Самолёт у баы США Эглин могли сбить в ходе испытания модернизированного ПЗРК Stinger
Армия США готовится к получению усовершенствованных ракет для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Новые ракеты к ПЗРК прошли необходимые испытания на базе Эглин во Флориде в августе.
Примечательно, что испытания проходили в тот момент, когда примерно в 2 км от авиабазы упал легкомоторный гражданский самолёт Beechcraft B60 – четыре человека погибли. 31 августа «ВО» в новостном материале сообщало об авиакатастрофе в непосредственной близости от авиабазы США. Выводов о причинах крушения самолёта сформированной комиссией на данный момент прессе не представлено.
Модернизация ПЗРК «Стингер» осуществлена в рамках программы Управления проектами системы воздушно-космической обороны. Обновление состоит в характере поражения цели. В ходе испытаний, как сообщает портал Defense News, отрабатывались возможности «Стингера» уничтожать беспилотные летающие аппараты на относительно небольшом расстоянии.
Обновлённая ракета ПЗРК Stinger не поражает цель прямым попаданием, а взрывается в непосредственной близости от неё. В ходе испытаний именно таким образом, как заявлено, были поражены несколько дронов - осколками и взрывной волной. По последним данным, это 9 БПЛА различных размеров и масс. Самый крупный из них весил около 450 кг.
По некоторым данным, новый боеприпас для «Стингера» поставить на серийную модернизацию в США планируют в феврале 2019 года. При этом сами попытки модернизации ракеты осуществляются в Штатах ещё с 2014 года. Разработчики отмечают, что в 2016 году финансирование прекратилось и разработки пришлось на время приостановить. Однако в текущем году они возобновились. В общей сложности, через модернизацию планируется провести около 5 тыс. ракет для «Стингера». Это одновременно продлит их срок службы на 10 лет.
Из сообщения производителей:
Отмечается, что обновлённые ракеты эффективно использовать для нейтрализации «роя беспилотников».
Примечательно, что испытания проходили в тот момент, когда примерно в 2 км от авиабазы упал легкомоторный гражданский самолёт Beechcraft B60 – четыре человека погибли. 31 августа «ВО» в новостном материале сообщало об авиакатастрофе в непосредственной близости от авиабазы США. Выводов о причинах крушения самолёта сформированной комиссией на данный момент прессе не представлено.
Модернизация ПЗРК «Стингер» осуществлена в рамках программы Управления проектами системы воздушно-космической обороны. Обновление состоит в характере поражения цели. В ходе испытаний, как сообщает портал Defense News, отрабатывались возможности «Стингера» уничтожать беспилотные летающие аппараты на относительно небольшом расстоянии.
Обновлённая ракета ПЗРК Stinger не поражает цель прямым попаданием, а взрывается в непосредственной близости от неё. В ходе испытаний именно таким образом, как заявлено, были поражены несколько дронов - осколками и взрывной волной. По последним данным, это 9 БПЛА различных размеров и масс. Самый крупный из них весил около 450 кг.
По некоторым данным, новый боеприпас для «Стингера» поставить на серийную модернизацию в США планируют в феврале 2019 года. При этом сами попытки модернизации ракеты осуществляются в Штатах ещё с 2014 года. Разработчики отмечают, что в 2016 году финансирование прекратилось и разработки пришлось на время приостановить. Однако в текущем году они возобновились. В общей сложности, через модернизацию планируется провести около 5 тыс. ракет для «Стингера». Это одновременно продлит их срок службы на 10 лет.
Из сообщения производителей:
Новая ракета ПЗРК Stinger имеет повышенную летальность (смертоносность). Если армия сочтёт необходимым срочный заказ, мы готовы поставить партию в 500 модернизированных ракет.
Отмечается, что обновлённые ракеты эффективно использовать для нейтрализации «роя беспилотников».
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- https://www.defensenews.com
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