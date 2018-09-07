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Boeing обещает Польше определенные преференции. Правда, не за бесплатно

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Американская корпорация Boeing, чтобы повысить свои шансы на поставку в Польшу боевых вертолетов, объявила о партнёрстве с польской компанией. Во время выставки MSPO 2018, проходящей в эти дни на польской территории, Boeing заявил, что подписал договор о партнерстве с Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com.

Boeing обещает Польше определенные преференции. Правда, не за бесплатно


Ранее было объявлено, что польское Минобороны планирует в ближайшем будущем начать замену стоящих на вооружении армии морально устаревших советских Ми-24 новыми ударными вертолетами западного производства. В рамках принятой правительством Польши программы KRUK Attack Helicopter Program, рассматриваются Airbus Helicopters Tiger, Bell AH-1Z, Turkish Aerospace T129, а также Boeing AH-64E Apache. Всего на данный момент говорится о закупке 32 новых вертолетов, начало запланировано на 2022 год.


Чтобы значительно повысить свои шансы в польском тендере, Boeing объявил о партнёрстве с PGZ. В рамках партнерства объявлено, что при выборе ВС Польши Apache AH-64, компании поддержат модернизацию боевых систем, а также проведут интегрирование польского оборудования и вооружения на Apache AH-64. Также заявляется о возможности после подписания контракта с Boeing, увеличения польского участия в производственных возможностях корпорации.

Ранее аналогичным способом поступила другая американская компания - Lockheed Martin, которая с целью повышения шансов своего истребителя F-16 в индийском тендере на поставку самолетов ВВС, заключила с индийской компанией TASL договор о партнёрстве и совместном производстве элементов для истребителей F-16.
Использованы фотографии:
flightglobal.com
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7 комментариев
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  1. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 14:49
    -1
    Что? у Польши ми24?какой ужас!А если русские нападут?
    1. san4es Онлайн
      san4es Сегодня, 15:00
      +2
      Цитата: dr.star75
      Что? у Польши ми24?

      hi ..Согласно аналитическому справочнику Military Balance 2017, выпущенному Лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS), по состоянию на начало 2017 года ВВС Польши имели в своем составе 28 вертолетов Ми-24Д/В..
  2. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 14:49
    0
    Бесплатный сыр дорого обойдётся полякам.
  3. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 15:09
    +1
    ...польское Минобороны планирует в ближайшем будущем начать замену стоящих на вооружении армии морально устаревших советских Ми-24
    Польский штурмовой воздушный отряд над Афганистаном.....5 окт. 2011 г.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:25
    -1
    Вообще то у Ми24 большой модернизационный задел, просто поляки легли под сша наглухо, и виной тому их русофобия.
    1. APASUS Офлайн
      APASUS Сегодня, 16:19
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      просто поляки легли под сша

      Это точно
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      и виной тому их русофобия

      И покупать они будут американское ,даже тогда европейское будет лучше и дешевле.У рабов нет выбора,я про цену не говорю
  5. Джек О’Нилл Офлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 16:46
    0
    Так то в этом тендере только два конкурента - AH-1Z и AH-64E.
    Ми'шки, конечно, заслуженные ветераны, как и Кобра с Апачем, но все таки как БМП они его не юзают, а следовательно чистый ударник будет предпочтительнее.
    По цене если, то Вайпер смотрится очень хорошо. Современное оборудование и ПТУР'ы с АРГСН. Да да, Кобры не только TOW таскают.
    А нам, к сожалению, предложить нечего. Ну кроме Ми-28, у которого до сих пор нет ПТУР'ов с АРГСН, да и судя по многим статьям, проблем с ним хватает.
    Тут еще и поляки сами не взяли бы наших, ибо не нравимся мы им. Поэтому да, Кобра - лучший варик для Польши.
    Да и потом, школа змеи...)) Это с Ведьмака, если кто не понял.)