Британский авианосец HMS Queen Elizabeth прибыл в США

Новейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth прибыл в Соединенные Штаты, где экипаж корабля проведет одно из самых важнейших испытаний, а именно протестирует истребители пятого поколения F-35B на "совместимость с авианосцем", передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу Королевского флота.Британский Королевский флот отказался от использования на своих новейших авианосцах катапульт и вместо палубных истребителей F-35C, разрабатываемых специально в интересах ВМС США и Великобритании, приняли решение закупить F-35B с вертикальным взлетом и посадкой.Британский авианосец HMS Queen Elizabeth проведёт у американского побережья три месяца, во время которых будет тестировать F-35B на своей палубе. Всего планируется за это время совершить около 500 взлетов и посадок на палубу авианосца, при этом в испытаниях будут участвовать всего четыре британских пилота. Самолеты будут тестироваться на совместимость с авианосцем в различных режимах работы. Ранее сообщалось, что авианосец был протестирован на совместимость с вертолетами, испытания прошли успешно.HMS Queen Elizabeth - головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Планируется, что после приведения в 2020 году авианосца в полную боевую готовность, его авиакрыло будет состоять из 40 истребителей-бомбардировщиков и вертолётов Merlin с возможностью расширения до 70 единиц. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B.