Аналитика

Украина – ДНР. Кто на кого не наступит?

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Российские и украинские СМИ на все лады анализируют прозвучавшее из уст полковника Басурина, заместителя командующего оперативным командованием ДНР, заявление о подготовке Киевом наступления на южном фланге обороны республики.

"На основании разведданных, полученных нами от источников из Генерального штаба ВСУ, штаба объединенных сил и штабов соединений в зоне конфликта, становится ясно, что на мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника. Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек".


Эдуард Александрович достаточно подробно расписал план операции ВСУ, перечислил номера воинских частей и задачи, которые им поставлены. Более того, заместитель командующего оперативным командованием даже назвал сроки проведения операции.




Почему мы вынуждены несколько скептично смотреть на ситуацию? Все просто. Разговоры о наступлении в районе Мариуполя идут аж с 2014 года. Но дальше разговоров дело не идет, поэтому мы решили рассмотреть вопрос с точки зрения военно-экономического толка.

О военном мы чуть позже, сперва об экономическом. Поскольку, как нам кажется, это более животрепещущий вопрос.

Итак, что есть в экономической составляющей? А в ней есть деньги. А деньги – это такая штука, которая есть не у всех и которой явно не хватает всем, у кого нет печатного станка.

И вот картина: вся Прибалтика кричит о том, что завтра Россия оккупирует все три составляющих и… просит денег и оружия у США! Грузия орет дурным голосом о том, что русские в Абхазии истекают слюной, глядя в сторону Тбилиси и… просит денег у США!

Украина уже достала всех рассказами о том, что ведет кровопролитную войну за свою и европейскую свободу с Россией и… просит всего! Денег, оружия, снаряжения, денег, денег, денег!

А что с другой стороны? А с другой стороны все точно так же. Армения (раньше, да) верещала об угрозе со стороны Азербайджана и просила оружия в кредит, то есть денег.

Ну и вполне нормально, что в ДНР решили пойти по последнему пути, тем более что, в отличие от вышеперечисленного списка, в плане заработать в республике совсем печально. Значит, надо просто получать деньги из России.

А просто никто не даст. И в этом плане крики Басурина на тему того, что завтра начнется очередное наступление ВСУ на республику, создает полное впечатление, что написано по той же методичке, что и у остальных. Дайте денег. Оружия, боеприпасов, горючего (особенно). Дайте.

И именно потому, что никто просто так не даст, кричать надо громко и аргументировать от души. Сегодня – особенно.

Так что нового ничего. Все старо как мир, если судить по нашим примерам. Переходим к военной составляющей.

Повторимся, что разговоры о наступлении в этом районе идут с 2014 года. Район идеален для наступления с точки зрения тактики. И украинцы с того же 2014 года говорили о наступлении в этом районе систематически и регулярно.

И не наступали.

То ли потому, что разведчики ДНР вовремя раскрывали их планы, то ли еще почему. За разведку порадуемся от души, а насчет всего остального поговорим.

Итак, вопрос: в чем «фишка» наступления под Мариуполем?

Отрезать ЛДНР от России? Отрезать надо по суше. И на довольно большом отрезке. Рискуя получить в бочину от ЛНР.

Отрезать от Азовского моря? Азовское море абсолютноне интересно для сторон, поскольку играет чисто политическую роль. Политически да, перемога та еще будет. Лишить ДНР порта в Новоазовске и возможности ловить хамсу – это действительно серьезно. Ведь хамса – это то, без чего ДНР хана придет в самые кратчайшие сроки.

Дойти до границы с Россией? Более чем сомнительно. Ценность невелика, потери в любом случае будут огромны. Да и не вариант, что «северным ветром» какую-нибудь пакость с российской стороны не принесет.

И что мы имеем? Цели и задачи более чем сомнительные. Скрыть передислокацию, которая проводится в течение достаточно длительного времени, невозможно. Поэтому достоверность фактов появления новых частей на участке будущего наступления близка к 100%.

Позвольте выразить сомнение, что наступление вообще произойдет.

Почему этого не произойдет, рассмотрим ниже. А сейчас о заявлении полковника Басурина. Чтобы сразу отбросить все обвинения этого офицера в дезинформации или умышленном разжигании противостояния.

Эдуард Басурин описывает схему наступления довольно четко. Атаку на Новоазовск начинает 36-я бригада. Севернее, в направлении поселка Розы Люксембург, наступает 79-я бригада. На Тельманово выдвигается 128-я горно-стрелковая бригада.

По мере наступления захваченные территории занимают полк специального назначения "Азов" и 79-я десантно-штурмовая бригада. Их задача — борьба с оставшимися в тылу наступающих остатками республиканских подразделений и их пособников. Практически "Азов" и 79 ДШБ будут заниматься зачисткой территории.

Теоретически план выглядит вполне удобоваримо. Глубина наступления небольшая, до 40 километров, вплоть до украинско-российской границы. Отсутствие серьезных водных преград. Правый фланг наступления будет прикрыт побережьем Азовского моря.

Накопление сил на участке главного удара, захват позиций при впечатляющем перевесе в живой силе и технике, выход к границе с одной стороны и Азовскому морю — с другой. Отрезая таким образом ДНР от побережья. В соответствии с украинской сказкой о российской агрессии, таким образом лишая Россию возможности высадки морского десанта.

Либо провоцируя Россию на эту высадку у себя в тылу. Было бы чем высаживать, но это совсем другая история.

Итак, резюме.

Наступление будет. Но такое, локальное. На небольшую глубину, от 100 до 500 метров. С целью «захвата плацдарма для будущего крупномасштабного наступления». То есть чуть укрупненный вариант знаменитых "жабьих прыжков". В надежде, что реакция России и других стран Европы и США будет стандартна. Разговоры, озабоченность, призывы к выполнению Минских соглашений и прочая ерунда.

Не более того. Если это «наступление» провалится, значит, надо больше денег. Если наступление вдруг начнет успешно развиваться, то надо будет еще больше денег. А если наступление не начнется, то «прыжок на месте, провокация», потому что нет денег и опять-таки надо денег.

Все очень логично.

Примерно то же самое рисуется и с другой стороны. Главное – это аргументация для получения денег и ресурсов. Этакая игра на выживание. Где важно не нанести противнику урон, а урвать у союзника денег и прочих вкусняшек.

А для этого вполне достаточно штатного набора: увеличения взаимных обвинений, нагнетание обстановки в целом и «рассекречивание» различных планов в ассортименте, провокаций и перестрелок.

Истерика закончится с началом осенней распутицы…
Автор:
Роман Скоморохов, Александр Ставер
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8 комментариев
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  1. Chertt Онлайн
    Chertt Сегодня, 05:47
    +6
    Примерно то же самое рисуется и с другой стороны (ЛДНР). Главное – это аргументация для получения денег и ресурсов. Этакая игра на выживание. Где важно не нанести противнику урон, а урвать у союзника денег и прочих вкусняшек

    А не слишком ли циничный подход господа авторы. В Республиках люди не за "плюшки" умирают
    1. Быков. Офлайн
      Быков. Сегодня, 05:58
      +2
      Цитата: Chertt
      Примерно то же самое рисуется и с другой стороны (ЛДНР). Главное – это аргументация для получения денег и ресурсов. Этакая игра на выживание. Где важно не нанести противнику урон, а урвать у союзника денег и прочих вкусняшек

      А не слишком ли циничный подход господа авторы. В Республиках люди не за "плюшки" умирают

      Согласен. Автор явно перегнул палку с аналогиями.
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 06:06
        -2
        Война сама по себе цинична. Я лично тоже не понимаю Басурина и этих воплей. Еще бы анимацию включил и 3 д моделек наклеили.
    2. Ales Офлайн
      Ales Сегодня, 06:30
      +3
      Да, там живут люди. И на Украине тоже люди. Американцам же нужна небольшая война на Украине. Не важно, что погибнут люди. Ради присутствия военного в мире они убили и своих американцев в башнях-близнецах. Шавки-националисты-украинцы и подлецы, стоящие у власти на Украине, готовы спровоцировать столкновение лишь бы угодить хозяину. Все делается ради жесткого нажима на нашу страну
      1. Chertt Онлайн
        Chertt Сегодня, 06:43
        +1
        Цитата: Ales
        Да, там живут люди. И на Украине тоже люди. Американцам же нужна небольшая война

        Это все понятно. Но нельзя ставить знак равенства между карателями ВСУ и ополчением Донбаса, как нам пытаются "втолковать". Надо твердо знать -правда с нами
  2. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:04
    +2
    Наступление будет. Но такое, локальное. На небольшую глубину, от 100 до 500 метров. С целью «захвата плацдарма для будущего крупномасштабного наступления».


    Черт его знает... what будет или не будет...то что там происходит дурдом напоминает и все действия Киевского режима это поведение больных из палаты №6 сумасшедшего дома.
    Главное нам не стать такими же как они...сумасшедшими.
    Надо больше опасаться не майданутых а тех кто за их спинами толкает их на авантюры...кураторов из США...вот кто там главный наш враг...
    хитрый,коварный,расчетливый и безжалостный.
    Убийство Захарченко я думаю произошло именно с их отмашки и надо американцам ясно дать понять что за такие действия они должны заплатить головой своего куратора.
  3. Stakan Онлайн
    Stakan Сегодня, 06:26
    0
    Боснийский вариант явно готовят..Но пусть хунта имеет ввиду ,что махновщины как в 2014-2016 г. в ДНР уже нет .Там фактически сформировались госструктуры и армия в том числе(все по уставу)..Пусть проверят ! А Россия в этот конфликт явно не полезет ,слишком там все мутно..пусть сперва сами между собой разберутся ..Думаю скоро кого нибудь завалят в Киеве (за Захарченко и др.) И начнется очередная истерия с обоих сторон..
  4. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    +2
    Авторы по своей привычке выдвинули "единственно правильное" предположение - наступления не будет, если будет то локальное. ДНР просто нужны деньги. А вы сами верите в то, что пишите? По вашему так не стоит даже реагировать на опасения представителей республик, т.к. это
    Главное – это аргументация для получения денег и ресурсов
    Правильно выше написали - цинично и со временем это уже видно невооруженным глазом.