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Гройсман признал: Украина самостоятельно не может расплатиться по долгам

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Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что его страна имеет огромный долг и не может самостоятельно его выплатить. Такие заявления он сделал в эфире украинского телеканала «Интер» после того, как 6 сентября в Киев приехала миссия Международного валютного фонда. В течение двух недель пребывания она должна принять решение о выделении очередного транша Украине.



Напомним, что согласно текущей программы МВФ и Киева, которая завершится в 2019 году, Украина получила из 17,5 млрд долларов только $8,7 млрд. Связано это с тем, что украинские власти не торопятся внедрять согласованные с МВФ реформы. Одним из главных шагов Украины, без которого невозможно получение следующего транша, является повышение до рыночного уровня цен на газ для украинского населения.


Гройсман заявил также, что в случае невыполнения Киевом условий МВФ Украина окажется на грани дефолта. Чтобы этого не произошло, украинские власти должны в ближайшем будущем продолжать активное сотрудничество с Международным валютным фондом, а также стараться выходить на внешние рынки, использовать возможности перекредитования.

Добиться очередного транша от кредиторов будет нелегко, поскольку предыдущие украинские власти своими неправильными действиями просто-напросто подорвали доверие к Украине, так и не выполнив условия ранее подписанного документа. Тем не менее, премьер-министр Гройсман смотрит оптимистично на предстоящее сотрудничество с мировой кредитной организацией и готов к такому непопулярному шагу, как повышение для своего населения цен на газ.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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13 комментариев
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  1. другой РУСИЧ Онлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 07:02
    +4
    Э?
    Что значит "самостоятельно"?
    То есть, опять Россия должна помочь?!
    1. 210окв Онлайн
      210окв Сегодня, 07:29
      +1
      А то как же...Мы добрые..А вод перед МВФ надо штаны одеть ширинкой назад..
    2. Stakan Онлайн
      Stakan Сегодня, 07:30
      0
      На счет долгов ,это еще Яйценюк понял и шустро свалил (прихватив кое что)))) А Вальцман знает ,но неможет свалить , хозяин не отпускает и грозит . Попал он конкретно , эх Петро (бухал бы спокойно в испании на своей вилле) А тут тебя за одно место схватили с двух сторон .. wassat
    3. Чеширский Онлайн
      Чеширский Сегодня, 07:36
      0
      Что значит "самостоятельно"?

      Значит на выплату кредитов денег нет. Совсем. Денег дайте.
      То есть, опять Россия должна помочь?!

      А кто Вы думаете будет это расхлебывать?! Россия, ей не впервой, поэтому и даёт кредиты МВФ спокойно. Скорее б закрутилось, скорее закончится.
  2. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 07:03
    +1
    " Гройсман признал: Украина самостоятельно не может расплатиться по долгам."
    А когда Украина могла что-то сделать самостоятельно?
  3. ul_vitalii Онлайн
    ul_vitalii Сегодня, 07:03
    +3
    "...в случае невыполнения Киевом условий МВФ Украина окажется на грани дефолта".

    Да ещё никто не выполнил эти условия МВФ, контора для дураков в поле чудес.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:06
    0
    Кинет вам мвф косточку, в виде транша! Может быть, гораздо меньшую сумму, но дадут -нужна же подпитка марионеток, которых сами во власть и привели.
    1. Чеширский Онлайн
      Чеширский Сегодня, 07:38
      0
      Только в итоге заплатит за всё Россия - я и Вы.
  5. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 07:09
    0
    Украинцы то и в лучшие времена не любили долги отдавать . В Кременчуге как то судился, так мне тамошний оппонент , юрист компании местной , вкуривал, что предмет договора , не есть существенное условие договора . сказать, что я впал в КД , это вообще ничего не сказать.
    1. Дирижер Онлайн
      Дирижер Сегодня, 07:11
      0
      А судья его и поддержал , мол покупайте то, что было по ранее заключенным спецификациям к договору . О так от .
  6. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 07:20
    +2
    А кто кроме простите евреев есть в правительстве Украины -?
    - Гройсманы
    - Вальцманы
    - Этизоны
    -Аваковы, армянские такие
    список можно продолжать. Так не , стали забугорных приглашать, что б побыстрей угробить страну.
    Короче - Пи..Капец украине... sad
    1. Stakan Онлайн
      Stakan Сегодня, 07:35
      0
      Цитата: федоров
      Короче - Пи..Капец украине..

      Ну лучше так сказать "Пациент скорее жив ,чем мертв ..!" Это состояние "клинической смерти" можно поддерживать годами ,что в принципе и делается .Главное чтобы кровь лилась с обоих сторон и Россию держать в качестве "мальчика для битья" обвиняя во всех смертных грехах и обворовывая .
  7. туц Онлайн
    туц Сегодня, 07:37
    0
    вспоминается старый анекдот:
    - Рыбачит Ельцин после отставки.Брюки до колен закатал.Приезжает к нему Путин: "выручай Борис Николаевич,приехал Гельмут Коль требует внешний долг,на уговоры не идет.Вы договоритесь с ним по старой дружбе".
    Стоят в аэропорту Путин в костюме в галстуке и Ельцин в панаме с закатанными до колен штанами.Путин ему: "Борис Николаевич, вы штаны-то спустите".
    Ельцин снимая штаны и нагибаясь: "Блин, да сколько ж вы им должны?"