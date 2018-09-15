Почтовые ракеты Герхарда Цукера. История о конвертах, рекламе и подделках



Герхард Цукер с "рекламной" ракетой образца 1933 года. Фото Astronautix.com



Страница из дневника Г. Цукера с записями о запуске 9 апреля 1933 г. Вверху - изобретатель (справа) и его ракета, внизу - ракета в момент старта. Фото Cabinetmagazine.org



Взрыв ракеты вблизи пусковой установки. Можно наблюдать разлет корреспонденции. Фото Astronautix.com



Г. Цукер демонстрирует свою ракету нацистскому руководству Германии. Фото Astronautix.com



Г. Цукер (слева) и его коллеги готовят ракету к запуску, 28 июля 1934 г. Фото Cabinetmagazine.org



"Британская" ракета перед запуском. Фото Astronautix.com



Один из конвертов, присутствовавших на борту ракеты для рейса "Скарп-Гаррис". Почтовое ведомство напечатало небольшую партию специальных марок (слева снизу). Фото Cabinetmagazine.org



Результат запуска почтовой ракеты на о. Скарп. Фото Cabinetmagazine.org



Выгрузка почты из уцелевшей ракеты. Вероятно, послевоенный снимок. Фото Astronautix.com



Конверт 1935 года, совершивший полет на одной из ракет Г. Цукера. Фото Filatelist.narod.ru

По материалам:

http://astronautix.com/

http://isleofharris.com/

http://postalheritage.org.uk/

http://cabinetmagazine.org/

https://physik.cosmos-indirekt.de/

http://filatelist.narod.ru/