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Израильские военные расстреляли демонстрацию в Газе и нанесли авиудар

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Авиация Израиля в очередной раз подвергла бомбардировке территорию сектора Газа. И на сей раз поводом стал прошедший накануне масштабный марш палестинцев, снова выступивших против признания Вашингтоном Иерусалима столицей еврейского государства. В акции приняли участие свыше 3 тысяч человек, которые жгли покрышки, а также «художественные» фигуры Дональда Трампа, Биньямина Нетаньяху и вдобавок – фигуру министра обороны Израиля Авигдора Либермана.



На одном из этапов акции через пограничную линию полетели бутылки с зажигательной смесью. Несмотря на то, что вреда израильским военнослужащим акция не причинила, командование ЦАХАЛ приняло решение поднять в воздух боевую авиацию. На этом фоне израильские солдаты открыли огонь по наиболее активным участникам митинга из стрелкового оружия. В результате один палестинец (17-летний местный житель) убит, более 60 человек получили огнестрельные ранения и находятся в больницах сектора.


В израильской прессе сообщают, что стрельба велась по «представителям ХАМАС». Также заявлено, что авиаудары были нанесены исключительно по объектам этой же организации на юге Газы.

В пресс-службе ХАМАС тем временем заявили, что они «отозвали своих представителей от линии разграничения ещё до того, как в сторону израильтян полетели бутылки с зажигательной смесью». Также заявлено, что были приняты все меры для того, чтобы демонстранты против политики США и Израиля выступили без оружия.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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21 комментарий
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 06:33
    -4
    Завидую решительности и настойчивости Израиля в достижении своих целей... Так и надо поступать!
    1. Stakan Онлайн
      Stakan Сегодня, 06:40
      +4
      Цитата: Vard
      Завидую решительности и настойчивости Израиля в достижении своих целей... Так и надо поступать!

      Разгонять демонстрацию при помощи авиации,можно только Израилю...Мировые СМИ и ООН в их руках. Завидуйте молча,рано или поздно евреи поплатятся за свою кровавую наглость и жестокость.
      1. Mauricio Офлайн
        Mauricio Сегодня, 07:01
        +4
        Цитата: Stakan
        Завидуйте молча,рано или поздно евреи поплатятся за свою кровавую наглость и жестокость.

        а ну да, онижедети с взрывчаткой и бутылками с зажигательной смесью мимо проходили... и тут на них напали...
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:03
      +4
      Vard -то же самое представьте вна укроине -власти вон на Донбассе воюют против мирного населения! Тоже завидуете укронацисткому режиму? ??
      1. ul_vitalii Онлайн
        ul_vitalii Сегодня, 07:14
        +1
        "...17-летний местный житель) убит, более 60 человек получили огнестрельные ранения и находятся в больницах сектора."

        Интересно,а куда усмирители порядка целились? Исходя из приведенных цифр целились по ушам, а одному попали точно между глаз. Спецсредства уже не в тренде?
      2. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 07:15
        0
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Vard -то же самое представьте вна укроине -власти вон на Донбассе воюют против мирного населения! Тоже завидуете укронацисткому режиму? ??

        А при чем тут атаки укров на своё же население к нападению на сторожащих границу с чужим, палестинским Сектором Газа, израильских солдат?
      3. Stakan Онлайн
        Stakan Сегодня, 07:19
        +1
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Тоже завидуете укронацисткому режиму? ??

        Там тоже пытались авиацией укротить народ несогласный с русофобской политикой киевской хунты ..Знакомые шаблоны? hi
        Вот недавно прочитал книгу интересную ну там в основном история про Палестину,Иерусалим (автор еврей , если что) Так вот смысл : Помните шутка "Если в кране нет воды, ее выпили..))))"
        А ведь это не шутка !!!!
        Я коротко мужики ! Палестинские поселения с древности селились возле источников воды (родников , оазисы так называемые) и очень бережно относились к воде и источникам в условиях пустыни. Так вот ,что придумали в Израиле ,чтобы вытеснить палестинцев с их исторических земель (без бульдозеров и прочих танков) ..Рядом с палестинским поселением размечали еврейское поселение типо все мирно ,хорошо (улыбались друг другу..))) Но тут же бурили артезианские скважины и воду не экономили (все у них в зелени утопало) ..В итоге источник пересыхал и сами понимаете куды палестинцам деваться ..Красиво сделали ? Не войной так хитростью Израиль расширяет свою территорию ,фактически устроив геноцид арабов (суниты ,шииты ,там столько разновидностей )))..У меня все ! Можете пинать...
        1. Rusland Онлайн
          Rusland Сегодня, 07:31
          0
          Своих не пинаем, а по голове гладим. smile
  2. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 06:43
    +1
    Что касается действий Израиля, то такое на этой планете могут себе позволить только две страны - США и Израиль.
    Этому можно только завидовать, а даже китайцы и даже внутри свей страны не могут такое позволить.
    Заклюют и заплюют!
    А критика Израиля (любая) - это это антисимитизЬм!
    А отсутствие критики - это скрытый антисемитизм (который находится всегда и везде и при всех обстоятельствах) еще хуже. Ведь на морде твоей написано, что подумал!
    1. Victor_B Онлайн
      Victor_B Сегодня, 07:19
      -1
      Во!
      Появились ровно два израильских флажка и два минуса (-2).
      Наверное у всех на 2 очка убавилось.
      Отомстил!
      1. Rusland Онлайн
        Rusland Сегодня, 07:35
        0
        Нормальная статистика, дружище, идём вперёд, по сторонам не оглядываемся, пусть эти "флажки" будут те же озабочены.
  3. Мистер Кредо Онлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 06:49
    +4
    В израильской прессе сообщают, что стрельба велась по «представителям ХАМАС». Также заявлено, что авиаудары были нанесены исключительно по объектам этой же организации на юге Газы. # А как они определяли кто член ХАМАСа, а кто нет? Или у них прямо на лбу была надпись- ХАМАС? Как они узнали что эти объекты принадлежат именно ХАМАС? Или у них глаза открылись только в это время?
    1. Маки Авелльевич Онлайн
      Маки Авелльевич Сегодня, 07:06
      0
      Цитата: Мистер Кредо
      А как они определяли кто член ХАМАСа, а кто нет? Или у них прямо на лбу была надпись- ХАМАС?


      если в руках автомат - значит член, если нет - значит потенциальны член.
      таким же макаром каким в Сирии отличают солдата Асада от других.
      1. rotmistr60 Онлайн
        rotmistr60 Сегодня, 07:29
        0
        Маки Авелльевич
        если в руках автомат - значит член, если нет - значит потенциальны член.
        Понятно, без альтернативы. Значит по вашему все кто на другой стороне это ХАМАС? Отличная позиция для совершения военных преступлений. Не находите?
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 07:16
      +1
      Цитата: Мистер Кредо
      В израильской прессе сообщают, что стрельба велась по «представителям ХАМАС». Также заявлено, что авиаудары были нанесены исключительно по объектам этой же организации на юге Газы. # А как они определяли кто член ХАМАСа, а кто нет? Или у них прямо на лбу была надпись- ХАМАС? Как они узнали что эти объекты принадлежат именно ХАМАС? Или у них глаза открылись только в это время?

      Разведка-с.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:00
    +2
    Ну, тут все ясно, как Божий день -израиль в ряды палестинцев -мирных гражданских палестинцев -засылает своих провокаторов, те и ведут огонь, кидают "коктейли Молотова " , короче, выполняют задание по проведении провокаций! После этого армия израиля вовсю грамит мирное населения Палестины, благо провокаторы исчезли, а провокация то что называется, "удалась на славу "!
    1. Маки Авелльевич Онлайн
      Маки Авелльевич Сегодня, 07:08
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Ну, тут все ясно, как Божий день -израиль в ряды палестинцев -мирных гражданских палестинцев -засылает своих провокаторов, те и ведут огонь, кидают "коктейли Молотова " , короче, выполняют задание по проведении провокаций!


      Вы прямо в точку! в Газы наших провокаторов уже за пол милиона будет наверное
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 07:20
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Ну, тут все ясно, как Божий день -израиль в ряды палестинцев -мирных гражданских палестинцев -засылает своих провокаторов, те и ведут огонь, кидают "коктейли Молотова " , короче, выполняют задание по проведении провокаций! После этого армия израиля вовсю грамит мирное населения Палестины, благо провокаторы исчезли, а провокация то что называется, "удалась на славу "!

      Да, Вы правы. Кровожадным евреям просто скучно. А так как государству Израиль некуда девать денег - нефть, золотые и брильянтовые копи, you know...laughing , то безусловно, ради развлечения можно поднять несколько F-16, один час полёта которого стоит 45 тыс долларов ради того, чтобы побомбить бедных, несчастных палестинцев
  5. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 07:06
    -1
    Россгвардия , которая лупашит либерастов - просто отдыхает, "курит" в стороне.
    Ну а "богоизбранным" на вечные муки только и остается оборонятся. Как только США начнет сдыхать ( а предпосылки в виде России и Китая , Ирана есть ) , помощь прекратится и порвут Израиль арабы как Тузик сами знаете что.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 07:33
      0
      Цитата: федоров
      Россгвардия , которая лупашит либерастов - просто отдыхает, "курит" в стороне.
      Ну а "богоизбранным" на вечные муки только и остается оборонятся. Как только США начнет сдыхать ( а предпосылки в виде России и Китая , Ирана есть ) , помощь прекратится и порвут Израиль арабы как Тузик сами знаете что.

      Грелку?
      В 1967 году Израиль по результатам 6-дневной войны увеличил свою территорию в 2,5 раза. В условиях американского эмбарго на поставки оружия евреям (исключением была сделка по продаже ЗРК Хок, одобренная Кеннеди лично и немецкая бесплатная поставка танков М-48. Ранее Израилю согласились продать списанные Шерманы). Так вот, во время Шестидневной Войны американцы оказывали помощь арабам (Иордании, которая передавала данные Египту), за что Израиль типа случайно атаковал разведывательное судно Либерти (30 амерских трупов). СССР в то же время помогал арабам поставками вооружений и военными советниками.
      А вот дружить с Израилем Штаты начали после этой войны, т.к. Союз разорвал дип.отношения с еврейским государством, компенсировал арабам все потери оружия, а в 1970 году отправил в Египет военные части (ВВС, ПВО и т.д. - операция Кавказ).
      Вывод - со Штатами, без Штатов, арабы будут отгребать, во первых, экономика Израиля будет расти, во вторых, взрослому человеку не солидно выдавать желаемое за действительное - в третьих.
  6. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 07:07
    0
    Даа, вот вам и демократия !!! am negative stop