Тегеран-18. Тройка обсудит будущее Сирии

Президент России прибыл в Тегеран, где состоится трёхсторонний саммит Россия-Иран-Турция. Ни одна из сторон саммита не скрывает того, что в Тегеране фактически решается дальнейшая судьба Идлиба, а вместе с ним и основной части Сирийской Арабской Республики, которая ранее находилась в значительной степени под оккупацией ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (*запрещены в России).Саммит в Тегеране ни для кого из лидеров не станет лёгкой прогулкой. Несмотря на то, что участников де-юре трое, саммит в итоге обещает стать куда более представительным, так как за наряду с Ираном, Россией и Турцией есть страны и силы, которые в саммите не участвуют лишь формально, но ведут прямые контакты с тем или иным представителем «тройки».Одним из примеров является Израиль, который контактирует с Россией на предмет оказания воздействия на Иран с той целью, чтобы иранские и проиранские силы в Сирии не расширяли своего военного присутствия. С Турцией напрямую контактируют США, войска которых совершают с турками совместное патрулирование в районе сирийского Манбиджа.До саммита Анкара высказала претензии в отношении России в связи с нанесением авиаудара по боевикам на западе Идлиба. Турецкая сторона назвала эти действия ВКС РФ «ошибкой, которая приведёт к росту числа беженцев».Обсуждение сирийской темы, учитывая все указанные факторы и подводные камни, обещает быть жарким. Хотелось бы выразить надежду на то, что стороны всё же достигнут консенсуса и примут такие решения, которые в первую очередь станут важными с точки зрения территориальной целостности и суверенитета самой Сирии.