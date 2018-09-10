Аналитика

На авось надейся, сам не плошай: заветы родного Минфина

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Министр финансов России Антон Силуанов выступил на Московском финансовом форуме и озвучил страшную тайну: рассказал, как Россия планирует реагировать на ужесточение американских санкций против российского госдолга. Увы, тайна оказалась секретом Полишинеля. План наших действий, похоже, сводится к двум словам и одному действию. Точнее, бездействию: будем терпеть.

Конечно, господина министра беспокоит ситуация с санкциями. Но, по его словам, у нас огромный запас прочности, и в крайнем случае мы просто уйдем с рынка заимствований.

Если бы у нас был дефицит бюджета, дефицит счета платежного баланса, то мы были бы уязвимы, а у нас наоборот – двойной профицит, 5% текущего счета к ВВП, в этом году, наверняка, больше 2% будет профицит федерального бюджета. В следующую трехлетку мы видим устойчивое сохранение профицита федерального бюджета. В этом и есть наш ответ на санкции.



То есть примерно на три года у нас есть план действий. Хотя, как уже отмечено выше, точнее было бы сказать «план бездействия».



Но радует уже то, что в Минфине не горят желанием любой ценой сохранить свое присутствие на внешнем долговом рынке и отказываются от размещения облигаций с повышенной доходностью. То есть из наших налогов не будут забирать дополнительные деньги лишь для того, чтобы обеспечить более красивую и «стабильную» статистику.

Мы сейчас что видим? Резко усилилась волатильность на рынках. Те доходности, которые сейчас требует рынок, для нас малоинтересны, даже неприемлемы. У нас есть большой запас ликвидности, есть возможность привлечения средств на внутреннем рынке. Если напряженность для стран с развивающимися экономиками сохранится до конца года, то вряд ли мы будем выходить на внешний рынок. Это касается и последующих лет. Не будем выходить на рынок на любых условиях…


Однако есть большие сомнения в том, что ситуация на внутреннем рынке заимствований будет более стабильной. Да, пока выбывающих иностранных инвесторов (а точнее было бы сказать, спекулянтов) замещают внутренние. Но ситуация там очень сложна, и неслучайно в августе Минфин брал недельную паузу на размещение своих облигаций на внутреннем рынке – на фоне поднимавшейся паники их просто никто не хотел брать. Там же, на МФФ, по этому поводу высказался (и довольно красноречиво) глава Департамента внешнего долга Минфина Константин Вышковский.

Было бы совершенным лукавством, если бы с нашей стороны звучало бы утверждение о том, что санкционная риторика и потенциальное введение санкций на государственный долг не окажет негативного воздействия на наш рынок, не осложнит возможности по привлечению заемных ресурсов прежде всего на внутреннем рынке. Конечно, это не так.


Всего с марта нерезидентами (то есть иностранными участниками рынка) было сброшено гособлигаций на 450 млрд. рублей, что стало худшим показателем в истории нашего рынка госдолга. Но «оснований для паники нет», считают в Минфине. Ситуация весьма неприятна, но сильно хуже уже не будет.

Это нам не очень приятно, но иностранцы не только перестали покупать наш новый госдолг, но и сократили долю присутствия в наших бумагах с 32% до 27-28%. Этот объем заместили наши негосударственные пенсионные фонды и банки. У нас есть достаточно большой объем ликвидности в бюджете, которым мы можем обойтись, не заимствуя на рынке в следующем году. Можем задействовать наши внутренние остатки на счетах в Казначействе, которые есть, но мы, безусловно, будем выходить на рынок.
Объем нового предложения облигаций будет зависеть от ситуации на рынке. Не будем соглашаться на любые условия, не будем переходить на ГКО или на резкое повышение доходности – нам этого не нужно.


Конечно, все мы понимаем, что министр финансов, хоть и важная фигура в государственной иерархии, все-таки может не знать многого из того, что обсуждается политическим и военным руководством страны. Более того, о чем-то он может и умалчивать: финансы тоже не любят лишнего шума, особенно если планируются какие-то существенные изменения в финансовой системе государства.

Однако пока как-то не похоже, что эти люди всерьез собираются что-то менять в нашей финансовой системе. И новости про сбрасывание американских гособлигаций и скупке российским ЦБ золота на этом фоне выглядят даже как-то странно.

Именно странно, потому что, исходя из сказанного, столбовой путь российской экономики видится так: сначала проедим внутренние резервы, потом возьмемся за валютные (если не арестуют, конечно), а потом проедим и золотой запас. Хотя господин Силуанов ничего про это не говорил, но он ничего не говорил и о том, как нам стабилизировать финансовую систему страны, сделав её невосприимчивой к внешним вызовам.

Поэтому и получается, что мы можем только терпеть – сначала на профиците, потом на резервах, а потом «сдохнет либо ишак, либо падишах». То есть либо сместят Путина, и мировая экономика снова распахнет свои врата перед чудесным гением господина Силуанова, либо сдохнет сама российская экономика, и господин Силуанов будет писать статьи об этом досадном недоразумении, проживая где-нибудь в Лондоне.

Все-таки очень хочется надеяться, что Путин скоро решит некоторые свои щепетильные задачи вроде пенсионной реформы и девальвации рубля, после чего все-таки отправит это недоразумение под названием «экономический блок правительства» и далекую и бессрочную отставку.

Потому что если судить о дереве по плодам, все давно уже ясно: оно даже не зацвело.
Автор:
Виктор Кузовков
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35 комментариев
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  1. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:08
    +3
    "То есть либо сместят Путина..." либо "... все-таки отправит это недоразумение под названием «экономический блок правительства» и далекую и бессрочную отставку".
    Пока ближе к первому. Предложение господина Белоусова о 500 млрд. - не его частная инициатива. И её "высокомерно" корпорации похоронили. Беда в том, что проблемы России давно вышли за рамки экономических. Но в РФ рулят "люди в костюмах", а не "люди в мундирах". А ведь если США закроют кор.счета для долларовых расчетов и начнутся аресты активов по всему миру, то без ЧП не обойтись. В этом случае, 500 млрд. - уже не цена вопроса.
    1. Stas157 Офлайн
      Stas157 Сегодня, 06:58
      +1
      . двойной профицит, 5% текущего счета к ВВП, в этом году, наверняка, больше 2% будет профицит федерального бюджета. В следующую трехлетку мы видим устойчивое сохранение профицита федерального бюджета. В этом и есть наш ответ на санкции.

      Другими словами, у нас есть нефть, она сейчас дорогая, поэтому бюджет наш будет в профиците. А хотелось бы, чтобы наш бюджет, не только нефтью приростал.
      . Путин скоро решит некоторые свои щепетильные задачи вроде пенсионной реформы и девальвации рубля, после чего все-таки отправит это недоразумение под названием «экономический блок правительства» и далекую и бессрочную отставку.

      Опять хитрый план? Нет, этого не произойдет, потому как Путин своих не сдает.
      1. samarin1969 Офлайн
        samarin1969 Сегодня, 07:02
        +1
        ."" Путин скоро решит некоторые свои щепетильные задачи вроде пенсионной реформы и девальвации рубля, после чего все-таки отправит это недоразумение под названием «экономический блок правительства» и далекую и бессрочную отставку."
        Опять хитрый план?".......В РФ все планы - "хитрые".
        "Когда мы отступаем, это мы вперёд идём" laughing
        1. Улиточник N9 Онлайн
          Улиточник N9 Сегодня, 08:21
          +1
          В РФ все планы - "хитрые".
          "Когда мы отступаем, это мы вперёд идём"

          Да, так и есть. Помните, я вчера писал, что отказ Казначейства размещать новые облигации государственного займа из за полного отсутствия спроса на них и необходимости гасить срочно скидываемые держателями, такие же облигации, выдается уже за меры по "стабилизации" рубля. Не страна, а "сюр" какой-то... На страну уже надвинулась финансовая катастрофа, а в правительстве, пресловутый "экономический блок" с упорством "понятно кого", продолжает надеяться, что США и их союзники "одумаются" и не введут санкции против российских государственных банков в полном объеме. Да они уже фактически их ввели!
          1. Например Офлайн
            Например Сегодня, 09:17
            0
            Всего с марта нерезидентами (то есть иностранными участниками рынка) было сброшено гособлигаций на 450 млрд. рублей, что стало худшим показателем в истории нашего рынка госдолга.

            Что значит сброшено?
            Если госдолг в результате сократился, то "худший" показатель есть отличный показатель.
            Важно с какой стороны вы смотрите.

            Или загнать страну в долги по-ельцински это лучший показатель?

            Цитата: Улиточник N9
            Не страна, а "сюр" какой-то... На страну уже надвинулась финансовая катастрофа

            Ну в чем она выражается? В отсутствии долгов?
            По-вашему выходит, что если вы не должны банку, то у вас кризис финансовый? У вас катастрофа происходит в момент отсутствия долга?
            Похоже вы просто транслируете чужие мысли для реализации панического настроения.
            Вам всегда плохо. Вы найдете причину для соплей всегда.
            1. Улиточник N9 Онлайн
              Улиточник N9 Сегодня, 09:37
              0
              Прежде чем писать "умозрительные заключения" с точки зрения "клиента "потребительского кредита" "сбербанка", желательно почитать на досуге о том, как государство и для чего осуществляет внешнюю финансовую деятельность, для чего она, вообще, нужна государству и что для этого государству нужно. wink А потом, для тренировки, включить свой "моск" и им подумать, как например, вот это https://news.mail.ru/politics/34683380/?frommail=1
              скажется на внешнеторговой деятельности "российских" компаний..... yes
        2. To be or not to be Онлайн
          To be or not to be Сегодня, 09:42
          0
          Вести войну в Сирии дорогое удовольствие.Отсюда и повышение НДС и другие,не принимаемые народом меры власти.
          Или Победа или поражение .Третьего не дано Третье -это развал страны на отдельные регионы
          Вы этого желаете ?
          Это уже было в прошлом веке .при развале МСС и СССР . Народ купился на посулы нью явленных... проснулись без штанов и в капитализме.
          Капитализм в РФ не отменить утром.
          Послушаете познера .И делайте наоборот! (см .. "ПОЗНЕР ПУТИН ДОЛЖЕН УЙТИ! - YouTube")
      2. Boris55 Онлайн
        Boris55 Сегодня, 09:09
        -1
        Цитата: Stas157
        Нет, этого не произойдет, потому как Путин своих не сдает.

        Это кого своих? Которые открыто выступили против него (мой пост ниже 07:44)?
    2. aybolyt678 Офлайн
      aybolyt678 Сегодня, 07:28
      0
      Цитата: samarin1969
      "То есть либо сместят Путина..." либо "... все-таки отправит это недоразумение под названием «экономический блок правительства» и далекую и бессрочную отставку"

      Вы об одном и том же говорите. Путин такой же экономист как и его команда. Вам доказательства?
    3. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 08:00
      +1
      В России до сих пор рулят: "кудриномика"(см.в "вики", что это такое) и МВФ.... Был момент когда, вопреки "кудрину", властям пришлось впихнуть кучу денег в армию, но теперь все снова возвратилось на "круги своя".... и даже еще "лучше".... wink Любопытно, что в условиях надвигающейся катастрофы, нам даже изобретать ничего не нужно, нужно только сменить правительство и применить все те меры, которые в подобных условиях, в свое время, применило правительство Примакова, Маслюкова, Геращенко..... Причем отговорки силнцеликого о том, что правительство типа сработалось не канают, ибо когда страна катилась к катастрофе Примакова сунули на пост, даже не спрашивая, готов он или нет-сказали только "бери кого хочешь и действуй" и да поможет нам бог". Но нет: "мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус.." request
  2. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 06:16
    +5
    либо сдохнет сама российская экономика, и господин Силуанов будет писать статьи об этом досадном недоразумении, проживая где-нибудь в Лондоне.

  3. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 06:31
    +5
    Какая отвратительная р... физиономия! Однако Улюкаев уже заждался коллегу.
  4. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 06:39
    +12
    Повторюсь.
    Не мое, не Жванецкого, не Задорнова, случайно где-то вычитал. Но в тему - это точно

    Россия, вперед!
    Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
    - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что… Я вам точно говорю…. Завтра рубль будет стоить 30 долларов.
    Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

    На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли, и сказал:
    - Запасы хлеба, мяса, муки и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
    - Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

    Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
    - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
    - Во даже как! - ужаснулось население, и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

    - Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
    - Да что ж такое, а? - взвыло население, и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
    - Современная армия на контрактной основе. Уже сегодня. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же тьма-тьмущая. Резервы, запасы расходовать не успеваем и вообще профицит.
    - Мама!... - пискнуло население и начало копать землянки.

    - Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент.- Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает, нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее стабильности не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Студентам выплачивают стипендию по 3 тыс. долларов в неделю. Вся оппозиция записалась в «Единую Россию». Олимпиада уже визжит от восторга. Предвижу инновационно-модернизационно-нанотехнологическийкачественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибыи Мальдивы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
    - Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население, и на всякий случай сходило в баню и переоделось во все чистое.
    1. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 08:17
      -1
      И ещё в тему! (Ну видимо Бог услышал мои стенания!) Планируется создания Госплана! Во! И именно для работы в условиях рынка!!! Следующий шаг, по-логике вещей (опять же, если Бог меня возжелает услышать!), решение о создании комиссий народного контроля во всех сферах, а так же постояннодействующих выборных из числа общественности контрольно-ревизионных комиссий с правом взаимодейстаовать с госорганами! И тогда!.. Можно начинать вить верёвки из всех чинуш, включая министров!
  5. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 06:51
    +1
    На мой взгляд, все эти игры с заимствованиями преследуют только одну цель: дать нажиться кучке спекулянтов, не более.
  6. Iline Офлайн
    Iline Сегодня, 06:55
    +3
    У финансистов как обычно всё крутится вокруг финансовых афер.
    Если у тебя бюджет профицитный (т.е. денег больше чем ты планируешь использовать), то какого лешего лезть во внешние и внутренние заимствования? Ведь и так у тебя деньги про запас есть. Правильно - эти манагеры просто не могут сидеть ровно на стуле, им надо умудрится вогнать страну в транс на ровном месте.
    Как-то читал об одном дедке из Великобритании и его отношению к финансовым кризисам. Сам он занимается продажей всяких сувениров. Из всего прочитанного можно было отметить трезвый подход к самому ведению бизнеса. По его понятиям нужно купить товар, который ты точно знаешь что продашь. С продажи отложить деньги на покупку следующей партии, немного на жизнь, и, если всё хорошо, то немного на расширение бизнеса. Т.е. человек живёт по средствам, а не лезет во всяческие заимствования. А начинал он с продажи всего одной старой чашки. И по его словам плевал он на всяческие кризисы.
    У нас же надо было развалить всю промышленность чтобы потом на месте разрушенных корпусов и цехов строить новые, но уже не на свои деньги, а под кредит. Недешевое удовольствие,но многие на этом греют руки.
  7. aybolyt678 Офлайн
    aybolyt678 Сегодня, 07:16
    +4
    профицит бюджета при дефиците в кошельках не вселяет оптимизма
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 07:34
      +2
      А при профиците бюджета загонять страну в долги, это вообще маразм.
  8. Boris55 Онлайн
    Boris55 Сегодня, 07:44
    -3
    Цитата: В.Кузовков
    Путин скоро решит некоторые свои щепетильные задачи вроде пенсионной реформы

    Пенсионная реформа ярко высветила земельный вопрос - кто кого первым закапает. В 1953-м троцкистам удалось закапать Сталина. Надеюсь, что на этот раз они с Путиным обломаются...

    Всем была известна позиция Путина по пенсионному вопросу. 7 июня (https://www.youtube.com/watch?v=_eFZKM4ONQE) он так же высказал свою мнение в частности, что если выполнять "Майские Указы" и начать массово внедрять роботизацию в производство, то пенсионный срок надо будет не только увеличивать, а на оборот - сокращать. Однако Медведев и компания начали выполнять наставления МВФ по бездумному повышению пенсионного возраста (https://www.youtube.com/watch?v=R7HwKFcTTpI). Экономического обоснования в необходимости этого так ни кто и не представил.

    Путин в Питере (https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=eZeQzoYxs0w), говоря о том что вопрос о пенсиях не закрыт, надеялся на поддержку хоть кого ни будь... Ни кто, ни по вертикали, губернаторы и др. органы власти, ни по горизонтали ни одна партия (включая КПРФ), ни один профсоюз не поддержал Путина . Ни кто из них не вывел народ, не перекрыл магистрали, как это было скажем во время монетизации льгот пенсионерам (https://www.youtube.com/watch?v=TUGxzWysVvo). Все отзывы с мест были только положительные - за проведение пенсионной реформы.

    Сформированная элита в 90-х, захватившая все органы власти в стране, открыто выступила против Путина.
    1. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 08:22
      -1
      Ошибаетесь! В ближайшее время у нас профсоюзы планируют митинги по реформе! И думаю не только у нас!
      1. Boris55 Онлайн
        Boris55 Сегодня, 08:28
        -1
        Цитата: sib.ataman
        Ошибаетесь! В ближайшее время у нас профсоюзы планируют митинги по реформе!

        Ваши бы слова, да Богу в уши.

        Посмотрим, на что они способны:
        - или собрать толпу где нить на задворках городов и выпустить пар из народа за деньги буржуй и во славу их,
        - или действительно перекроют магистрали и нанесут буржуям значительный материальный ущерб от которого они взвоют и дадут свои холуям в Думе отложить пенсионную реформу.

        Посмотрим, на что способны карманные профсоюзы олигархов. Думаю только на выпуск пара... sad
  9. Ныробский Офлайн
    Ныробский Сегодня, 07:49
    0
    Все-таки очень хочется надеяться, что Путин скоро решит некоторые свои щепетильные задачи вроде пенсионной реформы и девальвации рубля, после чего все-таки отправит это недоразумение под названием «экономический блок правительства» и далекую и бессрочную отставку.
    Это мы уже проходили. Вместо того, что бы в связи с переизбранием на новый президентский срок ВВП отправил в отставку правительство экономического недоразвития, он практически оставил его без изменений и к тому же "укрепил" фигурой Лёши Кудрина. Похоже на то, что за оставшиеся 5,5 годков до выборов в 2024 году, это правительство "просадит" все финансовые запасы и заначки, после чего со словами -"Ну не шмогли мы, не шмогли" дружно покинут пределы государства российского.
    1. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 08:16
      -3
      Цитата: Ныробский
      Вместо того, что бы в связи с переизбранием на новый президентский срок ВВП отправил в отставку правительство экономического недоразвития, он практически оставил его без изменений

      Каковы были бы последствия принятия Путиным решения по отправки правительства в отставку и разгоне Думы, которую мы все выбрали, т.к. именно она утвердила на пост главы правительства своего лидера - Медведева который сформировал такое правительство, с учётом того, что (мой пост выше) вся элита настроена против Путина?
  10. Amur Онлайн
    Amur Сегодня, 07:50
    +3
    Доживу ли, до того момента когда эти упитанные рожи будут валить лес за Магаданом?
    Ответ - отрицательный.

    Доживу ли до пенсии?
    Ответ - неизвестен.

    Кому на Руси жить хорошо?
    Ответ - знают все - в основном это воры - министры.

    Слушать эту мразь не хочу...
  11. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 08:16
    +1
    Помните, тут обозленные пенсионной "реформой" комментаторы, писали свои посты о том, что на выборах 09 сентября народ "прокатит" ЕдимРоссию? А, я писал, что никто никого не прокатит-"Едро" "победит" везде, да еще и с "убедительным" результатом? Ну и что? Сегодня объявили, что во всех регионах кандидаты от "Едро" победили с "убедительным результатом". Все-"занавес". love
    1. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 08:39
      0
      Цитата: Улиточник N9
      Сегодня объявили, что во всех регионах кандидаты от "Едро"

      А чему вы удивляетесь? Наш бюллетень, с нашей галочкой, наш только от кабинки голосования, до урны для голосования. Всё, потом он уже общий и с ним можно делать всё, что кому вздумается. Вот если бы они были именные и что бы у каждого из нас была возможность проверить как наш голос учтён в ЦИК - вот тогда бы можно было говорить о выборах. А так - это иллюзия выбора, без права выбора.
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 08:44
        +2
        Я то, как раз ничему не удивляюсь. Но вот приехал на работу, а народ тут бузит, типа как же так-эти 3@14 да еще и везде выиграли, ведь должны же были их везде "прокатить"? "Ничего не понимаем"... Я смотрю на них и думаю, господи, ну неужели, эти взрослые дяди, до сих пор пребывают в таком "наивняке".... request
    2. BAI Онлайн
      BAI Сегодня, 09:39
      0
      что во всех регионах кандидаты от "Едро" победили с "убедительным результатом".

      Не везде. Перечислять долго, посмотреть можно тут:
      https://regnum.ru/news/polit/2478388.html
      Но удивляться нечему, если сам президент занимается агитацией за действующих губернаторов в день голосования и все телеканалы это радостно транслируют.
  12. Стирбьорн Онлайн
    Стирбьорн Сегодня, 08:51
    +1
    Все-таки очень хочется надеяться, что Путин скоро решит некоторые свои щепетильные задачи вроде пенсионной реформы и девальвации рубля, после чего все-таки отправит это недоразумение под названием «экономический блок правительства» и далекую и бессрочную отставку.
    Все-таки у нас люди неисправимы, вера в "доброго царя" никак не пройдет negative
  13. Константин Шевченко Офлайн
    Константин Шевченко Сегодня, 08:57
    -2
    Статейка, - косточка нытикам. laughing
  14. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 09:09
    0
    Я эту рожу барабанщика видеть спокойно не могу, уже не раз ушлепок доказал, что из него экономист еще тот. как из ...овна пуля. Да почти все они там в правительстве его аналоги. Даже министр образования, кстати, вчера напоролся на статью про школу с кучей фотографий, как ходят девчонки в школе, ужас, ......короче долго подбирал приличные слова, скажу чтобы модераторы не докопались, в публичном доме ходят и ведут себя скромнее.
    1. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 09:15
      +1
      "Про школу" просто не могу говорить спокойно(больная тема в семье-супруга педагог со стажем). Вот еще одно нововведение: https://news.mail.ru/society/34683199/?frommail=1 И как вам "оно"? С малых лет, теперь, собираются искать "потенциальных преступников", "экстремистов" и пр. У меня уже, слов не осталось, как все это обозвать... Что со страной происходит? recourse
      1. Boris55 Онлайн
        Boris55 Сегодня, 09:38
        +1
        Цитата: Улиточник N9
        Что со страной происходит?

        Тупой элите нужны ещё более тупые рабы...

        Пример Маугли их ни чему не учит. Какими бы гениальными родители не были, но ребёнок попадая в естественную среду обитания, непременно становится её частью. Превращая народ вокруг себя в дикарей, их же дети непременно станут дикарями.

        И наоборот, повышая общий уровень народа, элита становится более продвинутой. Как пример: концентрация умных людей в шарашках, в Кремневой долине, в Новосибирском академ. городке повышает общий уровень их участников.

        Попытка же "элиты" отгородиться от народа в конечном итоге приводит к их деградации и самовырождению, отрыву от народа и как следствие - к их насильственной смене. Это же касается и отдельных государств...
  15. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 09:33
    +1
    В августе 2008 чиновники радостно потирали руки: "У Запада нет рычагов давления на Россию". Но там извлекли уроки, Россия нарвалась на заранее подготовленный план для такой ситуации, а теперь выясняется, что мы ответить не можем.
  16. akunin Онлайн
    akunin Сегодня, 09:44
    0
    Все-таки очень хочется надеяться, что Путин скоро решит некоторые свои щепетильные задачи вроде пенсионной реформы и девальвации рубля, после чего все-таки отправит это недоразумение под названием «экономический блок правительства» и далекую и бессрочную отставку.
    такое ощущение,что автор живет не в россии
    некоторые свои щепетильные задачи вроде пенсионной реформы и девальвации рубля
    .это наши щепетильные задачи ,которые путина и его окружение ни как не коснуться вообще.отправит в отставку силуанова (ретрограда) и достанет из нафталина "обновленного" кудрина?
    Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
    у нас не правда,пусть бестолочь,но своя бестолочь(мутко и иже с ним и тд.масса примеров).