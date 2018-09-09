Каждое второе воскресенье сентября в России отмечают День танкиста. Как известно, танковые войска – одна из основ современных сухопутных войск. В России и Советском Союзе танковые войска всегда были очень многочисленными, службу в них прошли миллионы советских и российских мужчин самого разного возраста. Очень значителен вклад танковых войск в победу нашего народа в Великой Отечественной войне – именно они стали одним из локомотивов разгрома гитлеровской Германии. В годы Холодной войны огромные танковые армии выполняли роль одного из ключевых сдерживателей потенциального противника – войск НАТО в Европе.День танкиста как профессиональный праздник рода войск был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года. Таким образом советское руководство хотело отметить особо выдающуюся роль бронетанковых и механизированных войск в разгроме гитлеровской Германии и ее союзников. До 1980 года День танкиста отмечался 11 сентября – в память о колоссальном успехе советских танковых войск во время Восточно-Карпатской операции. Затем День танкиста стали отмечать каждое второе воскресенье сентября. В этом году он выпал на 9 сентября. Руководство постсоветской России дату праздника менять не стало.История танковых войск России неразрывно связана с советским периодом в жизни страны. Именно в то время в стране не только появились первые танки, но и были заложены все основы для создания и полноценного функционирования танковых войск как отдельного рода войск. Конечно, первые броневые силы появились несколько раньше – в Российской империи, перед началом Первой мировой войны. Состояли они из броневых машин, вооруженных пулеметами, затем появились также бронепоезда. К моменту Октябрьской революции в старой русской армии насчитывалось около 300 бронемашин. Царское правительство разместило во Франции заказ на производство танков, однако из-за начавшихся революционных событий заказ был аннулирован.Но именно в годы Гражданской войны командование Красной Армии озаботилось стремительным ростом численности бронепоездов и бронемашин и выпуском первых собственных бронеавтомобилей. В январе 1918 был создан Центральный Совет броневых частей («Центробронь»), в компетенцию которого входило управление всеми автоброневыми частями РСФСР. 30 августа 1918 года на базе «Центроброни» было образовано «Центральное броневое управление» (ЦБУ). В то время «Центробронь» и ЦБУ были подчинены Главному военно-инженерному управлению Красной Армии. Уже в мае 1918 года в Москве в специальной школе стали готовить командиров для броневых частей Красной Армии – так, несмотря на политический хаос в стране, новая власть заботилась о повышении боеспособности своих вооруженных сил.Эпохальное событие в истории бронетанковых войск советского государства произошло в марте 1919 года. В бою с французскими интервентами части 2-й Украинской советской дивизии захватили несколько французских танков «Рено FT-17». Из них и была создана первая в России танковая часть – броневой дивизион при Совете народных комиссаров Советской Украины. В апреле 1919 года трофейный танк даже прибыл в Москву для участия в торжественном параде, причем инициатором его прибытия выступил лично Владимир Ильич Ленин, который очень серьезно отнесся к перспективам развития нового рода войск.Затем на базе этой части в 1922 году была создана Танковая эскадра РККА, состоявшая из трофейных британских танков Mark V. Эти эпизоды, кстати, также свидетельствуют и о высоком боевом духе и победах Красной Армии, которым удавалось захватить у куда лучше вооруженных интервентов современную военную технику. Примечательно, что тогда танковые части назывались эскадрами.В 1920-1921 гг. на знаменитом Сормовском заводе в Нижнем Новгороде был запущен в серийное производство первый советский танк КС-1. Всего в названные годы были выпущены 15 машин. Все они представляли собой практически полную копию французских танков Рено ФT-17 (Renault FT-17), захваченных на Украине. Что поделать, своего опыта по разработке танков тогда еще не было, да и время было сложное. Сам по себе факт начала серийного производства танков в разоренной Гражданской войной стране удивителен. Каждый танк, выпущенный в серии КС-1, имел свое собственное имя – как корабли флота. Так, были танки с революционными названиями – «Карл Маркс», «Борец за свободу товарищ Ленин», «Лев Троцкий», «Карл Либкнехт» и т.д., были и с русскими историческими – «Илья Муромец». Именно с КС-1 началась история танкостроения в нашей стране, а на вооружение Красной Армии поступили танки, собранные в России.В 1928 году началось серийное производство уже первого уникального советского танка МС-1 (Т-18). Всего было выпущено 959 танков данной конструкции, а в 1929 году они впервые были применены в реальном бою во время событий на КВЖД. Тогда же, в 1929 году, было создано Центральное управление механизации и моторизации РККА, принявшее командование механизированными войсками. В 1930 году в состав 1-й механизированной бригады входил танковый полк из 110 танков, а уже в 1932 году были сформированы два механизированных корпуса – 11-й и 45-й. За довольно краткое время рост механизированных войск был просто впечатляющим. Так, только в 45-м корпусе насчитывалось в 1932 году 500 танков. В 1937 году Центральное управление механизации и моторизации РККА получило новое название - Автобронетанковое управление (а позже в Главное автобронетанковое управление) Красной Армии. Таким образом, впервые появился род войск, называвшийся автобронетанковыми войсками. В состав РККА к концу 1937 года входили уже целых 4 танковых корпуса, 24 отдельные легкие и 4 тяжелые танковые бригады. Возглавлял к этому времени автобронетанковые войска комкор Дмитрий Павлов.На конец 1930-х годов приходится и получение первого серьезного боевого опыта советскими танкистами. Танковые подразделения принимали участие в боях у озера Хасан в 1938 году, на реке Халхин-Гол в 1939 году, в советско-финской войне в 1939-1940 гг., а также в гражданской войне в Испании, куда были переброшены добровольцы из числа советских военнослужащих. Руководство страны в то время уделяло огромное внимание развитию танковых войск, которые рассматривались как ударная сила в наступательных операциях Красной Армии. Именно 1930-е годы стали первым действительно продуктивным десятилетием в истории отечественного танкостроения и танковых войск.В те годы быть танкистом было не менее престижно, чем летчиком или военным моряком. Сотни тысяч советских мальчишек мечтали о службе в новом роде войск, казавшемся столь интересным и впечатляющим по сравнению с «традиционной» пехотой. По мере роста численности автобронетанковых войск росли и возможности советских призывников попасть именно в танкисты. Хотя, учитывая конструкции тогдашних танков, их технические особенности, служба танкиста была очень сложной и опасной. Для подготовки командного состава танковых войск были созданы Военная академия механизации и моторизации РККА (ВАММ РККА) имени И. В. Сталина – на базе факультета механизации и моторизации Военно-технической академии имени Ф. Э. Дзержинского и Московского автотракторного института имени М. В. Ломоносова, а также Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования командного состава РККА имени тов. Бубнова - на базе бывшей Военной автоброневой школы с курсами усовершенствования командного состава РККА, Казанские бронетанковые курсы усовершенствования технического состава КБТКУТС и целый ряд военных училищ – в Ульяновске, Орле, Харькове, Минске, Казани, Куйбышеве, Саратове (два училища - 1-е Саратовское Краснознаменное бронетанковое училище и 2-е Саратовское бронетанковое училище), Борисове, Сызрани, Чкалове, танково-техническое училище в Киеве. Кроме того, командные кадры для автобронетанковых войск в то время готовили в ряде автомобильных училищ, двух военных тракторных училищах в Полтаве и Бобруйске и в специальном военном училище связи автобронетанковых войск в Ульяновске.Таким образом, к началу Великой Отечественной войны автобронетанковые войска стали одним из массовых родов сухопутных войск, которым уделялось огромное внимание со стороны командования РККА и высшего руководства страны. Параллельно стремительными темпами развивалось и танкостроение – к моменту начала войны Красная Армия по общему количеству танков превосходила гитлеровскую Германию. Однако танковые части несли и огромные потери – как в технике, так и в личном составе. Поэтому в годы войны отечественное танкостроение работало такими темпами, как никогда прежде.Вклад танкистов в Великую Отечественную войну огромен и неоценим. О подвигах советских танкистов написано множество книг, сняты замечательные фильмы. Настоящим танкистом-асом был Дмитрий Лавриненко – гвардии старший лейтенант РККА. За 2,5 месяца он уничтожил 52 танка противника. К сожалению, Дмитрий Лавриненко погиб еще в самом начале войны – в декабре 1941 года. Величайшим танковым сражением ХХ века была битва на Курской дуге, в которой принимали участие тысячи танков со стороны и РККА, и вермахта. В годы войны множество советских танкистов было отмечено орденами и медалями, получили высокое звание Героя Советского Союза. Советские танкисты участвовали в Параде Победы на Красной площади. Сразу после войны большое количество танковых частей и подразделений было размещено в Восточной Европе, поскольку советское командование тогда рассматривало танковые войска как главную силу в наступательных операциях и продолжало наращивать мощь танковых армий.В 1953 г. автобронетанковые войска были переименованы в бронетанковые войска и носили такое название семь лет – до 1960 года. Под этим названием советские танкисты участвовали в операции усмирения в Будапеште. В 1960 году бронетанковые войска были переименованы в танковые войска. К началу 1960-х гг. на западном направлении были сосредоточены 8 танковых армий, в том числе 4 из них – на территории ГДР, в составе Группы советских войск в Германии. Численность танков в СА к середине 1980-х гг. составляла 53, 3 тыс. танков. При этом танкостроительная промышленность продолжала работать ускоренными темпами, выпуская все больше и больше танков. Основными танками СА в это время были Т-64, Т-72, Т-80.В июле 1980 года была проведена масштабная реформа танковых войск. С этого времени упразднялась должность начальника танковых войск, что фактически означало прекращение существования танковых войск как самостоятельного рода войск в составе сухопутных войск. Главное автобронетанковое управление занимается лишь поставками военной техники в войска, надзором за ее эксплуатацией, организацией ремонта. Что касается танковых соединений, то они подчиняются непосредственно командованию военных округов.В 1990-е годы, в связи с распадом СССР и выполнением договоренностей о сокращении вооружений, выводом советских войск из стран Восточной Европы, количество танков и танковых частей и соединений сокращалось очень стремительными темпами. Танковые войска стали одними из тех родов войск, которые наиболее заметно сократились в численности. Многие офицеры – танкисты были вынуждены перейти в другие рода войск, во Внутренние войска МВД России, либо уйти с военной службы «на гражданку». Значительно сократилось и количество учебных заведений, выпускающих офицеров для танковых войск. К 2005 году количество танков в ВС РФ сократилось до 23 тыс., а в 2009 г. было заявлено о необходимости сокращения количества танков до 2 тыс. единиц.Вместе с тем, сегодня танковые войска продолжают оставаться главной ударной силой сухопутных войск страны, хотя и количество танков, и численность танковых частей и соединений сократились очень серьезно. По состоянию на 2017 г. в России насчитывалось 3030 танков в строю и более 10 тыс. на хранении, что больше, чем количество танков в американской армии.Что касается танкистов, то из них вышло множество современных командиров, руководителей ВС РФ высшего звена. Танкистом был, к примеру, генерал-полковник Геннадий Николаевич Трошев. Из числа танкистов вышли 4 из 7 начальников Генерального штаба ВС РФ после 1992 года – генерал армии Виктор Петрович Дубынин, генерал армии Михаил Петрович Колесников, генерал армии Валерий Васильевич Герасимов, генерал армии Анатолий Васильевич Квашнин. Танкистом был генерал армии Николай Евгеньевич Рогожкин, почти 10 лет командовавший Внутренними войсками МВД России.Важность танковых войск бесспорна и сегодня, а служба в них – серьезное испытание и для солдат, и для офицеров. В России очень много мужчин, прошедших службу в танковых частях и соединениях СА и ВС РФ. «Военное обозрение» поздравляет всех действующих и бывших танкистов, ветеранов службы, а также работников танкостроительной промышленности с Днем танкиста.