответила, что она не знает ничего ни про какой Бессмертный Полк. На следующий день раздался звонок с неопределяемого номера, и я был вызван на допрос.

        Ближе к концу того трудного дня 10 мая, другой следователь сказал мне на неплохом русском языке:

        «Ты русский, и ты всегда будешь прежде всего русским, а потом только израильтянином. Поэтому ты, в наших глазах, потенциальный предатель. И всегда им будешь. А сейчас признавайся, когда тебя завербовали.»

        К тому моменту я уже знал примерно десяток имён бывших офицеров и командиров Армии Обороны Израиля, которые тренировали национальную Гвардию Украины, добровольческие батальоны, убивающие русских на Донбассе. Они, не опасаясь преследования спецслужбами Израиля, давали интервью израильской и украинской прессе, вели бурную общественную деятельность в Израиле и часто летали между Киевом и Иерусалимом. И мне не было известно ни об одном факте их вызова на допрос или о каком-то преследовании, несмотря на прямой уголовный запрет на такую деятельность.

        Зная о таком, ещё и услышать на допросе те слова, которые были сказаны в мой адрес следователем… И это после 19 лет жизни в стране, после службы в боевых частях в годы Интифады, после трёх работы госслужащим, после того, как я похоронил трёх друзей, погибших в бою, после 12 лет безупречной службы в резерве, после многих лет добровольной миссии по работе над позитивным образом Израиля в глазах русских, взятой на себя из чувства патриотизма.

        Трудно подобрать слова, чтобы описать, как я себя чувствовал. Больше никакой возможности устроиться на престижную работу с отметкой в личном деле и жизнь и под постоянным приглядом. Странное поведение смартфона и компьютера, постоянный страх и необходимость выплаты совершенно дикого гонорара адвокату. Вот что меня ожидало в ответ на 19 лет любви к новой родине.

        1. Сергей985 Онлайн
          Сергей985 Сегодня, 14:08
          +1
          Может израильские коллеги ясности добавят? Мне, если это правда, сказать нечего.
          1. dr.star75 Офлайн
            dr.star75 Сегодня, 14:18
            +1
            Вы формат внимательно прочитали?Россия, Иран, Турция. Какой Израиль?С какого перепугу его мнение учитывать?Граничит?ну так Иордания тоже граничит. Кто может влиять на ситуацию, то мнение и учитывается.
            1. Сергей985 Онлайн
              Сергей985 Сегодня, 14:22
              0
              Вот Израиль, в отличии Иордании очень даже может на ситуацию влиять. Иначе эта бойня в Сирии будет бесконечной.
  4. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:10
    0
    Надеюсь ВВП знает что делает, раз влезли в большую драку, надо свою позицию тепер твердо и жестко держать....возможно опять - против всех...
  5. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 14:15
    +1
    Узел все туже затягивается, развязать его представляется возможным только мечом. Остаётся надеется на здравомислие приехавших и, главное, находящихся за кулисами.