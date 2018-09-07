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Британский авианосец HMS Queen Elizabeth прибыл в США

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Новейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth прибыл в Соединенные Штаты, где экипаж корабля проведет одно из самых важнейших испытаний, а именно протестирует истребители пятого поколения F-35B на "совместимость с авианосцем", передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу Королевского флота.

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth прибыл в США


Британский Королевский флот отказался от использования на своих новейших авианосцах катапульт и вместо палубных истребителей F-35C, разрабатываемых специально в интересах ВМС США и Великобритании, приняли решение закупить F-35B с вертикальным взлетом и посадкой.


Британский авианосец HMS Queen Elizabeth проведёт у американского побережья три месяца, во время которых будет тестировать F-35B на своей палубе. Всего планируется за это время совершить около 500 взлетов и посадок на палубу авианосца, при этом в испытаниях будут участвовать всего четыре британских пилота. Самолеты будут тестироваться на совместимость с авианосцем в различных режимах работы. Ранее сообщалось, что авианосец был протестирован на совместимость с вертолетами, испытания прошли успешно.

HMS Queen Elizabeth - головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Планируется, что после приведения в 2020 году авианосца в полную боевую готовность, его авиакрыло будет состоять из 40 истребителей-бомбардировщиков и вертолётов Merlin с возможностью расширения до 70 единиц. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B.

Использованы фотографии:
theguardian.com
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F-35C официально признан годным для проведения боевых вылетов
Британский авианосец отправился в США на летные испытания
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9 комментариев
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  1. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 13:53
    0
    Британский Королевский флот отказался от использования на своих новейших авианосцах катапульт

    Вот так вот . А нам либералы доказывали , что катапульты - это супер ноу-хау на авианосце. ))
    1. dr.star75 Офлайн
      dr.star75 Сегодня, 14:02
      +1
      Катапульта это и супер и ноухау, особенно электромагнитная. Вот не все её могут делать. К сожалению и мы тоже.
      1. lucul Онлайн
        lucul Сегодня, 14:19
        0
        Катапульта это и супер и ноухау, особенно электромагнитная. Вот не все её могут делать.

        А Израиль может сделать ?
        1. dr.star75 Офлайн
          dr.star75 Сегодня, 14:21
          0
          Может: начало у Тель Авива, трамплин у Ливана. там вся страна размером с авианосец
      2. Magic Archer Онлайн
        Magic Archer Сегодня, 14:23
        0
        Катапульта вещь необходимая,но технология только внедряется плюс ко всему англичан не устроила цена
  2. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 13:55
    0
    - Прилетайте к нам на Туманный Альбион.
    - Нет, лучше уж вы к нам плывите smile
  3. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 14:00
    0
    Ну им то он зачем?Ностальгия?
  4. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 14:03
    +1
    Пол фута под килем вам ))) на видео если на 0:19 секунде остановить прям Дарт Вэйдер по центру в плаще )))
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 14:23
      0
      Ага, эпичненько smile