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Юбилей освобождения Донецка (Сталино) от немецко-фашистских захватчиков

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Именно 8 сентября 1943 года, ровно 75 лет назад, Красная армия завершила освобождение главного города Донбасса – Сталино, сегодня носящего имя Донецк. И этот день в регионе считается официальным днём освобождения всего Донбасса.

Потеря Донбасса для гитлеровцев стала настоящим ударом, оказавшимся, по сути, продолжением сокрушительного поражения в Сталинградской и Курской битвах.

Значение освобождения Донбасса для СССР сложно переоценить. Ведь то же Донецк (Сталино) был одним из крупнейших центром промышленности не только Украины, но и всего Советского Союза. Так, к началу 40-х годов Донбасс обеспечивал более 7% выплавки стали и около 8% добычи угля. По состоянию на 22 июня в Сталино проживало свыше полумиллиона человек, работали более 220 предприятий, включая заводы союзного подчинения.


Город находился под гитлеровской оккупацией с 20 октября 1941 года.



Одним из ключевых событий для освобождения Донбасса в 1943 году стало стремительное наступление войск Степного и Воронежского фронтов на Белгородско-Харьковском направлении. Для участия в операции по освобождению Сталино и всего Донбасса были задействованы колоссальные силы – не менее 1 миллиона человек с военной техникой, среди которой около полутора тысяч самолётов, более 1,2 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок.

Немецко-фашистские войска не выполнили приказа Гитлера по удержанию Донбасса «любой ценой». 1-я танковая армия генерала Макензена и 6-я полевая армия генерала Холлидта, являвшиеся составными частями группы армий «Юг» были разбиты, понеся огромные боевые потери.

Юбилей освобождения Донецка (Сталино) от немецко-фашистских захватчиковДля справки: генерал-полковник Эберхард Макензен, причастный к множеству военных преступлений, в 1945 году попал в плен к союзникам СССР. В 1947 году Макензена приговорили к смертной казни, но её он в итоге избежал. Уже через пять лет вышел из тюрьмы и благополучно дожил почти до 80 лет, скончавшись в 1969 году в деревушке Альт-Мюлендорф в ФРГ.

Хочется выразить надежду на то, что после полного освобождения Донбасса и всей Украины от неонацистско-олигархической оккупации военные преступники, курируемые западными спецслужбами, от ответственности не уйдут.
Использованы фотографии:
Википедия, war-only.com
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8 комментариев
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  1. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 10:57
    +5
    Ранее Парубий назвал Гитлера самым большим практиком прямой демократии. По его словам, он изучал прямую демократию «на научном уровне».

    Как раз именно Гитлер и был отцом современной западной "демократии" и надеюсь этой гнили опять дадут должный отпор.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:03
      +4
      Хочется выразить надежду на то, что после полного освобождения Донбасса и всей Украины от неонацистско-олигархической оккупации, военные преступники, курируемые западными спецслужбами, от ответственности не уйдут.

      Разделяю надежду автора . Всех дончан - с Праздником ! love
    2. Воваd Офлайн
      Воваd Сегодня, 11:25
      0
      история с Парубием не более чем фейк от РИА НОВОСТИ ,повторять который нормальному здравомыслящему человеку не гоже .
      "3 сентября в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV спикер Рады Андрей Парубий, отвечая на вопрос политолога Владимира Фесенко о ситуации с принятием закона о референдуме, сказал: "Вы правы, говоря о законе про референдум. Это тоже один из вопросов, который мы должны решить – и решить очень грамотно и справедливо. (…) Но по закону про украинский референдум у нас все еще есть дискуссии. Я сам большой сторонник прямой демократии. Я когда-то даже на научном уровне этим занимался. Кстати, скажу вам, что человеком, который наиболее практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-е годы. И мы должны об этом тоже помнить, потому что в те 30-е годы это был один из ключевых способов, в том числе, и манипуляций. Поэтому этот закон должен быть ответственным. В том числе таким, который давал бы возможность (голосовать. – Г.С) на местном уровне. Кстати, в Швейцарии наиболее распространены не общегосударственные референдумы, а местные", - отмечает издание.

      "Ничего из заявленного Парубием не шокировало присутствующих в студии экспертов и ведущего: по иронической интонации, называнию Гитлера по имени-отчеству, по контексту было понятно, что Парубий имеет в виду: Гитлер был диктатором, но чтобы превратиться в него, использовал механизмы прямой демократии, чтобы сосредоточить власть в своих руках. Известно, чем это закончилось – и Парубий намекает на опасную возможность использования механизмов прямой демократии для установления диктатуры. Политолог Владимир Фесенко подтвердил слова Парубия, уточнив, что с тех пор ФРГ полностью отказалась от проведения референдумов, да и США практически не используют такую практику – за исключением отдельных штатов", - добавляет издание.

      "4 сентября, в 15:18 российский ресурс "РИА Новости" опубликовал заметку с заголовком "Спикер Рады назвал Гитлера "самым большим" демократом". В ней приводилась неполная цитата Парубия: "Я сам огромный сторонник прямой демократии. <…> Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах". Также в заметке говорилось, что Парубий "призвал не забывать вклад фюрера в ее (демократии) развитие". Повторимся: Парубий НЕ называл Гитлера "самым большим демократом" и НЕ призывал оценить вклад Гитлера в развитие демократии – он напоминал зрителям, что Гитлер активно использовал ее в своих целях, и об этом следует помнить.
  2. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 11:03
    +4
    Долго, слишком долго Донбасс находится в "подвешенном" состоянии. Нельзя, чтобы всякие "Порубий-Турчинов-порошенковцы" продолжали рулить ВНА. Добром это не кончится.
  3. vit357 Офлайн
    vit357 Сегодня, 11:15
    0
    освобождение окраины от фашизма дело рук самих окраинцев,а наша задача этому всячески способствовать,имею ввиду бесплатно.
  4. Журба Онлайн
    Журба Сегодня, 11:22
    0
    Юзовка благодарна освободителям и никогда не признавала окупантов.
    1. a.s.zzz888 Онлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:00
      0

      Журба Сегодня, 11:22
      Юзовка благодарна освободителям и никогда не признавала окупантов.

      В мае 1917 года, когда в поселке насчитывалось около 70 тысяч жителей, его перевели в разряд городов. Основную часть жителей этого поселка составили переселенцы из Центральной России и Левобережной Украины. Этнический состав местного населения был пестрым:
      русские,
      украинцы,
      евреи,
      поляки,
      белорусы,
      армяне,
      татары,
      греки,
      казаки,
      англичане,
      цыгане,
      немцы.

      ... да... и жили, и работали вместе....Ещё раз с Праздником!
  5. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:49
    +2
    С Праздником, Донецк! Вечная Слава погибшим! soldier