Анатолий Сердюков рассказал СМИ о госиспытаниях новейшего Ми-28НМ
Бывший министр обороны, а ныне индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха», Анатолий Сердюков рассказал журналистам о ходе испытаний новейших боевых вертолётов. Речь идёт о вертолётах Ми-28НМ. На государственные испытания планируется вывести три таких машины.
По словам Сердюкова, на данный момент госиспытания проходит один вертолёт Ми-28НМ. Работа проводится в рамках подписанного в 2017 году контракта министерством обороны и холдингом «Вертолёты России».
РИА Новости приводит заявление Анатолия Сердюкова:
Напомним, что ранее сообщалось о готовности поставить в войска установочную партию вертолётов Ми-28НМ до ноября 2018 года. Об этом сообщал генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.
Ми-28НМ – модернизация «Ночного охотника», в которой учтён опыт эксплуатации учебно-боевого вертолёта Ми-28УБ. Так, в передней части кабины вертолёта разместили ещё один комплекс управления винтокрылой машиной. Вертолёт оснащён новым прицельно-пилотажно-навигационным комплексом с повышенной производительностью (речь о повышенных вычислительных возможностях техники и скорости её работы)
Сообщается, что модернизация позволяет кабине вертолёта выдерживать обстрел боеприпасами калибра до 20 мм. Модернизирована конструкция топливной системы вертолёта, которая полностью исключает взрыв и возгорание. Лопасти винта выполнены из композитов, в итоге даже после попадания боеприпасов калибром до 30 мм работа винта позволит посадить вертолёт. Снижена заметность вертолёта для средств ПВО противника.
По словам Сердюкова, на данный момент госиспытания проходит один вертолёт Ми-28НМ. Работа проводится в рамках подписанного в 2017 году контракта министерством обороны и холдингом «Вертолёты России».
РИА Новости приводит заявление Анатолия Сердюкова:
Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, "Вертолеты России" передадут министерству обороны установочную партию ещё из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях.
Напомним, что ранее сообщалось о готовности поставить в войска установочную партию вертолётов Ми-28НМ до ноября 2018 года. Об этом сообщал генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.
Ми-28НМ – модернизация «Ночного охотника», в которой учтён опыт эксплуатации учебно-боевого вертолёта Ми-28УБ. Так, в передней части кабины вертолёта разместили ещё один комплекс управления винтокрылой машиной. Вертолёт оснащён новым прицельно-пилотажно-навигационным комплексом с повышенной производительностью (речь о повышенных вычислительных возможностях техники и скорости её работы)
Сообщается, что модернизация позволяет кабине вертолёта выдерживать обстрел боеприпасами калибра до 20 мм. Модернизирована конструкция топливной системы вертолёта, которая полностью исключает взрыв и возгорание. Лопасти винта выполнены из композитов, в итоге даже после попадания боеприпасов калибром до 30 мм работа винта позволит посадить вертолёт. Снижена заметность вертолёта для средств ПВО противника.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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