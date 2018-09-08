СМИ: США начали внезапные учения в Сирии. Ответ России?
Американские СМИ публикуют материалы, в которых говорится о внезапных учениях военного контингента США в Сирии. Информация обнародована телеканалом CNN, который назвал военные маневры в САР «ответом на угрозы со стороны России». О какой «угрозе» идёт речь?
Напомним, что накануне тот же американский телеканал CNN выпустил материал, в котором было заявлено, что Россия якобы предупредила США о том, что готова нанести удар по району на юге Сирии, в котором располагается американская военная база «Эт-Танф». Минобороны России эти заявления американских журналистов комментировать не стало.
Сегодня CNN сообщает, что совместно с военнослужащими США к учениям в Сирии подключились союзники по «американской коалиции». В материале заявлено, что учения проводятся на востоке Сирии. В них задействована авиация коалиции и наземные силы. О конкретном районе проведения маневров при этом не сообщается. Зато сообщается, что американский контингент в САР приведён в состояние полной боевой готовности.
Нужно напомнить, что накануне в Тегеране состоялся российско-иранско-турецкий саммит, на котором президенты трёх стран обсуждали сирийский вопрос. Львиная доля времени на саммите была посвящена ситуации в сирийской провинции Идлиб, которая находится под оккупацией тысяч террористов, включая представителей «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ). За несколько дней до начала саммита бомбардировщики ВКС РФ Су-34 нанесли точечные удары по объектам боевиков на западе Идлиба, уничтожив несколько складов с оружием и боеприпасами.
Между тем в ООН прозвучали неожиданные слова одобрения инициатив России и Турции со стороны французского постпреда Франсуа Делатра. Он заявил, что Париж выражает поддержку усилиям президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию ситуации в Идлибе. При этом Делатр заявил, что Франция выступает против военной операции САА в этой провинции и поддерживает ведение диалога.
Напомним, что накануне тот же американский телеканал CNN выпустил материал, в котором было заявлено, что Россия якобы предупредила США о том, что готова нанести удар по району на юге Сирии, в котором располагается американская военная база «Эт-Танф». Минобороны России эти заявления американских журналистов комментировать не стало.
Сегодня CNN сообщает, что совместно с военнослужащими США к учениям в Сирии подключились союзники по «американской коалиции». В материале заявлено, что учения проводятся на востоке Сирии. В них задействована авиация коалиции и наземные силы. О конкретном районе проведения маневров при этом не сообщается. Зато сообщается, что американский контингент в САР приведён в состояние полной боевой готовности.
Нужно напомнить, что накануне в Тегеране состоялся российско-иранско-турецкий саммит, на котором президенты трёх стран обсуждали сирийский вопрос. Львиная доля времени на саммите была посвящена ситуации в сирийской провинции Идлиб, которая находится под оккупацией тысяч террористов, включая представителей «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ). За несколько дней до начала саммита бомбардировщики ВКС РФ Су-34 нанесли точечные удары по объектам боевиков на западе Идлиба, уничтожив несколько складов с оружием и боеприпасами.
Между тем в ООН прозвучали неожиданные слова одобрения инициатив России и Турции со стороны французского постпреда Франсуа Делатра. Он заявил, что Париж выражает поддержку усилиям президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию ситуации в Идлибе. При этом Делатр заявил, что Франция выступает против военной операции САА в этой провинции и поддерживает ведение диалога.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/USarmy
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