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Анатолий Сердюков рассказал СМИ о госиспытаниях новейшего Ми-28НМ

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Бывший министр обороны, а ныне индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха», Анатолий Сердюков рассказал журналистам о ходе испытаний новейших боевых вертолётов. Речь идёт о вертолётах Ми-28НМ. На государственные испытания планируется вывести три таких машины.

По словам Сердюкова, на данный момент госиспытания проходит один вертолёт Ми-28НМ. Работа проводится в рамках подписанного в 2017 году контракта министерством обороны и холдингом «Вертолёты России».

Анатолий Сердюков рассказал СМИ о госиспытаниях новейшего Ми-28НМ



РИА Новости приводит заявление Анатолия Сердюкова:
Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, "Вертолеты России" передадут министерству обороны установочную партию ещё из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях.


Напомним, что ранее сообщалось о готовности поставить в войска установочную партию вертолётов Ми-28НМ до ноября 2018 года. Об этом сообщал генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

Ми-28НМ – модернизация «Ночного охотника», в которой учтён опыт эксплуатации учебно-боевого вертолёта Ми-28УБ. Так, в передней части кабины вертолёта разместили ещё один комплекс управления винтокрылой машиной. Вертолёт оснащён новым прицельно-пилотажно-навигационным комплексом с повышенной производительностью (речь о повышенных вычислительных возможностях техники и скорости её работы)

Сообщается, что модернизация позволяет кабине вертолёта выдерживать обстрел боеприпасами калибра до 20 мм. Модернизирована конструкция топливной системы вертолёта, которая полностью исключает взрыв и возгорание. Лопасти винта выполнены из композитов, в итоге даже после попадания боеприпасов калибром до 30 мм работа винта позволит посадить вертолёт. Снижена заметность вертолёта для средств ПВО противника.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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50 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:09
    +5
    ... давайте, ребята, испытывайте - а там, и в войска... эти машинки очень нужны....
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 08:14
      +17
      Сердюков вам на испытывает.. еще на пару квартир для любовниц на молочном переулке.. В каком государстве такое возможно, что бы вор, продолжал работать на госслужбе, после такого скандала.. только в России Путина..
      1. Тот же ЛЕХА Офлайн
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:24
        +5
        Сердюков вам на испытывает.. еще на пару квартир для любовниц на молочном переулке.. В каком государстве такое возможно, что бы вор, продолжал работать на госслужбе


        Ну вооб ще то воровала его любовница...к самому Сердюкову у хе хе Закона (верно говорят ...Закон что дышло куда повернул туда и вышло) нет вопросов...тем более ВВП ясно дал всем понять что своих он не бросает ...что все что делал Анатолий было сделано в интересах государства и армии...так что можно сколько угодно прессовать Сердюкова на форуме... до окончания срока президентства ВВП он непотопляем .
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 08:34
          +15
          Сердюков теперь имя нарицательное smile И ассоциировать его с ВПК как бы помягче сказать...
          1. НИКНН Офлайн
            НИКНН Сегодня, 08:56
            +4
            Цитата: Тралл
            как бы помягче сказать...

            Уж постарайтесь помягче... feel Если получится
            1. Тралл Офлайн
              Тралл Сегодня, 08:57
              +1
              Может его послом в США лучше назначить? smile
              1. ROSS_Ulair Онлайн
                ROSS_Ulair Сегодня, 09:08
                +1
                Цитата: Тралл
                Может его послом в США лучше назначить? smile

                Не, туда Рыжего.
                По аналогии с Литвиновым в 41-м
              2. sib.ataman Онлайн
                sib.ataman Сегодня, 09:25
                0
                Вы что враг народу?
              3. Svarog Офлайн
                Svarog Сегодня, 09:31
                +1
                Цитата: Тралл
                Может его послом в США лучше назначить? smile

                А может все же на лесоповал? wassat
          2. Nikolaevich I Офлайн
            Nikolaevich I Сегодня, 10:16
            -2
            Цитата: Тралл

            Сердюков теперь имя нарицательное И ассоциировать его с ВПК как бы помягче сказать...

            Согласен...да и немцы смеяться будут:мол,что у русских опять "рус.фанер" появились ?
      2. a.s.zzz888 Онлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:26
        +4
        Svarog (Владимир) Сегодня, 08:14
        Сердюков вам на испытывает.

        ... а где вы нашли в моём посту, что сердюков испытывает вертолёты?...он только сообщает, а испытывают, полагаю, совершенно другие люди не относящиеся к истории с сердюковым, да и не только о нем в статье речь, читайте внимательней ...
        Напомним, что ранее сообщалось о готовности поставить в войска установочную партию вертолётов Ми-28НМ до ноября 2018 года. Об этом сообщал генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.
        ...
      3. AtenON Офлайн
        AtenON Сегодня, 08:27
        -3
        Действительно, "уверен" в России овального такого бы не было:).
        1. Mauricio Офлайн
          Mauricio Сегодня, 08:42
          +1
          Цитата: AtenON
          Действительно, "уверен" в России овального такого бы не было:).

          В России вообще никого не может быть кроме, всех не согласных давно взорвали, имейте то правительство которое вас имеет. love
          1. Например Онлайн
            Например Сегодня, 10:15
            +2
            Цитата: Mauricio
            имейте то правительство которое вас имеет. love

            Ты выйди на улицу и скажи это людям проходящим мимо. бло начистят и будешь друганам потом рассказывать, что поскользнулся .
            Расползлись херои по сайтам.
      4. Умник Офлайн
        Умник Сегодня, 09:40
        -3
        У путина спросите как так вор верталеты испытывает?!
        1. Например Онлайн
          Например Сегодня, 10:18
          +6
          Цитата: Умник
          верталеты

          Вася, ты действительно "умник" laughing love
      5. Prosha Офлайн
        Prosha Сегодня, 11:27
        -2
        А чего вы удивляетесь, он же, до опалы, был лучшим реформатором МО. Вот его "опыт и таланты" не должны пропасть)))
        Если серьезно - грустно это... .
    2. Комментарий был удален.
    3. Бар1 Офлайн
      Бар1 Сегодня, 08:54
      +4
      к пустой голове руку не прикладывают

  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:12
    +3
    Вот пустили козла в огород, он и надвтулочную РЛС утянет, лишь бы с пустыми руками не уйти! К ним , к его рукам как липли деньги, так и будут липнуть! Копперфильд в сторонке нервно рыдает, глядя как этот русский спец по мебели "фокусничает "!!!
    1. Вояджер Офлайн
      Вояджер Сегодня, 08:15
      -4
      Напомню, что сегодняшний облик армии - это результат сердюковских реформ, которые были болезненны, но необходимы.
      1. gig334 Офлайн
        gig334 Сегодня, 08:26
        +5
        Цитата: Вояджер
        Напомню, что сегодняшний облик армии - это результат сердюковских реформ, которые были болезненны, но необходимы.

        Напомни ещё про то, сколько он бабала с этих реформ срубил, вместе со своей неноглядной
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 08:53
          +3
          Никогда не доверяйте женам писать свой портрет smile
        2. _Сергей_ Онлайн
          _Сергей_ Сегодня, 11:57
          0
          А сколько бабла до Сердюкова растаскивалось? Он просто отодвинул всех от этой кормушки.
      2. Тот же ЛЕХА Офлайн
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:29
        +7
        сегодняшний облик армии - это результат сердюковских реформ, которые были болезненны, но необходимы.


        Это интересный взгляд на решение проблем армии ...значит что бы наша армия стала сильнее всех в мире надо ввести в дело Анатолия с его бабским батальоном...а многочисленные предприятия оборонки как бы тут не при делах. what ...что то я стареть начинаю ...не понимаю этой ло belay гики.
      3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:32
        +7
        Вояджер -в конце вашего комментария вы забыл дописать, что это была шутка! Сердюков армию просто развалил! !!Сколько и каких частей он сократил, ту же Кантемировсую дивизию "реформировал "методом ликвидации! В аду ему место! !!
      4. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 08:39
        +10
        Цитата: Вояджер
        Напомню, что сегодняшний облик армии - это результат сердюковских реформ, которые были болезненны, но необходимы.

        Это до какой же степени нужно быть зомбированным, что бы рассказывать о великих достижениях Сердюкова? Меня поражает, то, как четко работает пропаганда кремля, кинули очередную конспирологическую версию в массы, что Сердюков, якобы армию поднял до невиданных высот и с воровством, это был отвлекающий маневр.. и все, масса людей, некоторые в собственных интересах, некоторые из за малограмотности, начинают толкать этот бред в массы..
        1. Тралл Офлайн
          Тралл Сегодня, 08:42
          +8
          Как Сердюкова ещё не начали сравнивать со Столыпиным? smile
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
            ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:18
            +4
            Тралл hi -страшнее будет, когда сердюкова начнут сравнивать с Петром 1!!!
      5. Prosha Офлайн
        Prosha Сегодня, 11:32
        -1
        Ну да, ну да! было в стране два реформатора один Хрущев, второй Сердюков и оба "подняли обороноспособность на качественно новый уровень", наверное поэтому НАТО так близко подошла к границам, что бояться уже некого.
  3. milton Офлайн
    milton Сегодня, 08:23
    +3
    От этого засланца можно ожидать только очередного распила денег. Вспоминаю как у Молотова жинку арестовали, никто не заступился, а сегодня воруй грабь и будь счастлив am
  4. Stakan Онлайн
    Stakan Сегодня, 08:34
    -4
    Анатольевич все же настоящим мужиком оказался женился все же ! На бабах мы часто горим ..
    Как Сердюкова то пинали тут , а потом оказалось что им прикрывались настоящие воры (циничные и расчетливые ) Миллиардами наличку из их квартир вывозили .
    Сейчас конечно меня запинают (и может что похуже), но имено с Сердюкова началось перевооружение армии и ее модернизации ..Шойгу пришел уже на готовенькое фактически и начались учения и т.д.
    Организаторские способности у Сердюкова все же имеются ,хоть он и бывший "мебельщик"! Вор конечно ,но очень скромный.. lol
    1. Тот же ЛЕХА Офлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:46
      +2
      Миллиардами наличку из их квартир вывозили .

      Не наступайте на больную мозоль...народу.
      В следующий раз операм населению надо сообщить в какой квартире находятся ворованные миллиарды...полагаю пенсионеры разберут квартиру вместе с домом на кирпичики.
      А так эти деньги убрали в закрома Родины и где они окажутся снова одному Богу известно...может быть у нового взяточника и прохиндея на службе.
      1. Stakan Онлайн
        Stakan Сегодня, 09:49
        +1
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Не наступайте на больную мозоль...народу.

        Вы правы , сам себя злю .. hi
    2. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 09:43
      +1
      Ага! И лавры пожал!
      Кожугетович, конечно, тоже не ангел, и крыльев с нимбом ему на складе никто не выдавал, но свой МЧС собирал с нуля! Он и теперь ещё крутится не падает, и выглядит не хуже прежнего ( в смысле, МЧС)!
  5. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 08:41
    +5
    Уж кому-кому говорить о госиспытаниях, но никак не Сердюкову - горе специалисту ! angry
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 09:35
      +1
      Одно слово-Табуреткин!
  6. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 09:34
    +2
    Вот невезуха РФ попёрла на Толиков! Что ни Чубайс, так Сердюков тебе попадается! А мне сдаётся, его в статью воткнули специально-нас на его овал лица приручают, чтоб страна не билась в истерике-такая шоковая терапия! А ещё подозреваю я его, что он подрабатывет Полтораком в укропии, когда по-дому делами не занят!
  7. seacap Офлайн
    seacap Сегодня, 09:46
    +1
    Этот упырь, так и продолжает сладко жрать и мягко спать, видно в автопроме объемы "освоения" средств маловаты будут, перебрался к "кормушке" поболее, похоже мы теперь скоро будем подержанные Апачи и Хоки с Ирокезами покупать по цене новых, как и рыжий, который всю страну на ваучер натянул, "обварился" на развале энергетики, а теперь успешно, под покровительством любителя гаджетов, "осваивает" бюджетные деньги в особо крупных размерах, имитируя кипучую деятельность. Таких "эффективных менеджеров" по разграблению страны легион, тот же ЦБ и ВШЭ (семейный подряд), весь экономический блок, все они охраняются всей мощью госмашины, живут по своим законам, самими же для себя написанным,успешно выворачивая карманы народа, действуя методами рэкетиров 90-х. Полнейшая безнаказанность и наглая, циничная вседозволенность. Похоже чиновники скоро оденут малиновые пиджаки и повесят на шеи цепи, кресты уже нацепили.
  8. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 09:47
    +4
    Сколько конкретно отвалилось от каждого вертолёта Ми-28НМ в карман Сердюкова ? Дошли уже до ручки ,преступников назначают в оборонку,видать совсем система себя изжила
  9. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 09:56
    +1
    А вспомните как на параде в 2015 эти кадры сидели? Не припомню что бы Брежнев и Сталин , несмотря на проблемы со здоровьем сидели нагло , а вояки скушали все это.
  10. venik Офлайн
    venik Сегодня, 09:59
    0
    У меня "дежавю" или эта статья УЖЕ была на ВО несколько дней назад???? request recourse
    1. keeper03 Офлайн
      keeper03 Сегодня, 10:11
      0
      У вас DeJaVu. hi
  11. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:01
    +1
    индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха»
    Странная должность. Индустриализацией "Ростеха" занимается что ли? Тогда интересно в чем это заключается? Сейчас чаще говорят о капитализации различных структур. Все же хорошо входить в касту неприкасаемых - без должности, а тем более в тюрьме не окажешься ни при каких обстоятельствах.
  12. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:06
    +1
    Цитата: Тралл
    Никогда не доверяйте женам писать свой портрет

    ---------------------------------
    У него до Васильевой женой была Юлия Зубкова.
    1. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 10:21
      0
      Altona (Евгений)
      У него до Васильевой женой была Юлия Зубкова.
      Поклянитесь laughing
  13. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 10:20
    0
    Мне лично противно было читать, что высказывает этот деятель. В наше время за допущенные им ошибки, если не сказать больше, были определенные меры воздействия.
  14. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 10:30
    -1
    Анатолий Сердюков рассказал СМИ о госиспытаниях новейшего Ми-28НМ
    Это кадр хоть знает чем вертолёт от самолёта отличается? laughing Позорище !!!!
    1. askort154 Онлайн
      askort154 Сегодня, 11:42
      -1
      "....а ныне индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха», Анатолий Сердюков..."

      "Индустриальный директор" - ??? ! Раньше в авиастроении таких должностей не было.
      Сколько же у него "окладец" ? Хватает ли на оплату коммуналки ? angry
  15. olimpiada15 Офлайн
    olimpiada15 Сегодня, 10:49
    -1
    Вот вам и борьба с коррупцией: вышедший сухим из воды коррупционер продолжает осваивать госбюджет и остаётся при этом публичной фигурой!!! Что это? Демонстрация властью пренебрежения к государству, госбюджет становится личной собственностью устроившихся у руля семеек. Приехали.
  16. nov_tech.vrn Онлайн
    nov_tech.vrn Сегодня, 11:09
    0
    очень хочется, чтобы Анатолий Эдуардович, комментировал технологию пошива сатиновых трусов, пожизненно