" Гройсман признал: Украина самостоятельно не может расплатиться по долгам."

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что его страна имеет огромный долг и не может самостоятельно его выплатить. Такие заявления он сделал в эфире украинского телеканала «Интер» после того, как 6 сентября в Киев приехала миссия Международного валютного фонда. В течение двух недель пребывания она должна принять решение о выделении очередного транша Украине.Напомним, что согласно текущей программы МВФ и Киева, которая завершится в 2019 году, Украина получила из 17,5 млрд долларов только $8,7 млрд. Связано это с тем, что украинские власти не торопятся внедрять согласованные с МВФ реформы. Одним из главных шагов Украины, без которого невозможно получение следующего транша, является повышение до рыночного уровня цен на газ для украинского населения.Гройсман заявил также, что в случае невыполнения Киевом условий МВФ Украина окажется на грани дефолта. Чтобы этого не произошло, украинские власти должны в ближайшем будущем продолжать активное сотрудничество с Международным валютным фондом, а также стараться выходить на внешние рынки, использовать возможности перекредитования.Добиться очередного транша от кредиторов будет нелегко, поскольку предыдущие украинские власти своими неправильными действиями просто-напросто подорвали доверие к Украине, так и не выполнив условия ранее подписанного документа. Тем не менее, премьер-министр Гройсман смотрит оптимистично на предстоящее сотрудничество с мировой кредитной организацией и готов к такому непопулярному шагу, как повышение для своего населения цен на газ.