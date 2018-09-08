Анатолий Сердюков рассказал СМИ о госиспытаниях новейшего Ми-28НМ

Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, "Вертолеты России" передадут министерству обороны установочную партию ещё из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях.

Бывший министр обороны, а ныне индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха», Анатолий Сердюков рассказал журналистам о ходе испытаний новейших боевых вертолётов. Речь идёт о вертолётах Ми-28НМ. На государственные испытания планируется вывести три таких машины.По словам Сердюкова, на данный момент госиспытания проходит один вертолёт Ми-28НМ. Работа проводится в рамках подписанного в 2017 году контракта министерством обороны и холдингом «Вертолёты России». РИА Новости приводит заявление Анатолия Сердюкова:Напомним, что ранее сообщалось о готовности поставить в войска установочную партию вертолётов Ми-28НМ до ноября 2018 года. Об этом сообщал генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.Ми-28НМ – модернизация «Ночного охотника», в которой учтён опыт эксплуатации учебно-боевого вертолёта Ми-28УБ. Так, в передней части кабины вертолёта разместили ещё один комплекс управления винтокрылой машиной. Вертолёт оснащён новым прицельно-пилотажно-навигационным комплексом с повышенной производительностью (речь о повышенных вычислительных возможностях техники и скорости её работы)Сообщается, что модернизация позволяет кабине вертолёта выдерживать обстрел боеприпасами калибра до 20 мм. Модернизирована конструкция топливной системы вертолёта, которая полностью исключает взрыв и возгорание. Лопасти винта выполнены из композитов, в итоге даже после попадания боеприпасов калибром до 30 мм работа винта позволит посадить вертолёт. Снижена заметность вертолёта для средств ПВО противника.