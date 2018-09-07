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МРК «Каракурт» оснастят китайскими двигателями?

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В России рассматривается возможность установки на МРК проекта 22800 «Каракурт» китайских дизельных двигателей, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.



Соответствующее предложение было направлено в адрес верфей компанией-поставщиком судового оборудования «Морские пропульсивные системы» (МПС)


Речь идет об оснащении кораблей пропульсивными установками, состоящими из трех китайских дизелей модели CHD622V20CR мощностью 3600 кВт каждый, трех реверс-редукторов Rejnes модели WVS2240 и систем управления.

Компания МПС на просьбу изданий прокомментировать сообщение не отреагировала.

По данным ресурса, предложения были направлены в адрес предприятия «Пелла» и Зеленодольского завода.

В материале отмечается, что концерн «Звезда» в настоящее время задерживает поставки двигателей М507 для ВМФ – срок выпуска нескольких главных судовых дизельных двигателей для «Каракуртов» сдвинулся с 2017 на 2018 год, кроме того, почти на год позже подготовят и генераторы ДГАС-315. В связи с этим, отметил источник, военным приходиться искать иные варианты.

Кроме «Звезды», производить такие двигатели готовится Кингисеппский машзавод (КМЗ, входит в концерн «Калашников»). По словам гендиректора предприятия Анатолия Русина, корабли проекта 22800 изначально проектировались именно под российский двигатель М507А. Применение же китайских дизелей ухудшит технические характеристики МРК, добавил он.

В августе за создание российских дизелей выступил и глава компании «Ак Барс» (в ее состав входит Зеленодольский завод) Ренат Мистахов. При этом он отметил, что вопрос о поставках двигателей, в любом случае, решает заказчик, исходя из своих требований.
Использованы фотографии:
Mil.Press FlotProm, Дмитрий Жаворонков
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33 комментария
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  1. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 15:21
    +3
    Ну вот найти тех товарисчей, которые обещали всё купить, и вставить (им пистон) и попросить поставить движки.
    1. Проксима Офлайн
      Проксима Сегодня, 15:29
      +7
      Они там что, вообще с ума посходили? Производство дизельных двигателей - это (как ни странно) область высоких технологий. Особенно, это касается топливной аппаратуры (кто знает - объяснять не надо). Китайцы, при всём моём уважении, пока в этой теме "плавают". fool Тем более, был уже прецедент именно с этой маркой дизеля. Пограничный сторожевой корабль "Безупречный" проекта 22460, построенный на "Судостроительной фирме" Алмаз", ждет замены дизеля производства КНР из-за возникших неисправностей. ПСКР "Безупречный" проекта 22460, шифр "Охотник", строится на петербургском АО "Судостроительная фирма "Алмаз". Корабль заложили 24 мая 2017 года и спустили на воду 18 апреля 2018-го. Первоначально сторожевики проекта 22460 оснащали дизелями MTU 16V4000M73L. Позднее из-за санкций выбрали китайский двигатель CHD622V20CR. belay Что, опять наступаем на одни и те же грабли? request
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 15:29
        +7
        И информация к сожалению по всей вероятности верная. Как то унизительно все это, долго мы еще сисьски мять будем?!
        1. prapor55 Офлайн
          prapor55 Сегодня, 16:09
          +1
          Мять будут долго, ибо надо кормить РосНану,помогать Дерипаска и К. У нас в Омске программа о качественной жилой среде накрылась деньги кончились, но дворы разворотить успели,журналистов пригласили, но из администрации намекнули, до выборов никакой негативной инфы или будут проблемы.
          1. Inok10 Онлайн
            Inok10 Сегодня, 18:51
            +1
            Цитата: prapor55
            Мять будут долго, ибо надо кормить РосНану,помогать Дерипаска и К. У нас в Омске программа о качественной жилой среде накрылась деньги кончились, но дворы разворотить успели,журналистов пригласили, но из администрации намекнули, до выборов никакой негативной инфы или будут проблемы.

            ... Бедняжка ... платочек подать слезки утереть ... laughing ... а, по теме - Голимый вброс ... по тому тот кто "енто организовал" не знает о М507А от слова совсем ничего ... М507А имеет мощность 7355 кВт ... упс ... и таких на 22800 - 3 шт. ... они же стоят на пр. 21820 «Дюгонь», МПК пр. 1124 «Альбатрос», МРК пр. 1234 «Овод», пограничный сторожевой корабль пр. 1241.2 «Молния-2» ... ну самое главное как обычно, поделился информацией - "информированный источник в судостроительной отрасли" наверняка уборщица ... то есть зовут никак и ни кем является ... lol
            1. Вадим237 Онлайн
              Вадим237 Сегодня, 18:59
              0
              Так оно всё и есть, ребята ни какие китайские дизели на Каракурты ставить не будут.
        2. Пятница Офлайн
          Пятница Сегодня, 18:21
          +1
          Цитата: maxim947
          И информация к сожалению по всей вероятности верная. Как то унизительно все это, долго мы еще сисьски мять будем?!

          Да, очень грустные новости по теме импортозамещения.
          Или у нас работают эффективные агенты лобисты импорта, либо гос. Мужам плевать на всё.
          А наверное и то и другое.
          Китайские рабочие пусть скажут спасибо Путину.
      2. spektr9 Офлайн
        spektr9 Сегодня, 15:37
        0
        Китайцы, при всём моём уважении, пока в этой теме "плавают"
        У европейцев санкции, РФ не производит, у кого прикажите брать ?
        1. Проксима Офлайн
          Проксима Сегодня, 15:51
          +2
          Цитата: spektr9
          Китайцы, при всём моём уважении, пока в этой теме "плавают"
          У европейцев санкции, РФ не производит, у кого прикажите брать ?

          Уважаемый! Речь же ведь идёт не про дарёного коня. Эти дизеля стоят огромные деньги, fellow которые берутся у налогоплательщиков (в том числе и у Вас). Толку от этого корабля, если он львиную долю времени будет на корпусе ракушки отращивать. Я уверен, если нашим чинушам-госприёмщикам вместо того, чтобы откаты принимать, tongue а нормально принять двигатели (пусть даже у тех же китайцев), то такого откровенного надувательства удалось бы избежать.
          1. Black Sniper Офлайн
            Black Sniper Сегодня, 16:23
            +2
            корабли проекта 22800 изначально проектировались именно под российский двигатель М507А. Применение же китайских дизелей ухудшит технические характеристики МРК, добавил он.
            ----------------------------
            В таком случае я вообще не понимаю о каких-либо разговорах с китайцами!
        2. Vladimir 5 Офлайн
          Vladimir 5 Сегодня, 18:29
          +2
          При СССР новейшие станки и другое запретное для СССР оборудование покупали через третьи страны, потом выдавали за свои при косметических изменениях. Так СВР и прочие ГРУ совсем "нюх потеряли" раз не могут через разные аргентины с венесуелами закупить подходящие движки, а разные распределительное и остальное уже самим сварганить... Воровать в карман так изобретательны, а вот далее не очень...
      3. Комментарий был удален.
      4. гребень Офлайн
        гребень Сегодня, 16:15
        +4
        Двигателестроение, станкостроение, электроника, это все составляющие национальной безопасности, это должно все быть исключительно свое. Тем более Китай рвущийся к мировому господству. Наверняка это отработка кредитов. Технологии сдаем, их барахло покупаем, на военные нужды. Лет тридцать назад, таким умельцам пулю в лоб пустили, но теперь другие времена. Интересно, что мы им еще за кредиты сдали, помимо Сибири, еще наверное свой военный рынок.
        1. NordUral Онлайн
          NordUral Сегодня, 17:12
          +1
          Все так и было, когда во власти в огромной стана стояли свои. А сейчас в лучшем случае ничтожества, про худший уже и не говорю.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:22
    +7
    Раньше бы такая новость звучала как анекдот или насмешка! !!
    1. NordUral Онлайн
      NordUral Сегодня, 15:47
      +2
      Раньше такой новости не могло и быть. К китайцам, при этом, большое уважение. Работают ребята.
      1. Комментарий был удален.
  3. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 15:39
    +3
    "ухудшит характеристики"
    Да лучше китайцев купить (и дешевле и надежнее) и на весла посадить am Надеюсь не дойдет до этого
  4. ЗВС Офлайн
    ЗВС Сегодня, 15:43
    +4
    Как у Стаса Михайлова "Ну вот и все, ну вот и все..." Если Россия стала закупать двигатели у Китая, то это говорит лишь о том, что руководство страны никак не хочет вкладывать финансы в машиностроение собственной страны.
    1. d1975 Офлайн
      d1975 Сегодня, 15:52
      0
      Согласен с Вами, вот и видео пусть и старое , человеку этому можно верить . Мой товарищ , вместе подымали железо в юношестве, честный и открытый человек . Алексей Тренин о станкостроении в России в программе Реальное время - https://youtu.be/NFZTUAphhNQ hi
  5. NordUral Онлайн
    NordUral Сегодня, 15:46
    +3

    Технологии заместила спекуляция.
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 15:48
      +8
      Было время... Были люди... А сейчас одни эффектные менеджеры...
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:36
        +1
        Китай в переди планеты всей, у него даже есть такие "специальные" стадионы где этих "эффективных" менеджеров публично расстреливают из крупнокалиберного пулемёта, и вход для зрителей/менеджеров бесплатный, по "пригласительному" !!! laughing
  6. kapitan281271 Офлайн
    kapitan281271 Сегодня, 15:59
    +1
    Да здравствует самое эффективное правительство, да здравствует министр промышленности мантУров !!!!!!!!!
  7. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 16:01
    +3
    Вот докатились, опять китайские..........
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 19:01
      0
      Это не мы докатились - а просто вы во всякие интернетутки верите.
  8. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 16:11
    0
    Можно и китайскими пользоваться,надо только грамотно все предусмотреть в договоре гарантии ,на весь срок эксплуатации .
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:43
      0
      Нет не можно. Зачем устанавливать оборудование заведомо худшее пускай и более дешёвое на военный корабль??? Это не экономия, а саботаж, скрытая диверсия чистейшей воды!!! am
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 17:07
        +2
        Это не саботаж, это необходимость, поскольку своих движков нет!СОВСЕМ! а корабли нужны, причем ещё вчера!Скоро и фрегаты готовые будем закупать у Китая, и дай Бог, что бы сделали и продали, а не как с французами получили. К сожалению, мы пока делаем только прибрежные катера. Вернулись к временам Петра 1. строим ботики.
      2. NordUral Онлайн
        NordUral Сегодня, 17:17
        +1
        А почему это скрытая, очень даже открытая, с корнями в 80-90-х (еще более продвинутый экскурс с момента гибели Сталина пока оставим в стороне, хотя можеи и зря).
        И иллюстрация по Питеру:

        Был институт, а теперь торговцы, бизнес-центр со спекулянтами менегарами и прочие шарашки.
        И это не диверсия либерастов того времени?
  9. Prjanik Офлайн
    Prjanik Сегодня, 16:30
    0
    Это не на те "Каракурты", что на экспорт готовят? Для наших китайские ни к чему.
  10. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 16:36
    +1
    Китайская техника уже не раз показала своё "качество"! И , кажется, задачу "импортозамещения" никто не отменял! Или я что-то пропустил?
  11. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 16:40
    +1
    Повторюсь: если бы, в своё время, наши учёные работали над созданием космический техники также , как сейчас работают над созданием двигателей (всех марок и морских и авиационных)- китайцы бы вперёд нас космонавта запустили!
  12. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 16:48
    +3
    М507 производит питер концерн Звезда. Почему не могут? Судя по всему нету специалистов и станочного парка. Попытка покупать у китая? Ну то такое. Китай могёт также наложить и положить. Цугцванг одним словом. Импортозамещение накрылось медным тазом, ВМФ корабли нужны позарез. Но такие покупки чреваты опять таки непредсказуемыми последствиями.
  13. msm Офлайн
    msm Сегодня, 18:19
    +1
    Пора привыкнуть за столькие годы. Купим, потом опять купим, и так далее...