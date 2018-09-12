Новый мундир ветерана: тюнинг СКС
Самозарядный карабин Симонова (СКС, создан в конце Великой Отечественной войны, опытная партия даже получила боевое крещение в войсках 1-го Белорусского фронта), по мнению ряда экспертов, к моменту принятия на вооружение в 1949 году был уже морально устаревшим, поскольку воплотил в себе оружейные идеи, более характерные для 30-х годов или даже для начала века (например, обойменное заряжание неотъемного магазина).
Впрочем, несмотря на такую уничтожающую оценку, СКС является одним из самых распространенных в мире образцов стрелкового оружия (всего в разных странах было выпущено более 15 000 000 единиц), которое по сей день участвует в большинстве вооруженных конфликтов, идущих на планете: на Донбассе, в Сирии, Афганистане, в Северной и Центральной Африке.
Помимо продолжающегося боевого применения, СКС нашел себя и на «гражданке», став весьма популярным у охотников и любителей оружия. Причем не только в России, но и в Канаде, Мексике, и, конечно, в США, где было продано населению более двух с половиной миллионов стволов.
Причиной такой любви к этому ветерану является вовсе не бюджетность, как полагают многие. Поскольку поступление российских (а также китайских) СКС в США прекращено, цена на них сегодня очень высока.
Растет также стоимость югославских и румынских карабинов. Но большой удачей и предметом гордости американских стрелков является обладание именно советским, тульским карабином поздних выпусков (с хромированным стволом).
Симоновский карабин ценят за высокую надежность, большой ресурс, добротность изготовления (фрезерованный ресивер, резьбовую посадку ствола) и приемлемую точность. Один из американских стрелков призывает: «Не спешите продавать свой СКС как неточный, пока не попробуете стрелять из него дорогими патронами американского или шведского производства. Уверяю, картина радикально изменится!»
Несомненно, что некоторое количество заморских покупателей СКС приобретают этот карабин как историческое оружие советской эпохи (многие американцы познакомились с ним лично в Корее и Вьетнаме), и для таких коллекционеров важна аутентичность оружия.
Однако большинство пользователей этого девайса все же покупает его для практического использования. Об этом говорит целая индустрия тюнинга СКС, созданная и продолжающаяся развиваться в США и в Канаде.
Собственно, проблема усовершенствования этого замечательного карабина, за создание которого его конструктор, Сергей Гаврилович Симонов, удостоен звания Героя Социалистического труда СССР, встает практически перед всеми его пользователями, в Америке ли, в России ли.
Дело в том, что гражданское использование, да и современные представления предъявляют к карабину требования, несколько отличные от тех, что выдвигались к оружию пехотинца в середине прошлого века.
Свой СКС я приобрел в 2002 году в комиссионке за смешные 1250 рублей. Мне достался карабин 1953 года с хромированным (соответственно) стволом, совершенно неизношенный и (что для многих актуально) не прошедший процедуры «огражданивания», то есть без штифта (баллистической метки) в стволе, с приливом под штык и без надписи «ОП-СКС» на ресивере.
Первая проблема, с которой сталкивается владелец СКС, это штатная, березовая или фанерная ложа, эргономика которой едва ли в состоянии удовлетворить большинство охотников и любителей «пострелушек». Кроме того, зачастую ресивер и ствол «гуляют» в рассохшейся или разбитой в результате армейской эксплуатации ложе.
Впрочем, и установленные стандарты на это оружие предполагают достаточно большие люфты. Все это не лучшим образом сказывается на кучности и не дает полностью раскрыть конструктивный потенциал СКС.
После ряда попыток посадки карабина в штатной ложе с помощью различных прокладок и уплотнителей я пришел к решению о его замене.
Традиционалисты и охотники обычно отдают предпочтение деревянному «монте-карло» или ортопедическому, с вырезом под большой палец.
Однако, имея к тому времени немалый опыт «общения» с «Сайгой», я решил избрать пластиковое ложе, которое не рассыхается, не разбухает от воды, не так царапается да и просто прочнее.
И если деревянные и фанерные ложа изготавливает немало российских мастерских, то изготовитель пластиковых на сегодня мне известен только один. Ну, а в начале 2000-ых этот вопрос можно было решить только с помощью импорта.
Пластиковые ложа, преимущественно производства американских фирм, таких как «Тарсо», «Choatе», АТI, можно условно разделить на четыре группы. Прежде всего это классические «Монте-Карло».
Затем это ортопедические ложа, выполненные по типу СВД.
Третья группа – ложа «автоматного» типа – с пистолетной рукояткой и телескопическим прикладом, складным или нет.
И наконец, четвертая группа — это комплект, выполненный по схеме «булл-пап», позволяющий сделать карабин максимально компактным.
Эти ложа стоят как три СКС, и возможно, поэтому они не слишком у нас популярны.
Первая пластиковая ложа, в которую я «переодел» свой карабин, была фирмы «Тарсо», с телескопическим нескладным прикладом, и с планкой Пикатинни.
Выглядела она несколько угловато, но «железо» в ней «гуляло» значительно меньше, кучность и удобство стрельбы заметно возросли. Пиккатини на накладке была скорее декоративная, необходимой для установки оптики или коллиматора жесткости она не обеспечивала, зато мешала прицеливаться с открытым прицелом, поскольку я ее постоянно путал с целиком.
Собственно, это была одной из причин того, что «тапковская» ложа была заменена на АТI-шную со складным телескопическим прикладом, с гладкой накладкой газовой трубки, но с планками Пикатинни с боков и внизу цевья, что позволило установить рукоятку AFG2. Складной приклад позволил сделать карабин более компактным при транспортировке, правда, он немножко люфтил.
Завершая рассказ о ложах, стоит отметить, что в настоящий момент в связи с санкциями они стали товаром дефицитным, а цена на них возросла до неприличия и колеблется от 15 до 20 тысяч рублей.
Несколько обнадеживает, что самарская фирма «С.К.О.С.», специализирующаяся на оружейном тюнинге, обещает чуть ли не к началу следующего года выставить на рынок свои пластиковые ложа.
Другим важной проблемой, с которой сталкивается владелец СКС, — это отсутствие кронштейна для установки оптики или коллиматорного прицела. В России чаще всего этот вопрос решают установкой кронштейна «ласточкин хвост» на левую стенку ресивера.
Однако этот способ имеет свои недостатки. Установленный таким образом прицел, если он не суперкомпакт, исключает обойменное заряжание, а также выбрасываемые гильзы (в СКС они летят вверх-вправо) бьют по нему. И если последнее неудобство можно устранить монтажом специального отражателя, то заряжать карабин приходится по одному патрону.
Упомянутые выше посадочные места на газовой трубке, как и на крышке ствольной коробки, не обеспечивают необходимой жесткости. И даже при наличии фиксирующих болтов после каждой чистки, требующей снятия крышки или газовой трубки, прицел скорее всего придется вновь пристреливать. Оба этих способа были мною опробованы и отвергнуты.
Еще один вариант предполагает монтаж планки Пикатинни вместо целика или на него. Этот способ обеспечивает необходимую жесткость, однако планка коротка для монтажа оптического прицела. То есть речь, скорее всего, может идти о небольшом и легком коллиматоре. Кроме того, такая установка прицела исключает или ограничивает использование штатных приспособлений.
В конце концов, исходя из возможностей своего карабина (и своих стрелковых «талантов»), я пришел к выводу, что для него вполне достаточно открытого прицела. Для стрельбы в сумерках я планирую поставить на него мушку и целик с тритиевыми вставками.
Еще одним направлением тюнинга является замена постоянного магазина сменными. Предполагается, что это усовершенствование обеспечивает более современный и быстрый способ перезарядки. Кроме того, он снимает все сложности перезаряжения карабина, связанные с установкой оптического прицела на боковой кронштейн.
Упомянутые американские компании выпускают такие съемные магазины, напоминающие АКМовские, со специфическим «клювом», которые ставятся на место снятого штатного.
Стоили они всегда недешево, а после введения санкций их стоимость поднялась до пяти-шести тысяч рублей за штуку.
Впрочем, сейчас съемные пластиковые магазины для СКС стали выпускать и в России. Этим занимаются две фирмы – самарская «С.К.О.С» и челябинская «PUFGUN».
Следует отметить, что все магазины требуют индивидуальной подгонки. При этом магазинная перезарядка СКС вовсе не так быстра и удобна, как на АК. Кроме того, она может осуществляться только при постановке затвора на задержку, ну или при удержании затворной рамы в заднем положении рукой, что довольно неудобно. Такой способ исключает возможность «тактической» перезарядки, когда патрон в патроннике, и оружие готово к выстрелу.
Зато при опустошении съемного магазина его можно заряжать так же, как постоянный, с помощью обоймы.
Мой личный опыт показывает, что съемные магазины, при их некоторой громоздкости, не обеспечивают радикального преимущества в скорострельности перед обойменным заряжанием, которое после небольшой тренировки можно осуществлять очень быстро.
Мне доводилось слышать и читать (в том числе и в зарубежных источниках) о невероятно точных «минутных» СКС (группа попаданий, которые укладываются в угловую минуту). Однако таких стволов мне встречать не приходилось. И мой карабин, и те, из которых мне приходилось стрелять, имеют точность, сопоставимую с АКМ или «Сайгой-МК», собирая «кучи» (в лучшем случае) в 6-10 см на 100 метров. И попытки превратить его в снайперскую винтовку едва ли оправданны.
СКС прекрасный карабин, крепкий, надежный, неприхотливый, прекрасно решающий задачи на коротких и средних дистанциях, который еще очень долго будет сохранять актуальность. Но высокоточным оружием он, увы, не является. И попытки превратить его в снайперскую винтовку едва ли целесообразны.
Карабин Симонова интересен еще и тем, что отрывает широкий простор для тюнинга, при котором, на мой взгляд, стоит исходить из разумной достаточности.
Впрочем, несмотря на такую уничтожающую оценку, СКС является одним из самых распространенных в мире образцов стрелкового оружия (всего в разных странах было выпущено более 15 000 000 единиц), которое по сей день участвует в большинстве вооруженных конфликтов, идущих на планете: на Донбассе, в Сирии, Афганистане, в Северной и Центральной Африке.
Помимо продолжающегося боевого применения, СКС нашел себя и на «гражданке», став весьма популярным у охотников и любителей оружия. Причем не только в России, но и в Канаде, Мексике, и, конечно, в США, где было продано населению более двух с половиной миллионов стволов.
Причиной такой любви к этому ветерану является вовсе не бюджетность, как полагают многие. Поскольку поступление российских (а также китайских) СКС в США прекращено, цена на них сегодня очень высока.
Растет также стоимость югославских и румынских карабинов. Но большой удачей и предметом гордости американских стрелков является обладание именно советским, тульским карабином поздних выпусков (с хромированным стволом).
Симоновский карабин ценят за высокую надежность, большой ресурс, добротность изготовления (фрезерованный ресивер, резьбовую посадку ствола) и приемлемую точность. Один из американских стрелков призывает: «Не спешите продавать свой СКС как неточный, пока не попробуете стрелять из него дорогими патронами американского или шведского производства. Уверяю, картина радикально изменится!»
Несомненно, что некоторое количество заморских покупателей СКС приобретают этот карабин как историческое оружие советской эпохи (многие американцы познакомились с ним лично в Корее и Вьетнаме), и для таких коллекционеров важна аутентичность оружия.
Однако большинство пользователей этого девайса все же покупает его для практического использования. Об этом говорит целая индустрия тюнинга СКС, созданная и продолжающаяся развиваться в США и в Канаде.
Собственно, проблема усовершенствования этого замечательного карабина, за создание которого его конструктор, Сергей Гаврилович Симонов, удостоен звания Героя Социалистического труда СССР, встает практически перед всеми его пользователями, в Америке ли, в России ли.
Дело в том, что гражданское использование, да и современные представления предъявляют к карабину требования, несколько отличные от тех, что выдвигались к оружию пехотинца в середине прошлого века.
Свой СКС я приобрел в 2002 году в комиссионке за смешные 1250 рублей. Мне достался карабин 1953 года с хромированным (соответственно) стволом, совершенно неизношенный и (что для многих актуально) не прошедший процедуры «огражданивания», то есть без штифта (баллистической метки) в стволе, с приливом под штык и без надписи «ОП-СКС» на ресивере.
Первая проблема, с которой сталкивается владелец СКС, это штатная, березовая или фанерная ложа, эргономика которой едва ли в состоянии удовлетворить большинство охотников и любителей «пострелушек». Кроме того, зачастую ресивер и ствол «гуляют» в рассохшейся или разбитой в результате армейской эксплуатации ложе.
Впрочем, и установленные стандарты на это оружие предполагают достаточно большие люфты. Все это не лучшим образом сказывается на кучности и не дает полностью раскрыть конструктивный потенциал СКС.
После ряда попыток посадки карабина в штатной ложе с помощью различных прокладок и уплотнителей я пришел к решению о его замене.
Традиционалисты и охотники обычно отдают предпочтение деревянному «монте-карло» или ортопедическому, с вырезом под большой палец.
Однако, имея к тому времени немалый опыт «общения» с «Сайгой», я решил избрать пластиковое ложе, которое не рассыхается, не разбухает от воды, не так царапается да и просто прочнее.
И если деревянные и фанерные ложа изготавливает немало российских мастерских, то изготовитель пластиковых на сегодня мне известен только один. Ну, а в начале 2000-ых этот вопрос можно было решить только с помощью импорта.
Пластиковые ложа, преимущественно производства американских фирм, таких как «Тарсо», «Choatе», АТI, можно условно разделить на четыре группы. Прежде всего это классические «Монте-Карло».
Затем это ортопедические ложа, выполненные по типу СВД.
Третья группа – ложа «автоматного» типа – с пистолетной рукояткой и телескопическим прикладом, складным или нет.
И наконец, четвертая группа — это комплект, выполненный по схеме «булл-пап», позволяющий сделать карабин максимально компактным.
Эти ложа стоят как три СКС, и возможно, поэтому они не слишком у нас популярны.
Первая пластиковая ложа, в которую я «переодел» свой карабин, была фирмы «Тарсо», с телескопическим нескладным прикладом, и с планкой Пикатинни.
Выглядела она несколько угловато, но «железо» в ней «гуляло» значительно меньше, кучность и удобство стрельбы заметно возросли. Пиккатини на накладке была скорее декоративная, необходимой для установки оптики или коллиматора жесткости она не обеспечивала, зато мешала прицеливаться с открытым прицелом, поскольку я ее постоянно путал с целиком.
Собственно, это была одной из причин того, что «тапковская» ложа была заменена на АТI-шную со складным телескопическим прикладом, с гладкой накладкой газовой трубки, но с планками Пикатинни с боков и внизу цевья, что позволило установить рукоятку AFG2. Складной приклад позволил сделать карабин более компактным при транспортировке, правда, он немножко люфтил.
Завершая рассказ о ложах, стоит отметить, что в настоящий момент в связи с санкциями они стали товаром дефицитным, а цена на них возросла до неприличия и колеблется от 15 до 20 тысяч рублей.
Несколько обнадеживает, что самарская фирма «С.К.О.С.», специализирующаяся на оружейном тюнинге, обещает чуть ли не к началу следующего года выставить на рынок свои пластиковые ложа.
Другим важной проблемой, с которой сталкивается владелец СКС, — это отсутствие кронштейна для установки оптики или коллиматорного прицела. В России чаще всего этот вопрос решают установкой кронштейна «ласточкин хвост» на левую стенку ресивера.
Однако этот способ имеет свои недостатки. Установленный таким образом прицел, если он не суперкомпакт, исключает обойменное заряжание, а также выбрасываемые гильзы (в СКС они летят вверх-вправо) бьют по нему. И если последнее неудобство можно устранить монтажом специального отражателя, то заряжать карабин приходится по одному патрону.
Упомянутые выше посадочные места на газовой трубке, как и на крышке ствольной коробки, не обеспечивают необходимой жесткости. И даже при наличии фиксирующих болтов после каждой чистки, требующей снятия крышки или газовой трубки, прицел скорее всего придется вновь пристреливать. Оба этих способа были мною опробованы и отвергнуты.
Еще один вариант предполагает монтаж планки Пикатинни вместо целика или на него. Этот способ обеспечивает необходимую жесткость, однако планка коротка для монтажа оптического прицела. То есть речь, скорее всего, может идти о небольшом и легком коллиматоре. Кроме того, такая установка прицела исключает или ограничивает использование штатных приспособлений.
В конце концов, исходя из возможностей своего карабина (и своих стрелковых «талантов»), я пришел к выводу, что для него вполне достаточно открытого прицела. Для стрельбы в сумерках я планирую поставить на него мушку и целик с тритиевыми вставками.
Еще одним направлением тюнинга является замена постоянного магазина сменными. Предполагается, что это усовершенствование обеспечивает более современный и быстрый способ перезарядки. Кроме того, он снимает все сложности перезаряжения карабина, связанные с установкой оптического прицела на боковой кронштейн.
Упомянутые американские компании выпускают такие съемные магазины, напоминающие АКМовские, со специфическим «клювом», которые ставятся на место снятого штатного.
Стоили они всегда недешево, а после введения санкций их стоимость поднялась до пяти-шести тысяч рублей за штуку.
Впрочем, сейчас съемные пластиковые магазины для СКС стали выпускать и в России. Этим занимаются две фирмы – самарская «С.К.О.С» и челябинская «PUFGUN».
Следует отметить, что все магазины требуют индивидуальной подгонки. При этом магазинная перезарядка СКС вовсе не так быстра и удобна, как на АК. Кроме того, она может осуществляться только при постановке затвора на задержку, ну или при удержании затворной рамы в заднем положении рукой, что довольно неудобно. Такой способ исключает возможность «тактической» перезарядки, когда патрон в патроннике, и оружие готово к выстрелу.
Зато при опустошении съемного магазина его можно заряжать так же, как постоянный, с помощью обоймы.
Мой личный опыт показывает, что съемные магазины, при их некоторой громоздкости, не обеспечивают радикального преимущества в скорострельности перед обойменным заряжанием, которое после небольшой тренировки можно осуществлять очень быстро.
Мне доводилось слышать и читать (в том числе и в зарубежных источниках) о невероятно точных «минутных» СКС (группа попаданий, которые укладываются в угловую минуту). Однако таких стволов мне встречать не приходилось. И мой карабин, и те, из которых мне приходилось стрелять, имеют точность, сопоставимую с АКМ или «Сайгой-МК», собирая «кучи» (в лучшем случае) в 6-10 см на 100 метров. И попытки превратить его в снайперскую винтовку едва ли оправданны.
СКС прекрасный карабин, крепкий, надежный, неприхотливый, прекрасно решающий задачи на коротких и средних дистанциях, который еще очень долго будет сохранять актуальность. Но высокоточным оружием он, увы, не является. И попытки превратить его в снайперскую винтовку едва ли целесообразны.
Карабин Симонова интересен еще и тем, что отрывает широкий простор для тюнинга, при котором, на мой взгляд, стоит исходить из разумной достаточности.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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