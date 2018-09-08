Украина – ДНР. Кто на кого не наступит?

"На основании разведданных, полученных нами от источников из Генерального штаба ВСУ, штаба объединенных сил и штабов соединений в зоне конфликта, становится ясно, что на мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника. Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек".

Российские и украинские СМИ на все лады анализируют прозвучавшее из уст полковника Басурина, заместителя командующего оперативным командованием ДНР, заявление о подготовке Киевом наступления на южном фланге обороны республики.Эдуард Александрович достаточно подробно расписал план операции ВСУ, перечислил номера воинских частей и задачи, которые им поставлены. Более того, заместитель командующего оперативным командованием даже назвал сроки проведения операции.Почему мы вынуждены несколько скептично смотреть на ситуацию? Все просто. Разговоры о наступлении в районе Мариуполя идут аж с 2014 года. Но дальше разговоров дело не идет, поэтому мы решили рассмотреть вопрос с точки зрения военно-экономического толка.О военном мы чуть позже, сперва об экономическом. Поскольку, как нам кажется, это более животрепещущий вопрос.Итак, что есть в экономической составляющей? А в ней есть деньги. А деньги – это такая штука, которая есть не у всех и которой явно не хватает всем, у кого нет печатного станка.И вот картина: вся Прибалтика кричит о том, что завтра Россия оккупирует все три составляющих и… просит денег и оружия у США! Грузия орет дурным голосом о том, что русские в Абхазии истекают слюной, глядя в сторону Тбилиси и… просит денег у США!Украина уже достала всех рассказами о том, что ведет кровопролитную войну за свою и европейскую свободу с Россией и… просит всего! Денег, оружия, снаряжения, денег, денег, денег!А что с другой стороны? А с другой стороны все точно так же. Армения (раньше, да) верещала об угрозе со стороны Азербайджана и просила оружия в кредит, то есть денег.Ну и вполне нормально, что в ДНР решили пойти по последнему пути, тем более что, в отличие от вышеперечисленного списка, в плане заработать в республике совсем печально. Значит, надо просто получать деньги из России.А просто никто не даст. И в этом плане крики Басурина на тему того, что завтра начнется очередное наступление ВСУ на республику, создает полное впечатление, что написано по той же методичке, что и у остальных. Дайте денег. Оружия, боеприпасов, горючего (особенно). Дайте.И именно потому, что никто просто так не даст, кричать надо громко и аргументировать от души. Сегодня – особенно.Так что нового ничего. Все старо как мир, если судить по нашим примерам. Переходим к военной составляющей.Повторимся, что разговоры о наступлении в этом районе идут с 2014 года. Район идеален для наступления с точки зрения тактики. И украинцы с того же 2014 года говорили о наступлении в этом районе систематически и регулярно.И не наступали.То ли потому, что разведчики ДНР вовремя раскрывали их планы, то ли еще почему. За разведку порадуемся от души, а насчет всего остального поговорим.Итак, вопрос: в чем «фишка» наступления под Мариуполем?Отрезать ЛДНР от России? Отрезать надо по суше. И на довольно большом отрезке. Рискуя получить в бочину от ЛНР.Отрезать от Азовского моря? Азовское море абсолютноне интересно для сторон, поскольку играет чисто политическую роль. Политически да, перемога та еще будет. Лишить ДНР порта в Новоазовске и возможности ловить хамсу – это действительно серьезно. Ведь хамса – это то, без чего ДНР хана придет в самые кратчайшие сроки.Дойти до границы с Россией? Более чем сомнительно. Ценность невелика, потери в любом случае будут огромны. Да и не вариант, что «северным ветром» какую-нибудь пакость с российской стороны не принесет.И что мы имеем? Цели и задачи более чем сомнительные. Скрыть передислокацию, которая проводится в течение достаточно длительного времени, невозможно. Поэтому достоверность фактов появления новых частей на участке будущего наступления близка к 100%.Позвольте выразить сомнение, что наступление вообще произойдет.Почему этого не произойдет, рассмотрим ниже. А сейчас о заявлении полковника Басурина. Чтобы сразу отбросить все обвинения этого офицера в дезинформации или умышленном разжигании противостояния.Эдуард Басурин описывает схему наступления довольно четко. Атаку на Новоазовск начинает 36-я бригада. Севернее, в направлении поселка Розы Люксембург, наступает 79-я бригада. На Тельманово выдвигается 128-я горно-стрелковая бригада.По мере наступления захваченные территории занимают полк специального назначения "Азов" и 79-я десантно-штурмовая бригада. Их задача — борьба с оставшимися в тылу наступающих остатками республиканских подразделений и их пособников. Практически "Азов" и 79 ДШБ будут заниматься зачисткой территории.Теоретически план выглядит вполне удобоваримо. Глубина наступления небольшая, до 40 километров, вплоть до украинско-российской границы. Отсутствие серьезных водных преград. Правый фланг наступления будет прикрыт побережьем Азовского моря.Накопление сил на участке главного удара, захват позиций при впечатляющем перевесе в живой силе и технике, выход к границе с одной стороны и Азовскому морю — с другой. Отрезая таким образом ДНР от побережья. В соответствии с украинской сказкой о российской агрессии, таким образом лишая Россию возможности высадки морского десанта.Либо провоцируя Россию на эту высадку у себя в тылу. Было бы чем высаживать, но это совсем другая история.Итак, резюме.Наступление будет. Но такое, локальное. На небольшую глубину, от 100 до 500 метров. С целью «захвата плацдарма для будущего крупномасштабного наступления». То есть чуть укрупненный вариант знаменитых "жабьих прыжков". В надежде, что реакция России и других стран Европы и США будет стандартна. Разговоры, озабоченность, призывы к выполнению Минских соглашений и прочая ерунда.Не более того. Если это «наступление» провалится, значит, надо больше денег. Если наступление вдруг начнет успешно развиваться, то надо будет еще больше денег. А если наступление не начнется, то «прыжок на месте, провокация», потому что нет денег и опять-таки надо денег.Все очень логично.Примерно то же самое рисуется и с другой стороны. Главное – это аргументация для получения денег и ресурсов. Этакая игра на выживание. Где важно не нанести противнику урон, а урвать у союзника денег и прочих вкусняшек.А для этого вполне достаточно штатного набора: увеличения взаимных обвинений, нагнетание обстановки в целом и «рассекречивание» различных планов в ассортименте, провокаций и перестрелок.Истерика закончится с началом осенней распутицы…