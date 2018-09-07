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США - Индии: Покупайте наше оружие, оно намного лучше российского

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Глава управления министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер уверен в том, что американское оружие лучше российского и поэтому Индия должна закупать вооружения у Соединенных Штатов. Он подтвердил, что США стремятся нарастить поставки оружия в эту страну, пишет Defence Aerospace.

США - Индии: Покупайте наше оружие, оно намного лучше российского


Чарльз Хупер отметил, что в настоящее время Индия модернизирует свою армию, закупая множество вооружений, и Вашингтон хотел бы вступить в конкуренцию с Москвой на индийском оружейном рынке. При этом он уверен, что получив всю необходимую информацию об американских образцах вооружений, индийская армия выберет несомненно американское оружие и американское обслуживание. При этом Хупер утверждает, что "американские системы лучшие в мире", а также "соответствуют всем требованиям индийских партнеров".


Он заявил, что Индии необходимо рассмотреть все возможности американского предложения и ознакомившись с ними, сделать выбор в сторону американского оружия, так как "оно на порядок выше", чем используемое индийской армией или предлагаемое им "нашими конкурентами".

Ранее в Вашингтоне заявили, что обеспокоены возможной покупкой Индией у России ЗРК С-400 "Триумф". В ходе намеченных переговоров между министрами обороны США и Индии Вашингтон будет предлагать Нью-Дели "более современное вооружение по сравнению с российским".
Использованы фотографии:
https://www.alamy.com/
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21 комментарий
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:54
    +2
    То есть, честно торговать сша не желают! Не битьем так катанием, но индусов хотят вырватб из нашей сферы оборонных контрактов.
    1. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 18:21
      +2
      Уже устал я ржать с Матрасни. Какое у вас "оружие"? Непомерно дорогущий лашпетовский "Пэтриот", через раз сбивающий старые хрущёвские ракеты хуситов? Или калечный "Блэк Хоук", который разбивается по 10 штук за год, при этом дороже Ми-171 в 4 раза? CH-53 так вообще дороже конкурентов раз в 8. Штатники, ни туда вы смотрите, у индусов при всём их "бурном развитии" валюты довольно мало, это не какая-нибудь Западная Европа или Катар с Саудией, так что взамен вашему дюже накладному барахлу они всё равно будут брать наше проверенное, в крайнем случае европейское. То что амеровское прикупили - это чисто взятка чтоб вы отстали. А теперь свободны, скоро официальная встреча Путина с Моди и контракты на российское вооружение минимум на 8 млрд $.
      1. Henderson Офлайн
        Henderson Сегодня, 18:38
        0
        Ржать можно сколько угодно. Но что может предложить Россия например в сфере тяжелых ударных БПЛА?
        1. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 18:43
          0
          США - Индии: Покупайте наше оружие, оно намного лучше российского

          Да не п.... не бришите)
          А по-поводу бпла, то о нем речь не идёт, возня вокруг иного вооружения
        2. 210окв Онлайн
          210окв Сегодня, 18:57
          0
          Индусы сами скоро построят подобное..Да и сколько этих тяжёлых БПЛА им надо?Несколько штук?
    2. Labrador Онлайн
      Labrador Сегодня, 18:22
      +1
      Каждому матрасу же ясно: их поезда самые поездатые поезда в мире!
      laughing
    3. Sxron Офлайн
      Sxron Сегодня, 18:25
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      То есть, честно торговать сша не желают!

      А когда Витальевич США и Израиль честно торговали, в политике в том числе ..?
      Вся эта русофобия и санкции , это попытка поставить Россию на колени ..Ведь мы русские в их схему(мирового ограбления и гегемонии) не вписываемся , мы долги прощаем ,дружбу предлагаем , защищаем и если нужно воевать начинаем за справедливость ..Не нравятся нам все их курсы валют ,акций ит.д. Нам бы творчески поработать , как во времена СССР ! Вот уже 25 лет прошло капиталистического строя ,все у нас есть и частные предприятия и олигархов куча(колбасы резиновой 100 сортов_)))) ..А душа что то не лежит у большинства населения России (кроме Москвы) ..Не наше это все ,искуственное. negative Зато орать можно .. wink
  2. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 17:56
    +1
    В ходе намеченных переговоров между министрами обороны США и Индии Вашингтон будет предлагать Нью-Дели "более современное вооружение по сравнению с российским".
    В смысле, будут предлагать картинки вместо ракет и танков?
    1. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 18:01
      +2
      Цитата: Стройбат запаса
      В ходе намеченных переговоров между министрами обороны США и Индии Вашингтон будет предлагать Нью-Дели "более современное вооружение по сравнению с российским".
      В смысле, будут предлагать картинки вместо ракет и танков?

      Вот как-то так будут предлагать laughing
    2. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Сегодня, 18:02
      0
      Да да "картинки американски президентов" feel laughing laughing
    3. гребень Офлайн
      гребень Сегодня, 18:10
      +1
      Индусам нужен друг против Китая, Россия разумеется на это не пойдет и это разумеется правильно. А вот штатам это очень нужно. Под эту дудку они и впихивают Индусам свое, попутно вытесняя нас. Но посмотрим, скоро должен объявится победитель тысячелетнего тендера. Уже наверное все и позабудут, кто и что хотел покупать.
  3. vargo Офлайн
    vargo Сегодня, 18:00
    +1
    Как прочно взялись. Видимо запахло провалом контрактов, вот и зашевелились. В добавок и Индия стала какой-то нервной, шаткой, все никак не определится с тем чего хочет.
    1. Удав КАА Онлайн
      Удав КАА Сегодня, 18:17
      -1
      Цитата: vargo
      Индия стала какой-то нервной, шаткой, все никак не определится с тем чего хочет.

      Да со всем она определилась...Вот только соотношение цена/качество ее у амеров не устраивает... И взятки не возьмешь после громких коррупционных скандалов с Рафалям и итальянскими торпедами ...
      Как тут не нервничать!?
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:04
    0
    Интересно, если бы индусы провели сравнительный анализ техники или боеприпасов на полигоне, методом их обстрела, и выбрали бы реально лучшую, нашу технику, сша бы их в отместку внесли в список стран спонсоров терроризма, со всеми вытакающими последствиям? ??
  5. Околоточный Офлайн
    Околоточный Сегодня, 18:07
    0
    Один вопрос - в каких оборонных концернах и на каком проценте «бонуса» сей генерал? Как у нас, так все кричат Откат, коррупция, как на западе, так маркетинг, продвижение интересов, «бонусы».
  6. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 18:11
    0
    Цитата: Стройбат запаса
    В ходе намеченных переговоров между министрами обороны США и Индии Вашингтон будет предлагать Нью-Дели "более современное вооружение по сравнению с российским".
    В смысле, будут предлагать картинки вместо ракет и танков?

    Будут предлагать большие откаты за покупки их современного вооружения, бизнес в условиях развитой демократии по американски!
  7. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 18:13
    -1
    При этом он уверен, что получив всю необходимую информацию об американских образцах вооружений, индийская армия выберет несомненно американское оружие и американское обслуживание.
    Чарльз Хупер, а давайте помериемся пиписями? wink
    1. Сибирский цирюльник Офлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 18:24
      -1
      Цитата: sabakina
      При этом он уверен, что получив всю необходимую информацию об американских образцах вооружений, индийская армия выберет несомненно американское оружие и американское обслуживание.
      Чарльз Хупер, а давайте помериемся пиписями? wink

      В свете, "легализации" трансгендеров, в армии США,Ваше предложение, может быть воспринято,как нетолерантное,а может и аморальное wassat
  8. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 18:15
    +1
    Пачка баксов нужному человеку и контракт готов. Рынок?Не не слышали.
  9. _Ugene_ Офлайн
    _Ugene_ Сегодня, 18:15
    +1
    что-то действительно лучше, но далеко не всё, например, что они предложат вместо С-400 "на порядок выше"?
  10. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 18:30
    0
    При этом он уверен, что получив всю необходимую информацию об американских образцах вооружений, индийская армия выберет несомненно американское оружие и американское обслуживание.
    Я так понимаю, что данная "информация" будет заноситься отдельными пакетами или ложиться на конкретный счет, на предъявителя...и все исключительно в "демократических" ден.знаках.