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Клуб любителей пятницы. Свежая вакансия в ГРУ

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Внимание! Вакансия от Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Требуется мужчина на должность курьера по доставке флаконов французских духов в иностранных государствах.

Основные требования: наличие распространённой в России фамилии, стаж работы в агентурной сети или секретной лаборатории не менее 5 лет. Умение ходить в ногу. Низкий уровень обмена веществ и многоуровневая природная постродовая фильтрация воздушных масс носовыми пазухами. Натруженные руки с устойчивыми кожными покровами к воздействию летальных веществ. Умение открывать флаконы, бутылки, прочие сосуды и ёмкости нетрадиционными способами – глазом, зубами, зажигалкой, не оставляя следов. Наличие 5-10 тысяч накопленных бонусных миль «Аэрофлота». Отсутствие аэрофобии. Два фото 3х4 на фоне серой стены в чёрном свитере/пиджаке, можно с другом. Без будёновки.


Клуб любителей пятницы. Свежая вакансия в ГРУ


Дополнительные требования: фотогеничность (умение работать на камеру/камеры), улыбчивость, коммуникабельность (для работы в паре/тройке/бригаде). Умение отличать понятия MI-6 и Ми-8.

Вхождение в круг близких друзей Владимира Путина приветствуется.

Знание иностранных языков – необязательно.

Указания от отдела кадров: заработная плата начисляется на карту МИР. Связь со складом через абонентский номер Ростелеком. Передвижение на красном Дабл Декере (double decker). Если на такси – то с таксистом расплачиваться рублями после слов «Фунтов нет. Я здесь новичок». За орденами и медалями заходить в Кремль по четвергам с 11:30 – через Спасскую башню.

По всем дополнительным вопросам, связанным с вакансией, звонить напрямую в ГРУ с домашнего телефона по чётным числам каждого нечётного месяца.
Автор:
Володин Алексей
Использованы фотографии:
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51 комментарий
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  1. major071 Офлайн
    major071 Сегодня, 14:59
    +11
    Блин, вроде по всем параметрам подхожу, но вот бонусных миль "Аэрофлота" нету от слова совсем. Эх, с такой работой пролетаю... belay
    1. Василенко Владимир Офлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 15:00
      +5
      Цитата: major071
      Блин, вроде по всем параметрам подхожу

      предъявите фото, посмотрим
      1. major071 Офлайн
        major071 Сегодня, 15:04
        +12
        Фото в единственном экземпляре, отправил сразу в Скотланд-Ярд ,чтобы потом не заморачиваться. wink
        1. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 15:09
          +19
          Поздно вакансии заняты..)
        2. Василенко Владимир Офлайн
          Василенко Владимир Сегодня, 17:58
          0
          Цитата: major071
          Фото в единственном экземпляре, отправил сразу в Скотланд-Ярд ,чтобы потом не заморачиваться

          не канает, сначала согласование в первичной организации и только после если коллектив одобрит ...
      2. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 15:05
        +8
        Клуб любителей пятницы. Свежая вакансия в ГРУ
        так...нужно сосредоточиться..тихо там все ! тут работу в один конец предлагают....
        1. Комментарий был удален.
        2. Alena Frolovna Офлайн
          Alena Frolovna Сегодня, 15:22
          +13
          На свидании с англичанкой серенады не поют.
      3. Проксима Офлайн
        Проксима Сегодня, 15:09
        +3
        Что-то у "этих отравителей" какие-то уж лица добрые, да уж, иссякла фантазия у англичан. recourse
        Хотя бы наподобие такого бы выставили на страх домохозяйкам belay
        1. BAI Офлайн
          BAI Сегодня, 16:11
          +2
          Здесь нужны такие:
    2. злой партизан Офлайн
      злой партизан Сегодня, 15:19
      +2
      Цитата: major071
      но вот бонусных миль "Аэрофлота" нету от слова совсем. Эх, с такой работой пролетаю...

      А Вы, Коллега, у меня их купите... feel
      Привет, труженик пера! drinks
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:20
      +3
      Майор 071-у вас ноль в нике lol так что пройдете, для британии, все агенты идут с нулем в начале -0,5, 0,75, а вы посредине!!! drinks wassat
    4. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 18:47
      0
      Цитата: major071
      Блин, вроде по всем параметрам подхожу, но вот бонусных миль "Аэрофлота" нету от слова совсем. Эх, с такой работой пролетаю... belay

      Не переживай Майор , это не последнее предложение..))) Лучшие "умы ейвропы" еще будут выкладывать вакансии на "злобных русских".. У нас еще все впереди с Урала , пока Москва первая ...))) wassat
  2. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 15:03
    +2
    А зп какая?пенсия льготная?
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:09
      +4
      Одноразовая laughing
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 15:23
        +1
        ...посмертно, вдове recourse
        1. Ююка Офлайн
          Ююка Сегодня, 17:30
          0
          Цитата: Тралл
          ...посмертно, вдове recourse


          а если гарем?? ведь у всех русских гарем? belay
  3. olgen Офлайн
    olgen Сегодня, 15:08
    +2
    а пайковые дают?
  4. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 15:08
    +4
    Перевариваю технический спирт. Думаю прокатит
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:17
      +1
      Нет, не прокатит, ибо спирт нужно переваривать вместе с емкостью , в которой он налит! !! am wassat
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 15:18
        +1
        В нем емкость растворяется
  5. тасха Офлайн
    тасха Сегодня, 15:12
    +5
    Ерунда. В СВР за такую же работу молоко выдают за вредность. И ушанки с валенками выдают ...
    1. Ююка Офлайн
      Ююка Сегодня, 17:32
      0
      Цитата: тасха
      Ерунда. В СВР за такую же работу молоко выдают за вредность. И ушанки с валенками выдают ...


      fool какие ушанки с валенками?? валенки с ушами!wassat
  6. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 15:13
    +3
    Я тоже подхожу....но у меня все фото "в будёновке"!
    1. pvv113 Онлайн
      pvv113 Сегодня, 15:27
      +6
      Ничего страшного, это допускается
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:16
    0
    А дельтоплан с ядерной энергетической установкой для выполнения спецзаданий выдадут??? belay И еще один комплекс "Кинжал " к дельтоплану в комплекте -куда же нынче без "Кинжала "!!!! belay
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:32
      +3
      Кинжал возьмёте у Абдуллы. wink
  8. злой партизан Офлайн
    злой партизан Сегодня, 15:18
    +1
    Тема будённовки не раскрыта... what
  9. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 15:26
    +9

    Тут 18 лет назад такой мощный движняк был. И ничего, все молчали. Ну абсолютно. laughing laughing
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:35
      0
      Вааще то лысый остался, он сам так захотел. А вот Данила девушку с просроченной визой вывез.
  10. brr1 Офлайн
    brr1 Сегодня, 15:33
    +5
    Самая свежая инфа по ним прошла
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 15:52
      0
      А чё лица опухшие... Бухают наверное... И мне одному кажется что они похожи...
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:01
        0
        Vard hi -так они это, того-близнецы! ! lol
      2. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:37
        0
        Цитата: Vard
        А чё лица опухшие... Бухают наверное... И мне одному кажется что они похожи...

        Вроде, из Камеди Клаб...
    2. Ююка Офлайн
      Ююка Сегодня, 17:36
      0
      Цитата: brr1
      Самая свежая инфа по ним прошла


      вот уж Батрудинов с Харламовым порадуются - такой неиссякаемый источник материала подкинула англичанка! laughing
  11. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 15:49
    +1
    Вы губы то закатайте обратно！Если и
    мы говорим о том ГРУ, что было ранее, советского типа, там покупатели ездили по всем частям МО. Офицеру предлагали поступать в Академию, но вот гарантии, что не вернут обратно в часть ни с чем, было более 90%. И работа атташе тогда была сродни должности президента России сегодняшнему студенту президентской академии, так же не достижимо. Сколько я перевидал на своем веку воспитанников ГРУ, это штучный, эксклюзивный товар. Где отбор шел даже по запаху тела. А вот зарубежный криминал, этнические ОПГ, как инструмент, всегда широко использовались. Но это разовые инструменты, сразу подлежащие утилизации, после выполнения задачи....
    1. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 16:07
      +2
      Спросить стесняюсь...
      а «по запаху тела» это как? кто нюхал? и в каких местах?
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:39
        +3
        Forestol , очевидно Вы не знакомы с такими понятиями как юмор, сатира....Жалко мне Вас. трудно жить в серьёзности...
        1. Володин Офлайн
          Володин Сегодня, 16:54
          0
          А мы тут ещё что-то про британцев говорим... Когда вроде свои люди на ровном месте "якорь бросают "
  12. Комментарий был удален.
  13. Околоточный Офлайн
    Околоточный Сегодня, 15:51
    -1
    За этих дву туристов - а почему никто не выдвинул предположения, что обычная провокация? От того же Ходора? Наняли двух, допускаю, что в темную, выделили денег (немного), обрисовали маршруты и вперёд. МВД и ФСБ молчат, видно разыскивают, допускаю, что уже трупы.
    1. Nick_R Офлайн
      Nick_R Сегодня, 16:21
      +1
      МВД и ФСБ молчат, видно разыскивают, 

      Я вас умоляю, чего их там искать при наличии паспортных данных . . . Молчат потому что сказать нечего.
  14. 22 dmdc Офлайн
    22 dmdc Сегодня, 16:02
    -1
    У автора косяк с названием работодателя. Уже как год - Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Хотя до диванных войск информацию может не довели.
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: 22 dmdc
      У автора косяк с названием работодателя. Уже как год - Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Хотя до диванных войск информацию может не довели.


      Видимо, по остальному тексту - всё чётко по уставу ГУ ГШ ВС РФ...

      Уж извините, специально для тех войск, которые в бронепоезде на запасном пути, забыл поставить теги sarkazm - /sarkazm

    2. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:43
      +1
      А причём тут автор? Тереза Мэй сказала: "Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ" значит ГРУ и точка!
  15. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 16:15
    +2
    Забыли упомянуть еще два очень серьезных фактора для подготовки профессионального разведчика:
    1 Умение прыгать с парашютом
    2 Достаточный сильный уровень стрессоустойчивости ,что бы не оборачиваться на звук когда парашют волочется по асфальту
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:45
      0
      А шо? В Аэрофлоте парашюты выдают? belay
  16. bogart047 Офлайн
    bogart047 Сегодня, 16:24
    0
    это все конечно смешно, но где опровержение, что это мирные инженеры на отпуске были? Может не такие и мирные, раз их полгода искали на пленке?
  17. Trouble Офлайн
    Trouble Сегодня, 16:29
    -1
    Какое нафиг ГРУ? Его ещё в прошлом веке переименовали. wink
  18. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 16:29
    +1
    Этим ребятам надо по нашим дебильным ток шоу пройтись,миллионерами станут.У них теперь бешеная популярность lol
  19. Комментарий был удален.
  20. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 16:40
    +1
    До кучи,фотку
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 16:50
      +1
      Будьте осторожны. Люди с завышенной планкой серьёзности сейчас сделают Вам замечание и отчитают за фото по причине того, что в Генштабе не по уставу мелировать волосы и носить красные погоны)))
  21. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 18:11
    -2
    Если эти два законопослушных гражданина ни в чем не виноваты, то почему бы России их не предъявить? Риторический вопрос.