Он был с большими ушами. Франция пожаловалась на российский спутник

Франция пожаловалась на российский спутник, который "пытался шпионить" за французским. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, при этом сообщив, что Франция около года назад засекла российский спутник, якобы чересчур близко приблизившийся к французскому.Согласно заявлению Парли, "пока французский спутник осуществлял спокойное вращение", к нему чересчур близко смог приблизиться другой. Он приблизился настолько близко, что было понятно то, что он пытается перехватить коммуникации и прослушать Францию и ее "соседей". По словам Парли, это было не только "не дружественно", но и можно назвать "актом шпионажа".Французский министр утверждает, что сразу стало понятно, чей это спутник, так как "он был с большими ушами, хорошо известный, но несколько нескромный". При этом она добавила, что после того, как спутник засекли, были приняты все необходимые меры и "за ним установили круглосуточное наблюдение".По заявлению Парли, французским спутником, за которым якобы "следил" российский, был запущенный в космос в феврале 2014 года военный спутник Athena-Fidus.Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет пожаловалась на "аномальное" поведение российского спутника-инспектора.