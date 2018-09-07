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Пограничники РФ "удивились" отсутствию украинских рыбаков на Азове

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Украина перестала вести рыбный промысел в акватории Азовского моря. Погрануправление ФСБ по республике Крым сообщило, что украинские рыбаки перестали выходить на промысел в Азовском море по "непонятным причинам", пишет "Крыминформ".

Пограничники РФ "удивились" отсутствию украинских рыбаков на Азове


Согласно сообщению погрануправления, российские рыбаки в акватории Азовского моря нарушений правил рыболовства не допускают, а украинских рыбаков "по непонятным причинам" в Азовском море нет и рыбный промысел ими не осуществляется. При этом российские пограничники уточнили, что в море ежедневно на добычу бычка выходит от пяти до семнадцати российских рыбопромысловых сейнеров, с которыми держится постоянная радиосвязь. В случае необходимости корабли погрануправления незамедлительно отправятся на помощь, добавили пограничники.


В погрануправлении напомнили, что Азовское море является внутренним морем России и Украины, поэтому российские и украинские рыбаки могут вести рыболовный промысел в любой его части при наличии соответствующих документов.

Ранее в Киеве заявили, что с целью защиты национальных интересов Украины в акватории Азовского моря будет усилено военное присутствие ВМСУ. Украинский МИД заявил о желании сделать Азовское море территориальным морем Украины и провести границу.
Использованы фотографии:
https://ukraina.ru/
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20 комментариев
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  1. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 16:40
    +10
    Так вот она какая,новая доктрина украинских ВМФ smile
    1. Sergio3986 Офлайн
      Sergio3986 Сегодня, 16:46
      +7
      Зашхерится в лимане и тихенько....бз...-ть good
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 17:06
        +4
        Как бы они там мин не накидали... от них всего ожидать можно.
      2. 210окв Онлайн
        210окв Сегодня, 17:28
        0
        А вот так оно и есть.Там зимовальные ямы ценных пород рыбы в районе Бердянска.Там они и будут браконьерить.Рыбу повыбьют гады.
    2. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 17:33
      +1
      Нам больше достанется, приехали родственника с Азова, привезли вяленой рыбы и подкопченную рыбу "игла" .
      1. Sxron Офлайн
        Sxron Сегодня, 17:49
        +2
        украинские рыбаки перестали выходить на промысел в Азовском море по "непонятным причинам",

        Скорее всего ,что то намечается со стороны хунты киевской, либо ответка на зверское убийство главы ДНР Захарченко (вечная ему память )....Как говорил Обамыч, "красная черта " пройдена , разбегайтесь хуторяне..Россия злая , как никогда ! soldier
      2. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 18:01
        +1
        Джедай, лучше бы они Вам привезли рыбу-пилу. В хозяйстве хоть сгодится....
        1. предки с Дона Офлайн
          предки с Дона Сегодня, 18:02
          0
          ??? Слава, на юмор не тянет, на знание ихтиологии тоже, остается глупость.
  2. Sergio3986 Офлайн
    Sergio3986 Сегодня, 16:43
    +5
    А чего удивляться? Во исполнение решения СНБО, это они свою корабельно-катерную (точнее катерно-корабельную) группировку в Азове усиливают. За счёт рыбаков. Кулеметы на сейнеры и шхуны ставят wassat
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:57
      0
      Ага, и по адмиралу на каждую моторку чтобы ворог забоялся... laughing
  3. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 16:45
    +5
    Меньше рыбаков - больше рыбы будет.
  4. Romario_Argo Офлайн
    Romario_Argo Сегодня, 16:47
    +7
    видимо, жареным запахло. возможно всё же, ВСУ готовятся к броску на Новоазовск.
  5. Proton Офлайн
    Proton Сегодня, 16:59
    +2
    А нечего было«палкой злить медведя» laughing
    Были б с бычками и прочими морскими дарам желто синие рыбаки
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:59
    -1
    Меньше народа -больше кислорода! Нам только спокойнее, что таких "соседей "нету в нашем Азовском море! !!
  7. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 17:01
    +6
    Керченский пролив наш? ну и нечего туда всяких пускать. А ведь раньше спор шел по тузлинской косе. Украинцы даже песок намывали, чтоб нам меньше досталось. А вон как вышло. Не рой яму что называется....
  8. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 17:11
    +3
    Если рыбаков тупо запугали и они боятся-это одно. Но думаю, дело в другом. Киев готовит "картинку" типа : "Россия блокирует выход украинских рыбаков в Азовское море" для "весь мир с ними".
    1. seregatara1969 Офлайн
      seregatara1969 Сегодня, 17:19
      +2
      готовят очередную пакость!
    2. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Сегодня, 18:11
      0
      Вот только "вись Мирь" какой то маленький получается и вон уже немцы "а чего это мерикасы торгуют с теми с кем нам запретили в России а мы тут как ?" laughing
  9. Варага Онлайн
    Варага Сегодня, 17:23
    -1
    "Меньше народу - больше кислороду."
  10. Donald72 Онлайн
    Donald72 Сегодня, 17:51
    0
    Тоже пологаю, будет из разряда, русские блокируют рыболовство, украина несет огромные убытки и т.д.