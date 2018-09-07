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Он был с большими ушами. Франция пожаловалась на российский спутник

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Франция пожаловалась на российский спутник, который "пытался шпионить" за французским. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, при этом сообщив, что Франция около года назад засекла российский спутник, якобы чересчур близко приблизившийся к французскому.

Он был с большими ушами. Франция пожаловалась на российский спутник


Согласно заявлению Парли, "пока французский спутник осуществлял спокойное вращение", к нему чересчур близко смог приблизиться другой. Он приблизился настолько близко, что было понятно то, что он пытается перехватить коммуникации и прослушать Францию и ее "соседей". По словам Парли, это было не только "не дружественно", но и можно назвать "актом шпионажа".


Французский министр утверждает, что сразу стало понятно, чей это спутник, так как "он был с большими ушами, хорошо известный, но несколько нескромный". При этом она добавила, что после того, как спутник засекли, были приняты все необходимые меры и "за ним установили круглосуточное наблюдение".

По заявлению Парли, французским спутником, за которым якобы "следил" российский, был запущенный в космос в феврале 2014 года военный спутник Athena-Fidus.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет пожаловалась на "аномальное" поведение российского спутника-инспектора.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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49 комментариев
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  1. 210окв Офлайн
    210окв Сегодня, 19:05
    +13
    Подрезал что ли?Это в дорожную полицию жалуетесь...А что большие уши,так то злодейский Чебуратор на орбите..
    1. Комментарий был удален.
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 19:28
        +4
        Во первых.Я с Вами на брудершафт не пил.Так что не надо тыкать.Во вторых.Все это с "большими ушами" похоже на психический бред.И не надо сюда притягивать ситуацию на дороге.По статье есть что сказать?
        1. Комментарий был удален.
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            2. Комментарий был удален.
          2. cniza Офлайн
            cniza Сегодня, 19:55
            +2
            Видимо ушел в свободное плавание.
            1. bulvas Офлайн
              bulvas Сегодня, 20:00
              +2
              Цитата: cniza
              Видимо ушел в свободное плавание.


              подвсплыл, вроде …
              1. cniza Офлайн
                cniza Сегодня, 20:02
                +2
                Ну если в этом смысле , то да... lol
      2. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 19:32
        +6
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Вот потому вас и не любят,

        А вас? Есть за что любить?
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Соблюдать надо,какие там есть,правила эти,космического движения...

        А что там спутник-инспектор нарушил? Огласите пожалуйста...
        Да и не нарушают ли США запуская на орбиту спутники : - MiTEX
        - PAN, к слову за свое время существования он девять раз сближался с нашими и китайскими спутниками
        - Space Based Space Surveillance
        - ORS-5
        - X-37, конечно же...
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 19:40
          +2
          Сергей, это был инспектор-разиня! Надеюсь, кадры из фильма показывать не надо? wink
    2. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 19:18
      +1
      заявила министр обороны Франции Флоранс Парли,

      Вот заметь Дмитрий ,чем больше женщин во власти на западе , тем сильнее они хотят чтобы русская армия опять их "освободила" .. wassat Так и провоцируют постоянно ,изголодались видать хе хе
      Россия пока сосредотачивается .. soldier
      А спутников много запустили ,еще во времена СССР ..Помните "запущен спутник -2347" мелким шрифтом в газете "Правда" ..
      1. красноярск Офлайн
        красноярск Сегодня, 20:16
        +1
        Цитата: Sxron
        Он приблизился настолько близко, что было понятно то, что он пытается перехватить коммуникации и прослушать Францию и ее "соседей". По словам Парли, это было не только "не дружественно", но и можно назвать "актом шпионажа".

        Меня всегда поражала женская логика. Оказывается не надо знать ни частоту, ни код, да вообще ничего знать не надо. Достаточно только приблизиться и все сразу слышно и понятно. Наверное не один раз приближалась, чтобы слышать о чем муж по телефону гутарит. Да, женщина, даже министр обороны, остается женщиной.
    3. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 19:29
      +3
      Цитата: 210окв
      Подрезал что ли?

      Боюсь, что следующее обвинение будет в попытке намазать антенны французского спутника "Новичком"
    4. Юра Офлайн
      Юра Сегодня, 19:49
      0
      Цитата: 210окв
      Чебуратор на орбите.
      "он был с большими ушами, хорошо известный, но несколько нескромный".
      В статье не всё написали, там было ещё про большие крепкие руки, про ковбойскую шляпу с надписью "Путин", а так же о том что "у него такая большая бандура" о чем нескромно верещала Максакова на всю сеть.
      Цитата: 210окв
      Чебуратор на орбите.
    5. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 21:07
      0
      Французский министр утверждает, что сразу стало понятно, чей это спутник, так как "он был с большими ушами, хорошо известный, но несколько нескромный".

      ...широко известный так же под именем Чебурашка
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:11
    +3
    Точно по описанию слоненок в космосе побывал -приметы "большие уши " сами за себя говорят! lol А мадам нужно меньше коньяка на ночь пить, а то тут не иначе как белая горячка пришла в гости!
    1. Комментарий был удален.
  3. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 19:12
    +1
    Франция около года назад засекла российский спутник, якобы чересчур близко приблизившийся к французскому
    В космосе холодно, одиноко, скучно, ну решил один спутник познакомится с другим...а эти такой вой подняли. И где ж французское гостеприимство и доброжелательность?
    Французский министр утверждает, что сразу стало понятно, чей это спутник, так как "он был с большими ушами, хорошо известный, но несколько нескромный"
    А может это кепка была, понимаешь...
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 19:58
      +2
      Цитата: svp67
      И где ж французское гостеприимство и доброжелательность?
      Думаю, вопрос к пилотам "Нормандия-Неман". Только вот живы ли хоть кто то?
    2. aleks26 Офлайн
      aleks26 Сегодня, 20:17
      0
      Цитата: svp67
      И где ж французское гостеприимство и доброжелательность?

      Что то я никогда не слышал о французском гостеприимстве. Всегда были эгоистичны и себе на уме.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:13
    +1
    Наш спутник на орбите занемался любовью по французски! !! love С французской спутницей! !! love good lol
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 19:21
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      0
      Наш спутник на орбите занемался любовью по французски!

      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      С французской спутницей!

      Пытался, да у неё вон какая мама строгая...не оценили.
    2. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 19:43
      +2
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Наш спутник на орбите занемался любовью по французски! !! love С французской спутницей! !!

  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  6. Васян1971 Онлайн
    Васян1971 Сегодня, 19:14
    +3
    "он был с большими ушами, хорошо известный, но несколько нескромный".
    Чёт я не понял. "С большими ушами", значит - Чебурашка. " "Хорошо известный, но несколько нескромный", значит - Карлсон, который живёт на крыше. Мадам путается в показаниях. Да и в эпоху развитого евротолерантства, как-то неловко упоминать про нескромность.
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 21:30
      0
      Это еще они спутник с большими зубами не видели. Вот тот реально страшный.
  7. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 19:15
    +1
    А-А-А-А-А!!! Ужос-ужос-ужос! Орбитальные чебурашки (а кто еще может быть с большими ушами, раз он сами знаете, откуда) подслушивали, подкалывали, подхихикивали и подначивали бедный французский спутник, который тупо летал по орбите, не умея даже "мяу" сказать. Короче, пора вводить экстренные ссанкции против России, а то там совсем обнаглели. Чебурашек невоспитанных в космос отправляют.
  8. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 19:25
    +3
    Французский министр утверждает, что сразу стало понятно, чей это спутник, так как "он был с большими ушами, хорошо известный, но несколько нескромный".
    laughing
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 19:39
      0
      Сразу стало понятно...Слав,ты вот так себя на дороге ведёшь?У нас вот на мопеде остановишься кости размять старые,тут же остановится куча машин-что с тобой,зём?Сломался,Братиш?Бензин кончился?Помочь чем?Вот как надо...
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 20:01
        +2
        Просто у вас те, кто на мопедах ездит уши небольшие, У нас с большими ушами сразу отстреливают. Ну, или просто сбивают. Знак "Осторожно звери" знаешь? wink
  9. изя топ Офлайн
    изя топ Сегодня, 19:30
    +2
    что они курят?от легализованной марихуаны так не торкнет
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:34
    0
    Женщина министр обороны в натовской стране! Сколько их было, и к чему это приводило ту или иную страну ?Это же не на кухне пончики печь! !! am
  11. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 19:41
    +2
    Французы запалили наш спутник когда тот качал инфу из французского ?
    Пятница..............
  12. sergo1914 Онлайн
    sergo1914 Сегодня, 19:41
    +4
    Почему российский? Транслировал в эфир неприличные матерные предложения, трогал внешними манипуляторами интимные части корпуса французского аппарата(ты). А еще даже на орбите от него несло перегаром.
  13. Vikalst Офлайн
    Vikalst Сегодня, 19:44
    +2
    Чтобы "подслушать французский спутник" русские придумали спутник с "большими ушами"....прикольно.....боюсь представить,как выглядят в глазах Европы наши системы РЭБ....что-то с "большими глазами,большими ушами и большими х.....".....Жуть...
  14. Lesorub Офлайн
    Lesorub Сегодня, 19:47
    +1
    Французский министр утверждает, что сразу стало понятно, чей это спутник, так как "он был с большими ушами, хорошо известный, но несколько нескромный".

    И это заявление "Официального" лица, аж министра обороны, теперь пропаганда перешла в космос ))), там обычные французы точно не чего не увидят )).
    1. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 20:53
      0
      "Я бы этому типу с большими ушами..." (Каникулы в Простоквашино)
  15. Комментарий был удален.
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 20:21
      0
      Не смешно. Смотрите лучше РЕН-ТВ! wink
  16. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 20:22
    -1
    Ай-ай-ай! Дас ист бэдишен руссишен сателляйт! wassat Дас ист Арматур Батыр! wassat
  17. Комментарий был удален.
    1. Vlad.by Офлайн
      Vlad.by Сегодня, 21:32
      0
      С "французским поцелуем"?
      У нашего то дрель наверняка в дополнение к "большим ушам" есть. А вот есть ли у француза место для отверстия?
  18. taiga2018 Офлайн
    taiga2018 Сегодня, 20:25
    +1
    "бабья дорога от печи до порога..."и никакой феминизм не может опровергнуть народную мудрость...
    1. Sxron Онлайн
      Sxron Сегодня, 20:40
      0
      Цитата: taiga2018
      "бабья дорога от печи до порога..."и никакой феминизм не может опровергнуть народную мудрость...

      Это и Мэй англичанки касается.. negative Эти бабы западные могут развязать такую бойню мужиков в мире..Мама не горюй !
  19. nesvobodnye Офлайн
    nesvobodnye Сегодня, 20:49
    0
    На сайте очень не хватает раздела "Юмор" для публикации новостей от "наших западных партнёров".
  20. mavrus Офлайн
    mavrus Сегодня, 20:51
    +1
    "За ним установили круглосуточное наблюдение" :)))
    Теперь, получается, французский спутник (да и наземные службы Франции) шпионят... А верить этим гейвропейцам (чисто гипотетически предположим, что они иногда могут и не врать, повторяю чисто гипотетически), то они уже заранее "шпионили", так как этот "с большими ушами" ещё даже не приблизился, а они уже не только "установили за ним наблюдение", но и провели какую-то аналитическую работу...
  21. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 20:51
    +1
    "При этом она добавила, что после того, как спутник засекли, были приняты все необходимые меры и "за ним установили круглосуточное наблюдение".
    Круглосуточное наблюдение - круто! Спутник стеснялся сходить в туалет и помер от запора и разрыва мочевого пузыря...
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 21:06
      0
      Боюсь предположить, что он и нагадил на Францию ., прямо вот на триумфальную арку.
  22. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 20:58
    0
    Да шо вы говорите!
  23. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 21:04
    0
    Аномальное поведение спутника ? Не иначе спутник был с нтеллектом )))) примерно на уровне Д Псаки!
  24. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 21:07
    0
    Объясните кто-нибудь этой курице безмозглой, что без разницы где радиоволны принимать в трех километрах или в тридцати, если передача идет на триста.
  25. zan_parti Офлайн
    zan_parti Сегодня, 21:55
    0
    Наверное зрелище не для слабонервных - в тишине подлетает железяка с большими ушами, поворачивается и слушает...)
  26. Gato Офлайн
    Gato Сегодня, 22:00
    0
    он был с большими ушами, хорошо известный, но несколько нескромный

    Чебурашка? Ладно, скоро и крокодил Гена прилетит. А он точно скромностью не страдает+
  27. Avior Онлайн
    Avior Сегодня, 22:04
    0
    Космос 2519
    Согласно официально опубликованным данным, полезная нагрузка аппарата «Космос-2519», выведенная на орбиту в середине лета, представляет собой спутник-инспектор, способный следить за другими объектами в космическом пространстве. Прочие сведения о ней пока не оглашались. Тем не менее, и доступная информация позволяет составить примерную картину, а также сделать некоторые предположения. Более того, уже достаточно давно – с момента объявления предназначения нового спутника – высказываются самые смелые прогнозы, в том числе о его боевых возможностях.

    По всей видимости, новый спутник-инспектор, название которого пока остается неизвестным, представляет собой платформу с набором оптико-электронных и, возможно, иных систем наблюдения. По командам с земли аппарат должен выходить на орбиту с заданными параметрами, что позволяет ему приближаться к другим спутникам. Подойдя на достаточное расстояние, инспектор сможет «осмотреть» назначенную цель и передать ее изображения на Землю, где будет проведен необходимый анализ.

    https://topwar.ru/128281-sputnik-kosmos-2519-inspektor-na-orbite.html
  28. Теренин Онлайн
    Теренин Сегодня, 22:38
    0
    Заявление, для специалистов, ни о чём. Вряд-ли уровень профессионализма аппарата минобороны Франции такой низкий. Очевидно, что эту "пургу" министр вынуждена сделать в рамках "очередного проекта" англосаксов против России. Полагаю, что скоро о нём узнаем.
  29. HMR333 Онлайн
    HMR333 Сегодня, 22:52
    0
    да да и дождь слишком российский))) с ее слов они не знают чей спутник был! и она же утверждает что они следили за ним !!!)))