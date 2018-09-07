В Раде призвали не допускать Россию к расследованию убийства Захарченко

После того, как Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства главы ДНР Александра Захарченко, а ФСБ направила в Донецк своих сотрудников для оказания помощи республиканским силовикам, на Украине начали изобретать способы помешать расследованию. Первыми отреагировали первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко и депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова, которые в категоричной форме потребовали от украинских силовых структур недопущения к раследованию следственных органов России.Геращенко и Ионова написали обращение к главе СБУ, генпрокурору Украины, главе Нацполиции, в котором требуют не допускать к расследованию убийства Захарченко следственные органы РФ. Кроме этого они требуют отчета от украинских силовиков о правомерности закрытия уголовного дела, возбужденного в отношении Захарченко, и прекращенного по причине его гибели. Согласно уголовно-процессуального кодекса Украины, уголовное дело может быть прекращено в случае гибели подозреваемого. Также Геращенко и Ионова потребовали отчета о ходе расследования всех преступлений, в которых подозревают убитого главу ДНР.В 2014 году в отношении Александра Захарченко было возбуждено уголовное дело "за создание террористической организации и руководство ею". На Украине Захарченко был объявлен в розыск.Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Российский МИД заявил, что с большой долей вероятности к его убийству приложили руку киевские власти. К расследованию убийства подключились Следственный комитет и Федеральная служба безопасности. Кроме этого, Россия потребовала открытого расследования преступления под эгидой ОБСЕ.Видимо в Киеве это кому то не понравилось...