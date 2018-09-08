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В боеспособности российской армии возникли сомнения?

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Генерал-лейтенант Виктор Соболев в выпуске YouTube-канала «Спец» поставил под сомнение способность действующих российских Вооружённых сил отразить агрессию серьёзного противника на любом стратегическом направлении в условиях напряжённой военно-политической ситуации в мире.

По мнению Соболева, в Сирии у российских военных не было серьёзного опыта ведения боя, поскольку им приходилось воевать только с вооружёнными отрядами боевиков, не имеющих ни мощных средств ПВО, ни современных средств радиоэлектронной борьбы. Основная же заслуга в успехе военной операции в Сирии, считает генерал-лейтенант, принадлежит исключительно военным советникам, которые помогли восстановить боеспособность сирийской армии.

Укомплектованность большей части российской армии контрактниками, не имеющими за плечами боевого опыта, курсов боевой подготовки может привести нашу армию к тому, что в случае серьёзного военного конфликта вооружённые силы РФ могут понести огромные потери, - уверен Виктор Соболев. Чтобы этого не случилось, нужны кардинальные изменения в структуре российской армии.


А остальные армии мира имеют реальный опыт в открытых боях с регулярными войсками других государств?

Какого рода изменения предлагает генерал-лейтенант Соболев? Видеоролик «Армия без военных».

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14 комментариев
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  1. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 06:22
    +2
    Дядя ретроград) мыслит древними категориями. Чего к квартирам и казармам прицепился не пойму. Контрактникам общаги строят на территории части. Зачем их в казармах солдатских держать то?
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 06:31
      +1
      В ТК написано что если денег не платят можешь не работать... А у контрактников в армии с этим как? Или не платить им себе дороже?
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 06:35
        +2
        Да как то не слышал о задержках зарплат. Все вовремя у всех
    2. Меченосец Онлайн
      Меченосец Сегодня, 07:08
      +1
      Цитата: Бультерьер
      Дядя ретроград

      А вы модернист?
      Позвольте поинтересоваться,каков ваш ранг и звание в реалиях,чем то командовали выше отделения?
      Контрактники..угу,прям панацея от всех бед..легла контрактная бригада-дальше что?Кем комплектовать ее будете?
      Это только финансисты,рукоплещут о наличии в войсках орды контрактников-бабла не меряно,якобы экономически выгодно содержать их...в общем бла бла бла...
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 07:27
        0
        Описывать свою жизнь я не стану) вполне достаточно будет сказать, что командовал от взвода до батальона по полной на всех возможных должностях. Со срочниками и контрактниками. Модернист? Скорее да чем нет.финансисты? У нас армия миллион а не 5 как при совке. Вы ее срочниками комплектовать хотите? Контракт это не панацея,это пеобходимая реальность.
  2. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:51
    0
    По мнению Соболева, в Сирии у российских военных не было серьёзного опыта ведения боя.


    Ну почему же ...можно так сказать передовая разведка (вагнеровцы) уже на своей шкуре испытали удары американцев...если детально изучить то что там произошло то полагаю примерно тоже самое будет и при дальнейших стычках наших ребят с регулярными частями США.
    1. нафанаил Онлайн
      нафанаил Сегодня, 07:19
      +1
      Вы детально изучали что там произошло? Ну тогда поделитесь с нами результатами...
      1. Тот же ЛЕХА Онлайн
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:34
        0
        Вы детально изучали что там произошло? Ну тогда поделитесь с нами результатами...

        Не был там smile ...пользовался различными источниками из разных ресурсов.
        Вообщем видно было что американцы применили артиллерию, авиацию и тяжелую технику при разгроме колонны ополчения Асада и вагнеровцев ...шила в мешке не утаишь ...операция была спланирована от начала до конца.
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 07:30
      0
      Судя по той инфе что интернет дает там все было обычно. Наши работают точно так же. Если бы они были регулярной армией то такого бы не произошло. Их бы банально прикрывала авиация. И что бы там тогда случилось, одному богу известно.
  3. Мих1974 Офлайн
    Мих1974 Сегодня, 07:01
    0
    А генерал или или по "крепостым" соскучился am negative
    Где этот неумный человек в Мире видео "страны армии которых имеют реальны опыт войны с другими странами"? Это армия Ирака которую америкацы разгромили или американцы которые ВЕЗДЕ воевали только против папуасов? Может нам у китайцев или вьетнамцев поучиться (они между собой воевали), геренал - неумный человек, уже лет 10-15 как Война (большая война) это совсем не Куское сражение и не битва за Сталинград с бросанием "в топку" сотен тысяч пехотинцев" am .
    Уже давно Победа в Войне над другой страной - куется в первые дни или даже часы good - уничтожая его авиацию, ПВО или ПРО (если есть) одна из сторон "кует залог неизбежной победы", см.Сирия где ничтожная по численности (единовременной) ВКС уничтожает противников в товарных объемах. И не надо его защищать что " это же всего лишь бармалени, а вот если бы это были войска НАТО" - если бы это были войска наты, но так же без малейшей авиации и от ПВО у них только ПЗРК, то "фрагов" было бы значительно больше (в силу скучености и большего числа пехоты которую может выставить НАТО).
    1. Меченосец Онлайн
      Меченосец Сегодня, 07:09
      +1
      Цитата: Мих1974
      то "фрагов" было бы значительно больше (в силу скучености и большего числа пехоты которую может выставить НАТО).

      Перегрелись у компа играя в Вархаммер?
  4. oracul Офлайн
    oracul Сегодня, 07:21
    +1
    Наличие генеральских погон не означает, что человек атоматически становится стратегом и тактиком в одном флаконе. Тем более, если сам не принимал участие в реальных боевых действиях нового времени. И уж последнее дело вылезать с такими размышлениями на Youtube, который создан для желающих попиариться.
  5. нафанаил Онлайн
    нафанаил Сегодня, 07:23
    0
    Бла-бла бла... Дядя видать не успел себе дачу построить. Бесплатно..Потому и ратует за такой призыв в казармы...
  6. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:28
    0
    Имеет ли сам генерал Соболев опыт боевых действий? Может быть начать с него. И какая армия мира по его мнению сталкивалась с серьезным противником, если не считать Ирака и Югославии где сша с шавками с многократным численным перевесом были. Да и не настолько они были и равными противниками для сша