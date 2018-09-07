Клуб любителей пятницы. Свежая вакансия в ГРУ

Внимание! Вакансия от Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.Требуется мужчина на должность курьера по доставке флаконов французских духов в иностранных государствах.наличие распространённой в России фамилии, стаж работы в агентурной сети или секретной лаборатории не менее 5 лет. Умение ходить в ногу. Низкий уровень обмена веществ и многоуровневая природная постродовая фильтрация воздушных масс носовыми пазухами. Натруженные руки с устойчивыми кожными покровами к воздействию летальных веществ. Умение открывать флаконы, бутылки, прочие сосуды и ёмкости нетрадиционными способами – глазом, зубами, зажигалкой, не оставляя следов. Наличие 5-10 тысяч накопленных бонусных миль «Аэрофлота». Отсутствие аэрофобии. Два фото 3х4 на фоне серой стены в чёрном свитере/пиджаке, можно с другом. Без будёновки.фотогеничность (умение работать на камеру/камеры), улыбчивость, коммуникабельность (для работы в паре/тройке/бригаде). Умение отличать понятия MI-6 и Ми-8.Вхождение в круг близких друзей Владимира Путина приветствуется.Знание иностранных языков – необязательно.заработная плата начисляется на карту МИР. Связь со складом через абонентский номер Ростелеком. Передвижение на красном Дабл Декере (double decker). Если на такси – то с таксистом расплачиваться рублями после слов «Фунтов нет. Я здесь новичок». За орденами и медалями заходить в Кремль по четвергам с 11:30 – через Спасскую башню.По всем дополнительным вопросам, связанным с вакансией, звонить напрямую в ГРУ с домашнего телефона по чётным числам каждого нечётного месяца.