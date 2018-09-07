США заявили об увеличении американского военного контингента в Германии

Соединенные Штаты приняли решение увеличить свой воинский контингент в Германии. Численность американских войск, размещенных на ее территории, будет увеличена до 2020 года на 1,5 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Focus.Как следует из материалов издания, об увеличении американского контингента на немецкой территории заявил в пятницу в Берлине посол США в Германии Ричард Гренелл. По его словам, дополнительные силы американских военнослужащих необходимы для "обеспечения европейской безопасности" и усиления НАТО. При этом, как отмечает посол, Соединенные Штаты "полны решимости" укрепить трансатлантический альянс, а обещание американского президента повысить оборону США вносит в это "значительный вклад".Необходимо напомнить, что на данный момент в Европе насчитывается 60 тыс. военнослужащих США всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах пяти европейских стран - в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Германии и Италии. При этом в Германии в рамках концепции обеспечения коллективной безопасности НАТО размещены около 34,8 тыс. американских солдат.Ранее сообщалось, что еще в начале июня этого года в преддверии саммита НАТО в Брюсселе, в Вашингтоне заявляли о том, что не собираются ни при каких обстоятельствах увеличивать контингент американских военнослужащих в Германии.