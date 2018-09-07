Пограничники РФ "удивились" отсутствию украинских рыбаков на Азове

Украина перестала вести рыбный промысел в акватории Азовского моря. Погрануправление ФСБ по республике Крым сообщило, что украинские рыбаки перестали выходить на промысел в Азовском море по "непонятным причинам", пишет "Крыминформ".Согласно сообщению погрануправления, российские рыбаки в акватории Азовского моря нарушений правил рыболовства не допускают, а украинских рыбаков "по непонятным причинам" в Азовском море нет и рыбный промысел ими не осуществляется. При этом российские пограничники уточнили, что в море ежедневно на добычу бычка выходит от пяти до семнадцати российских рыбопромысловых сейнеров, с которыми держится постоянная радиосвязь. В случае необходимости корабли погрануправления незамедлительно отправятся на помощь, добавили пограничники.В погрануправлении напомнили, что Азовское море является внутренним морем России и Украины, поэтому российские и украинские рыбаки могут вести рыболовный промысел в любой его части при наличии соответствующих документов.Ранее в Киеве заявили, что с целью защиты национальных интересов Украины в акватории Азовского моря будет усилено военное присутствие ВМСУ. Украинский МИД заявил о желании сделать Азовское море территориальным морем Украины и провести границу.