Китай презентовал многофункциональный истребитель FTC-2000G

Китай создал новый многофункциональный военный самолет собственной разработки. Самолет, получивший наименование FTC-2000G, ориентирован на экспорт, сообщает "avianews".Как сообщается, в среду в городе Аньшунь провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) сошел с конвейера первый экземпляр нового китайского самолета FTC-2000G, разработанного Гуйчжоуской компанией авиационной промышленности при Китайской государственной корпорации авиационной промышленности AVIC. Самолет разрабатывался на основе учебно-тренировочного самолета FTC-2000 Shanying и обладает по сравнению с ним улучшенным боевым потенциалом. FTC-2000G создавался, по утверждению разработчиков, в соответствии с потребностями международного рынка и ориентирован на экспорт. Полные права на интеллектуальную собственность принадлежат китайской компании.По имеющейся информации, новый китайский многофункциональный самолет предназначен для ведения воздушных боев, нанесения ударов по наземным целям, проведения разведки, а также проведения тренировочных полетов. На самолете имеется 7 узлов подвески вооружения, максимальный вес боевой нагрузки 3000 кг, дальность 1650 км, продолжительность полета 2 часа.Первый полет самолета запланирован на конец сентября этого года в рамках авиационно-космического салона Airshow China 2018.