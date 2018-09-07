В Ливии подбита редкая самоходка итальянского производства
В ходе боев между противоборствующими группировками в ливийской столице подбита 155-мм самоходная гаубица «Пальмария», сообщает Российская газета.
Во времена Муаммара Каддафи Ливия приобретала оружие как у стран Варшавского договора, так и у западных производителей. В ливийской армии тех лет можно было встретить, в том числе советские «Гвоздики» и «Акации», чехословацкие «Даны», а также итальянские самоходки «Пальмария», производства компании OTO Melara. Всего в 1980 годы было приобретено около 150 итальянских машин.
«Пальмария» выполнена на базе итальянского танка OF-40 и предназначалась исключительно для зарубежных поставок. В то время она считалась одной из лучших самоходок, выпущенных на западе.
Вес «Пальмарии» – 46 тонн. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом – около 24 км, активно-реактивным – 30 км. Мощность двигателя САУ – 750 л.с. Скорость – до 60 км/час. Запас хода – 500 км. Экипаж – 5 человек.
Самоходки активно применялись в ходе войны в 2011 году и понесли большие потери от ударов натовских самолетов. Сегодня таких машин в Ливии осталось немного – около 30 единиц. Все они задействованы в районе Триполи. Как правило, экипажи ведут огонь прямой наводкой, подставляя себя под ответный огонь противника. Учитывая, что броня у самоходок противопульная, их число продолжает неумолимо сокращаться.
Во времена Муаммара Каддафи Ливия приобретала оружие как у стран Варшавского договора, так и у западных производителей. В ливийской армии тех лет можно было встретить, в том числе советские «Гвоздики» и «Акации», чехословацкие «Даны», а также итальянские самоходки «Пальмария», производства компании OTO Melara. Всего в 1980 годы было приобретено около 150 итальянских машин.
«Пальмария» выполнена на базе итальянского танка OF-40 и предназначалась исключительно для зарубежных поставок. В то время она считалась одной из лучших самоходок, выпущенных на западе.
Вес «Пальмарии» – 46 тонн. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом – около 24 км, активно-реактивным – 30 км. Мощность двигателя САУ – 750 л.с. Скорость – до 60 км/час. Запас хода – 500 км. Экипаж – 5 человек.
Самоходки активно применялись в ходе войны в 2011 году и понесли большие потери от ударов натовских самолетов. Сегодня таких машин в Ливии осталось немного – около 30 единиц. Все они задействованы в районе Триполи. Как правило, экипажи ведут огонь прямой наводкой, подставляя себя под ответный огонь противника. Учитывая, что броня у самоходок противопульная, их число продолжает неумолимо сокращаться.
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