На авось надейся, сам не плошай: заветы родного Минфина

Если бы у нас был дефицит бюджета, дефицит счета платежного баланса, то мы были бы уязвимы, а у нас наоборот – двойной профицит, 5% текущего счета к ВВП, в этом году, наверняка, больше 2% будет профицит федерального бюджета. В следующую трехлетку мы видим устойчивое сохранение профицита федерального бюджета. В этом и есть наш ответ на санкции.

Мы сейчас что видим? Резко усилилась волатильность на рынках. Те доходности, которые сейчас требует рынок, для нас малоинтересны, даже неприемлемы. У нас есть большой запас ликвидности, есть возможность привлечения средств на внутреннем рынке. Если напряженность для стран с развивающимися экономиками сохранится до конца года, то вряд ли мы будем выходить на внешний рынок. Это касается и последующих лет. Не будем выходить на рынок на любых условиях…

Было бы совершенным лукавством, если бы с нашей стороны звучало бы утверждение о том, что санкционная риторика и потенциальное введение санкций на государственный долг не окажет негативного воздействия на наш рынок, не осложнит возможности по привлечению заемных ресурсов прежде всего на внутреннем рынке. Конечно, это не так.

Это нам не очень приятно, но иностранцы не только перестали покупать наш новый госдолг, но и сократили долю присутствия в наших бумагах с 32% до 27-28%. Этот объем заместили наши негосударственные пенсионные фонды и банки. У нас есть достаточно большой объем ликвидности в бюджете, которым мы можем обойтись, не заимствуя на рынке в следующем году. Можем задействовать наши внутренние остатки на счетах в Казначействе, которые есть, но мы, безусловно, будем выходить на рынок.

Объем нового предложения облигаций будет зависеть от ситуации на рынке. Не будем соглашаться на любые условия, не будем переходить на ГКО или на резкое повышение доходности – нам этого не нужно.