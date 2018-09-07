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США заявили об увеличении американского военного контингента в Германии

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Соединенные Штаты приняли решение увеличить свой воинский контингент в Германии. Численность американских войск, размещенных на ее территории, будет увеличена до 2020 года на 1,5 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Focus.

США заявили об увеличении американского военного контингента в Германии


Как следует из материалов издания, об увеличении американского контингента на немецкой территории заявил в пятницу в Берлине посол США в Германии Ричард Гренелл. По его словам, дополнительные силы американских военнослужащих необходимы для "обеспечения европейской безопасности" и усиления НАТО. При этом, как отмечает посол, Соединенные Штаты "полны решимости" укрепить трансатлантический альянс, а обещание американского президента повысить оборону США вносит в это "значительный вклад".


Необходимо напомнить, что на данный момент в Европе насчитывается 60 тыс. военнослужащих США всех родов войск. Они размещены в 13 гарнизонах пяти европейских стран - в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Германии и Италии. При этом в Германии в рамках концепции обеспечения коллективной безопасности НАТО размещены около 34,8 тыс. американских солдат.

Ранее сообщалось, что еще в начале июня этого года в преддверии саммита НАТО в Брюсселе, в Вашингтоне заявляли о том, что не собираются ни при каких обстоятельствах увеличивать контингент американских военнослужащих в Германии.
Использованы фотографии:
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31 комментарий
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  1. самый главный Офлайн
    самый главный Сегодня, 20:02
    +4
    Ответ на попытку самостоятельности от Меркель?? А то что то фрау Северный поток - 2 посмела строить. Непорядок! Оккупационная власть зашевелилась..
    1. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Сегодня, 20:05
      0
      Ну если бы ее не держали за "фаберже" могла бы у нас помощи попросить - как пробка из бутылки вылетели бы америкасы из Германии. Наших солдат "хлебом не корми" дай возможность убить америкаса good bully . много эти ублю.дки нам задолжали ох много am
      1. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 20:24
        +4
        Мих1974 (Михаил)
        Ну если бы ее не держали за "фаберже" могла бы у нас помощи попросить - как пробка из бутылки вылетели бы америкасы из Германии. Наших солдат "хлебом не корми" дай возможность убить америкаса good bully . много эти ублю.дки нам задолжали ох много
        Слышь "сынуля" я,постарше буду 1973 г/р мушку среж. Большая мушка hi laughing
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 20:29
          +2
          Не обращай внимания,Серёг-они жалиться модераторам сразу бегут. Проверено!!!winkК возрасту не взывай своему-не поймут...Ровесники,если что...
          1. Комментарий был удален.
        2. Мих1974 Офлайн
          Мих1974 Сегодня, 20:34
          0
          А не рановато ли "папаша" - еще из пеленок не вылез а других "сынулями" называть, в нашем возросте пять лет туда, пять лет сюда еже для понтов не влияет. tongue А мушку пилить я не буду, мне последней гранаты хватит soldier
          1. Jolly oldster sailor Онлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 20:37
            +2
            Так и подорвись на ней,не понтуйся,уважаемый...
          2. Удав КАА Офлайн
            Удав КАА Сегодня, 21:16
            +4
            Цитата: Мих1974
            А не рановато ли "папаша" - еще из пеленок не вылез а других "сынулями" называть

            Цитата: Наблюдатель2014
            Слышь "сынуля" я,постарше буду 1973 г/р

            Ну вы еще подеритесь, горячие финские парни... (с)
        3. Громобой Офлайн
          Громобой Сегодня, 20:39
          +1
          Цитата: самый главный
          Непорядок! Оккупационная власть зашевелилась..

          Ну,причём здесь оккупационная власть?Американцы по мере готовности перебрасывают в Европу бригадные группы в виде Абрамсов с КАЗ и Страйкеров с более мощными модулями.Создаётся впечатление,что тяжёлое вооружение они хотят прижать как можно ближе к границе,а переброску лёгкой пехоты в виде отстающей НГ они отдают на откуп своего Атлантического флота поддержки и гражданские мегаавиакомпании.Боингами будут возить л/с второстепенной пехоты,когда передовые ударные клинья НАТО начнут продвижение вглубь наших боевых порядков.В начале Великой Отечественной войны так и было---передовые батальоны танкистов вклинивались на нашу землю,а и дивизионные тылы только подходили к Границе,уже битва гремела тысячью орудий,танки шли вперёд.А пехотные батальоны второго ударного эшелона только совершали///свой планомерный,отмеренный в немецком ГШ///железнодорожный марш ,например,по ветке Варшава---Луцк.
      2. Sxron Онлайн
        Sxron Сегодня, 20:27
        +2
        Соединенные Штаты приняли решение увеличить свой воинский контингент в Германии.

        Ну понятно , боятся что через трубу "Северный поток -2" Русские могут перебросить пару дивизий ВДВ (без опозновательных знаков .похожих на арабов))))

        Перевод такой "Русские идут !" .. soldier
        1. Наблюдатель2014 Онлайн
          Наблюдатель2014 Сегодня, 21:16
          +1
          Sxron Сегодня, 20:27
          Перевод такой "Русские идут !"
          laughing wassat good laughing soldier
          1. Sxron Онлайн
            Sxron Сегодня, 21:30
            +1
            Цитата: Наблюдатель2014
            Sxron Сегодня, 20:27
            Перевод такой "Русские идут !"
            laughing wassat good laughing soldier

            А что Сергей ,смех смехом ,но бурядские бронетанковые войска наши навели ужас на окраину и их хозяевов.. soldier

            Эти парни поддержат Россию , в любом случае.. soldier
    2. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 20:38
      +1
      На случай беспорядков, чтоб против хозяев не востали. Ну или против нас на худой конец
      1. Громобой Офлайн
        Громобой Сегодня, 21:55
        0
        Цитата: Злой543
        На случай беспорядков, чтоб против хозяев не востали. Ну или против нас на худой конец

        Над засаду готовить)))Читал недавнюю статейку каког-та уникума,там были ваши дельные комментарии,понял,что у вас реальный опыт.Может видали современный филь м ///и старинный есть//ЗВЕЗДА.Это ведь присуще каждому человеку,каждому гомонеандертальцу в процессе эволюции.Но финал один---за лнию фронта уходят лучшие,а возвращаются ,кто...?Вот,вот!За ребят осуществляющих дальний поиск,за ребят уходящих в ночь.Вам приходится быть первыми.Первыми на рубеже Кюстрин---Ост-Зейков.Туда потом притопает пехота,танкачи укрепят плацдарм.Но первый---значит смелый,мы вам такой почёт отдаём.
    3. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 21:04
      0
      Ну о чем я утром и говорил в соседней ветке. Меркель даже пикнуть не может в окупированной американскими войсками Германии
    4. Юра Офлайн
      Юра Сегодня, 22:26
      0
      Цитата: самый главный
      Ответ на попытку самостоятельности от Меркель??

      Недавно буча была в Германии по поводу беженцев, не нравятся они таки народу, США прибыли на защиту своих пестунов что-ли?
  2. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 20:03
    0
    Оккупация во всей красе! Что там про здравомыслие Меркель сегодня говорили? Вот поводок и натягивают.
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 20:05
      0
      Вернее усиление оккупации , а то что то своевольничать захотели.
  3. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 20:04
    +1
    мы это уже видели: план барбароса 2.
    1. Громобой Офлайн
      Громобой Сегодня, 22:21
      0
      [quoteмы это уже видели: план барбароса 2.][/quote]Ну что вы....Ударныые части перебрасываются на Восточную границу для укрепления европейскогого единства.Они немножко отдохнут и пойдут устанавливать демократию где-нибудь в Африке.А то,что над этими высокомобильными бригадами ставят зачем-то корпускное начальство////особо показательны польские войска во главе с немцами на Калининградском направлении////Корпус "Висла" давно трудится в таком режиме----это фигня.Кстати,в Литве тоже засел немецкий штаб///на условиях ротации конечно...такое слово популярное////Такой корпускной штабик мирного времени.Неплохо,правда,для знаний о намерениях противника.Они ведь этот корпус в Афган перебросят,другой причины для концентрации мех.отрядов я не вижу.
  4. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 20:07
    0
    Такой тонкий намек госпоже Меркель на проводимую ей политику в отношении СП -2,может конечно и другие разногласия,но намек точно в цель!
  5. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 20:20
    0
    Конечно, всё понятно что это, но....
    Они хотят лишним полком ЕС защитить?
  6. taiga2018 Офлайн
    taiga2018 Сегодня, 20:30
    0
    как то ведь надо освоить такой огромный военный бюджет...
  7. ЛМН Онлайн
    ЛМН Сегодня, 20:36
    +4
    Вынужден согласится с Лавровым и его цитатой lol
    США вот реально нагнетают сейчас what
    1. NN52 Онлайн
      NN52 Сегодня, 22:20
      +1
      ЛМН

      А обьясьните пжл, причём здесь цитата Лаврова и нагнетанием США? Какая взаимосвязь?
  8. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 20:45
    +2
    Для них это типа "НАТО" , но они давно разнознены. Если крупные группы войск Россия перемещает за сутки-двое на тысячи км, то для американских генералов недели - фантастика. И это не я придумал. Официальные вопли пентагона и гейсоюза. При том, что соотношение примерное на западном направлении ( если даже и возникнет 1 к трем ( по некоторым позициям 1 к 10-ти в пользу России )) . Так что учения даром не проходят, а они просто офигевают.
    Виват РОССИЯ ! drinks
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:51
    0
    То есть сша в миллионный раз подтвердили всему миру какие они лживые! Пообещать одно, чтобы сделать все с точностью до наоборот!
  10. afrikanez Онлайн
    afrikanez Сегодня, 20:53
    +1
    в Вашингтоне заявляли о том, что не собираются ни при каких обстоятельствах увеличивать контингент американских военнослужащих в Германии.
    Интересно, америкосы вообще способны выполнять данные обещания? Всё таки "дружбаны" по нате и тех "кидают". negative
    1. Юра Офлайн
      Юра Сегодня, 22:23
      0
      Цитата: afrikanez
      Интересно, америкосы вообще способны выполнять данные обещания?

      Ну дык, потому и обещают, чтобы не выполнять, не пообещаешь не сможешь не выполнить, реноме, его видишь-ли надо поддерживать. laughing
  11. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 20:54
    +1
    США заявили об увеличении американского военного контингента в Германии
    Еще одна группа "мигрантов"...? А ведь Германия не резиновая...
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 21:02
      0
      Она гуттаперчивая wink
  12. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 21:10
    0
    Что, не верят старушке Меркелихе, так это давно весь мир знает, еще с момента обнаружения ее прослушивания полосатыми.