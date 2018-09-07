Boeing обещает Польше определенные преференции. Правда, не за бесплатно

Американская корпорация Boeing, чтобы повысить свои шансы на поставку в Польшу боевых вертолетов, объявила о партнёрстве с польской компанией. Во время выставки MSPO 2018, проходящей в эти дни на польской территории, Boeing заявил, что подписал договор о партнерстве с Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com.Ранее было объявлено, что польское Минобороны планирует в ближайшем будущем начать замену стоящих на вооружении армии морально устаревших советских Ми-24 новыми ударными вертолетами западного производства. В рамках принятой правительством Польши программы KRUK Attack Helicopter Program, рассматриваются Airbus Helicopters Tiger, Bell AH-1Z, Turkish Aerospace T129, а также Boeing AH-64E Apache. Всего на данный момент говорится о закупке 32 новых вертолетов, начало запланировано на 2022 год.Чтобы значительно повысить свои шансы в польском тендере, Boeing объявил о партнёрстве с PGZ. В рамках партнерства объявлено, что при выборе ВС Польши Apache AH-64, компании поддержат модернизацию боевых систем, а также проведут интегрирование польского оборудования и вооружения на Apache AH-64. Также заявляется о возможности после подписания контракта с Boeing, увеличения польского участия в производственных возможностях корпорации.Ранее аналогичным способом поступила другая американская компания - Lockheed Martin, которая с целью повышения шансов своего истребителя F-16 в индийском тендере на поставку самолетов ВВС, заключила с индийской компанией TASL договор о партнёрстве и совместном производстве элементов для истребителей F-16.