Ударят ли ВКС РФ по военной базе США в Сирии?

Эти заявления со стороны Москвы повышают уровень опасения относительно безопасности американских военных в Сирии.

Вопрос этот связан с публикацией в американской прессе. Причём именно в США первым делом и пытаются выяснить, хватит ли "железа" в действиях России - смогут ли ВКС РФ ударить по территории, на которой военная база распогалается.Американский телеканал CNN выходит с репортажем, в котором рассказывается о предупреждении со стороны России в адрес американских военнослужащих в Сирии. CNN утверждает, что Россия якобы предупредила США о том, что самолёты ВКС РФ и сирийская правительственная армия готовы атаковать один из районов на юге САР, на территории которого находятся и представители американского контингента.В репортаже заявлено, что, по словам Москвы, американские военные находятся на территориях, которые контролируются боевиками.Из материала американского телеканала:О какой территории вообще идёт речь? А территория – та, на которой размещена американская военная база «Эт-Танф». Находится эта база в районе границы с Иорданией. На телеканале CNN заявлено, что военная база «Эт-Танф» имеет «ключевое значение для борьбы с терроризмом, которую ведут США, и одновременно является причиной трений между позициями двух стран».О какой борьбе с терроризмом в данном случае идёт речь, если сама база располагается там, где хозяйничают боевики, которые нередко выходят из ворот «Эт-Танфа», на CNN не сообщается.В Минобороны РФ материал CNN пока не комментируют. Российские СМИ уже подали запросы в главное военное ведомство на предмет реакции на американскую публикацию.Напомним, что несколько дней назад группа террористов попыталась осуществить продвижение в направлении Пальмиры, выдвинувшись именно со стороны «Эт-Танфа». Продвижение было пресечено сирийскими военными и ВКС РФ.