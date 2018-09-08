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СМИ: США начали внезапные учения в Сирии. Ответ России?

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Американские СМИ публикуют материалы, в которых говорится о внезапных учениях военного контингента США в Сирии. Информация обнародована телеканалом CNN, который назвал военные маневры в САР «ответом на угрозы со стороны России». О какой «угрозе» идёт речь?

Напомним, что накануне тот же американский телеканал CNN выпустил материал, в котором было заявлено, что Россия якобы предупредила США о том, что готова нанести удар по району на юге Сирии, в котором располагается американская военная база «Эт-Танф». Минобороны России эти заявления американских журналистов комментировать не стало.

Сегодня CNN сообщает, что совместно с военнослужащими США к учениям в Сирии подключились союзники по «американской коалиции». В материале заявлено, что учения проводятся на востоке Сирии. В них задействована авиация коалиции и наземные силы. О конкретном районе проведения маневров при этом не сообщается. Зато сообщается, что американский контингент в САР приведён в состояние полной боевой готовности.


СМИ: США начали внезапные учения в Сирии. Ответ России?


Нужно напомнить, что накануне в Тегеране состоялся российско-иранско-турецкий саммит, на котором президенты трёх стран обсуждали сирийский вопрос. Львиная доля времени на саммите была посвящена ситуации в сирийской провинции Идлиб, которая находится под оккупацией тысяч террористов, включая представителей «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ). За несколько дней до начала саммита бомбардировщики ВКС РФ Су-34 нанесли точечные удары по объектам боевиков на западе Идлиба, уничтожив несколько складов с оружием и боеприпасами.

Между тем в ООН прозвучали неожиданные слова одобрения инициатив России и Турции со стороны французского постпреда Франсуа Делатра. Он заявил, что Париж выражает поддержку усилиям президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию ситуации в Идлибе. При этом Делатр заявил, что Франция выступает против военной операции САА в этой провинции и поддерживает ведение диалога.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/USarmy
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34 комментария
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:16
    -4
    Чему то но сша научились у нас -это в первую очередь верить на на слово, и постоянно быть готовыми к любой неожиданности. Поэтому и решили провести учения -то есть , как не странно, но поступили весьма разумно! Ибо армия должна даже в условиях изоляции и удаления от основных баз быть готовой к выполнению любого приказа.
    1. Например Онлайн
      Например Сегодня, 09:26
      +19
      Учения в чужой стране.
      Какие это нахрен учения? Это оккупация и всё что с ней связано.

      Учеиния Сирии в США как будет освещать англосаксонская цивилизация?
      1. Ingvar_1970 Офлайн
        Ingvar_1970 Сегодня, 10:27
        +1
        Ну, они дерморкратию распространяют, какая ж тут оккупация, Вы еще Германию вспомните, которая де факто ими до сих пор оккупирована
      2. x.andvlad Онлайн
        x.andvlad Сегодня, 10:41
        0
        Цитата: Например
        Какие это нахрен учения? Это оккупация и всё что с ней связано.

        То, что это оккупация - давно ясно. А что, кто-то думал, что после предупреждений они будут сидеть сложа руки?
        Только вот нужно понять, это готовность воевать с нами, или "пыль в глаза", в расчете на то, что мы остановимся?
        1. Удав КАА Онлайн
          Удав КАА Сегодня, 11:31
          0
          Цитата: x.andvlad
          Только вот нужно понять, это готовность воевать с нами, или "пыль в глаза", в расчете на то, что мы остановимся?

          Вопрос, конечно, интересный (с)
          Телодвижеия амы начали после саммита в Тегеране. До этого стягивали силы, ждали и надеялись, что Эрдоган сумеет убедить нас и персов начать перемирие с игиловцами...Но не получилось: договариваться было не с кем, не было представителей бармалеев за столом переговоров. Просчитались они. Маневры (учения) -- это демонстрация готовности сил к действиям. Но шевелятся они в восточной части САР, там где находятся нефтяные поля. Напомню: месторождение Аль-Омар -- под контролем оппозиции, на севере -- турецкие курды, северо-восток -- янки. А договор об исключительном праве разрабатывать нефте-газовые месторождения САР башар Асад в январе 2018г подписал с нами . Вот и получается -- на нашем месторождении сидят янки и похоже никуда убираться они не собираются.
          Проблема, однако, с получением платы за вбуханные в Сирию средства для нас нарисовали янкесы. Однако!
      3. Scoun Онлайн
        Scoun Сегодня, 11:46
        0
        Цитата: Например
        Учения в чужой стране.
        Какие это нахрен учения? Это оккупация и всё что с ней связано.

        Учеиния Сирии в США как будет освещать англосаксонская цивилизация?

        Нашим стоить "слить" что в Сирию доставлено оружие "ученик" и "профи".
        ПС.
        Даешь флот Ирана в Карибском море! wassat
    2. Stakan Онлайн
      Stakan Сегодня, 09:31
      +9
      Учения США на территории Сирии ..Как звучит и кто их туды приглашал ?(хим оружие испытать ?)))
      В блишайшее время значит Израиль нанесет по Сирии авиаудар ..Демонстрантов они не всех добили ,причина типо сбежали в Сирию под защиту "кровавого Ассада" .. hi
  2. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 09:16
    +17
    И эти люди обвиняют Россию в "непредсказуемости" в вопросах проведения учений? smile
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:22
      +9
      hi
      Цитата: Тралл
      И эти люди обвиняют Россию в "непредсказуемости" в вопросах проведения учений?

      Так матрасы же "исключительные" - им можно . Опять двойные стандарты прут .
      Информация обнародована телеканалом CNN, который назвал военные маневры в САР «ответом на угрозы со стороны России».

      Значит , бармалеи тоже принимают участие в учениях ? Но об этом CNN , конечно же , молчит .
      1. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 09:32
        +6
        Может отрабатывают, как сделать ноги когда припечет
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:38
          +2
          Цитата: Злой543
          Может отрабатывают, как сделать ноги когда припечет

          Может быть . Во всяком случае это хорошо укладывается в концепцию «ответа на угрозы со стороны России» . lol
      2. Stakan Онлайн
        Stakan Сегодня, 09:33
        +3
        Цитата: bouncyhunter
        Значит , бармалеи тоже принимают участие в учениях ? Но об этом CNN , конечно же , молчит .

        Все именно так Паша ! Циничности США и Израиля еще никто не превзошел в мире..(даже Гитлер..)
      3. Dashout Офлайн
        Dashout Сегодня, 09:45
        +5
        Цитата: bouncyhunter
        Так матрасы же "исключительные" - им можно . Опять двойные стандарты прут

        Есть еще прослойка наполовину исключительных: Германия и Франция - ты видел как их на шпагат выворачивает: и туда, и сюда маленько...
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:49
          +1
          Женя , привет ! hi
          Цитата: Dashout
          Есть еще прослойка наполовину исключительных: Германия и Франция

          Эти скорее хитровыструганные : хотят и рыбку съесть , и на шпиндель сесть . У нас это называют "многовекторная политика" . wink
    2. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 09:25
      +5
      Да похоже матрасники могут в любую страну ввести войска и проводить там учения.
    3. askort154 Онлайн
      askort154 Сегодня, 11:03
      +3
      Тралл.....И эти люди обвиняют Россию в "непредсказуемости" в вопросах проведения учений?

      Это не "люди". Это нелюди, после того как испытали атомное оружие на гражданском населении. Не говоря о последующих их действиях на планете Земля.
    4. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 11:13
      +1
      Цитата: Тралл
      И эти люди обвиняют Россию в "непредсказуемости" в вопросах проведения учений?

      hi
      Это прецедент. Надо бы ОДКБ провести учения на территории ЛДНР. Что бы тогда сказали англо-саксонские ушлёпки? США явно неадекватная страна и противоречивые действия её правительств указывают на то, что они (США) становятся главной опасностью на планете. Помимо наглого поведения в Сирии США сделали непристойное предложение Ирану. Политесы - ни в какие ворота.
  3. APIS Офлайн
    APIS Сегодня, 09:17
    +3
    Франсуа забыл, что с террористами переговоры не ведутся?
  4. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 09:20
    +2
    Пусть поглотают немного пыль в пустыне, им полезно! А то кандёры, содовая со льдом, свежая спецуха из прачечной!
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 09:50
      +1
      Цитата: sib.ataman
      Пусть поглотают немного пыль в пустыне, им полезно! А то кандёры, содовая со льдом, свежая спецуха из прачечной!

      Они постоянно в пустыне тренируются - в Неваде, Иордании, Израиле и т.д.
      Вопрос, в какие условия они после учений возвращаются.
      1. askort154 Онлайн
        askort154 Сегодня, 11:13
        0
        Krasnodar...Они постоянно в пустыне тренируются - в Неваде, Иордании, Израиле и т.д.
        Вопрос, в какие условия они после учений возвращаются.


        Вы о том, как обос-сра-нный американский "спец" стоит со спущенными штанами и ждёт когда ему принесут туалетную бумагу ?! ( Ролик есть в ютюбе, два-три года назад). hi
  5. Комментарий был удален.
  6. demo Офлайн
    demo Сегодня, 09:35
    +2
    Это называется не учения, а тренировка мгновенной эвакуации.
  7. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 09:38
    0
    Американские СМИ публикуют материалы


    Ну да, вабло зарабатывать из воздуха.
    Коношенков пока молчит , как и М. Захарова, так что будем посмотреть , как там кубик-Рубика собирется, ну можно выразить очередную озабоченность или Су-34 по три вылета в день начнут работать.
  8. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 09:44
    +3
    Интересно как вообще могут проходить учения войск США в Сирии? Американцы хотят обозначить свое присутствие и от бессильной злобы, решили напомнить о себе
  9. vit357 Офлайн
    vit357 Сегодня, 09:46
    +1
    границу в районе ЭТ -Танфа нужно закрывать и базу матрасов изолировать,поставить ультиматум о самоликвидации базы,предоставить коридор для выхода или же уничтожать.
    1. Например Онлайн
      Например Сегодня, 10:05
      +7
      Всё верно.
      Один вопрос могут сирийцы это сделать?
      Во Вьетнаме матрасов вьетнамцы уделали. Ни кто не отрицает наше присутсвие, но воевали коренные жители.
      В Сирии американцев обязаны выгнать именно сирийцы. Ни кто не будет отрицать наше присутствие, но воевать должны коренные жители.
  10. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 09:51
    +2
    В учениях американской коалиции, стартовавших 7 сентября, принимают участие 100 американских военнослужащих. Учения включают стрельбы и полёты вертолётов.
    Крутяк учения! Нам их никогда не переплюнуть! laughing
  11. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:53
    +4
    США начали внезапные учения в Сирии
    Если брать во внимание "любовь" Сша проводить совместные учения в чужих странах, то напрашивается вопрос - начали учения совместно с террористами?
  12. Тот же ЛЕХА Офлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:01
    +2
    Самое интересное начнется когда гадюшник игиловский в Идлибе начнут утрамбовывать в песок ...как американцы начнут спасать своих протеже от полного разгрома?...пойдут ли на открытое столкновение с ВКС России.?
  13. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 10:13
    +2
    Вот и пускай под предлогом учений по тихому свалят из Сирии, а не то разнесём в клочья ! yes
  14. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 10:15
    +6
    При любом раскладе, уже США чувствует себя не так вольготно, как до 15-го года. Пусть потихоньку, но тонет их "исключительность" в песках Сирии.
  15. Петр Царь Офлайн
    Петр Царь Сегодня, 11:03
    -1
    Агент Трампенко готовится показать что у него в штанах ещё что то осталось.
  16. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 11:10
    0
    Лишь бы не перестреляли с нашими друг друга..
  17. Zina389 Онлайн
    Zina389 Сегодня, 11:40
    0
    готовят переброску новых сил и развертывание техники. не уйдут пока не разъяснится положение с Ираном.