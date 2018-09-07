В Сирии обнаружен американский гранатомет SMAW-D
В провинции Кунейтра в ходе зачистки территории оставленной террористами, сирийские военнослужащие обнаружили склад с большим количеством оружия, среди которого находился американский одноразовый гранатомет SMAW-D, пишет Вестник Мордовии.
SMAW-D применяется для разрушения бункеров и других защищенных сооружений. Он применялся американцами в Ираке и Афганистане, и, вполне возможно, поставлялся формированиям «умеренной» оппозиции в Сирии.
Дальность стрельбы гранатомета – 250 м. Кроме фортификационных объектов может применяться для уничтожения легкобронированной техники.
В версии о том, что это оружие было поставлено Соединенными Штатами, нет ничего удивительного, считает автор материала Дмитрий Лемешко. Ведь применяли же террористы в Сирии американские противотанковые управляемые ракеты TOW-2, нанесшие танковым частям правительственных войск значительный урон.
По данным агентства Sana, кроме оружия, в числе которого находились различных марок гранатометы, минометы калибров 130 и 80 мм, израильские гранаты и другие боеприпасы, на складе были найдены приборы ночного видения и «оборудование» для «Белых касок», точнее, для провокаций, которые они проводили и, видимо, продолжат проводить.
В «профессиональное оборудование» этих лжеправозащитников вошли: емкости с поддельной кровью, большое количество косметических наборов, пластмассовые органы человеческого тела, медикаменты и аппаратура для видеосъемок.
SMAW-D применяется для разрушения бункеров и других защищенных сооружений. Он применялся американцами в Ираке и Афганистане, и, вполне возможно, поставлялся формированиям «умеренной» оппозиции в Сирии.
Дальность стрельбы гранатомета – 250 м. Кроме фортификационных объектов может применяться для уничтожения легкобронированной техники.
В версии о том, что это оружие было поставлено Соединенными Штатами, нет ничего удивительного, считает автор материала Дмитрий Лемешко. Ведь применяли же террористы в Сирии американские противотанковые управляемые ракеты TOW-2, нанесшие танковым частям правительственных войск значительный урон.
По данным агентства Sana, кроме оружия, в числе которого находились различных марок гранатометы, минометы калибров 130 и 80 мм, израильские гранаты и другие боеприпасы, на складе были найдены приборы ночного видения и «оборудование» для «Белых касок», точнее, для провокаций, которые они проводили и, видимо, продолжат проводить.
В «профессиональное оборудование» этих лжеправозащитников вошли: емкости с поддельной кровью, большое количество косметических наборов, пластмассовые органы человеческого тела, медикаменты и аппаратура для видеосъемок.
- Использованы фотографии:
- https://sana.sy
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