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Какая оборонка, когда вместо заводов торговые центры

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Телеканал СПЕЦ продолжает публикацию видеоматериалов, в которых приводятся суждения отставных военных и политических деятелей по поводу состояния Вооружённых сил России. В очередном ролике на эту тему представлено мнение Виктора Алксниса (полковника в отставке), который в своё время был депутатом Государственной Думы России III и IV созывов.

По словам Алксниса, многие сегодня неверно истолковывают положение дел в российской армии, заявляя о её возрождении. Он утверждает, что возрождение боевого потенциала армии невозможно без наличия мощной оборонной промышленности.

Алкснис:
Никто не будет утверждать, что у нас проведена реиндустриализация, работают сотни и тысячи заводов круглые сутки, выпуская танки, самолёты ракеты, и что супостата мы в считанные минуты можем уничтожить.



По мнению Алксниса, оборонной промышленности в России сегодня практически нет. На месте заводов во многих городах открыты торгово-развлекательные и офисные центры. На данный момент российские предприятия в состоянии выпускать не более 20% комплектующих для радиоэлектронной техники.

Алкснис:
Мы чаще всего не знаем, что в тех микросхемах, которые мы покупали и покупаем за рубежом, на Западе. Какие «закладки» там имеются.


Алкснис констатирует, что зарубежные комплектующие стоят практически повсеместно на российской военной технике, и какой сюрприз они могут преподнести в случае реальных боевых действий, никому не известно.

Полная версия выступления:
Использованы фотографии:
2gis.ru
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3 комментария
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  1. Татьяна Онлайн
    Татьяна Сегодня, 05:55
    +2
    Алкснис констатирует, что зарубежные комплектующие стоят практически повсеместно на российской военной технике, и какой сюрприз они могут преподнести в случае реальных боевых действий, никому не известно.

    Тот, кто работал на военных заводах, прекрасно знают, какой "сюрприз" могут преподнести зарубежные комплектующие особенно во время войны! Тут даже большого ума не надо. Советская оборонка всегда стремилась к самодостаточности.
    Ну, вот, к примеру, Почему китайские производственники ВПК использовали и используют опыт советского ВПК и категорически уходят от применения именно зарубежных комплектующих на своей военной технике?
    Потому что:
    1. В КНР меньше либероидных предателей своей страны во власти "сверху" до "низу". чем в России. Там коррупционеров-"идиОтов" просто отстреливают тысячами!
    2. В КНР нет "наверху" во власти людей с двойным и более гражданством, а также их прозападных лоббистов.
    3. Китайцы учились и учатся на чужих - российских - ошибках и не совершают своих.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:19
      0
      мммда...развалины оборонного завода РМЗ видно из моего окна...градообразующий завод был.и РНЗ тоже...был... и РХЗ тоже был...неплохо "приватизаторы" и "оптимизаторы" поработали...
      1. Iline Офлайн
        Iline Сегодня, 06:44
        +1
        Саратовский авиационный завод тоже лихо приватизировали и развалили. А когда-то выпускал Як-38 и из гражданских Як-40, 42