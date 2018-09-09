В Донецке новый ампиратор…

Итак, Народный совет Донецкой Народной Республики назначил временно исполняющим обязанности главы республики председателя парламента Дениса Пушилина.То, о чем молчали российские СМИ и говорили украинские, произошло. Не хочется проводить каких-то аналогий, да и верить в это не хочется, но это случилось. Более того, по сведениям из Донецка и некоторых российских ресурсов, из республики уже бежали "недобитый" вице-премьер Александр Тимофеев и советник Захарченко Александр Казаков.Наверное, это не все, кто сегодня находится в позе "На старт. Внимание..." Вполне возможно, что вслед на этими достаточно знаковыми фигурами потянутся и другие. Нечто подобное уже было в истории ДНР, когда сбежала часть депутатов Народного совета после разборок Пушилина и Пургина.Так еще и ДРГ ВСУ за Пургиным якобы охотилась... Помните?Решение о назначении Дмитрия Трапезникова незаконным признала Генеральная прокуратура ДНР. Именно с подачи исполняющего обязанности генерального прокурора ДНР, старшего советника юстиции А.А. Спивака все и закрутилось.В наши руки попал этот интересный документ. Стоит процитировать выдержки, чтобы у читателей сложилось собственное представление о законности действий ГП ДНР. Итак, представление об устранении нарушений закона № 06/1-2020 от 06.09.2018 г.:В принципе, вполне понимаемое распределение мест в случае возникновения нештатной ситуации. Особенно учитывая, что Захарченко совмещал сразу два государственных поста — главы республики и председателя Совета министров.Но это только на первый взгляд. Помните историю суда, откуда к нам пришло знаменитое "вернемся к нашим баранам"? Дальше как раз "репортаж из прошлого", с того самого суда. Цитируем представление:Что это? Безалаберность чиновников при составлении Основного закона? "Бомба", заложенная крючкотворами от закона при составлении текста Конституции? Чтобы это ни было, но представление генпрокурора ДНР удивило. Да и выбор Народного совета, хоть и ожидаемый, не обрадовал.Что же ещё произошло после убийства А. Захарченко? Опять же, не придумывая ничего, просто процитируем представление ГП ДНР. Ну поменяли Трапезникова на Пушилина. По большому счету, для простого, не особо разбирающегося в подковерной жизни политической элиты человека, не поменялось ничего.У военных есть министр обороны, у коммунальщиков — министр коммунального хозяйства, у педагогов — министр образования и так далее.Не хочется снимать очки с наивных "электоратов", но нет у вас теперь министров. Есть исполняющие обязанности. И исполняющие ровно до того момента, пока не ответят на простой вопрос: "Ты за большевиков (за народную власть) али за коммунистов (Пушилина)?" (с). В соответствии с ответом и будет результат.В общем, все красиво и прекрасно. При весьма странных обстоятельствах погибает глава республики, и тут же, на основании весьма странных законов, вдруг увольняют в отставку всех министров. Это, конечно, на благо ДНР, что тут непонятного?Но даже это не всё. Для ликвидации даже мелких протестов существует ещё один абзац представления. Вроде ничего такого страшного там не написано. Но только не для Донецка.Ну хоть кто-то не уволен. Хоть кто-то у власти остался, и то хлеб, как говорится.Как-то всё складывается интересно. На Украине Порошенко начинает давить своих конкурентов в борьбе за кресло президента. Причем давить их будут жестко, судя по некоторым признакам.Поддержка Украины со стороны Запада угасает. Киев прекрасно понимает, что Донбасс необходимо возвращать. Силой это сделать невозможно. Значит нужно будет договариваться. И представитель Донбасса, в случае такой договоренности, будет участвовать в выборах президента Украины как ещё один кандидат.Представляете противостояние Порошенко и Захарченко? Сомнительно, что Порошенко победил бы даже на Западной Украине. Пушилин сравним по популярности с Захарченко? Наверное, "популярность" Пушилина (со знаком «минус») можно сравнить только с популярностью Тимофеева.Более того, еще один вопрос заключен в том, КАКИХ министров теперь назначит ручной Совет Пушилина?Кто забыл, мы напомним ему, что Пушилин уже был нашим «героем» в серии репортажей, когда вышеозначенный персонаж попрал Конституцию, изгоняя из ДНР неугодного Пургина со товарищи. И фактически узурпируя законодательную власть.О да, мы много тогда ставили в упрек господину Пушилину. И, как оказалось, неспроста. И сейчас, хорошо подумав, мы можем сделать один вывод, который, возможно, кому-то не понравится.Говоря об убийстве Захарченко, мы много считали, отвечая на вопрос «Кому выгодно?» Киев, Москва, местный криминалитет, военные структуры ДНР и так далее.Сегодня, после вдумчивого размышления на тему, мы изменили свое мнение. И так тоже бывает.Больше всех преференций от смерти Захарченко получает Пушилин. В очередной раз смухлевавший в законах, точнее, наделавший в них дырок как глава законодательного органа ДНР, а теперь просто использовавший эти дырки в свою пользу.И ставший «внезапно» «царем-ампиратором» ДНР.Ну что ж, достойный конец истории. Конечно, ради возведения на престол «ручным» Народным (господи, слово-то какое!) советом стоило умереть Павлову, Толстых и Захарченко.Осталось теперь спрогнозировать, как же теперь себя реализует господин Пушилин? Мы в курсе, что он из тех, кто умеет выгодно продавать свой товар, как он это делал в «МММ».Вопрос только в том, что будет товаром? Или кто?