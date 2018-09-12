Зенитный ракетный комплекс NASAMS 2 для Австралии
В силу разных причин вооруженные силы Австралии не располагают развитой противовоздушной обороной, что приводит к известным рискам. Командование знает об этой проблеме и принимает необходимые меры. В рамках крупной программы модернизации армии планируется закупить достаточное количество новых зенитных ракетных комплексов, которые смогут обеспечить приемлемый уровень защиты объектов и войск. В качестве основы ПВО будущего был выбран зенитный комплекс NASAMS 2 зарубежной разработки. При этом он должен претерпеть существенные изменения.
По известным данным, на данный момент противовоздушная оборона в сухопутных войсках Австралии представлена только переносными зенитными ракетными комплексами RBS-70 шведского производства. Пользуясь географическим положением страны, австралийские вооруженные силы возлагают задачу защиты воздушного пространства на истребительную авиацию, что сокращает приоритет наземных систем. Тем не менее, в новой программе модернизации армии предусматривается кардинальное обновление и усиление сухопутной ПВО.
Несколько лет назад был организован тендер, целью которого являлась закупка современного ЗРК малой дальности для войсковой ПВО. Единственным участником тендера оказалась компания Raytheon Australia – австралийское отделение американской оборонной корпорации. Ее предложение предусматривало поставку зенитных комплексов NASAMS 2, разработанных в рамках сотрудничества Raytheon и Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегия).
10 апреля 2017 года австралийское командование официально утвердило предложение от «Рейтеон» и приняло его к реализации. На тот момент уже были определены примерные объемы закупок, стоимость программы и будущее место службы новых ЗРК. При этом речь шла о закупке комплексов NASAMS 2 не в базовой конфигурации, а в обновленной версии. Австралия предъявляет к ним новые требования в части комплектации, вооружения и т.д.
В базовой версии ЗРК NASAMS 2 (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System – «Норвежская улучшенная система «земля-воздух» или National Advanced Surface to Air Missile System – «Национальная улучшенная система») состоит из нескольких основных компонентов, которые могут размещаться на буксируемых прицепах или автомобильных шасси, причем обеспечена совместимость с широким кругом существующих платформ. В качестве средства поражения цели комплекс использует ракеты «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM американского производства, адаптированные для запуска с наземной установки.
Австралийская армия выдвинула собственные требования, что привело к разработке новой модификации ЗРК, имеющей существенные отличия от базовой версии. Заказчик пожелал разместить все компоненты комплекса на автомобильных шасси собственного производства. Также следовало ввести в комплекс новую радиолокационную станцию и расширить номенклатуру управляемых ракет.
На выполнение конструкторских работ и подготовку опытных образцов подрядчику отводилось 18 месяцев. Таким образом, испытания могут начаться уже в октябре этого года. По известным данным, такие требования заказчика близки к своему выполнению. К примеру, несколько дней назад публике впервые показали самоходную РЛС собственной австралийской разработки. В ближайшее время ожидается появление опытной пусковой установки.
В качестве платформы для всех средств «австралийского» ЗРК NASAMS 2 был выбран бронеавтомобиль Hawkei PMV, не так давно поставленный в серию компанией Thales Australia. Эта машина в базовой конфигурации имеет корпус, соответствующий уровню 1 стандарта STANAG 4569 и защищает экипаж только от пуль малых калибров и легких осколков. Используются дизельный двигатель мощностью 270 л.с. и автоматическая трансмиссия, обеспечивающая полный привод. При снаряженной массе 7 т броневик может нести дополнительное оснащение и груз общим весом до 3 т.
Различные элементы комплекса NASAMS 2 предлагается устанавливать на задней грузовой площадке броневиков. Прежде всего, такой подход будет использоваться при строительстве самоходных РЛС и пусковых установок. Вся аппаратура управления комплексом и пульты операторов, в свою очередь, должны располагаться внутри обитаемых отсеков. Точный состав ЗРК пока не уточнялся, но, по всей видимости, конструкторы смогут разместить все элементы комплекса всего на двух машинах, что упростит его эксплуатацию при сохранении основных возможностей.
Пусковая установка ЗРК NASAMS 2 отличается достаточной простотой. На платформе с частью необходимой аппаратуры помещается опорно-поворотное устройство и подъемными механизмами для монтажа транспортно-пусковых контейнеров. В базовой версии такая установка несет шесть контейнеров с ракетами. Базовая платформа с аппаратурой может устанавливаться на грузовые автомобили или оснащаться собственным колесным ходом. Буксируемый вариант установки комплектуется домкратами для горизонтирования на позиции.
Перед монтажом на австралийский броневик пусковая установка может претерпеть некоторые изменения. Так, можно отказаться от платформы, опорно-поворотное устройство можно монтировать прямо на грузовую площадку автомобиля. Необходимую аппаратуру можно разместить в пределах бронекорпуса. Каким будет боекомплект установки на базе Hawkei PMV – пока не уточнялось. Возможно сокращение количества ТПК и ракет в связи с ограничениями по поперечному габариту.
Опытный образец РЛС CEATAC. Фото Adbr.com.au
Австралийская армия не пожелала закупать существующие радиолокационные станции, уже входящие в состав комплекса NASAMS 2. Вместо этого она заказала отечественной компании CEA Technologies разработку новой аппаратуры. Как и в случае с пусковой установкой, РЛС должна базироваться на новом броневике. 5 сентября, в рамках выставки Land Forces 2018, состоялся первый показ опытной РЛС нового типа. Примечательно, что средство обнаружения из состава нового комплекса продемонстрировали публике раньше пусковой установки.
По официальным данным, при создании РЛС типа CEATAC (CEA Tactical) использовались основные наработки по корабельной станции CEAFAR, имеющей активную фазированную антенную решетку. При этом в конструкции антенны используются новые устройства на основе нитрида галлия. Кроме того, по очевидным причинам, новая РЛС отличается от существующей меньшими габаритами и иной архитектурой.
На грузовой платформе автомобиля-носителя типа Hawkei PMV установили коробчатый корпус с проемом в верхнем и кормовом листах. Внутри такого корпуса перевозится антенное устройство с кожухом сложной многогранной формы. В транспортном положении оно опускается внутрь корпуса; перед работой – поднимается над ним. Внутри такого модуля устанавливается вся необходимая аппаратура. Средства контроля за РЛС находятся в кабине броневика.
Также объявлено о разработке станции CEAOPS. От имеющейся CEATAC она будет отличаться большей дальностью обнаружения целей. Такую станцию предполагается включить в состав перспективного ЗРК средней дальности. Кроме того, не исключается возможность использования CEAOPS вместе с комплексом NASAMS 2.
Комплекс NASAMS 2 изначально использует управляемые ракеты средней дальности семейства AIM-120 AMRAAM. Эти изделия создавались в качестве оружия для самолетов-истребителей, но в рамках проектов NASAMS были адаптированы к применению на сухопутных ЗРК. Необходимость взлета с наземной установки и выхода на высоту цели приводит к серьезному сокращению дальности стрельбы. Так, в конфигурации «воздух-воздух» последние модификации AIM-120 способны лететь на 150-180 км, а для комплекса NASAMS 2 дальность не превышает 20-25 км и прямо зависит от типа ракеты.
Контейнер с аппаратурой РЛС. Фото Janes.com
Техническое задание австралийской армии предусматривает оснащение комплекса вторым типом ракет. Изделия AMRAAM планируется дополнить ракетами малой дальности AIM-9X Sidewinder, доработанными соответствующим образом. Поскольку подобные ракеты комплектуются инфракрасной головкой самонаведения, комплексу требуется оптико-электронная аппаратура наблюдения и обнаружения. Судя по последним сообщениям, подобные средства будут устанавливаться не на одной платформе с РЛС.
В апреле прошлого года сообщалось, что на разработку новой версии проекта NASAMS 2 и строительство опытного комплекса подрядчикам отводится 18 месяцев. Таким образом, в течение ближайших месяцев компания Raytheon Austalia должна будет отправить на полигон всю требуемую технику. Согласно текущим планам, на испытания комплекса отводится около года. В середине 2019-го австралийская армия планирует сделать окончательные выводы и, при благополучном завершении работ, подписать контракт на поставку серийной техники.
Первые ЗРК нового типа, которые можно будет считать совместной разработкой сразу трех стран, поступят в войска в начале следующего десятилетия. Их планируется передать 16-му сухопутному полку ПВО, ныне эксплуатирующему изделия RBS-70. Достижение начальной оперативной готовности запланировано на 2023 год. Полная боеспособность будет получена в середине десятилетия.
Комплектация серийных комплексов пока остается неизвестной, и вполне возможно, что заказчик еще не определился с ней. По всей видимости, в войска пойдут зенитные батареи, в составе которых будут присутствовать РЛС, командный пункт и несколько самоходных пусковых установок. Известно, что австралийская армия рассматривает возможность строительства как самоходных, так и буксируемых компонентов ЗРК.
Количество планируемых к закупке зенитных систем пока не уточнялось. Однако еще в прошлом году были объявлены примерные расходы на всю программу. На закупку систем NASAMS 2, а также на сервисную поддержку в течение определенного времени планируется потратить порядка 2-2,5 млрд австралийских долларов (1,5-2 млрд долларов США). Вероятно, речь будет идти о закупке достаточно большого количества комплексов и ракет для них.
Следует напомнить, что комплексы NASAMS изначально разрабатывались для армии Норвегии, но позже смогли выйти на международный рынок. Схожим образом может сложиться судьба версии NASAMS 2 для Австралии или, как минимум, отдельных ее компонентов. Так, радиолокационная станция CEATAC создается по заказу австралийской армии, и изначально будет производиться в ее интересах. При этом компания CEA Technologies планирует предлагать это изделие зарубежным заказчикам, нуждающимся в легких, компактных и эффективных средствах слежения за воздушной обстановкой.
Вполне возможно, что Raytheon, Kongsberg Defence & Aerospace и CEA Technologies продолжат сотрудничество, в результате чего на международном рынке вооружений появится сразу несколько вариантов ЗРК NASAMS 2. Они будут отличаться составом компонентов, что позволит потенциальному покупателю выбрать наиболее удобную для него версию. Впрочем, перед выводом нового изделия на рынок необходимо провести все требуемые испытания и получить заказ от собственной армии.
Австралия не имеет развитой сухопутной противовоздушной обороны, но принимает меры по ее созданию. Перспективный ЗРК малой дальности, представляющий собой переработанную версию уже существующей системы, в ближайшее время должен выйти на испытания. На следующий год запланирован старт проверок еще одного зенитного комплекса, способного атаковать цели на средних дальностях. Настоящее перевооружение частей ПВО Австралии начнется только в следующем десятилетии, но активные работы уже ведутся. Это означает, что новые сообщения о ходе австралийских проектов появятся в самое ближайшее время.
По материалам сайтов:
https://raytheon.com/
http://kongsberg.com/
https://cea.com.au/
http://adbr.com.au/
http://janes.com/
http://rbase.new-factoria.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
По известным данным, на данный момент противовоздушная оборона в сухопутных войсках Австралии представлена только переносными зенитными ракетными комплексами RBS-70 шведского производства. Пользуясь географическим положением страны, австралийские вооруженные силы возлагают задачу защиты воздушного пространства на истребительную авиацию, что сокращает приоритет наземных систем. Тем не менее, в новой программе модернизации армии предусматривается кардинальное обновление и усиление сухопутной ПВО.
Несколько лет назад был организован тендер, целью которого являлась закупка современного ЗРК малой дальности для войсковой ПВО. Единственным участником тендера оказалась компания Raytheon Australia – австралийское отделение американской оборонной корпорации. Ее предложение предусматривало поставку зенитных комплексов NASAMS 2, разработанных в рамках сотрудничества Raytheon и Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегия).
10 апреля 2017 года австралийское командование официально утвердило предложение от «Рейтеон» и приняло его к реализации. На тот момент уже были определены примерные объемы закупок, стоимость программы и будущее место службы новых ЗРК. При этом речь шла о закупке комплексов NASAMS 2 не в базовой конфигурации, а в обновленной версии. Австралия предъявляет к ним новые требования в части комплектации, вооружения и т.д.
В базовой версии ЗРК NASAMS 2 (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System – «Норвежская улучшенная система «земля-воздух» или National Advanced Surface to Air Missile System – «Национальная улучшенная система») состоит из нескольких основных компонентов, которые могут размещаться на буксируемых прицепах или автомобильных шасси, причем обеспечена совместимость с широким кругом существующих платформ. В качестве средства поражения цели комплекс использует ракеты «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM американского производства, адаптированные для запуска с наземной установки.
Австралийская армия выдвинула собственные требования, что привело к разработке новой модификации ЗРК, имеющей существенные отличия от базовой версии. Заказчик пожелал разместить все компоненты комплекса на автомобильных шасси собственного производства. Также следовало ввести в комплекс новую радиолокационную станцию и расширить номенклатуру управляемых ракет.
На выполнение конструкторских работ и подготовку опытных образцов подрядчику отводилось 18 месяцев. Таким образом, испытания могут начаться уже в октябре этого года. По известным данным, такие требования заказчика близки к своему выполнению. К примеру, несколько дней назад публике впервые показали самоходную РЛС собственной австралийской разработки. В ближайшее время ожидается появление опытной пусковой установки.
В качестве платформы для всех средств «австралийского» ЗРК NASAMS 2 был выбран бронеавтомобиль Hawkei PMV, не так давно поставленный в серию компанией Thales Australia. Эта машина в базовой конфигурации имеет корпус, соответствующий уровню 1 стандарта STANAG 4569 и защищает экипаж только от пуль малых калибров и легких осколков. Используются дизельный двигатель мощностью 270 л.с. и автоматическая трансмиссия, обеспечивающая полный привод. При снаряженной массе 7 т броневик может нести дополнительное оснащение и груз общим весом до 3 т.
Различные элементы комплекса NASAMS 2 предлагается устанавливать на задней грузовой площадке броневиков. Прежде всего, такой подход будет использоваться при строительстве самоходных РЛС и пусковых установок. Вся аппаратура управления комплексом и пульты операторов, в свою очередь, должны располагаться внутри обитаемых отсеков. Точный состав ЗРК пока не уточнялся, но, по всей видимости, конструкторы смогут разместить все элементы комплекса всего на двух машинах, что упростит его эксплуатацию при сохранении основных возможностей.
Пусковая установка ЗРК NASAMS 2 отличается достаточной простотой. На платформе с частью необходимой аппаратуры помещается опорно-поворотное устройство и подъемными механизмами для монтажа транспортно-пусковых контейнеров. В базовой версии такая установка несет шесть контейнеров с ракетами. Базовая платформа с аппаратурой может устанавливаться на грузовые автомобили или оснащаться собственным колесным ходом. Буксируемый вариант установки комплектуется домкратами для горизонтирования на позиции.
Перед монтажом на австралийский броневик пусковая установка может претерпеть некоторые изменения. Так, можно отказаться от платформы, опорно-поворотное устройство можно монтировать прямо на грузовую площадку автомобиля. Необходимую аппаратуру можно разместить в пределах бронекорпуса. Каким будет боекомплект установки на базе Hawkei PMV – пока не уточнялось. Возможно сокращение количества ТПК и ракет в связи с ограничениями по поперечному габариту.
Опытный образец РЛС CEATAC. Фото Adbr.com.au
Австралийская армия не пожелала закупать существующие радиолокационные станции, уже входящие в состав комплекса NASAMS 2. Вместо этого она заказала отечественной компании CEA Technologies разработку новой аппаратуры. Как и в случае с пусковой установкой, РЛС должна базироваться на новом броневике. 5 сентября, в рамках выставки Land Forces 2018, состоялся первый показ опытной РЛС нового типа. Примечательно, что средство обнаружения из состава нового комплекса продемонстрировали публике раньше пусковой установки.
По официальным данным, при создании РЛС типа CEATAC (CEA Tactical) использовались основные наработки по корабельной станции CEAFAR, имеющей активную фазированную антенную решетку. При этом в конструкции антенны используются новые устройства на основе нитрида галлия. Кроме того, по очевидным причинам, новая РЛС отличается от существующей меньшими габаритами и иной архитектурой.
На грузовой платформе автомобиля-носителя типа Hawkei PMV установили коробчатый корпус с проемом в верхнем и кормовом листах. Внутри такого корпуса перевозится антенное устройство с кожухом сложной многогранной формы. В транспортном положении оно опускается внутрь корпуса; перед работой – поднимается над ним. Внутри такого модуля устанавливается вся необходимая аппаратура. Средства контроля за РЛС находятся в кабине броневика.
Также объявлено о разработке станции CEAOPS. От имеющейся CEATAC она будет отличаться большей дальностью обнаружения целей. Такую станцию предполагается включить в состав перспективного ЗРК средней дальности. Кроме того, не исключается возможность использования CEAOPS вместе с комплексом NASAMS 2.
Комплекс NASAMS 2 изначально использует управляемые ракеты средней дальности семейства AIM-120 AMRAAM. Эти изделия создавались в качестве оружия для самолетов-истребителей, но в рамках проектов NASAMS были адаптированы к применению на сухопутных ЗРК. Необходимость взлета с наземной установки и выхода на высоту цели приводит к серьезному сокращению дальности стрельбы. Так, в конфигурации «воздух-воздух» последние модификации AIM-120 способны лететь на 150-180 км, а для комплекса NASAMS 2 дальность не превышает 20-25 км и прямо зависит от типа ракеты.
Контейнер с аппаратурой РЛС. Фото Janes.com
Техническое задание австралийской армии предусматривает оснащение комплекса вторым типом ракет. Изделия AMRAAM планируется дополнить ракетами малой дальности AIM-9X Sidewinder, доработанными соответствующим образом. Поскольку подобные ракеты комплектуются инфракрасной головкой самонаведения, комплексу требуется оптико-электронная аппаратура наблюдения и обнаружения. Судя по последним сообщениям, подобные средства будут устанавливаться не на одной платформе с РЛС.
В апреле прошлого года сообщалось, что на разработку новой версии проекта NASAMS 2 и строительство опытного комплекса подрядчикам отводится 18 месяцев. Таким образом, в течение ближайших месяцев компания Raytheon Austalia должна будет отправить на полигон всю требуемую технику. Согласно текущим планам, на испытания комплекса отводится около года. В середине 2019-го австралийская армия планирует сделать окончательные выводы и, при благополучном завершении работ, подписать контракт на поставку серийной техники.
Первые ЗРК нового типа, которые можно будет считать совместной разработкой сразу трех стран, поступят в войска в начале следующего десятилетия. Их планируется передать 16-му сухопутному полку ПВО, ныне эксплуатирующему изделия RBS-70. Достижение начальной оперативной готовности запланировано на 2023 год. Полная боеспособность будет получена в середине десятилетия.
Комплектация серийных комплексов пока остается неизвестной, и вполне возможно, что заказчик еще не определился с ней. По всей видимости, в войска пойдут зенитные батареи, в составе которых будут присутствовать РЛС, командный пункт и несколько самоходных пусковых установок. Известно, что австралийская армия рассматривает возможность строительства как самоходных, так и буксируемых компонентов ЗРК.
Количество планируемых к закупке зенитных систем пока не уточнялось. Однако еще в прошлом году были объявлены примерные расходы на всю программу. На закупку систем NASAMS 2, а также на сервисную поддержку в течение определенного времени планируется потратить порядка 2-2,5 млрд австралийских долларов (1,5-2 млрд долларов США). Вероятно, речь будет идти о закупке достаточно большого количества комплексов и ракет для них.
Следует напомнить, что комплексы NASAMS изначально разрабатывались для армии Норвегии, но позже смогли выйти на международный рынок. Схожим образом может сложиться судьба версии NASAMS 2 для Австралии или, как минимум, отдельных ее компонентов. Так, радиолокационная станция CEATAC создается по заказу австралийской армии, и изначально будет производиться в ее интересах. При этом компания CEA Technologies планирует предлагать это изделие зарубежным заказчикам, нуждающимся в легких, компактных и эффективных средствах слежения за воздушной обстановкой.
Вполне возможно, что Raytheon, Kongsberg Defence & Aerospace и CEA Technologies продолжат сотрудничество, в результате чего на международном рынке вооружений появится сразу несколько вариантов ЗРК NASAMS 2. Они будут отличаться составом компонентов, что позволит потенциальному покупателю выбрать наиболее удобную для него версию. Впрочем, перед выводом нового изделия на рынок необходимо провести все требуемые испытания и получить заказ от собственной армии.
Австралия не имеет развитой сухопутной противовоздушной обороны, но принимает меры по ее созданию. Перспективный ЗРК малой дальности, представляющий собой переработанную версию уже существующей системы, в ближайшее время должен выйти на испытания. На следующий год запланирован старт проверок еще одного зенитного комплекса, способного атаковать цели на средних дальностях. Настоящее перевооружение частей ПВО Австралии начнется только в следующем десятилетии, но активные работы уже ведутся. Это означает, что новые сообщения о ходе австралийских проектов появятся в самое ближайшее время.
По материалам сайтов:
https://raytheon.com/
http://kongsberg.com/
https://cea.com.au/
http://adbr.com.au/
http://janes.com/
http://rbase.new-factoria.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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