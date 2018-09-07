МРК «Каракурт» оснастят китайскими двигателями?
В России рассматривается возможность установки на МРК проекта 22800 «Каракурт» китайских дизельных двигателей, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.
Соответствующее предложение было направлено в адрес верфей компанией-поставщиком судового оборудования «Морские пропульсивные системы» (МПС)
Речь идет об оснащении кораблей пропульсивными установками, состоящими из трех китайских дизелей модели CHD622V20CR мощностью 3600 кВт каждый, трех реверс-редукторов Rejnes модели WVS2240 и систем управления.
Компания МПС на просьбу изданий прокомментировать сообщение не отреагировала.
По данным ресурса, предложения были направлены в адрес предприятия «Пелла» и Зеленодольского завода.
В материале отмечается, что концерн «Звезда» в настоящее время задерживает поставки двигателей М507 для ВМФ – срок выпуска нескольких главных судовых дизельных двигателей для «Каракуртов» сдвинулся с 2017 на 2018 год, кроме того, почти на год позже подготовят и генераторы ДГАС-315. В связи с этим, отметил источник, военным приходиться искать иные варианты.
Кроме «Звезды», производить такие двигатели готовится Кингисеппский машзавод (КМЗ, входит в концерн «Калашников»). По словам гендиректора предприятия Анатолия Русина, корабли проекта 22800 изначально проектировались именно под российский двигатель М507А. Применение же китайских дизелей ухудшит технические характеристики МРК, добавил он.
В августе за создание российских дизелей выступил и глава компании «Ак Барс» (в ее состав входит Зеленодольский завод) Ренат Мистахов. При этом он отметил, что вопрос о поставках двигателей, в любом случае, решает заказчик, исходя из своих требований.
Соответствующее предложение было направлено в адрес верфей компанией-поставщиком судового оборудования «Морские пропульсивные системы» (МПС)
Речь идет об оснащении кораблей пропульсивными установками, состоящими из трех китайских дизелей модели CHD622V20CR мощностью 3600 кВт каждый, трех реверс-редукторов Rejnes модели WVS2240 и систем управления.
Компания МПС на просьбу изданий прокомментировать сообщение не отреагировала.
По данным ресурса, предложения были направлены в адрес предприятия «Пелла» и Зеленодольского завода.
В материале отмечается, что концерн «Звезда» в настоящее время задерживает поставки двигателей М507 для ВМФ – срок выпуска нескольких главных судовых дизельных двигателей для «Каракуртов» сдвинулся с 2017 на 2018 год, кроме того, почти на год позже подготовят и генераторы ДГАС-315. В связи с этим, отметил источник, военным приходиться искать иные варианты.
Кроме «Звезды», производить такие двигатели готовится Кингисеппский машзавод (КМЗ, входит в концерн «Калашников»). По словам гендиректора предприятия Анатолия Русина, корабли проекта 22800 изначально проектировались именно под российский двигатель М507А. Применение же китайских дизелей ухудшит технические характеристики МРК, добавил он.
В августе за создание российских дизелей выступил и глава компании «Ак Барс» (в ее состав входит Зеленодольский завод) Ренат Мистахов. При этом он отметил, что вопрос о поставках двигателей, в любом случае, решает заказчик, исходя из своих требований.
- Использованы фотографии:
- Mil.Press FlotProm, Дмитрий Жаворонков
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