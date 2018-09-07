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В Сирии обнаружен американский гранатомет SMAW-D

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В провинции Кунейтра в ходе зачистки территории оставленной террористами, сирийские военнослужащие обнаружили склад с большим количеством оружия, среди которого находился американский одноразовый гранатомет SMAW-D, пишет Вестник Мордовии.

В Сирии обнаружен американский гранатомет SMAW-D


SMAW-D применяется для разрушения бункеров и других защищенных сооружений. Он применялся американцами в Ираке и Афганистане, и, вполне возможно, поставлялся формированиям «умеренной» оппозиции в Сирии.


Дальность стрельбы гранатомета – 250 м. Кроме фортификационных объектов может применяться для уничтожения легкобронированной техники.

В версии о том, что это оружие было поставлено Соединенными Штатами, нет ничего удивительного, считает автор материала Дмитрий Лемешко. Ведь применяли же террористы в Сирии американские противотанковые управляемые ракеты TOW-2, нанесшие танковым частям правительственных войск значительный урон.



По данным агентства Sana, кроме оружия, в числе которого находились различных марок гранатометы, минометы калибров 130 и 80 мм, израильские гранаты и другие боеприпасы, на складе были найдены приборы ночного видения и «оборудование» для «Белых касок», точнее, для провокаций, которые они проводили и, видимо, продолжат проводить.

В «профессиональное оборудование» этих лжеправозащитников вошли: емкости с поддельной кровью, большое количество косметических наборов, пластмассовые органы человеческого тела, медикаменты и аппаратура для видеосъемок.
Использованы фотографии:
https://sana.sy
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30 комментариев
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  1. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 17:09
    +1
    SMAW-D Иди кОтя к папочке. smile
    Театр нашли, осталось актёров отковырять.
    1. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 17:36
      +3
      Кого нибудь эта новость удивила ..? Там и израильское оружие явно было (просто цензура интернета непропустила..) Ну а что делать ,пока мочим и неплохо ..Идлиб остался ! США грозят ,чтобы не трогали ну ну ..Будем мочить ,как и раньше чертей !
      1. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 17:59
        0
        Цитата: Sxron
        Там и израильское оружие явно было (просто цензура интернета непропустила..)

        fool
  2. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 17:09
    +1
    Так совсем недавно у террористов подбили т90. И что? Россия спонсор терроризма?
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 17:17
      +4
      Цитата: dr.star75
      Россия спонсор терроризма?

      По мнению нынешнего украинского руководства, так да. И сейчас этот вопрос решается в конгрессе США...
      1. Sxron Офлайн
        Sxron Сегодня, 17:38
        +2
        Цитата: svp67
        Цитата: dr.star75
        Россия спонсор терроризма?

        По мнению нынешнего украинского руководства, так да. И сейчас этот вопрос решается в конгрессе США...

        Я сам на себя боюсь смотреть в зеркало "чисто русский террорист " soldier ,особенно когда почитаю комменты на сайте ВО Эхо Москвы и ВВС и ответы напишу..Всех травим и мочим !!!!! bully
    2. Стройбат запаса Онлайн
      Стройбат запаса Сегодня, 17:35
      +3
      Не надо тень на плетень наводить. Было известно, что Т-90 террористы отжали у правительственной армии. А вот таких гранатометов у сирийской армии никогда не было. Хотя в любом случае, это не имеет значения. Кто знает, какими путями эти ПТРК пришли к террористам. Не верите - спросите евреев, как их медпомощь и куча прочих "плюшек" оказались у "исламистов", против которых евреи якобы активно борются
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 17:45
        +1
        А ни кто "тень на плетень не наводит". Все всё прекрасно знают. И то, что новенькие тойоты зеленые как тачанки используют. Все знают. Тут факты в студию:вот взяли и этим дали, а так можно воздух сотрясать долго.
      2. Арон Заави Офлайн
        Арон Заави Сегодня, 17:52
        +1
        Цитата: Стройбат запаса
        Не надо тень на плетень наводить. Было известно, что Т-90 террористы отжали у правительственной армии. А вот таких гранатометов у сирийской армии никогда не было. Хотя в любом случае, это не имеет значения. Кто знает, какими путями эти ПТРК пришли к террористам. Не верите - спросите евреев, как их медпомощь и куча прочих "плюшек" оказались у "исламистов", против которых евреи якобы активно борются

        А мы решили , что если суннитские исламисты будут уничтожать суннитских это позволит нам сидеть на дереве, как китайской мудрой обезьяне.
    3. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 17:52
      0
      Цитата: dr.star75
      Так совсем недавно у террористов подбили т90. И что?
      "Бежали робкие американцы?"...Может пора думать верхним полушарием мозга? Сколько мы тут уже обсасывали эту тему...
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 18:18
        0
        Вот-вот, сколько обсасывали....А что?есть какие то сомнения кто снабжает зеленых?Ну наши, и что?
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 18:26
          0
          В Сирийскую армию американские гранатомёты не поставлялись. Андестэн? fool
  3. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 17:15
    +2
    А вот интересно, а если ВДРУГ, эти гранатометы "всплывут" на Донбассе, ну так, чисто случайно, что тогда скажут США?
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 17:20
      0
      Как обычно: Россия спонсор терроризма!
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 18:16
        +1
        Цитата: dr.star75
        Как обычно: Россия спонсор терроризма!

        А причем тут Россия?Мы тут не при чем...
        1. dr.star75 Онлайн
          dr.star75 Сегодня, 18:22
          0
          Да ну?А в выборы кто вмешался?а шпионов кто потравил?а кто пробирки поменял?ну а боинг кто сбил?пушкин чтоли?Россия!Мы чё тут зря зарплату получаем? soldier Мы всё это!Диванный спецназ России!
          1. svp67 Офлайн
            svp67 Сегодня, 18:24
            +1
            Цитата: dr.star75
            Мы всё это!

            Мне Вас жаль. Когда же Вы успели столько натворить, да за столь короткое время? Идите и пишите явку с повинной...сэр.
            1. dr.star75 Онлайн
              dr.star75 Сегодня, 18:27
              0
              Явку с повинной? Это к МИДу, это он до сих пор пытается оправдаться перед "мировым сообществом".
              1. svp67 Офлайн
                svp67 Сегодня, 18:32
                0
                Цитата: dr.star75
                Это к МИДу, это он до сих пор пытается оправдаться перед "мировым сообществом".

                Это в каком кошмарном сне Вам такое привиделось? Нет он не оправдывается, он просто молчит...видимо ожидая, что "само рассосется"
        2. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 18:27
          0
          Сергей, салют! dr.star75 считает, что эти гранатомёты собирают в России! wassat
          1. svp67 Офлайн
            svp67 Сегодня, 18:34
            0
            Приветствую hi
            Цитата: sabakina
            dr.star75 считает, что эти гранатомёты собирают в России!

            Видимо он сам имеет дело с такой сборкой...
    2. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 17:21
      +1
      svp67 (Сергей)
      А вот интересно, а если ВДРУГ, эти гранатометы "всплывут" на Донбассе, ну так, чисто случайно, что тогда скажут США?
      А вот это очень хорошая идея.Вот прям на столько хорошая ,что пусть примут к сведению там где нужно и даже жалко что мы в прямом эфире hi
  4. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 17:18
    +3
    what ...На фото (в статье) -- боеприпас (в контейнере) к SMAW-D

    SMAW-D (D от Disposable — «одноразовый») — облегчённая противобункерная модификация гранатомёта, одноразового использования по принципу «выстрелил и выбросил». По конструкции близок к РПГ AT4. Не имеет рукоятки и съёмных оптических прицельных приспособлений, вместо них имеет достаточно примитивный механический прицел. Весит 7,25 кг (16 фунтов) в снаряжённом состоянии. Поставляется для десантников в заводской комплектации, в герметичной пусковой трубе, в виде готовом к боевому применению. Предназначен для поражения инженерно-фортификационных сооружений и огневых точек в зданиях.
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 18:30
      0
      Саня, "одноразовый" это передняя часть или задняя? wink
      1. san4es Онлайн
        san4es Сегодня, 18:51
        0
        Цитата: sabakina
        "одноразовый" это передняя часть или задняя? wink

        hi ...ТПК с боеприпасом сзади.
  5. Safer Офлайн
    Safer Сегодня, 17:20
    +4

    Идеальная картинка к статье.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:50
    +4
    И как то боком, прошли мимо информации об боеприпасах из израиля -"табу "на информацию, или боимся "друзей Кремля " ненароком обидеть???
    1. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 18:36
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      И как то боком, прошли мимо информации об боеприпасах из израиля -"табу "на информацию, или боимся "друзей Кремля " ненароком обидеть???

      Я бы дал ссылку,но они здесь не открываются.
  7. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 17:57
    0
    Только бизнес и не чего более. В этом вся суть капитализма. Можно подумать что Российского оружия на просторах Ближнего Востока нет.
  8. Иеремия Офлайн
    Иеремия Сегодня, 18:08
    0
    Хороший схрон в умелых руках почти хватило бы чтобы нашу революцию гивности назад отыграть