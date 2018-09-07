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Британия пообещала применить к России «полный набор инструментов»

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Власти Великобритании и стран-союзников будут противостоять исходящей от России угрозы с помощью широкого спектра инструментов, передает ТАСС заявление главы британской спецслужбы Центр правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминга.



Российская угроза реальна и активна. Ей будет противостоять сильный альянс союзников, которые способны задействовать полный набор инструментов, имеющийся в распоряжении органов национальной безопасности наших стран,
заявил Флеминг в Вашингтоне.


Он добавил, что спецслужбы союзников помогали Скотленд-Ярду расследовать преступление, совершенное в Солсбери.

Напомним, 5 сентября британский премьер Тереза Мэй проинформировала парламент об успехах правоохранителей, установивших личности двух россиян, причастных к отравлению нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она подчеркнула, что это была санкционированная операция, подозреваемые действовали по приказу, одобренному на самом высоком в России уровне.

В свою очередь Скотленд-Ярд опубликовал ряд снимков с изображением двух россиян, указав, что один из них Александр Петров, другой – Руслан Боширов. Правоохранители сообщили также о выдаче судебного постановления на их арест.

Москва категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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20 комментариев
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  1. Например Офлайн
    Например Сегодня, 14:42
    0
    способны задействовать полный набор инструментов
    может войну объявят?
    Думаю они скорее премьера сменят и в тряпочку замолчат и скрипаля и остальную дурь.
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 14:45
      +3
      В случае войны у нас ,,набор инструментов" поболе будет
      1. Fedor Egoist Офлайн
        Fedor Egoist Сегодня, 16:10
        +1
        Цитата: Сергей39
        у нас ,,набор инструментов" поболе будет

        Если РФ свой "инструмент" расчехлит и применит по прямому назначению, то англичанка не то что гадить - даже присесть не сможет laughing
        1. Ююка Офлайн
          Ююка Сегодня, 17:26
          0
          Цитата: Fedor Egoist
          Цитата: Сергей39
          у нас ,,набор инструментов" поболе будет

          Если РФ свой "инструмент" расчехлит и применит по прямому назначению, то англичанка не то что гадить - даже присесть не сможет laughing


          лучшим "подарком" англичанке для поддержания "инструмента"


          хотя... там уже и вставная челюсть без зубов...
    2. APASUS Офлайн
      APASUS Сегодня, 16:21
      +2
      Цитата: Например
      может войну объявят?

      Зачем им такой геморрой ? Они считают себя правыми и смело начнут вставлять палки в колеса,а воевать за них будут арабы,украинцы ,евреи
  2. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 14:47
    0
    Да все понятно, уверенно идем к полной взаимной блокаде. После начнем искать точки соприкосновения, но не ранее. Такое уже было 100 лет назад.Ничего нового
  3. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:52
    +1
    Россия тоже может такой набор инструментов к Британии применить - мало не покажется, что вы мелкобританцы вообще самостоятельно сделать то можете? только фейки разносить, да выть на весь мир об Российской угрозе, жалкие потуги.
    1. Леший1975 Онлайн
      Леший1975 Сегодня, 15:13
      -2
      Цитата: Alexey-74
      Россия тоже может такой набор инструментов к Британии применить - мало не покажется, что вы мелкобританцы вообще самостоятельно сделать то можете? только фейки разносить, да выть на весь мир об Российской угрозе, жалкие потуги.

      А давайте поспорим, что будем только оправдываться. Ну может не так неуклюже, как сейчас. А то власть, в лице Маши Захарченко, по поводу фото из аэропорта и времени на фото, это когда параллельные коридоры оказались, в такую лужу села. И кто вообще просит ТАК оправдываться? Если только на потребу собственному населению и пропаганде. А Запад наше руководство, наше государство и соответственно всех нас, уже фантомасами (один раз не фантомас, второй раз не фантомас, ну и вошли во вкус) назначил, ему на доказательства фиолетово. А по поводу можем, все же знают, что мы, как мужчины, можем сделать, к примеру, с Моникой Белучи и почему не делаем.
  4. гребень Офлайн
    гребень Сегодня, 14:55
    +1
    Зато мы можем Великобританию превратить в нанобританию. Да и просто рожу набить можем без всяких "инструментов". Моська подматрасная затявкала, вояки креновы, без памперсов даже выдвинутся никуда не могут. Сморчки млин.
  5. Василенко Владимир Офлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 15:02
    +1
    а деньги царской России вернуть не желают?! angry
  6. Комментарий был удален.
    1. Mestny Офлайн
      Mestny Сегодня, 15:13
      -1
      Ага, пора.
      Давайте поможем Британии свалить наше правительство.
      Это же олигархи, вопреки народу.
      И вот тогда весь свободный мир вздохнёт свободно, и тут же примет нас в свою семью с распростёртыми объятиями.
      Ну или терпеливо подождёт лет 50, пока мы у себя будем строить социализм для очередного противостояния с ними.
      1. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 15:42
        0
        Цитата: Mestny
        Ага, пора.
        Давайте поможем Британии свалить наше правительство.
        Это же олигархи, вопреки народу.
        И вот тогда весь свободный мир вздохнёт свободно, и тут же примет нас в свою семью с распростёртыми объятиями.
        Ну или терпеливо подождёт лет 50, пока мы у себя будем строить социализм для очередного противостояния с ними.

        Да оно, правительство, и так не наше. Было бы наше, государственные интересы бы отстаивало, а не кучки олигархов и высших чиновников. А по поводу, примет в свою семью. Уж не знаю, кого куда из простого народа будут принимать, да и не сильно простой народ рвётся быть принятым. Зато у олигархов и чиновников (как только отошёл от "забот о стране") и имущество в Лондоне есть и детишки с внуками там и учатся и живут. Так что они уже приняты, вместе с семьями, а за остальных не расстраивайвайтесь так сильно. Нам не сильно это нужно, да и вообще не нужно. Так что да, поменять такое "наше" правительство, совсем было бы не дурно.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:28
    +1
    То что мы хотим, и то что может реально сделать наша власть в качестве ответной меры, к сожалению, две ужасно огромные разницы.
  8. Ипатий Офлайн
    Ипатий Сегодня, 15:54
    +2
    Удивительно, отчего большинство не хочет видет, что основную угрозу России представляет Великая Британия (с колониями и союзниками). Лондон - центр по уничтожению Руси со времен Иоанна Грозного, ежели не раньше.
  9. Рав Рав Офлайн
    Рав Рав Сегодня, 15:54
    0
    Как говорил герой из отечественного фильма А.С Шпак,"закусовать надо"!
  10. bogart047 Офлайн
    bogart047 Сегодня, 16:27
    0
    окей, эти двое, ясное дело, не убивцы. Но тогда кто они? Где опровержение, что это мирный офисный планктон, которыприехал в отпуск?
  11. KVashentcev Офлайн
    KVashentcev Сегодня, 16:30
    0
    Еще один Флемминг пишет небылицу про суперагентов...
  12. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 17:36
    0
    задействовать полный набор инструментов

    Ключ 14х17 забыли упомянуть, зубило и перфоратор "Макита" laughing fool
  13. Metallurg_2 Офлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 18:07
    0
    Вертели мы ваш набор инструментов на своем инструменте!
  14. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 18:29
    0
    Британия пообещала применить к России «полный набор инструментов»

    Зато Россия ничего не обещала. Уж больно российским лидерам по душе сидеть на печи ножки свесив. 18 лет уже просидели...
    Что бы было с Китаем и существовал бы он сейчас, возьми их лидеры в начале своего пути за основу российское "экономическое ноу-хау"?