США - Индии: Покупайте наше оружие, оно намного лучше российского
Глава управления министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер уверен в том, что американское оружие лучше российского и поэтому Индия должна закупать вооружения у Соединенных Штатов. Он подтвердил, что США стремятся нарастить поставки оружия в эту страну, пишет Defence Aerospace.
Чарльз Хупер отметил, что в настоящее время Индия модернизирует свою армию, закупая множество вооружений, и Вашингтон хотел бы вступить в конкуренцию с Москвой на индийском оружейном рынке. При этом он уверен, что получив всю необходимую информацию об американских образцах вооружений, индийская армия выберет несомненно американское оружие и американское обслуживание. При этом Хупер утверждает, что "американские системы лучшие в мире", а также "соответствуют всем требованиям индийских партнеров".
Он заявил, что Индии необходимо рассмотреть все возможности американского предложения и ознакомившись с ними, сделать выбор в сторону американского оружия, так как "оно на порядок выше", чем используемое индийской армией или предлагаемое им "нашими конкурентами".
Ранее в Вашингтоне заявили, что обеспокоены возможной покупкой Индией у России ЗРК С-400 "Триумф". В ходе намеченных переговоров между министрами обороны США и Индии Вашингтон будет предлагать Нью-Дели "более современное вооружение по сравнению с российским".
Чарльз Хупер отметил, что в настоящее время Индия модернизирует свою армию, закупая множество вооружений, и Вашингтон хотел бы вступить в конкуренцию с Москвой на индийском оружейном рынке. При этом он уверен, что получив всю необходимую информацию об американских образцах вооружений, индийская армия выберет несомненно американское оружие и американское обслуживание. При этом Хупер утверждает, что "американские системы лучшие в мире", а также "соответствуют всем требованиям индийских партнеров".
Он заявил, что Индии необходимо рассмотреть все возможности американского предложения и ознакомившись с ними, сделать выбор в сторону американского оружия, так как "оно на порядок выше", чем используемое индийской армией или предлагаемое им "нашими конкурентами".
Ранее в Вашингтоне заявили, что обеспокоены возможной покупкой Индией у России ЗРК С-400 "Триумф". В ходе намеченных переговоров между министрами обороны США и Индии Вашингтон будет предлагать Нью-Дели "более современное вооружение по сравнению с российским".
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- https://www.alamy.com/
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