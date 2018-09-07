Британия пообещала применить к России «полный набор инструментов»

Российская угроза реальна и активна. Ей будет противостоять сильный альянс союзников, которые способны задействовать полный набор инструментов, имеющийся в распоряжении органов национальной безопасности наших стран,

Власти Великобритании и стран-союзников будут противостоять исходящей от России угрозы с помощью широкого спектра инструментов, передает ТАСС заявление главы британской спецслужбы Центр правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминга.заявил Флеминг в Вашингтоне.Он добавил, что спецслужбы союзников помогали Скотленд-Ярду расследовать преступление, совершенное в Солсбери.Напомним, 5 сентября британский премьер Тереза Мэй проинформировала парламент об успехах правоохранителей, установивших личности двух россиян, причастных к отравлению нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она подчеркнула, что это была санкционированная операция, подозреваемые действовали по приказу, одобренному на самом высоком в России уровне.В свою очередь Скотленд-Ярд опубликовал ряд снимков с изображением двух россиян, указав, что один из них Александр Петров, другой – Руслан Боширов. Правоохранители сообщили также о выдаче судебного постановления на их арест.Москва категорически отрицает все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей.