Израильские военные расстреляли демонстрацию в Газе и нанесли авиудар
Авиация Израиля в очередной раз подвергла бомбардировке территорию сектора Газа. И на сей раз поводом стал прошедший накануне масштабный марш палестинцев, снова выступивших против признания Вашингтоном Иерусалима столицей еврейского государства. В акции приняли участие свыше 3 тысяч человек, которые жгли покрышки, а также «художественные» фигуры Дональда Трампа, Биньямина Нетаньяху и вдобавок – фигуру министра обороны Израиля Авигдора Либермана.
На одном из этапов акции через пограничную линию полетели бутылки с зажигательной смесью. Несмотря на то, что вреда израильским военнослужащим акция не причинила, командование ЦАХАЛ приняло решение поднять в воздух боевую авиацию. На этом фоне израильские солдаты открыли огонь по наиболее активным участникам митинга из стрелкового оружия. В результате один палестинец (17-летний местный житель) убит, более 60 человек получили огнестрельные ранения и находятся в больницах сектора.
В израильской прессе сообщают, что стрельба велась по «представителям ХАМАС». Также заявлено, что авиаудары были нанесены исключительно по объектам этой же организации на юге Газы.
В пресс-службе ХАМАС тем временем заявили, что они «отозвали своих представителей от линии разграничения ещё до того, как в сторону израильтян полетели бутылки с зажигательной смесью». Также заявлено, что были приняты все меры для того, чтобы демонстранты против политики США и Израиля выступили без оружия.
На одном из этапов акции через пограничную линию полетели бутылки с зажигательной смесью. Несмотря на то, что вреда израильским военнослужащим акция не причинила, командование ЦАХАЛ приняло решение поднять в воздух боевую авиацию. На этом фоне израильские солдаты открыли огонь по наиболее активным участникам митинга из стрелкового оружия. В результате один палестинец (17-летний местный житель) убит, более 60 человек получили огнестрельные ранения и находятся в больницах сектора.
В израильской прессе сообщают, что стрельба велась по «представителям ХАМАС». Также заявлено, что авиаудары были нанесены исключительно по объектам этой же организации на юге Газы.
В пресс-службе ХАМАС тем временем заявили, что они «отозвали своих представителей от линии разграничения ещё до того, как в сторону израильтян полетели бутылки с зажигательной смесью». Также заявлено, что были приняты все меры для того, чтобы демонстранты против политики США и Израиля выступили без оружия.
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