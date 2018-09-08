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В США представили перехватчик гиперзвуковых ракет. Мульт от DARPA?

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Американская пресса пишет о том, что оборонное исследовательское агентство DARPA представило «ответ российскому и китайскому гиперзвуковому оружию». Речь идёт о концепте перехватчика Glide Breaker, который, как утверждается, способен бороться с гиперзвуковыми военными средствами.

Концепт американского «антигиперзвукового» перехватчика продемонстрирован на выставке, которая приурочена к 60-летию DARPA. Эта выставка проходила с 5 по 7 сентября в Соединённых Штатах Америки.

Что представляет собой Glide Breaker? Это летательный аппарат, который, как сообщается, с помощью кинетического перехвата способен уничтожать гиперзвуковые ракеты. Под кинетическим перехватом понимается прямое попадание в гиперзвуковую ракету всем корпусом Glide Breaker. Другими словами, беспилотный объект будет запускаться в воздух без наличие каких-либо боевых частей. Точнее: боевая часть – это и есть весь корпус летательного аппарата. О каких-либо конкретных характеристиках Glide Breaker DARPA не сообщает.


Главный вопрос: как аппарат будет отслеживать траекторию полёта гиперзвуковой ракеты и на каких собственных скоростных параметрах осуществлять полёт, чтобы настичь ракету в нужное время в нужной точке.

В прессе США отмечено, что одна из целей для перехвата Glide Breaker – российский «Кинжал».

В США представили перехватчик гиперзвуковых ракет. Мульт от DARPA?


Впору России заявлять об американских "мультиках"?
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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18 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:10
    0
    Под кинетическим перехватом понимается прямое попадание в гиперзвуковую ракету всем корпусом Glide Breaker. Другими словами, беспилотный объект будет запускаться в воздух без наличие каких-либо боевых частей.


    Насмотрелись американцы голливудских страшилок навроде Апокалипсиса с Брюсом Уиллисом.
    Таранить объект летящий с гиперскоростью да еще маневрирующий фантастика из далекого будущего.
    Человечеству бы научиться бы уничтожать кометы из космоса побыстрее что тоже дело далекого будущего ...а тут в США придумали новый распил бюджетных денег пилите гирю Брюсс... smile пилите ...она золотая.
  2. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 06:13
    +2
    А наши представят перехватчик перехватчиков гиперзвуковых ракет. wink
    1. федоров Онлайн
      федоров Сегодня, 06:39
      -1
      Мало того , перехватчик перехватчиков будет с атомной силовой установкой холодного синтеза, вечно барражирующей... smile
  3. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:26
    +3
    Впору России заявлять об американских "мультиках"?
    В этом вопросе ещё рано.Даже мультиков ещё нет. laughing
  4. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:29
    +1
    DARPA представило «ответ российскому и китайскому гиперзвуковому оружию»
    Вот как их обеспокоило наше гиперзвуковое оружие, что в ускоренном порядке решили показать свой концепт, который неизвестно когда будет (или не будет) воплощен в реальность. А сколько было криков-утверждений со стороны запада и наших недовольных об исключительно "мультиках".
    Под кинетическим перехватом понимается прямое попадание в гиперзвуковую ракету всем корпусом Glide Breaker
    А вот это вызывает действительно большие сомнения. Попробуй из рогатки попасть в шустро летающего воробья, который к тому же летит не по прямой.
    1. Vita VKO Онлайн
      Vita VKO Сегодня, 07:17
      0
      Цитата: rotmistr60
      А вот это вызывает действительно большие сомнения.

      Еще в 2008 ракета RIM-161 Standard Missile 3 (Aegis) сбила американский военный спутник USA-193. Но одно дело сбивать цели с предсказуемой траекторией в космическом пространстве и совсем другое попытки сбить маневрирующую цель в плотных слоях атмосферы.
      Скорее всего эта информация DARPA очередная пиар-акция для обоснования выделения дополнительных средств.
    2. PSih2097 Онлайн
      PSih2097 Сегодня, 07:26
      0
      Цитата: rotmistr60
      Попробуй из рогатки попасть в шустро летающего воробья, который к тому же летит не по прямой.

      подобное уже было, только там была муха... laughing
  5. Stakan Онлайн
    Stakan Сегодня, 06:30
    0
    Начинается гонка вооружений , осторожней нужно быть России ..Когда разваливался СССР,это была одна из причин слишком увлеклись гонкой с США и забыли о внутренних проблемах!
    1. Чеширский Онлайн
      Чеширский Сегодня, 07:26
      0
      Всё верно, гонка вооружений идёт с нулевых, надо быть настороже. yes Когда развалятся США, надо быть готовыми прибрать Алясочку назад.
      hi
  6. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 06:30
    +2
    Речь идёт о концепте

    То есть в теории на бумаге-винчестере. " Гиперзвук" перехватить прямым попаданием fool - бред какой-то на данном этапе развития технологий. Впрочем пусть бюджет трясут, им не впервой. А Голливуд им поможет.
  7. katalonec2014 Офлайн
    katalonec2014 Сегодня, 06:32
    0
    Бредят что ли?
    1. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:42
      0
      Бредят что ли?


      Заразно это... Маккейн перед своей кончиной успел кучу американского народа заразить бредятиной...лечить бред тяжко и долго...особенно если это американский бред.
      1. федоров Онлайн
        федоров Сегодня, 07:32
        0
        Пансионаты отдыха имени П.П.Кащенко есть в Москве и Питере, пущай приезжают без визы , лечат быстро и на раз. laughing
  8. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 06:43
    +1
    Я бы не стал так легкомысленно к этому относиться... Тут главное деньги... А денег у них много... В том числе и за наш счет...
    1. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:18
      0
      Тут главное деньги... А денег у них много... В том числе и за наш счет...

      Все так ...но создать нужную технологию сразу не получится все равно...нужно время...а наши разработчики ждать у моря погоды тоже не будут...начнут совершенствовать далее свое оружие...процесс бесконечный.
      Так что американцам надо очень сильно напрячься чтобы что то на выхлопе у них получилось. what
  9. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 06:52
    +1
    С-400 (500) "способны сбивать любые цели, даже гиперзвуковые". (Любые форумы и военные аналитеГи)
    А вот ежели у нас могут, почему не могут у них?
    Просто у них ПВО построено на авиации.
    Значит и ракеты-перехватчики будут (есть) авиационные.
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:54
    -1
    "Построишь летучий корабль? -Куплю!!!" wassat тут примерно то же самое! Только сша попытаются купить lol или же украсть наши или китайские секреты или разработки по гиперзвуку, чтобы скопировать их! !!
  11. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 07:10
    0
    Ну так пусть попробуют перехватить, на этом весь базар и закончится ! wassat laughing soldier