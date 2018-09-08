В боеспособности российской армии возникли сомнения?

Генерал-лейтенант Виктор Соболев в выпуске YouTube-канала «Спец» поставил под сомнение способность действующих российских Вооружённых сил отразить агрессию серьёзного противника на любом стратегическом направлении в условиях напряжённой военно-политической ситуации в мире.По мнению Соболева, в Сирии у российских военных не было серьёзного опыта ведения боя, поскольку им приходилось воевать только с вооружёнными отрядами боевиков, не имеющих ни мощных средств ПВО, ни современных средств радиоэлектронной борьбы. Основная же заслуга в успехе военной операции в Сирии, считает генерал-лейтенант, принадлежит исключительно военным советникам, которые помогли восстановить боеспособность сирийской армии.Укомплектованность большей части российской армии контрактниками, не имеющими за плечами боевого опыта, курсов боевой подготовки может привести нашу армию к тому, что в случае серьёзного военного конфликта вооружённые силы РФ могут понести огромные потери, - уверен Виктор Соболев. Чтобы этого не случилось, нужны кардинальные изменения в структуре российской армии.А остальные армии мира имеют реальный опыт в открытых боях с регулярными войсками других государств?Какого рода изменения предлагает генерал-лейтенант Соболев? Видеоролик «Армия без военных».