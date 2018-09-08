В США представили перехватчик гиперзвуковых ракет. Мульт от DARPA?
Американская пресса пишет о том, что оборонное исследовательское агентство DARPA представило «ответ российскому и китайскому гиперзвуковому оружию». Речь идёт о концепте перехватчика Glide Breaker, который, как утверждается, способен бороться с гиперзвуковыми военными средствами.
Концепт американского «антигиперзвукового» перехватчика продемонстрирован на выставке, которая приурочена к 60-летию DARPA. Эта выставка проходила с 5 по 7 сентября в Соединённых Штатах Америки.
Что представляет собой Glide Breaker? Это летательный аппарат, который, как сообщается, с помощью кинетического перехвата способен уничтожать гиперзвуковые ракеты. Под кинетическим перехватом понимается прямое попадание в гиперзвуковую ракету всем корпусом Glide Breaker. Другими словами, беспилотный объект будет запускаться в воздух без наличие каких-либо боевых частей. Точнее: боевая часть – это и есть весь корпус летательного аппарата. О каких-либо конкретных характеристиках Glide Breaker DARPA не сообщает.
Главный вопрос: как аппарат будет отслеживать траекторию полёта гиперзвуковой ракеты и на каких собственных скоростных параметрах осуществлять полёт, чтобы настичь ракету в нужное время в нужной точке.
В прессе США отмечено, что одна из целей для перехвата Glide Breaker – российский «Кинжал».
Впору России заявлять об американских "мультиках"?
Концепт американского «антигиперзвукового» перехватчика продемонстрирован на выставке, которая приурочена к 60-летию DARPA. Эта выставка проходила с 5 по 7 сентября в Соединённых Штатах Америки.
Что представляет собой Glide Breaker? Это летательный аппарат, который, как сообщается, с помощью кинетического перехвата способен уничтожать гиперзвуковые ракеты. Под кинетическим перехватом понимается прямое попадание в гиперзвуковую ракету всем корпусом Glide Breaker. Другими словами, беспилотный объект будет запускаться в воздух без наличие каких-либо боевых частей. Точнее: боевая часть – это и есть весь корпус летательного аппарата. О каких-либо конкретных характеристиках Glide Breaker DARPA не сообщает.
Главный вопрос: как аппарат будет отслеживать траекторию полёта гиперзвуковой ракеты и на каких собственных скоростных параметрах осуществлять полёт, чтобы настичь ракету в нужное время в нужной точке.
В прессе США отмечено, что одна из целей для перехвата Glide Breaker – российский «Кинжал».
Впору России заявлять об американских "мультиках"?
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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