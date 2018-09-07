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Ударят ли ВКС РФ по военной базе США в Сирии?

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Вопрос этот связан с публикацией в американской прессе. Причём именно в США первым делом и пытаются выяснить, хватит ли "железа" в действиях России - смогут ли ВКС РФ ударить по территории, на которой военная база распогалается.

Американский телеканал CNN выходит с репортажем, в котором рассказывается о предупреждении со стороны России в адрес американских военнослужащих в Сирии. CNN утверждает, что Россия якобы предупредила США о том, что самолёты ВКС РФ и сирийская правительственная армия готовы атаковать один из районов на юге САР, на территории которого находятся и представители американского контингента.

В репортаже заявлено, что, по словам Москвы, американские военные находятся на территориях, которые контролируются боевиками.




Из материала американского телеканала:
Эти заявления со стороны Москвы повышают уровень опасения относительно безопасности американских военных в Сирии.


О какой территории вообще идёт речь? А территория – та, на которой размещена американская военная база «Эт-Танф». Находится эта база в районе границы с Иорданией. На телеканале CNN заявлено, что военная база «Эт-Танф» имеет «ключевое значение для борьбы с терроризмом, которую ведут США, и одновременно является причиной трений между позициями двух стран».

О какой борьбе с терроризмом в данном случае идёт речь, если сама база располагается там, где хозяйничают боевики, которые нередко выходят из ворот «Эт-Танфа», на CNN не сообщается.

В Минобороны РФ материал CNN пока не комментируют. Российские СМИ уже подали запросы в главное военное ведомство на предмет реакции на американскую публикацию.

Напомним, что несколько дней назад группа террористов попыталась осуществить продвижение в направлении Пальмиры, выдвинувшись именно со стороны «Эт-Танфа». Продвижение было пресечено сирийскими военными и ВКС РФ.
Использованы фотографии:
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45 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:39
    +9
    Тут не стоит вопрос как у классика бить или не бить -тут нужно бить, и очень, очень сильно! А сша -они там незваны-нежданы, на себе испытают, что такой ракетно-бомбовый удар.
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 15:42
      +5
      Бить будем больно, но аккуратно (с) а ты не воруй... (с)
      1. Сергей39 Офлайн
        Сергей39 Сегодня, 16:47
        +3
        Как Крым, без единого выстрела.
        1. Romario_Argo Офлайн
          Romario_Argo Сегодня, 16:52
          +1
          Как Крым, без единого выстрела.

          я тоже такого же мнения. Выдавим на храпом (!)
          САР обойдёт американцев и возьмёт границу под контроль. А мы возьмём в блокаду американские базы Эт-Танф и так же лагерь Эр-Рукбан. Главное чтобы это были ССО, а не ЧВК.
          * ПВО операции по выдавливанию США: С-300 в Пальмире, и 2 Тор-М2 у Эт-Танф, и патруль из 2 Су-30СМ или Су-35С
          1. Ясен Пинь Офлайн
            Ясен Пинь Сегодня, 17:52
            +1
            я тоже согласен, прямого столкновения не нада, но америкосов можно выдавить..
            1. Vladimir 5 Офлайн
              Vladimir 5 Сегодня, 18:43
              0
              Америкосов нужно выдавливать информационным прессингом в мировых СМИ с прямыми доказательствами.- фото лагерей боевиков, их учения,.скопления и марши с оружием. (фото с БЛА и наземные с "привязками") ,покупать страницы известных мировых СМИ и под именем "независимых" журналистов публиковать...Пропаганда МО РФ просто на уровне плинтуса, когда США и прочие мелкобриты врут в наглую до потолков, а наши только робко и никому не слышно отнекиваются... Если коты не ловят мышей, их заменяют молодыми, это о СВР и прочих...
    2. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:53
      +4
      Нужна всесторонняя блокада ВБ США, и не допускать конвои к ней. Выйти можно, а войти нельзя... Древнейший привет! Смотрю флаг поменял. hi
      1. donavi49 Онлайн
        donavi49 Сегодня, 15:59
        +2
        Невозможно. Если Ирак еще можно подтянуть - сейчас там шииты у власти. То вот Иорданию нет. Поэтому через Иорданию будет подвоз всего.
        1. Leeds Офлайн
          Leeds Сегодня, 17:45
          +1
          Ну сидят они там и сидят в пустыне, там кроме кремния нет ничего, ни нефти, ни воды. Дождаться провокации, а потом мочить. Ударят первыми, американцы напомнят о себе и очень здорово напомнят. Думаю, это игра мускулами. Сейчас кучкуются вокруг Идлиба
    3. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 16:15
      -1
      Чисто по человечески, хочется врезать. И хорошо. А вот как это будет выглядеть политически? Страна с небольшой долей в мировой экономике ( считай банановая страна), дала пощечину лидеру. О последствиях догадаться не сложно. Я тоже хочу такой флаг. Как это сделать?
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 16:35
        0
        Все куплю сказало злато, все возьму сказал булат!
      2. ЛМН Офлайн
        ЛМН Сегодня, 17:35
        +1
        Цитата: Мистер Кредо
        Чисто по человечески, хочется врезать. И хорошо. А вот как это будет выглядеть политически? Страна с небольшой долей в мировой экономике ( считай банановая страна), дала пощечину лидеру. О последствиях догадаться не сложно. Я тоже хочу такой флаг. Как это сделать?


        Страна с небольшой долей в мировой экономике ( считай банановая страна), дала пощечину лидеру

        Эта "банановая страна" с ваших слов(видимо речь идет о РФ),такими "подщечинами",оторвала бошки Напалеону и Гитлеру например yes

        Я тоже хочу такой флаг. Как это сделать?

        А у Скрипаля спросите.. yes
      3. Удав КАА Онлайн
        Удав КАА Сегодня, 18:30
        +1
        Цитата: Мистер Кредо
        Я тоже хочу такой флаг. Как это сделать?

        Отправляешься на ПМЖ по ссылке -- делов-то! laughing
        1. ЛМН Офлайн
          ЛМН Сегодня, 18:41
          0
          Цитата: Удав КАА
          Цитата: Мистер Кредо
          Я тоже хочу такой флаг. Как это сделать?

          Отправляешься на ПМЖ по ссылке -- делов-то! laughing

          Тоже вариант laughing
          Можно кстати с неграми через Францию или Италию,по морю(если вдруг вам море нравится lol )
          Можно чер5з Ливию или Сирию,как раз лично сможете посмотреть,чего бы там "разбомбить" wink
    4. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 16:43
      +2
      Да вы кавалерист, батенька. Шашкой налево и направо. А перспективы третьей мировой, как Вам?
      1. Govorun Онлайн
        Govorun Сегодня, 18:21
        0
        Всему есть предел,а если следовать вашей логике,то наверное лучше было и с немцами в 41 не начинать воевать т.как перспективой и стала Великая Отечественная и уже шедшая вторая мировая,ДА мы против этих мировых воин,но я повторюсь ВСЕМУ ЕСТЬ ПРЕДЕЛ и если вы надеитесь,что тут мы поступимся своими интересами то на этом все закончится,НЕТ ,третья мировая близится,но это вопрос времени и никто тут шашкой не машет,это не мы рассылаем "заразу" и они на этом не успакоются...ведь США живут за счет воин,вся экономика их держится на войнах,именно поэтому для них так необходимы эти конфликты по всему миру
    5. Govorun Онлайн
      Govorun Сегодня, 18:09
      0
      С вами согласен,но следуя классике,нужно для начала предупредительный выстрел сделать,а это по периметру их базы отбомбордировать так,что бы везде воронки остались,а от страха этого обгадились настолько,что у них даже не стоял вопрос уходить им или нет и не сомневались в том ,что вследующий раз целью станут ОНИ.
    6. Alber Онлайн
      Alber Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      нужно бить, и очень, очень сильно!...

      Давно пора! нечего сопли жевать, мы там на законном основании, а сша - это пираты
  2. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 15:43
    +6
    Кто разрешал американцам стоить свои базы в Сирии ?! negative Ответ - НИКТО - это агрессия, оккупация, захват, нападение, грабёж и т.п. Поэтому американцам нужно скинуть листовки и чтобы духу ихнего не было в течении 48 часов, после чего развалить всю базу в труху !!! stop angry
    1. donavi49 Онлайн
      donavi49 Сегодня, 15:58
      +4
      Они не признают Асада легитимным - поэтому листовки не взлетят. Через ООН их не выгнать. Силой - ответка по Тартусу и Хмемиму прилетит. Ибо базы имеют равнозначный статус - они официально признаются государствами (США/Россия).
    2. Ныробский Офлайн
      Ныробский Сегодня, 16:18
      +2
      Цитата: keeper03
      Кто разрешал американцам стоить свои базы в Сирии ?! Ответ - НИКТО - это агрессия, оккупация, захват, нападение, грабёж и т.п.

      Отсюда следует простой вывод - Россия, в инициативном порядке, не будет наносить удар по американской базе по той причине, что у сирийской стороны для этого есть как международное и моральное право, так и все необходимые для этого военные возможности. В заявленных целях в Сирии со стороны России обозначена борьба с террористами и сохранение государственности. Удар ВКС по американцам возможен только в том случае, если они сами нанесут удар по российским военным. Как то так...
      1. Громобой Онлайн
        Громобой Сегодня, 18:27
        0
        Цитата: Ныробский


        Ныробский

        Россия не ударит,она в осином гнезде НАТО,что есть вся акватория Средиземки,устраивает войну с басмачами_///тиречь,второй вьетнам//////Ныробский,это наша клавиша давления на партнёров.Это наша здравая логика---мы не хотим атак на наши границццы нацбандами ИГ.Мы свяжем их войной в Сириии и там обозначим рубеж для НАТО.Хиханьки,но это единый фронт,т.к. на стратегическое наступление ВСУ мы можем ответить только повышением активновности в восточных районах средиземки и удары по по сосредотаченным центрам ПОЭТОМУ.....в комплексе выходит русская армия и флот повышающая свою выучку,а в лузерах остатся враг терроризм.НАТО внимательно следит за этой боротьбой,проливы и В.посад.Полосы в полной готовности,.Напомню,что восточное Средиземноморье есть есть внутренний райойн НАТО.ЕСТЬ особый район,есть дежурная флотилия.Тупые слухи,что "Устинов " приребил английскую авиацию с Акротириии и Декелии----ни ОДНОГО подтверждения из стана врага нет,а значит это просто слащавый фейк.А не фейк есть то,чем занималась наша верхушка----отфутболиванием денег во всё,что угодн///мундиали,трассы,имидж Раши ,наконец.///Весь имидж Раши лагает олигархическая команда Путина на своих супердорогих галерах.Я поэтому и устроняюсь от толковища про ави или экспедик.Не,бакланить на тему полезности этих единиц можно много,НОсмыслл,ребят?Думаете они от от этгого появятся?Скореее.....такими предвкушающими статеёйками создаётся ощущение,что всё у нас будет,но потом.Хватит,наелся.Добро....я бы урезался,чтобы мне или моему соседу по даче я волжанин,самарский)пришлось бы поставить свои катера в бухту.Так нет,катера ставят в бухту,а у не пронятно каких россиянов русичах Усмановых,али дружгов ПУ Ротенбергов------эти персоны вдруг обогащаются на фоне обеднения пролетариаата.Мне -то алгоритм понятен,хочу выслушать доводы защитников олигархов.
  3. afrikanez Онлайн
    afrikanez Сегодня, 15:44
    +3
    на юге САР, на территории которого находятся и представители американского контингента.
    Только один вопрос: а какого лешего они там делают? Борьбой с терроризмом это назвать невозможно, по объективным причинам. А то. что америкосы декларируют, всего лишь отговорки, своего присутствия в Сирии.
  4. Santor Офлайн
    Santor Сегодня, 15:49
    0
    Фейк... Наши и американцы плотно работают по линии взаимодействия, так как только военные могут понимать и знать что такое смерть. А СМИ раздувают всякое гомно, что их что наши ЯКОБЫроссийские ЯКОБЫсми.
  5. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:59
    +1
    Если бы хотели нанести удар по базе США, то уже нанесли бы, и в СМИ ничего не просочилось бы, только связались бы по горячей линии сами военные и сказали бы - тикайте.....а так очередной треп журналюг
  6. Варага Онлайн
    Варага Сегодня, 16:06
    0
    Сирия пинд-осов к себе не звала. Пинд-осы разрешения не спрашивали.
    Значит и по отношению к пинд-осам нужно действовать не особо церемонясь.
    "Спешим сообщить, господа пинд-осы, что вам пора выйти вон."
    Примерно так.
    1. Удав КАА Онлайн
      Удав КАА Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: Варага
      по отношению к пинд-осам нужно действовать не особо церемонясь.

      И как вы это себе представляете?
      Наступить на ногу борцу сумо карлик конечно может..Но что потом будет с карликом? Я фигурально, без привязки к СЯС.
      Цитата: Варага
      господа пинд-осы, что вам пора выйти вон.

      А те в ответ: -- "Только после проведения "демократических выборов по нашим правилам, да под международным контролем!"
      И что вы на это скажите? Не пойдет! Но много вас послушают на Западе? А как отреагирует Китай? Иран? Турция?
      Может будем действовать немножко поумней? Предоставьте это Лаврову и Путину с + Советом безопасности при Президенте РФ...
      (Сначала -- "Царь думу думать будет"! (с) А уж потом -- "Царь трапезничать желают!") bully
  7. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 16:18
    +5
    Ударят ли ВКС РФ по военной базе США в Сирии? Конечно нет
    1. Romario_Argo Офлайн
      Romario_Argo Сегодня, 16:57
      +1
      ударить можно и блокадой: "ожидание смерти - хуже самой смерти"
  8. Джек О’Нилл Офлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 16:37
    +3
    Нет, наши не нанесут удар.
    Его, удар, надо было наносить изначально, при этом быть готовым к последствием. Сейчас уже поздно пить боржоми, увы.
  9. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 17:04
    0
    На мой взгляд более разумна блокада. база не на самой границе. а около неё. Отрезать её от границы и блокировать, как немцы Ленинград. Полосатые сами запросят мира, а бородатые...А им на выбор, или к гуриям или к семье.
  10. ЛМН Офлайн
    ЛМН Сегодня, 17:12
    0
    Сейчас в немецких новостях,бегущей строкой,сообщается из Тегерана:ВВП отклонил предложение о временом прекращении огня в Идлибе. yes

    И считаю,что правильно good
    Пора заканчивать уже этот цирк.И так уже "возимся" там больше,чем во время ВОВ.
  11. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 17:29
    -4
    Конечно нет. Ни одно государство, во главе которого стоят слабые и коррумпированные лидеры, никогда не посясгнет силой на США, если доверили им "хранить" свои "непосильным" трудом заработанные и не менее "непосильным" припрятанные баксы.

    В отношении американской базы Россия будет стоять в сторонке, не предпринимая никаких силовых воздействий, правда слегка потявкивая, дабы не потерять лицо... А громкие призывы, типа мы призовем, мы зададим, это пустое сотрясание воздуха.
    Россия, с ее неразвитой промышленностью, убитым здравоохранением и упадком в экономике не готова воевать с противником, имеющим по отдельным видам вооружений более чем 10 кратное превосходство, какими бы благими намерениями это не объяснялось.

    Так что остыньте..., у кого закипело и накипело...
    1. ЛМН Офлайн
      ЛМН Сегодня, 17:59
      0
      Цитата: Apollo
      Конечно нет. Ни одно государство, во главе которого стоят слабые и коррумпированные лидеры, никогда не посясгнет силой на США, если доверили им "хранить" свои "непосильным" трудом заработанные и не менее "непосильным" припрятанные баксы.

      В отношении американской базы Россия будет стоять в сторонке, не предпринимая никаких силовых воздействий, правда слегка потявкивая, дабы не потерять лицо... А громкие призывы, типа мы призовем, мы зададим, это пустое сотрясание воздуха.
      Россия, с ее неразвитой промышленностью, убитым здравоохранением и упадком в экономике не готова воевать с противником, имеющим по отдельным видам вооружений более чем 10 кратное превосходство, какими бы благими намерениями это не объяснялось.

      Так что остыньте..., у кого закипело и накипело...


      Вылили?Теперь остыньте...,никто не собирался и не заявлял,о ударах по американской базе. request Удары по району нахождения базы и и удар по базе,это разные вещи. yes

      Их предупредили,что возможно неподалеку от них,будет что то взрываться.Поэтому,волноваться и писаться не стоит.Это всего лишь зачистка боевиков. hi

      Капец..столько "крыс" повылезило.. am
  12. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 18:04
    0
    Цитата: ЛМН

    Капец..столько "крыс" повылезело..:

    капец не от крыс, а от германских диванных дураков-аналитегофф. Не находите? а зря...
    1. ЛМН Офлайн
      ЛМН Сегодня, 18:09
      0
      Цитата: Apollo
      Цитата: ЛМН

      Капец..столько "крыс" повылезело..:

      капец не от крыс, а от германских диванных дураков-аналитегофф. Не находите? а зря...

      Я не анализирую,я констатирую yes
  13. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 18:13
    0
    Цитата: ЛМН

    Я не анализирую,я констатирую yes

    Так на здоровье, только это ничего не меняет.
    1. ЛМН Офлайн
      ЛМН Сегодня, 18:29
      0
      Цитата: Apollo
      Цитата: ЛМН

      Я не анализирую,я констатирую yes

      Так на здоровье, только это ничего не меняет.

      Не понял вашего пассажа щас..В моем случае,моё мнение и поведение,что то да,меняет yes
  14. msm Офлайн
    msm Сегодня, 18:17
    +1
    Бить? Вы что! Подставим другую щеку, и сделаем заявление.
  15. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 18:20
    0
    Цитата: msm
    Бить? Вы что! Подставим другую щеку, и сделаем заявление.

    Опыт прошлых лет убеждает в правоте вашей мысли..
  16. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 18:26
    0
    Это CNN Трамп назвал фейком-ньюс? Ни российские, ни американские военные об этом ни слова, за то SNN начала пургу распространять.
    Нам атаковать не обязательно - главное дать на это добро Сирии, предварительно вооружив их не только С300, но и крылатыми ракетами. А там меринов предупредим, что на территории Сирии находятся российские военные и не дай бог хоть один из них погибнет от американских ударов.
  17. Sxron Офлайн
    Sxron Сегодня, 18:39
    0
    рассказывается о предупреждении со стороны России в адрес американских военнослужащих в Сирии

    Не тех предупреждаем мужики ... Израиль если предупредить и подогнать к их границам пару танковых дивизий с русскими экипажами ...Сразу все санкции снимут и черти будут сдаваться 100 -ми и бросятся восстанавливать Сирию руками таская обломки . Думаете я шучу ? ..Просто нужно попробывать ...России терять уже нечего и не зря мы в Сирии закрепились ! Я ведь прав Владими Владимирович..?
  18. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 18:41
    0
    Вот же неимется,кому- то,напитать землю кровушкой! Как правило, это люди,видевшие войну в кино и комп.играх
  19. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 18:48
    0
    Цитата: ЛМН

    Не понял вашего пассажа щас..В моем случае,моё мнение и поведение,что то да,меняет

    Ваше мнение ошибочное или от плохого знания событий недалекого прошлого, которые определили поведение РФ в мире на долгие годы. Полемика может протекать в разных руслах, а сирийские события лишь в том, что я описал выше.
    Ни база, ни 25-мильная зона безопасности вокруг базы не не может быть атакована российскими войсками, даже если США случайно или преднамеренно ударят по российской группировке.
    Вам мало АПЛ Курск, потопленной американской торпедой, в российских территориальных водах? А ведь это был Казус Белли, повод для объявления войны. А президент солгал. Не забывайте об этом.
  20. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 18:56
    0
    Цитата: мерцание
    Это CNN Трамп назвал фейком-ньюс? Ни российские, ни американские военные об этом ни слова, за то SNN начала пургу распространять.
    Нам атаковать не обязательно - главное дать на это добро Сирии, предварительно вооружив их не только С300, но и крылатыми ракетами. А там меринов предупредим, что на территории Сирии находятся российские военные и не дай бог хоть один из них погибнет от американских ударов.

    Даже если Россия передаст Сирии весь свой стратегический боезапас КР и средств ПВО, этого не хватит, чтобы противостоять США. Кстати, США были бы рады такому развитию событий и в России это понимают, поэтому никогда не пойдут на эскалацию. А от Сирии в этом случае останется каменная пустыня, что можно будет констатировать как поражение РФ.