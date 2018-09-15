Почтовые ракеты Герхарда Цукера. История о конвертах, рекламе и подделках
В феврале 1931 году австрийский ученый и изобретатель Фридрих Шмидль осуществил первый запуск своей почтовой ракеты. На борту изделия простейшей конструкции находилась сотня писем и открыток. Успешные испытания т.н. ракетной почты в Австрии вдохновили многих энтузиастов из разных стран. Так, в Германии проблемой создания новых средств пересылки корреспонденции заинтересовался бизнесмен Герхард Цукер. Ранее он не имел никакого отношения к ракетной отрасли, но интерес и желание создать нечто новое привели к весьма интересным результатам.
До начала тридцатых годов Герхард Цукер не имел никакого отношения к инженерному делу, не говоря уже о ракетной отрасли. Он жил в г. Хассельфельде (район Гарц, земля Саксония-Анхальт) и занимался изготовлением и продажей молочной продукции. При этом именно доходы от молока, масла и сыра обеспечили финансирование ранних проектов ракетной почты. В 1931 году бизнесмен узнал об успешных опытах австрийского ученого, и пожелал присоединиться к развитию перспективного направления.
Первые попытки
Свою работу в области ракетной техники Г. Цукер начал с изготовления простейших ракет небольшого размера. Компактный корпус из металла заполнялся доступным порохом, обеспечивавшим взлет и полет по желаемой траектории. По мере продолжения работ размеры и масса таких ракет росли. С определенного времени изобретатель стал оснащать свои изделия имитаторами полезной нагрузки.
Герхард Цукер с "рекламной" ракетой образца 1933 года. Фото Astronautix.com
Известно, что простейшие пороховые ракеты использовались не только при испытаниях, но и для рекламы. Неоднократно Г. Цукер осуществлял запуски ракет перед публикой, рассказывая ей о своих планах. Он в красках описывал, как в будущем появятся более крупные и тяжелые ракеты, которые смогут брать на борт открытки, письма и даже бандероли или посылки, а затем лететь в нужный город. Рекламно-испытательные запуски осуществлялись в разных городах и поселках, но до определенного времени изобретатель не выезжал за пределы родного района.
Испытания и одновременная рекламная кампания продолжались около двух лет. За это время изобретатель изучил необходимые сферы науки и техники, а также получил определенный опыт. Теперь можно было заканчивать сборку и запуск масштабных макетов и переходить к более серьезным делам. Следовало выполнить разработку проекта, основанного на новых идеях, а затем построить и испытать полноценную почтовую ракету.
Большая ракета и большая реклама
В 1933 году начался новый этап разработки и продвижения проекта. Г. Цукер построил полноразмерную ракету нового типа, предназначавшуюся для демонстрации в разных городах. Изобретатель-бизнесмен собирался возить это изделие по Германии и искать потенциальных заказчиков либо спонсоров. Очевидно, что полноценная ракета, пусть даже и не соответствующая всем заявленным характеристикам, могла стать весьма хорошей рекламой.
Страница из дневника Г. Цукера с записями о запуске 9 апреля 1933 г. Вверху - изобретатель (справа) и его ракета, внизу - ракета в момент старта. Фото Cabinetmagazine.org
Первый вариант полноразмерной почтовой ракеты имел любопытную конструкцию. Ракета имела корпус с заостренным коническим головным обтекателем и плавно сужающейся центральной секцией. Хвостовой отсек так же выполнили в виде усеченного конуса. В хвосте находились треугольные плоскости стабилизатора. Согласно проекту Цукера, на бортах корпуса закреплялись плоскости-крылья, на которых устанавливались восемь компактных пороховых двигателей – по четыре на каждом. Еще четыре таких изделия находились в хвосте корпуса. Все остальное внутреннее пространство ракеты можно было отдать под полезную нагрузку.
Ракета первой версии имела длину около 5 м и максимальный диаметр около 50-60 см. Стартовая масса задавалась на уровне 200 кг, а восемь пороховых двигателей давали суммарную тягу в 360 кг. Фактически это изделие представляло собой неуправляемую ракету, способную совершать полет только по баллистической траектории и только с предварительным наведением.
Для транспортировки и запуска ракеты была создана буксируемая тележка с колесным ходом. На ней поместили пару продольных направляющих, установленных с фиксированным углом возвышения. Для правильного схода ракеты и некоторого повышения точности стрельбы направляющие предлагалось покрывать технической смазкой.
Взрыв ракеты вблизи пусковой установки. Можно наблюдать разлет корреспонденции. Фото Astronautix.com
В своих выступлениях Г. Цукер утверждал, что по результатам дальнейшего развития существующей конструкции удастся получить транспортную ракету, которая сможет подниматься на высоту 1000 м, разгоняться до скорости 1000 м/с, доставлять груз на дальность до 400 км, а затем возвращаться к месту старта. Ракету с такими возможностями можно было использовать в качестве бомбардировщика, разведчика или доставщика различных грузов, таких как почтовые отправления. Нетрудно догадаться, что превращение простой ракеты с пороховыми двигателями в то, о чем говорил Г. Цукер, на тот момент было попросту невозможным.
В начале 1933 года Г. Цукер начал подготовку к испытаниям новой ракеты. Изделие и пусковая установка были доставлены на полигон, которым стало побережье Северного моря вблизи г. Куксхафен (Нижняя Саксония). Испытания были назначены на февраль, но их пришлось отложить. При выводе на пляж пусковая установка, не отличавшаяся высокой проходимостью, застряла в канаве. Ее удалось вытащить, но запуск перенесли на неопределенный срок и стали ждать хорошую погоду, не портящую дороги.
9 апреля того же года состоялся долгожданный запуск опытной ракеты. По официальным данным, на борту ракеты присутствовала нагрузка в виде некоторого количества собственных конвертов «ракетной почты». В присутствии жителей и руководителей Куксхафена изобретатель подал команду на зажигание двигателей. Ракета с характерным шумом сошла с направляющих, поднялась на высоту 15 м и упала на землю. При падении изделие разрушилось и взорвалось. Фактическая дальность полета была смехотворной, а будущее проекта оказалось под вопросом. Впрочем, репутация Г. Цукера почти не пострадала. Он продолжил рекламную кампанию. Кроме того, он стал продавать конверты с марками, якобы уцелевшие при гибели опытной ракеты.
Г. Цукер демонстрирует свою ракету нацистскому руководству Германии. Фото Astronautix.com
После нескольких месяцев рекламных поездок и совершенствования проекта Г. Цукер обратился к новому нацистскому руководству Германии. Зимой 1933-34 годов он показал чиновникам новый вариант ракеты, способной нести разную полезную нагрузку. От неудачной опытной ракеты новое изделие отличалось иными габаритами и отсутствием стабилизаторов. Кроме того, оно лишилось боковых крыльев: двигатели теперь помещались только в хвостовой части корпуса.
Как позже рассказывал изобретатель, нацистские чиновники не заинтересовались почтовой или транспортной ракетой – их больше интересовал носитель боевой части. Но Г. Цукер отказался создавать такую модификацию ракеты. Вследствие этого проект не получил государственную поддержку, и его будущее вновь стало неопределенным.
Британский период
После нескольких неудач на родине Герхард Цукер решил уехать в Великобританию. Возможно, это решение было связано с финансовыми проблемами или с давлением со стороны новых властей. Так или иначе, уже в мае 1934 года конверты с борта взорвавшейся ракеты стали экспонатами выставки авиапочты в Лондоне. Участвуя в выставке, изобретатель хотел заинтересовать британскую почтовую администрацию и получить необходимую поддержку для продолжения работ.
Государственный орган не заинтересовался идеей ракетной почты, но она привлекла внимание частных лиц. Богатый филателист и торговец марками К.Х. Домбровски пожелал взять на себя финансирование проекта. Фотограф Роберт Хартман вызвался обеспечить рекламу и публикации в прессе. Компания в составе изобретателя, спонсора и фотографа планировала запустить эксплуатацию новых почтовых ракет и заработать на этом немало денег.
Однако это начинание сразу столкнулось с серьезными трудностями. Проект Г. Цукера предусматривал использование пороховых двигателей и смазочных материалов немецкого производства. К тому времени Германия прекратила экспорт подобной продукции, и энтузиасты не могли приобрести ее легально. Для получения нужных материалов пришлось бы устраивать настоящую шпионскую операцию. Не имея доступа к исходным компонентам, применявшимся в первых проектах, изобретатель был вынужден использовать то, что удалось достать в Великобритании.
В кратчайшие сроки немецкий энтузиаст изготовил несколько новых прототипов почтовой ракеты, основанных на материалах и ресурсах британского производства. При этом ему пришлось импровизировать. К примеру, вместо недоступной немецкой смазки на направляющих использовалось дешевое сливочное масло. Новый вариант специальной ракеты был похож на исходный, но отличался габаритами. Общая длина изделия составляла всего 1070 мм при диаметре корпуса 180 мм. Пороховой двигатель имел цилиндрический медный корпус, снаружи покрытый асбестом. В сборе это устройство имело длину 55 см и диаметр 6 см. После установки такого двигателя в корпусе ракеты оставалось достаточно места для полезной нагрузки.
"Британская" ракета перед запуском. Фото Astronautix.com
С ракетой предлагалось использовать простейшую пусковую установку с парой параллельных направляющих, покрытых импровизированной смазкой. Направляющие могли наводиться в двух плоскостях. Ходовая часть отсутствовала, но она и не требовалась, поскольку установка была легкой и могла переноситься на руках.
6 июня 1934 года разработчики ракетной почты и журналисты прибыли на полигон, которым стал один из холмов на юге Суссекса, на берегу пролива Ла-Манш. Энтузиасты развернули пусковую установку и выполнили первый запуск ракеты без полезной нагрузки в направлении моря. Затем в полет отправились две ракеты, заполненные конвертами и открытками с соответствующей маркировкой. Дальность полета компактных и легких ракет с маломощным двигателем находилась в пределах от 400 до 800 м. Ракеты удалось поднять из воды, благодаря чему в филателистических лавках мистера Домбровски появились новые товары.
Уже на следующий день в британской прессе появились сенсационные сообщения о первой отечественной системе ракетной почты. Такие новости привлекли внимание граждан и, вероятно, хорошо сказались на продажах конвертов, открыток и марок. Впрочем, Г. Цукер и его товарищи желали не только продавать филателистические материалы, но и сотрудничать с государственной почтой. Желая заинтересовать Королевскую почтовую службу, они утверждали, что будущие ракеты их конструкции смогут доставлять отправления из Дувра в Кале всего за минуту!
Один из конвертов, присутствовавших на борту ракеты для рейса "Скарп-Гаррис". Почтовое ведомство напечатало небольшую партию специальных марок (слева снизу). Фото Cabinetmagazine.org
28 июля состоялась демонстрация опытной ракеты представителям почтового ведомства. Полигоном для новых «стрельб» стали Гебридские острова. Пусковую площадку организовали на берегу о. Скарп; ракету с почтой ожидали на о. Гаррис. Для решения поставленной задачи ракете предстояло пролететь 1600 м над проливом между островами. Использовалась ракета, подобная испытанным в начале июня в Суссексе. Она имела длину чуть более метра и была оснащена пороховым двигателем. Свободные объемы корпуса были заполнены «корреспонденцией». В ракету уложили 1200 конвертов с маркировкой «ракетной почты». Интересен тот факт, что все эти изделия уже были распроданы по системе предзаказов. Сразу после испытаний они должны были отправиться к заказчикам.
По команде с пульта управления ракета включила двигатель, и почти сразу после этого произошел взрыв. Корпус ракеты разрушился, и по пляжу разбросало горящие конверты. Некоторые из них удалось спасти и собрать для последующей передачи заказчикам.
Г. Цукер посчитал, что причиной аварии при пуске являлся бракованный двигатель. Именно его неправильная работа привела к взрыву и срыву демонстрационных испытаний. Впрочем, такие выводы не сказались на дальнейшей судьбе проекта. Королевская почтовая служба увидела неудачный пуск и его результаты, после чего отказалась от возможного сотрудничества с энтузиастами. Ракетную почту в предложенном виде посчитали непригодной для применения на практике.
Возвращение в Германию
Взрыв ракеты в конце июля наделал шума во всех смыслах. Самым серьезным его последствием стало расследование в отношении Г. Цукера. Немецкого бизнесмена посчитали угрозой безопасности Великобритании. Кроме того, он, как посчитали чиновники, представлял опасность для местной почтовой службы. Британские органы внутренних дел выслали изобретателя обратно в Германию и запретили ему въезд.
На родине неудачливого конструктора встретили подозрениями. Немецкие спецслужбы заподозрили его в сотрудничестве с британской разведкой. Следствие не нашло доказательств шпионажа, и Г. Цукер остался на свободе. В то же время, ему запретили продолжать работы в области ракетной техники. Гитлеровский режим, как тогда казалось, поставил точку в истории любопытного проекта ракетной почты. Тем не менее, до появления официального запрета изобретатель успел провести несколько новых пусков. Известны филателистические материалы, датированные 1935 годом.
В 1936 году Г. Цукер стал обвиняемым по делу о мошенничестве. Окружной суд Гамбурга установил, что после 1934 года новые запуски на территории Германии не осуществлялись. Коллекционные материалы, датированные апрелем 1935 года, никогда не поднимались в воздух на ракете. Их изготовили и сразу отправили в продажу – исключительно из желания заработать. По приговору суда, Г. Цукер должен был отбыть заключение в один год и три месяца, а также уплатить штраф в 500 рейхсмарок. Такие новости всколыхнули немецкое филателистическое сообщество.
Через несколько лет Герхарда Цукера призвали в армию, и он попал на фронт. В 1944 году он получил тяжелое ранение, и после госпиталя отправился домой, в Хассельфельде. Вскоре после окончания войны бизнесмен решил переехать в Нижнюю Саксонию, которая чуть позже вошла в состав ФРГ. Обосновавшись на новом месте и открыв мебельный магазин, Г. Цукер вновь занялся сборкой самодельных ракет. Речь опять шла о компактных и легких транспортных средствах для перевозки небольших грузов, таких как письма и открытки. Время от времени изобретатель выезжал на выделенные площадки и выполнял запуски. Некоторые новые ракеты везли конверты с особыми марками.
В мае 1964 года в Ганновере состоялся международный съезд филателистов, организованный немецкими и французскими организациями коллекционеров. На старте этого мероприятия планировалось провести запуск нескольких почтовых ракет с соответствующей полезной нагрузкой. 7 мая Г. Цукер и организаторы съезда организовали на горе Хасселькопф вблизи г. Браунлаге пусковую позицию и подготовили к запуску десять ракет, в которые загрузили 10 тыс. конвертов со специальным гашением. Посмотреть на полеты пришло 1500 человек.
Выгрузка почты из уцелевшей ракеты. Вероятно, послевоенный снимок. Фото Astronautix.com
Первая ракета пролетела несколько десятков метров и разрушилась, разбросав нагрузку по местности. Вторая взорвалась всего в 4 метрах от направляющей. Обломок корпуса в виде 40-сантиметровой трубы полетел в сторону зрителей, которые стояли всего в 30-35 метрах от пусковой установки. Три человека получили тяжелые ранения. Мероприятие было остановлено, а программа съезда существенно изменена. Через 11 дней после аварии один из раненых скончался. Через несколько дней ушел из жизни второй пострадавший. Третий выжил, но остался инвалидом.
Органы внутренних дел немедленно завели дело по факту убийства и причинения вреда здоровью по неосторожности. После нескольких месяцев следствия прокуратура ФРГ отказалась от обвинений в отношении Г. Цукера, но выступила с несколькими важными инициативами. Во-первых, была запрещена эксплуатация пороховых ракет без жесткого крепления двигателя в корпусе. Также появилось требование, согласно которому зрители не должны приближаться к пусковой площадке ближе чем на 400 м. Лично изобретателю запретили впредь запускать какие-либо ракеты, поскольку при роковом старте имело место грубое нарушение. В соответствии с актуальными нормами, как частное лицо он мог строить и запускать изделия массой до 5 кг, а изделия для съезда весили 8,3 кг.
Трагедия на праздничном мероприятии имела и более серьезные последствия. Вскоре руководство ФРГ приняло новый закон, в соответствии с которым частные лица и организации, не имеющие должного разрешения, не могут собирать и запускать ракеты всех классов. От такого решения властей пострадали несколько детско-юношеских и спортивно-технических организаций. Кроме того, были закрыты несколько площадок для ракетного спорта.
Конверт 1935 года, совершивший полет на одной из ракет Г. Цукера. Фото Filatelist.narod.ru
Г. Цукер больше не строил и не запускал ракеты, а также, по некоторым данным, прекратил все теоретические изыскания. Впрочем, это не помешало ему зарабатывать на теме ракетной почты. В семидесятых годах он изготовил и распродал партию филателистических материалов, якобы перевозившихся на борту почтовой ракеты. При этом никакой ракеты не существовало, а конверты и марки фактически являлись поддельными.
После запрета властей изобретатель-энтузиаст сосредоточился на основном бизнесе и семье. Он ушел из жизни в 1985 году. После объединения ФРГ и ГДР семья изобретателя вернулась в родной Хассельфельде.
***
После первых успешных опытов Ф. Шмидля многие «заболели» идеей ракетной почты и начали создавать свои версии таких систем. Весьма интересный вариант почтовой ракеты предложил немецкий энтузиаст Герхард Цукер. При этом нельзя не отметить, что история его разработки похожа не только на попытку создания принципиально нового комплекса, но и на сюжет авантюрного романа. С определенной точки зрения вся затея Г. Цукера смотрится как очередной бесполезный прожект, целью которого являлись самореклама и заработок на актуальной теме.
Впрочем, почти все проекты ракетной почты создавались в особое время, когда в развитии техники и технологии участвовали не только ученые и конструкторы, но и настоящие мечтатели. И любая безумная идея имела шанс быть реализованной с пользой для человечества. К сожалению, почтовые ракеты Г. Цукера во всех их версиях не оправдали ожиданий своего создателя, точку в серии проектов поставила трагедия.
По материалам:
http://astronautix.com/
http://isleofharris.com/
http://postalheritage.org.uk/
http://cabinetmagazine.org/
https://physik.cosmos-indirekt.de/
http://filatelist.narod.ru/
До начала тридцатых годов Герхард Цукер не имел никакого отношения к инженерному делу, не говоря уже о ракетной отрасли. Он жил в г. Хассельфельде (район Гарц, земля Саксония-Анхальт) и занимался изготовлением и продажей молочной продукции. При этом именно доходы от молока, масла и сыра обеспечили финансирование ранних проектов ракетной почты. В 1931 году бизнесмен узнал об успешных опытах австрийского ученого, и пожелал присоединиться к развитию перспективного направления.
Первые попытки
Свою работу в области ракетной техники Г. Цукер начал с изготовления простейших ракет небольшого размера. Компактный корпус из металла заполнялся доступным порохом, обеспечивавшим взлет и полет по желаемой траектории. По мере продолжения работ размеры и масса таких ракет росли. С определенного времени изобретатель стал оснащать свои изделия имитаторами полезной нагрузки.
Герхард Цукер с "рекламной" ракетой образца 1933 года. Фото Astronautix.com
Известно, что простейшие пороховые ракеты использовались не только при испытаниях, но и для рекламы. Неоднократно Г. Цукер осуществлял запуски ракет перед публикой, рассказывая ей о своих планах. Он в красках описывал, как в будущем появятся более крупные и тяжелые ракеты, которые смогут брать на борт открытки, письма и даже бандероли или посылки, а затем лететь в нужный город. Рекламно-испытательные запуски осуществлялись в разных городах и поселках, но до определенного времени изобретатель не выезжал за пределы родного района.
Испытания и одновременная рекламная кампания продолжались около двух лет. За это время изобретатель изучил необходимые сферы науки и техники, а также получил определенный опыт. Теперь можно было заканчивать сборку и запуск масштабных макетов и переходить к более серьезным делам. Следовало выполнить разработку проекта, основанного на новых идеях, а затем построить и испытать полноценную почтовую ракету.
Большая ракета и большая реклама
В 1933 году начался новый этап разработки и продвижения проекта. Г. Цукер построил полноразмерную ракету нового типа, предназначавшуюся для демонстрации в разных городах. Изобретатель-бизнесмен собирался возить это изделие по Германии и искать потенциальных заказчиков либо спонсоров. Очевидно, что полноценная ракета, пусть даже и не соответствующая всем заявленным характеристикам, могла стать весьма хорошей рекламой.
Страница из дневника Г. Цукера с записями о запуске 9 апреля 1933 г. Вверху - изобретатель (справа) и его ракета, внизу - ракета в момент старта. Фото Cabinetmagazine.org
Первый вариант полноразмерной почтовой ракеты имел любопытную конструкцию. Ракета имела корпус с заостренным коническим головным обтекателем и плавно сужающейся центральной секцией. Хвостовой отсек так же выполнили в виде усеченного конуса. В хвосте находились треугольные плоскости стабилизатора. Согласно проекту Цукера, на бортах корпуса закреплялись плоскости-крылья, на которых устанавливались восемь компактных пороховых двигателей – по четыре на каждом. Еще четыре таких изделия находились в хвосте корпуса. Все остальное внутреннее пространство ракеты можно было отдать под полезную нагрузку.
Ракета первой версии имела длину около 5 м и максимальный диаметр около 50-60 см. Стартовая масса задавалась на уровне 200 кг, а восемь пороховых двигателей давали суммарную тягу в 360 кг. Фактически это изделие представляло собой неуправляемую ракету, способную совершать полет только по баллистической траектории и только с предварительным наведением.
Для транспортировки и запуска ракеты была создана буксируемая тележка с колесным ходом. На ней поместили пару продольных направляющих, установленных с фиксированным углом возвышения. Для правильного схода ракеты и некоторого повышения точности стрельбы направляющие предлагалось покрывать технической смазкой.
Взрыв ракеты вблизи пусковой установки. Можно наблюдать разлет корреспонденции. Фото Astronautix.com
В своих выступлениях Г. Цукер утверждал, что по результатам дальнейшего развития существующей конструкции удастся получить транспортную ракету, которая сможет подниматься на высоту 1000 м, разгоняться до скорости 1000 м/с, доставлять груз на дальность до 400 км, а затем возвращаться к месту старта. Ракету с такими возможностями можно было использовать в качестве бомбардировщика, разведчика или доставщика различных грузов, таких как почтовые отправления. Нетрудно догадаться, что превращение простой ракеты с пороховыми двигателями в то, о чем говорил Г. Цукер, на тот момент было попросту невозможным.
В начале 1933 года Г. Цукер начал подготовку к испытаниям новой ракеты. Изделие и пусковая установка были доставлены на полигон, которым стало побережье Северного моря вблизи г. Куксхафен (Нижняя Саксония). Испытания были назначены на февраль, но их пришлось отложить. При выводе на пляж пусковая установка, не отличавшаяся высокой проходимостью, застряла в канаве. Ее удалось вытащить, но запуск перенесли на неопределенный срок и стали ждать хорошую погоду, не портящую дороги.
9 апреля того же года состоялся долгожданный запуск опытной ракеты. По официальным данным, на борту ракеты присутствовала нагрузка в виде некоторого количества собственных конвертов «ракетной почты». В присутствии жителей и руководителей Куксхафена изобретатель подал команду на зажигание двигателей. Ракета с характерным шумом сошла с направляющих, поднялась на высоту 15 м и упала на землю. При падении изделие разрушилось и взорвалось. Фактическая дальность полета была смехотворной, а будущее проекта оказалось под вопросом. Впрочем, репутация Г. Цукера почти не пострадала. Он продолжил рекламную кампанию. Кроме того, он стал продавать конверты с марками, якобы уцелевшие при гибели опытной ракеты.
Г. Цукер демонстрирует свою ракету нацистскому руководству Германии. Фото Astronautix.com
После нескольких месяцев рекламных поездок и совершенствования проекта Г. Цукер обратился к новому нацистскому руководству Германии. Зимой 1933-34 годов он показал чиновникам новый вариант ракеты, способной нести разную полезную нагрузку. От неудачной опытной ракеты новое изделие отличалось иными габаритами и отсутствием стабилизаторов. Кроме того, оно лишилось боковых крыльев: двигатели теперь помещались только в хвостовой части корпуса.
Как позже рассказывал изобретатель, нацистские чиновники не заинтересовались почтовой или транспортной ракетой – их больше интересовал носитель боевой части. Но Г. Цукер отказался создавать такую модификацию ракеты. Вследствие этого проект не получил государственную поддержку, и его будущее вновь стало неопределенным.
Британский период
После нескольких неудач на родине Герхард Цукер решил уехать в Великобританию. Возможно, это решение было связано с финансовыми проблемами или с давлением со стороны новых властей. Так или иначе, уже в мае 1934 года конверты с борта взорвавшейся ракеты стали экспонатами выставки авиапочты в Лондоне. Участвуя в выставке, изобретатель хотел заинтересовать британскую почтовую администрацию и получить необходимую поддержку для продолжения работ.
Государственный орган не заинтересовался идеей ракетной почты, но она привлекла внимание частных лиц. Богатый филателист и торговец марками К.Х. Домбровски пожелал взять на себя финансирование проекта. Фотограф Роберт Хартман вызвался обеспечить рекламу и публикации в прессе. Компания в составе изобретателя, спонсора и фотографа планировала запустить эксплуатацию новых почтовых ракет и заработать на этом немало денег.
Однако это начинание сразу столкнулось с серьезными трудностями. Проект Г. Цукера предусматривал использование пороховых двигателей и смазочных материалов немецкого производства. К тому времени Германия прекратила экспорт подобной продукции, и энтузиасты не могли приобрести ее легально. Для получения нужных материалов пришлось бы устраивать настоящую шпионскую операцию. Не имея доступа к исходным компонентам, применявшимся в первых проектах, изобретатель был вынужден использовать то, что удалось достать в Великобритании.
В кратчайшие сроки немецкий энтузиаст изготовил несколько новых прототипов почтовой ракеты, основанных на материалах и ресурсах британского производства. При этом ему пришлось импровизировать. К примеру, вместо недоступной немецкой смазки на направляющих использовалось дешевое сливочное масло. Новый вариант специальной ракеты был похож на исходный, но отличался габаритами. Общая длина изделия составляла всего 1070 мм при диаметре корпуса 180 мм. Пороховой двигатель имел цилиндрический медный корпус, снаружи покрытый асбестом. В сборе это устройство имело длину 55 см и диаметр 6 см. После установки такого двигателя в корпусе ракеты оставалось достаточно места для полезной нагрузки.
"Британская" ракета перед запуском. Фото Astronautix.com
С ракетой предлагалось использовать простейшую пусковую установку с парой параллельных направляющих, покрытых импровизированной смазкой. Направляющие могли наводиться в двух плоскостях. Ходовая часть отсутствовала, но она и не требовалась, поскольку установка была легкой и могла переноситься на руках.
6 июня 1934 года разработчики ракетной почты и журналисты прибыли на полигон, которым стал один из холмов на юге Суссекса, на берегу пролива Ла-Манш. Энтузиасты развернули пусковую установку и выполнили первый запуск ракеты без полезной нагрузки в направлении моря. Затем в полет отправились две ракеты, заполненные конвертами и открытками с соответствующей маркировкой. Дальность полета компактных и легких ракет с маломощным двигателем находилась в пределах от 400 до 800 м. Ракеты удалось поднять из воды, благодаря чему в филателистических лавках мистера Домбровски появились новые товары.
Уже на следующий день в британской прессе появились сенсационные сообщения о первой отечественной системе ракетной почты. Такие новости привлекли внимание граждан и, вероятно, хорошо сказались на продажах конвертов, открыток и марок. Впрочем, Г. Цукер и его товарищи желали не только продавать филателистические материалы, но и сотрудничать с государственной почтой. Желая заинтересовать Королевскую почтовую службу, они утверждали, что будущие ракеты их конструкции смогут доставлять отправления из Дувра в Кале всего за минуту!
Один из конвертов, присутствовавших на борту ракеты для рейса "Скарп-Гаррис". Почтовое ведомство напечатало небольшую партию специальных марок (слева снизу). Фото Cabinetmagazine.org
28 июля состоялась демонстрация опытной ракеты представителям почтового ведомства. Полигоном для новых «стрельб» стали Гебридские острова. Пусковую площадку организовали на берегу о. Скарп; ракету с почтой ожидали на о. Гаррис. Для решения поставленной задачи ракете предстояло пролететь 1600 м над проливом между островами. Использовалась ракета, подобная испытанным в начале июня в Суссексе. Она имела длину чуть более метра и была оснащена пороховым двигателем. Свободные объемы корпуса были заполнены «корреспонденцией». В ракету уложили 1200 конвертов с маркировкой «ракетной почты». Интересен тот факт, что все эти изделия уже были распроданы по системе предзаказов. Сразу после испытаний они должны были отправиться к заказчикам.
По команде с пульта управления ракета включила двигатель, и почти сразу после этого произошел взрыв. Корпус ракеты разрушился, и по пляжу разбросало горящие конверты. Некоторые из них удалось спасти и собрать для последующей передачи заказчикам.
Г. Цукер посчитал, что причиной аварии при пуске являлся бракованный двигатель. Именно его неправильная работа привела к взрыву и срыву демонстрационных испытаний. Впрочем, такие выводы не сказались на дальнейшей судьбе проекта. Королевская почтовая служба увидела неудачный пуск и его результаты, после чего отказалась от возможного сотрудничества с энтузиастами. Ракетную почту в предложенном виде посчитали непригодной для применения на практике.
Возвращение в Германию
Взрыв ракеты в конце июля наделал шума во всех смыслах. Самым серьезным его последствием стало расследование в отношении Г. Цукера. Немецкого бизнесмена посчитали угрозой безопасности Великобритании. Кроме того, он, как посчитали чиновники, представлял опасность для местной почтовой службы. Британские органы внутренних дел выслали изобретателя обратно в Германию и запретили ему въезд.
На родине неудачливого конструктора встретили подозрениями. Немецкие спецслужбы заподозрили его в сотрудничестве с британской разведкой. Следствие не нашло доказательств шпионажа, и Г. Цукер остался на свободе. В то же время, ему запретили продолжать работы в области ракетной техники. Гитлеровский режим, как тогда казалось, поставил точку в истории любопытного проекта ракетной почты. Тем не менее, до появления официального запрета изобретатель успел провести несколько новых пусков. Известны филателистические материалы, датированные 1935 годом.
В 1936 году Г. Цукер стал обвиняемым по делу о мошенничестве. Окружной суд Гамбурга установил, что после 1934 года новые запуски на территории Германии не осуществлялись. Коллекционные материалы, датированные апрелем 1935 года, никогда не поднимались в воздух на ракете. Их изготовили и сразу отправили в продажу – исключительно из желания заработать. По приговору суда, Г. Цукер должен был отбыть заключение в один год и три месяца, а также уплатить штраф в 500 рейхсмарок. Такие новости всколыхнули немецкое филателистическое сообщество.
Через несколько лет Герхарда Цукера призвали в армию, и он попал на фронт. В 1944 году он получил тяжелое ранение, и после госпиталя отправился домой, в Хассельфельде. Вскоре после окончания войны бизнесмен решил переехать в Нижнюю Саксонию, которая чуть позже вошла в состав ФРГ. Обосновавшись на новом месте и открыв мебельный магазин, Г. Цукер вновь занялся сборкой самодельных ракет. Речь опять шла о компактных и легких транспортных средствах для перевозки небольших грузов, таких как письма и открытки. Время от времени изобретатель выезжал на выделенные площадки и выполнял запуски. Некоторые новые ракеты везли конверты с особыми марками.
В мае 1964 года в Ганновере состоялся международный съезд филателистов, организованный немецкими и французскими организациями коллекционеров. На старте этого мероприятия планировалось провести запуск нескольких почтовых ракет с соответствующей полезной нагрузкой. 7 мая Г. Цукер и организаторы съезда организовали на горе Хасселькопф вблизи г. Браунлаге пусковую позицию и подготовили к запуску десять ракет, в которые загрузили 10 тыс. конвертов со специальным гашением. Посмотреть на полеты пришло 1500 человек.
Выгрузка почты из уцелевшей ракеты. Вероятно, послевоенный снимок. Фото Astronautix.com
Первая ракета пролетела несколько десятков метров и разрушилась, разбросав нагрузку по местности. Вторая взорвалась всего в 4 метрах от направляющей. Обломок корпуса в виде 40-сантиметровой трубы полетел в сторону зрителей, которые стояли всего в 30-35 метрах от пусковой установки. Три человека получили тяжелые ранения. Мероприятие было остановлено, а программа съезда существенно изменена. Через 11 дней после аварии один из раненых скончался. Через несколько дней ушел из жизни второй пострадавший. Третий выжил, но остался инвалидом.
Органы внутренних дел немедленно завели дело по факту убийства и причинения вреда здоровью по неосторожности. После нескольких месяцев следствия прокуратура ФРГ отказалась от обвинений в отношении Г. Цукера, но выступила с несколькими важными инициативами. Во-первых, была запрещена эксплуатация пороховых ракет без жесткого крепления двигателя в корпусе. Также появилось требование, согласно которому зрители не должны приближаться к пусковой площадке ближе чем на 400 м. Лично изобретателю запретили впредь запускать какие-либо ракеты, поскольку при роковом старте имело место грубое нарушение. В соответствии с актуальными нормами, как частное лицо он мог строить и запускать изделия массой до 5 кг, а изделия для съезда весили 8,3 кг.
Трагедия на праздничном мероприятии имела и более серьезные последствия. Вскоре руководство ФРГ приняло новый закон, в соответствии с которым частные лица и организации, не имеющие должного разрешения, не могут собирать и запускать ракеты всех классов. От такого решения властей пострадали несколько детско-юношеских и спортивно-технических организаций. Кроме того, были закрыты несколько площадок для ракетного спорта.
Конверт 1935 года, совершивший полет на одной из ракет Г. Цукера. Фото Filatelist.narod.ru
Г. Цукер больше не строил и не запускал ракеты, а также, по некоторым данным, прекратил все теоретические изыскания. Впрочем, это не помешало ему зарабатывать на теме ракетной почты. В семидесятых годах он изготовил и распродал партию филателистических материалов, якобы перевозившихся на борту почтовой ракеты. При этом никакой ракеты не существовало, а конверты и марки фактически являлись поддельными.
После запрета властей изобретатель-энтузиаст сосредоточился на основном бизнесе и семье. Он ушел из жизни в 1985 году. После объединения ФРГ и ГДР семья изобретателя вернулась в родной Хассельфельде.
***
После первых успешных опытов Ф. Шмидля многие «заболели» идеей ракетной почты и начали создавать свои версии таких систем. Весьма интересный вариант почтовой ракеты предложил немецкий энтузиаст Герхард Цукер. При этом нельзя не отметить, что история его разработки похожа не только на попытку создания принципиально нового комплекса, но и на сюжет авантюрного романа. С определенной точки зрения вся затея Г. Цукера смотрится как очередной бесполезный прожект, целью которого являлись самореклама и заработок на актуальной теме.
Впрочем, почти все проекты ракетной почты создавались в особое время, когда в развитии техники и технологии участвовали не только ученые и конструкторы, но и настоящие мечтатели. И любая безумная идея имела шанс быть реализованной с пользой для человечества. К сожалению, почтовые ракеты Г. Цукера во всех их версиях не оправдали ожиданий своего создателя, точку в серии проектов поставила трагедия.
По материалам:
http://astronautix.com/
http://isleofharris.com/
http://postalheritage.org.uk/
http://cabinetmagazine.org/
https://physik.cosmos-indirekt.de/
http://filatelist.narod.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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