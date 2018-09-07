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Китай презентовал многофункциональный истребитель FTC-2000G

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Китай создал новый многофункциональный военный самолет собственной разработки. Самолет, получивший наименование FTC-2000G, ориентирован на экспорт, сообщает "avianews".

Китай презентовал многофункциональный истребитель FTC-2000G


Как сообщается, в среду в городе Аньшунь провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) сошел с конвейера первый экземпляр нового китайского самолета FTC-2000G, разработанного Гуйчжоуской компанией авиационной промышленности при Китайской государственной корпорации авиационной промышленности AVIC. Самолет разрабатывался на основе учебно-тренировочного самолета FTC-2000 Shanying и обладает по сравнению с ним улучшенным боевым потенциалом. FTC-2000G создавался, по утверждению разработчиков, в соответствии с потребностями международного рынка и ориентирован на экспорт. Полные права на интеллектуальную собственность принадлежат китайской компании.




По имеющейся информации, новый китайский многофункциональный самолет предназначен для ведения воздушных боев, нанесения ударов по наземным целям, проведения разведки, а также проведения тренировочных полетов. На самолете имеется 7 узлов подвески вооружения, максимальный вес боевой нагрузки 3000 кг, дальность 1650 км, продолжительность полета 2 часа.

Первый полет самолета запланирован на конец сентября этого года в рамках авиационно-космического салона Airshow China 2018.
Использованы фотографии:
http://avianews.info/
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12 комментариев
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  1. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 18:38
    0
    Что значит богато живет Китай. Специально созданный для экспорта ударный самолет, так понимаю для не очень богатых покупателей... А вообще интересный самолетик - с миру по нитке, а Китаю самолет. Верхняя часть от фонаря, гаргот и киль на МиГ-21 очень похож...
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 18:41
      +2
      Не могу понять нишу для него. Учебно-боевой?
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 18:46
        0
        Цитата: sabakina
        Не могу понять нишу для него. Учебно-боевой?

        В статье же четко сказано:
        По имеющейся информации, новый китайский многофункциональный самолет предназначен для ведения воздушных боев, нанесения ударов по наземным целям, проведения разведки, а также проведения тренировочных полетов.
        То есть "и жнец, и чтец, и на дуде игрец..." Все что надо для не очень богатой, но желающей иметь свои ВВС страны.
      2. новичок Онлайн
        новичок Сегодня, 18:47
        +1
        по приведённым данным _ мелковат. но для гос.тв с малыми размерами и бюджетом _ само то.
      3. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 18:48
        +1
        а также проведения тренировочных полетов. wink
      4. donavi49 Онлайн
        donavi49 Сегодня, 18:48
        +1
        Да. Также как Т-50Ф/А или новый итальянец с РЛС Грифо-346. Для тех, кто хочет современный многофункциональный парк на 1 типе. Это дешевле на перспективу и проще. Особенно если вызовов сильных нет.

        С другой стороны комбинация какого-нить пакистанского К-8 (из тех, которые они собирают у себя, базе китайских комплектующих и по 5-6 лямов самолет) + немного б/у-шных Ф-16 или чего-то лучше 1 двигательного/ультрадешевого двухдвигательного, выглядит более экономично.
    2. Magic Archer Онлайн
      Magic Archer Сегодня, 18:46
      +1
      Я бы так сказал это смесь Миг-21 и Ф-5!Вопрос,за счёт чего он должен завоевать рынок?!Понятно что цена будет смешная по сравнению с конкурентами,но по боевым характеристикам он вряд ли доходит хотя бы до 4 поколения...
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 18:48
        0
        Цитата: Magic Archer
        Вопрос,за счёт чего он должен завоевать рынок?!

        За счет цены и боевых и эксплуатационных качеств. Раз в предках у него МиГ-21 , то они должны быть на высоте, особенно последние.
  2. Pivot Онлайн
    Pivot Сегодня, 18:47
    +1
    Миг 21 я про этот новый самолёт в энциклопедии ещё в 2000 м читал
  3. Donald72 Онлайн
    Donald72 Сегодня, 18:50
    +1
    Таже винисуэлла, в большой войне всеравно не победить а наркуту гонять или кого залетного самый раз.
  4. Donald72 Онлайн
    Donald72 Сегодня, 18:52
    0
    Можо даже и дозвуковой впаривать при малой цене покупатель найдется.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:58
    0
    А какова скорость его? И почему глядя на этот самолет, перед глазами стоит совсем другой самолет? ??