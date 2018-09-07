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В Ливии подбита редкая самоходка итальянского производства

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В ходе боев между противоборствующими группировками в ливийской столице подбита 155-мм самоходная гаубица «Пальмария», сообщает Российская газета.

В Ливии подбита редкая самоходка итальянского производства


Во времена Муаммара Каддафи Ливия приобретала оружие как у стран Варшавского договора, так и у западных производителей. В ливийской армии тех лет можно было встретить, в том числе советские «Гвоздики» и «Акации», чехословацкие «Даны», а также итальянские самоходки «Пальмария», производства компании OTO Melara. Всего в 1980 годы было приобретено около 150 итальянских машин.


«Пальмария» выполнена на базе итальянского танка OF-40 и предназначалась исключительно для зарубежных поставок. В то время она считалась одной из лучших самоходок, выпущенных на западе.

Вес «Пальмарии» – 46 тонн. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом – около 24 км, активно-реактивным – 30 км. Мощность двигателя САУ – 750 л.с. Скорость – до 60 км/час. Запас хода – 500 км. Экипаж – 5 человек.

Самоходки активно применялись в ходе войны в 2011 году и понесли большие потери от ударов натовских самолетов. Сегодня таких машин в Ливии осталось немного – около 30 единиц. Все они задействованы в районе Триполи. Как правило, экипажи ведут огонь прямой наводкой, подставляя себя под ответный огонь противника. Учитывая, что броня у самоходок противопульная, их число продолжает неумолимо сокращаться.
Использованы фотографии:
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18 комментариев
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  1. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 16:10
    -3
    сейчас гламурно воевать на итальянском.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:42
      0
      Им не до жиру, что имеют тем и воюют, собственно как и Сирийцы.
  2. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 16:11
    +1
    Хотите видеть примерный образ танка с 152мм дурой. Вот оно.
    1. BerBer Офлайн
      BerBer Сегодня, 16:29
      +1
      А использовать артиллерию по своему прямому назначению, арабы не умеют наверное. Ну или пока наши их не научат, примерно как в Сирии.
      1. Лопатов Офлайн
        Лопатов Сегодня, 16:41
        +2
        Цитата: BerBer
        А использовать артиллерию по своему прямому назначению, арабы не умеют наверное.

        Скорее нет таких возможностей. Для классического применения артиллерии необходимо а) много орудий, б) очень много боеприпасов.
        Когда в наличии дичайший дефицит и того и другого единственный выход прямая и полупрямая наводка.
      2. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 17:00
        -1
        Цитата: BerBer
        А использовать артиллерию по своему прямому назначению, арабы не умеют наверное. Ну или пока наши их не научат, примерно как в Сирии.

        Там зачастую воюют люди без базовой армейской подготовки. Вот их чему то научили - и вперёд. В Иордании, например, бедная с точки зрения бюджета, но очень профессионально подготовленная армия.
        1. Black Sniper Офлайн
          Black Sniper Сегодня, 17:48
          +1
          И где же они показали свой профессионалиэм??? У себя на полигоне на танковом биатлоне...
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 18:33
            0
            Цитата: Black Sniper
            И где же они показали свой профессионалиэм??? У себя на полигоне на танковом биатлоне...

            Во всех войнах с Израилем единственная арабская армия, нанёсшая евреям равноценные потери, была иорданская. Да и палестинцев в 70-м они снесли на раз два три, Сирийское танковое наступление отбили с легкостью (те вторглись в Иорданию с целью помочь палестинцам).
      3. donavi49 Онлайн
        donavi49 Сегодня, 17:48
        +2
        Зачем? Там насыщения нет. Эффективность одиночной установки по типу выехал - дал прямой по блоку/дому с конкурирующими бабахами - уехал = еще более менее. Толку там с 2-3 САУ играть в арт удары? Тем более там и кадры в этих САУ даже при Страшном Режиме были так себе, а сейчас вообще никак.

        Также используют как аргумент в удержании районов.


        Наши их учить не будут. По факту там идет разборка между вторым правительством (ну вернее бывшим Рассветом Ливии - кто контролирует Триполи и пытается весь Запад страны) и Мисуратскими (наиболее подготовленные бабахи - которые считают что Рассвет предал идеалы революции и только Мисуратцы достойны вести Запад - а вскоре и всю Ливию к светлому будущему).

        Хафтар сидит на востоке и переваривает Бенгази. Силенок идти на запад нет. Да и на Крылатую Демократию такой поход нарваться может.
  3. gukoyan Офлайн
    gukoyan Сегодня, 16:21
    0
    Ну что я могу сказать по данному поводу... Печаль, беда...
  4. Лопатов Офлайн
    Лопатов Сегодня, 16:49
    +2
    Что-то "нарот Ливии" никак не может остановиться на этом "пути к демократии"...
    Каддафи 7 лет назад убили, где обещанные Западом "швабода и процветание"? В Брюсселе никак погрузить не могут, или Вашингтон накладные никак подписать не успевает?
    1. Yujanin Офлайн
      Yujanin Сегодня, 17:03
      +3
      где обещанные Западом "швабода и процветание"?

      Исчезли, так же, как и ливийские миллиарды с замороженных счетов.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:57
    0
    Даже эту сгоревшую вывести к нам, и тщательно изучить -может быть, что-то интересное для себя конструкторы наши найдут.
    1. Куница Офлайн
      Куница Сегодня, 17:39
      0
      Столько лет они уже в Ливиии. Там уже всё ощупано, сфотографировано и копии документации в КБ каком-либо нашем пылятся. Там наших воен-спецов много "отдыхало" с 80го года yes
    2. donavi49 Онлайн
      donavi49 Сегодня, 17:43
      0
      Там разборка между бывшим Рассветом Ливии (раньше на прикорме у Франции - сейчас на подножном) и Мисуратскими (Саудиты). Делят Триполи - и кто легитимный правитель на Западе страны.
  6. тасха Офлайн
    тасха Сегодня, 17:10
    0
    Бывает...
    В Ливийской пустыне, если повезёт, можно найти редкую итальянскую бронетехнику ещё Второй мировой войны...
    1. Куница Офлайн
      Куница Сегодня, 17:40
      0
      Я, так и подумал, прочитав заголовок, что там какой-нибудь привет от Муссолини.
  7. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 17:37
    0
    Как правило, экипажи ведут огонь прямой наводкой, подставляя себя под ответный огонь противника.
    Ну, что я могу сказать? У нас хорошие "учителя" были. Гитлер, Гудериан, и пр. Стрелять из САУ прямой наводкой....Это как взрывать себя гранатой в окружении врагов. Даже СУшки у нас шли позади танков, стреляя в промежутки между ними.