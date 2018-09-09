Какая оборонка, когда вместо заводов торговые центры

Никто не будет утверждать, что у нас проведена реиндустриализация, работают сотни и тысячи заводов круглые сутки, выпуская танки, самолёты ракеты, и что супостата мы в считанные минуты можем уничтожить.

Мы чаще всего не знаем, что в тех микросхемах, которые мы покупали и покупаем за рубежом, на Западе. Какие «закладки» там имеются.

Телеканал СПЕЦ продолжает публикацию видеоматериалов, в которых приводятся суждения отставных военных и политических деятелей по поводу состояния Вооружённых сил России. В очередном ролике на эту тему представлено мнение Виктора Алксниса (полковника в отставке), который в своё время был депутатом Государственной Думы России III и IV созывов.По словам Алксниса, многие сегодня неверно истолковывают положение дел в российской армии, заявляя о её возрождении. Он утверждает, что возрождение боевого потенциала армии невозможно без наличия мощной оборонной промышленности.Алкснис:По мнению Алксниса, оборонной промышленности в России сегодня практически нет. На месте заводов во многих городах открыты торгово-развлекательные и офисные центры. На данный момент российские предприятия в состоянии выпускать не более 20% комплектующих для радиоэлектронной техники.Алкснис:Алкснис констатирует, что зарубежные комплектующие стоят практически повсеместно на российской военной технике, и какой сюрприз они могут преподнести в случае реальных боевых действий, никому не известно.Полная версия выступления: