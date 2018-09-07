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В Раде призвали не допускать Россию к расследованию убийства Захарченко

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После того, как Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства главы ДНР Александра Захарченко, а ФСБ направила в Донецк своих сотрудников для оказания помощи республиканским силовикам, на Украине начали изобретать способы помешать расследованию. Первыми отреагировали первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко и депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова, которые в категоричной форме потребовали от украинских силовых структур недопущения к раследованию следственных органов России.

В Раде призвали не допускать Россию к расследованию убийства Захарченко


Геращенко и Ионова написали обращение к главе СБУ, генпрокурору Украины, главе Нацполиции, в котором требуют не допускать к расследованию убийства Захарченко следственные органы РФ. Кроме этого они требуют отчета от украинских силовиков о правомерности закрытия уголовного дела, возбужденного в отношении Захарченко, и прекращенного по причине его гибели. Согласно уголовно-процессуального кодекса Украины, уголовное дело может быть прекращено в случае гибели подозреваемого. Также Геращенко и Ионова потребовали отчета о ходе расследования всех преступлений, в которых подозревают убитого главу ДНР.


В 2014 году в отношении Александра Захарченко было возбуждено уголовное дело "за создание террористической организации и руководство ею". На Украине Захарченко был объявлен в розыск.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Российский МИД заявил, что с большой долей вероятности к его убийству приложили руку киевские власти. К расследованию убийства подключились Следственный комитет и Федеральная служба безопасности. Кроме этого, Россия потребовала открытого расследования преступления под эгидой ОБСЕ.

Видимо в Киеве это кому то не понравилось...


Использованы фотографии:
© Facebook/Iryna Gerashchenko
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45 комментариев
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  1. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 15:52
    -13
    Правильно-ибо мы толком и не знаем,что там в итоге случилось.
    1. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 15:54
      -2
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Правильно-ибо мы толком и не знаем,что там в итоге случилось.

      Видно именно мы и знаем, что там случилось.
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 15:56
        -6
        А Вы,именно,и знаете.Я сейчас без смайликов попробую обойтись-Вы знаете???
        1. Венд Офлайн
          Венд Сегодня, 17:21
          0
          Цитата: Jolly oldster sailor
          А Вы,именно,и знаете.Я сейчас без смайликов попробую обойтись-Вы знаете???

          Лично я могу только предполагать. Но когда Россию не хотят допускать к расследованию, это говорит о многом. Что в деле с Боингом, что с химоружием в Сирии, что со Скрипалями.
      2. Проксима Офлайн
        Проксима Сегодня, 16:02
        +4
        В 2014 году в отношении Александра Захарченко было возбуждено уголовное дело "за создание террористической организации и руководство ею". На Украине Захарченко был объявлен в розыск belay

        Аж слух режет. fool Может "этим товарищам" объявить в розыск остатки своих мозгов? request
        1. vovanpain Офлайн
          vovanpain Сегодня, 16:23
          +2
          Цитата: Проксима
          Может "этим товарищам" объявить в розыск остатки своих мозгов?

          Где вы увидели коллега мозги у "этих товарищей"? Мозгов там сроду не было request hi
          1. Проксима Офлайн
            Проксима Сегодня, 18:14
            -1
            Цитата: vovanpain
            Где вы увидели коллега мозги у "этих товарищей"? Мозгов там сроду не было request hi

            У Вас, уважаемый Владимир, прям, как у Конфуция belay про чёрную кошку и тёмный угол. Соглашусь, трудно искать то, чего не существует recourse hi
      3. Воваd Онлайн
        Воваd Сегодня, 16:34
        -8
        При расследовании ФСБ дела об убийстве Захарченко,главное не выйти на самого себя.
        1. krops777 Офлайн
          krops777 Сегодня, 16:56
          0
          При расследовании ФСБ дела об убийстве Захарченко,главное не выйти на самого себя.


          После историй с самолетом, скрипалями, литвиненко и прочими событиями не удивлюсь если все обернется против нас хотя мы и не виновны но как показала практика против абсурда защищаться мы не умеем.
          1. Воваd Онлайн
            Воваd Сегодня, 17:13
            -2
            Министр доходов и сборов ДНР Тимофеев (выживший при убийстве Захарченко) был обвинен в присвоении 850 млн. руб.Прокуратура ДНР начала проверку, в связи с чем Тимофеев покинул Донецк и уехал в Россию.Так,что единственная версия убийства Захарченко -"укроДРГ" только для тех ,кто хочет в это верить.
            1. Околоточный Офлайн
              Околоточный Сегодня, 18:04
              0
              Пруфы своих печатных экскрементов выложите?
              1. Воваd Онлайн
                Воваd Сегодня, 18:50
                0
                Вице-премьер ДНР может лишиться должности из-за рейдерских захватов - Россия 24
          2. Николай Фёдоров Офлайн
            Николай Фёдоров Сегодня, 17:33
            +1
            Цитата: krops777
            ...как показала практика против абсурда защищаться мы не умеем.

            Ну и чё? По этому поводу вспоминается хороший анекдот:
            2020-й год. Конец войны. Дымящийся разрушенный Вашингтон. Мимо колонны российских танков бредут нескончаемые унылые колонны пленных американцев. Два русских танкиста сидят на броне, смотрят на пленных и разговаривают:
            -И всё-таки, Коля, информационную войну мы проиграли...
        2. Piramidon Офлайн
          Piramidon Сегодня, 17:30
          +2
          Цитата: Воваd
          При расследовании ФСБ дела об убийстве Захарченко,главное не выйти на самого себя.

          На самого ТЕБЯ???!!! Признался, что ли, пособник СБУ?
    2. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 15:55
      +1
      Две блондинки из Рады пусть пишут письма Санта Клаусу
      1. den3080 Офлайн
        den3080 Сегодня, 16:13
        +2
        обе крашеные, но мозгов это не добавляет wink
        1. Чичиков Офлайн
          Чичиков Сегодня, 16:50
          +1
          Цитата: den3080
          обе крашеные, но мозгов это не добавляет

          Так это-же "блондинки"!
          Наверное, завтра выйдет соответствующий приказ СБУ или СНБО, обязательный для исполнения в ДНР... Для нынешней власти Украины слабоумие не порок, а дар божий.
        2. Piramidon Офлайн
          Piramidon Сегодня, 17:32
          0
          Цитата: den3080
          обе крашеные, но мозгов это не добавляет wink

          Перекраской такие как бы дают понять, что с них, как с "блондинок" взять нечего. Ну, тупые мы по своей природе.
      2. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 16:18
        -10
        трал,вот как думаешь,много от тебя укропов,как ты их тут называешь,разбежались в испуге,включая блондинок?А если нет,какого Вы тут пишите,господа... laughing
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:58
      +9
      Чего именно "правельно "?Давая такой комментарий вы как бы априори считаете Донбасс неотъемлемой частью укроины! Хотя укроина, это гигантская ошибка СССР, и ее необходимо упразднить, методом раздела.
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:09
        +4
        Да и так разделили, Крым, Донбасс, да только не совсем поровну, в очереди Харьков, Одесса, Мариуполь.
      2. Например Офлайн
        Например Сегодня, 16:12
        -1
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        необходимо упразднить, методом раздела.

        Или методом возврата? А то по-вашему получается - грабь награбленное.
      3. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 16:26
        -5
        Да чтож за мода пошла такая-как поговорить-так в кусты...Тьфу....
    4. БorisovичЪ Офлайн
      БorisovичЪ Сегодня, 16:24
      +1
      Цитата: Jolly oldster sailor
      мы толком и не знаем,что там в итоге случилось.

      В результате тер акта погиб глава Донецкой Народной Республики Захарченко Александр Владимирович Вы этого толком не знали?
      Кто и как это совершил будет разбираться следствие, а отнюдь не Вы.
    5. Комментарий был удален.
    6. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 18:58
      0
      Думаю, этих скакуасов даже трогать не надо - они сами себя уничтожат.
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:54
    +1
    Кто вас вообще спрашивать будет......
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:55
    +2
    Казалось бы, никакая глупость из укроины не может удевить, так они соревнования устраивают, чтобы их мнение было интересно в первую очередь только психиатрам, и иногда -психологам! !!
    1. гаррет Офлайн
      гаррет Сегодня, 16:03
      +2
      по смыслу - согласен, но grammar nazi внутри меня негодует!
  4. Romario_Argo Офлайн
    Romario_Argo Сегодня, 15:57
    +2
    ни когда Украина НЕ будет сверхдержавой (!)
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 16:03
      +1
      Ну почему сразу так... Будет... В составе России...
      1. Кот_Кузя Офлайн
        Кот_Кузя Сегодня, 16:16
        +7
        Цитата: Vard
        Ну почему сразу так... Будет... В составе России...

        Опять сажать на шею горластое, ненавидящее нас, тупое и ленивое стадо? Спасибо, не надо.
        1. BerBer Офлайн
          BerBer Сегодня, 16:34
          0
          Стадо можно простимулировать. Чем? Вы наверное знаете эти методы. Раздача пряников, как в СССР, не будет.
    2. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:12
      0
      Да ни кто и не сомневается. hi
    3. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 16:38
      0
      Извините. Я Вас поправлю. Украины, как державы вообще скоро не будет, а уж про сверхдержаву по моему чересчур.
    4. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 17:24
      0
      Цитата: Romario_Argo
      ни когда Украина НЕ будет сверхдержавой (!)

      laughing laughing laughing
  5. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 16:02
    0
    украинская баба это уникальное явление,это прям какая то Гогольщина , уверен все они общаются с нечистой силой.
  6. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 16:02
    +1
    Боже, они просто обезумели в своей ненависти к России. И вот нам вдалбливают в головы, что это "братский" народ? Да мне чечен роднее, чем брызжущий слюной от ненависти к России и русским, скачущий и прославляющий Бендеру украинец!
  7. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 16:06
    +3
    В Раде призвали не допускать Россию к расследованию убийства Захарченко

    Опять параллельная реальность!!! В которой Крым и Донбасс украинские и в Киеве могут решать пускать российских отдыхающих в Крым или нет, допускать или нет Россию к расследованию убийства главы ДНР... А еще там, где великие украинцы копают Черное море, учат шумеров и строят пирамиды в Гизе.
  8. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 16:09
    +2
    Вот следующий шар должен как раз от нас поступить ,опять наши не поспевают,опять оправдываться будем ? Почему не предложить создать следственную группу с итальянцами (естественно без Украины),ведь они выразили такое желание.Конечно на итальянцев будут давить ,но ведь можно предложить еще паре тройке стран,Китаю на пример или Финляндии.
  9. Slon_on Офлайн
    Slon_on Сегодня, 16:14
    +1
    Ага, прям, в Кремле кааак испугаются истеричного свинячьего визга из катуха под названием ВРУ!
  10. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 16:16
    +1
    Российский МИД заявил, что с большой долей вероятности к его убийству приложили руку киевские власти. К расследованию убийства подключились Следственный комитет и Федеральная служба безопасности. Кроме этого, Россия потребовала открытого расследования преступления под эгидой ОБСЕ.
    Это по всей видимости грозный ответ Москвы на убийство Александра Владимировича.
  11. Sxron Офлайн
    Sxron Сегодня, 18:07
    +1
    За всех погибших в Новороссии отомстим ! А за Захарченко особенно..

    Никогда не скрывался и в бой рвался ,хоть его и предупреждали ..Эх Саша ! hi
  12. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 18:14
    0
    Ира лучше бы корову доила и мацони на Бесарабке продавала ,чем тупую песню про запретить ехать русским следователям в Донецк. Это как кашпировскому в Дальних пещерах . медитировать(чуть не сдох)
  13. Товарищ Берия Онлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 18:23
    0
    Первыми отреагировали первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко и депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова,


    Ну что сказать по этому поводу? Не буду повторяться.
  14. gurzuf Офлайн
    gurzuf Сегодня, 18:40
    0
    когда прочел эту статью вспомнил старый анекдот - длинная, длинная очередь в общественный туалет. В конце этой очереди мужичок перебирая быстро быстро ногами причитает :"Я не vsravsy ,я не vsravsy"