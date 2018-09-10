На авось надейся, сам не плошай: заветы родного Минфина
Министр финансов России Антон Силуанов выступил на Московском финансовом форуме и озвучил страшную тайну: рассказал, как Россия планирует реагировать на ужесточение американских санкций против российского госдолга. Увы, тайна оказалась секретом Полишинеля. План наших действий, похоже, сводится к двум словам и одному действию. Точнее, бездействию: будем терпеть.
Конечно, господина министра беспокоит ситуация с санкциями. Но, по его словам, у нас огромный запас прочности, и в крайнем случае мы просто уйдем с рынка заимствований.
То есть примерно на три года у нас есть план действий. Хотя, как уже отмечено выше, точнее было бы сказать «план бездействия».
Но радует уже то, что в Минфине не горят желанием любой ценой сохранить свое присутствие на внешнем долговом рынке и отказываются от размещения облигаций с повышенной доходностью. То есть из наших налогов не будут забирать дополнительные деньги лишь для того, чтобы обеспечить более красивую и «стабильную» статистику.
Однако есть большие сомнения в том, что ситуация на внутреннем рынке заимствований будет более стабильной. Да, пока выбывающих иностранных инвесторов (а точнее было бы сказать, спекулянтов) замещают внутренние. Но ситуация там очень сложна, и неслучайно в августе Минфин брал недельную паузу на размещение своих облигаций на внутреннем рынке – на фоне поднимавшейся паники их просто никто не хотел брать. Там же, на МФФ, по этому поводу высказался (и довольно красноречиво) глава Департамента внешнего долга Минфина Константин Вышковский.
Всего с марта нерезидентами (то есть иностранными участниками рынка) было сброшено гособлигаций на 450 млрд. рублей, что стало худшим показателем в истории нашего рынка госдолга. Но «оснований для паники нет», считают в Минфине. Ситуация весьма неприятна, но сильно хуже уже не будет.
Конечно, все мы понимаем, что министр финансов, хоть и важная фигура в государственной иерархии, все-таки может не знать многого из того, что обсуждается политическим и военным руководством страны. Более того, о чем-то он может и умалчивать: финансы тоже не любят лишнего шума, особенно если планируются какие-то существенные изменения в финансовой системе государства.
Однако пока как-то не похоже, что эти люди всерьез собираются что-то менять в нашей финансовой системе. И новости про сбрасывание американских гособлигаций и скупке российским ЦБ золота на этом фоне выглядят даже как-то странно.
Именно странно, потому что, исходя из сказанного, столбовой путь российской экономики видится так: сначала проедим внутренние резервы, потом возьмемся за валютные (если не арестуют, конечно), а потом проедим и золотой запас. Хотя господин Силуанов ничего про это не говорил, но он ничего не говорил и о том, как нам стабилизировать финансовую систему страны, сделав её невосприимчивой к внешним вызовам.
Поэтому и получается, что мы можем только терпеть – сначала на профиците, потом на резервах, а потом «сдохнет либо ишак, либо падишах». То есть либо сместят Путина, и мировая экономика снова распахнет свои врата перед чудесным гением господина Силуанова, либо сдохнет сама российская экономика, и господин Силуанов будет писать статьи об этом досадном недоразумении, проживая где-нибудь в Лондоне.
Все-таки очень хочется надеяться, что Путин скоро решит некоторые свои щепетильные задачи вроде пенсионной реформы и девальвации рубля, после чего все-таки отправит это недоразумение под названием «экономический блок правительства» и далекую и бессрочную отставку.
Потому что если судить о дереве по плодам, все давно уже ясно: оно даже не зацвело.
Конечно, господина министра беспокоит ситуация с санкциями. Но, по его словам, у нас огромный запас прочности, и в крайнем случае мы просто уйдем с рынка заимствований.
Если бы у нас был дефицит бюджета, дефицит счета платежного баланса, то мы были бы уязвимы, а у нас наоборот – двойной профицит, 5% текущего счета к ВВП, в этом году, наверняка, больше 2% будет профицит федерального бюджета. В следующую трехлетку мы видим устойчивое сохранение профицита федерального бюджета. В этом и есть наш ответ на санкции.
То есть примерно на три года у нас есть план действий. Хотя, как уже отмечено выше, точнее было бы сказать «план бездействия».
Но радует уже то, что в Минфине не горят желанием любой ценой сохранить свое присутствие на внешнем долговом рынке и отказываются от размещения облигаций с повышенной доходностью. То есть из наших налогов не будут забирать дополнительные деньги лишь для того, чтобы обеспечить более красивую и «стабильную» статистику.
Мы сейчас что видим? Резко усилилась волатильность на рынках. Те доходности, которые сейчас требует рынок, для нас малоинтересны, даже неприемлемы. У нас есть большой запас ликвидности, есть возможность привлечения средств на внутреннем рынке. Если напряженность для стран с развивающимися экономиками сохранится до конца года, то вряд ли мы будем выходить на внешний рынок. Это касается и последующих лет. Не будем выходить на рынок на любых условиях…
Однако есть большие сомнения в том, что ситуация на внутреннем рынке заимствований будет более стабильной. Да, пока выбывающих иностранных инвесторов (а точнее было бы сказать, спекулянтов) замещают внутренние. Но ситуация там очень сложна, и неслучайно в августе Минфин брал недельную паузу на размещение своих облигаций на внутреннем рынке – на фоне поднимавшейся паники их просто никто не хотел брать. Там же, на МФФ, по этому поводу высказался (и довольно красноречиво) глава Департамента внешнего долга Минфина Константин Вышковский.
Было бы совершенным лукавством, если бы с нашей стороны звучало бы утверждение о том, что санкционная риторика и потенциальное введение санкций на государственный долг не окажет негативного воздействия на наш рынок, не осложнит возможности по привлечению заемных ресурсов прежде всего на внутреннем рынке. Конечно, это не так.
Всего с марта нерезидентами (то есть иностранными участниками рынка) было сброшено гособлигаций на 450 млрд. рублей, что стало худшим показателем в истории нашего рынка госдолга. Но «оснований для паники нет», считают в Минфине. Ситуация весьма неприятна, но сильно хуже уже не будет.
Это нам не очень приятно, но иностранцы не только перестали покупать наш новый госдолг, но и сократили долю присутствия в наших бумагах с 32% до 27-28%. Этот объем заместили наши негосударственные пенсионные фонды и банки. У нас есть достаточно большой объем ликвидности в бюджете, которым мы можем обойтись, не заимствуя на рынке в следующем году. Можем задействовать наши внутренние остатки на счетах в Казначействе, которые есть, но мы, безусловно, будем выходить на рынок.
Объем нового предложения облигаций будет зависеть от ситуации на рынке. Не будем соглашаться на любые условия, не будем переходить на ГКО или на резкое повышение доходности – нам этого не нужно.
Объем нового предложения облигаций будет зависеть от ситуации на рынке. Не будем соглашаться на любые условия, не будем переходить на ГКО или на резкое повышение доходности – нам этого не нужно.
Конечно, все мы понимаем, что министр финансов, хоть и важная фигура в государственной иерархии, все-таки может не знать многого из того, что обсуждается политическим и военным руководством страны. Более того, о чем-то он может и умалчивать: финансы тоже не любят лишнего шума, особенно если планируются какие-то существенные изменения в финансовой системе государства.
Однако пока как-то не похоже, что эти люди всерьез собираются что-то менять в нашей финансовой системе. И новости про сбрасывание американских гособлигаций и скупке российским ЦБ золота на этом фоне выглядят даже как-то странно.
Именно странно, потому что, исходя из сказанного, столбовой путь российской экономики видится так: сначала проедим внутренние резервы, потом возьмемся за валютные (если не арестуют, конечно), а потом проедим и золотой запас. Хотя господин Силуанов ничего про это не говорил, но он ничего не говорил и о том, как нам стабилизировать финансовую систему страны, сделав её невосприимчивой к внешним вызовам.
Поэтому и получается, что мы можем только терпеть – сначала на профиците, потом на резервах, а потом «сдохнет либо ишак, либо падишах». То есть либо сместят Путина, и мировая экономика снова распахнет свои врата перед чудесным гением господина Силуанова, либо сдохнет сама российская экономика, и господин Силуанов будет писать статьи об этом досадном недоразумении, проживая где-нибудь в Лондоне.
Все-таки очень хочется надеяться, что Путин скоро решит некоторые свои щепетильные задачи вроде пенсионной реформы и девальвации рубля, после чего все-таки отправит это недоразумение под названием «экономический блок правительства» и далекую и бессрочную отставку.
Потому что если судить о дереве по плодам, все давно уже ясно: оно даже не зацвело.
- Автор:
- Виктор Кузовков
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