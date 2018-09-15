Голодание. Личный опыт: как в 44 года выглядеть на 26 лет

Как и многих людей, меня всегда интересовали возможности сделать своё тело здоровым, выносливым, работоспособным физически и умственно, наконец, просто красивым, независимо от возраста. Поэтому я активно интересовался любой информацией, затрагивавшей нужную мне тему. В 1989 году я наткнулся на книгу академика Юрия Сергеевича Николаева «Голодание ради здоровья» и понял: это то, что я искал!Профессор Николаев был врач-диетолог, так же, как и его отец. Вообще, Николаевы – старинная русская медицинская семья. Отец профессора состоял в переписке с американским диетологом и знаменитым писателем Эптоном Синклером, автором известной книги «Чикагские бойни», которая была всеамериканским бестселлером. Прочитав её, тогдашний американский президент Теодор Рузвельт демонстративно выбросил сосиски, поданные ему на завтрак.Профессор Николаев много десятилетий проводил опыты с лечебным голоданием в целях лечения сначала психических расстройств, а потом и других болезней. Ведь ещё Гиппократ и Авиценна говорили: «То, что не может вылечить голод, не вылечит никто…» В клинике Николаева разработаны способы голодания и выхода из него, которые исключительно приспособлены к российскому психологическому складу, ментальности, пищевым потребностям и климату. Так вот, во время лечения с помощью голодания профессор заметил и отметил в своей книге, что в организмах пациентов проходят явные и мощные процессы обновления внутренних органов и омолаживание внешности. Когда организм полностью переходит на внутреннее питание, то есть ест «сам себя», внутри исчезают различные послеоперационные спайки и повреждения, на коже почти исчезают шрамы, рубцы, она натягивается, разглаживаются морщины. А после выхода из голода очень хочется много двигаться, физически работать до пота. Впрочем, ещё древнегреческие олимпийские тренеры заставляли своих воспитанников голодать перед соревнованиями, а после окончания голода – много тренироваться, была даже поговорка: «Кто дольше проголодал, тот и победитель».Узнав всё это, я связался с профессором и предложил ему взять меня в клинику, чтобы поголодать с целью омоложения. Николаева это заинтересовало, он согласился и, преодолев изрядную порцию бюрократических барьеров, я лёг в николаевскую клинику в феврале 1994 года. Кстати, решающую помощь мне тогда оказал нынешний заместитель руководителя областного комитета по здравоохранению Филиппов Александр Геннадьевич. В общем, проголодал я тогда 18 дней, потом 8 дней выходил из голодания. Сбросил 12 кг. То, что увидел в клинике, удивляло. Туда брали людей со всякими болезнями, за исключением слабого сердца. В возрасте от 18 до 65 лет. За один раз можно и не вылечиться полностью, но чёткое, видимое, ощутимое облегчение гарантировано! Много людей там голодало по много раз вообще с неизлечимыми болезнями, например с болезнью Бехтерева. Они поступали туда почти недвижимые, на носилках, а после нескольких сеансов голодания руки и ноги начинали двигаться, функционировать, люди могли ходить, обслуживать себя. Большинство пациентов было с аллергиями, кожными зудами, псориазом, сильными мигренями.При мне голодал в клинике человек с многолетним хроническим бронхитом. Голодал 21 день. Его лёгкие давно превратились в какую-то фабрику, вырабатывавшую отвратительную мокроту, которую он беспрерывно отхаркивал. И это продолжалось после начала голодания ещё 5 дней. А к концу голодания он уже успел забыть, как это у него было. Кстати, в клинике были и такие «чудаки», которым нравился не сам процесс, а последствия, наступавшие после курса голодания. В частности, был там мужчина 63 лет, железнодорожный рабочий, он проходил уже третий курс голодания. Своей осанкой он напоминал 20-летнего атлета. Между прочим, любил поесть, выпить, покурить, но когда голодал, не было пациента дисциплинированнее. Он говорил, что после голодания в процессе самообновления тканей ощущает прилив энергии и радость жизни. Это состояние он любит больше всего в жизни.Сам профессор Николаев тоже неоднократно голодал по своей методике, кроме того, был убеждённым вегетарианцем, ел только молочно-растительную пищу. В 1994 году ему было 89 лет, и он в своё отделение на 7-й этаж по высоченным лестничным пролётам (здание это старой постройки) ходил только пешком, без лифта, быстро и легко. Из жизни профессор ушёл недавно, в возрасте далеко за 90 лет. Его дело продолжает ученик – профессор Миронов Валерий Александрович.Если вкратце, то сам процесс голодания в клинике проходит так. В первый день выпиваешь стакан слабительного, а вечером клизма, чтоб очистить кишечник. Каждый день надо выпить не менее 1 л тёплой воды и сделать клизмы утром и вечером. Ежедневно обязательные занятия лечебной гимнастикой под руководством инструктора, к этому ещё делают массаж первую неделю. Очень желательно побольше гулять, рядом с клиникой прекрасный лесопарк Кузьминки. Чувство голода полностью исчезает на 3-й день. На 6-й, 7-й день начинается криз. Ощущения как при морской болезни, постоянное чувство лёгкой тошноты, но ночью оно проходит, сон нормален. Это состояние надо перетерпеть. После него на 9-й, 10-й день организм полностью переходит на внутреннее питание, и пару дней ощущаешь подъём сил, отличное самочувствие и даже сильный сексуальный аппетит, почти как у подростка! С этого момента клизмы делаются только раз в сутки, по вечерам. Потом всё успокаивается, голодание идёт ровно, просто с каждым днём делаешься несколько слабее. Затем начинается ответственное время – выход из голодания. В первый день выпиваешь полстакана разбавленного яблочного сока, во второй – стакан сока и немного печёного яблока, и так по нарастающей, пока не начинаешь полноценно есть завтрак, обед и ужин, но вся еда — молочно-растительная, без соли и сахара. В этот период ходить надо осторожно, возможны головокружения. А главная задача – чтобы на пятый день прошёл первый стул самостоятельно, без помощи клизмы. Если это произошло, то выпишут, когда пройдёт половина срока, который провёл до начала восстановления в голоде.Моё первое голодание прошло строго по плану, без срывов. Сразу после него я начал усиленные физкультурные занятия. Результаты меня ошеломили! В первые два месяца восстановил всё, что умел на турнике и брусьях в армии. Затем начал отжиматься на кулаках, как каратисты, и достиг того, что смог отжаться в быстром темпе 120 раз кряду, чего не мог даже в молодости. Надо заметить, что офицер американского спецназа должен на «отлично» таким манером отжаться 50 раз. У меня резко улучшилась внешность. Несколько раз рискнул посетить вечером молодёжные дискотеки, так ведь за своего принимали, давали лет 26, не более, а мне уже 44 было.В 1998 году я повторил голодание в медицинском центре, где и сейчас работаю. Центр перед этим послал к Николаеву двух врачей на стажировку, вот они мною и занимались потом. Отголодал уже 20 дней, а сбросил не 12 кг, как в прошлый раз, а всего 8 кг. Организм был уже тренированный! Моё голодание снимало местное ТВ, а потом засняло меня через пару месяцев после выхода, я опять резко помолодел и очень хорошо смотрелся среди молодых людей от 25 до 30 лет. Впрочем, этот эффект известен уже давно и широко. В Альпах Австрии и особенно Швейцарии есть санатории, где регулярно голодают звёзды западных экранов и вообще очень богатые люди. Бывший канцлер Германии Коль раз в год проходит курс семидневного голодания в Австрии. А кинорежиссёр Андрей Михалков-Кончаловский ежегодно голодает по 10 дней в швейцарском санатории. Недавно туда начал ездить и Никита Михалков. День голодания там стоит 2000 долл. И уже почти все забыли, что в Москве в клинической больнице №68, в отделении профессора Николаева можно проделать то же самое, да ещё на более высоком уровне, причём, если ты больной, то бесплатно, по путёвке Минздрава, а если здоров, то за мизерные деньги! Нет пророка в своём Отечестве!На фотографиях я на 20-й день моего голодания и после восстановления (фото с сыном, мне 45 лет, сыну 16).