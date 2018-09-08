Юбилей освобождения Донецка (Сталино) от немецко-фашистских захватчиков

Именно 8 сентября 1943 года, ровно 75 лет назад, Красная армия завершила освобождение главного города Донбасса – Сталино, сегодня носящего имя Донецк. И этот день в регионе считается официальным днём освобождения всего Донбасса.Потеря Донбасса для гитлеровцев стала настоящим ударом, оказавшимся, по сути, продолжением сокрушительного поражения в Сталинградской и Курской битвах.Значение освобождения Донбасса для СССР сложно переоценить. Ведь то же Донецк (Сталино) был одним из крупнейших центром промышленности не только Украины, но и всего Советского Союза. Так, к началу 40-х годов Донбасс обеспечивал более 7% выплавки стали и около 8% добычи угля. По состоянию на 22 июня в Сталино проживало свыше полумиллиона человек, работали более 220 предприятий, включая заводы союзного подчинения.Город находился под гитлеровской оккупацией с 20 октября 1941 года.Одним из ключевых событий для освобождения Донбасса в 1943 году стало стремительное наступление войск Степного и Воронежского фронтов на Белгородско-Харьковском направлении. Для участия в операции по освобождению Сталино и всего Донбасса были задействованы колоссальные силы – не менее 1 миллиона человек с военной техникой, среди которой около полутора тысяч самолётов, более 1,2 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок.Немецко-фашистские войска не выполнили приказа Гитлера по удержанию Донбасса «любой ценой». 1-я танковая армия генерала Макензена и 6-я полевая армия генерала Холлидта, являвшиеся составными частями группы армий «Юг» были разбиты, понеся огромные боевые потери.Для справки: генерал-полковник Эберхард Макензен, причастный к множеству военных преступлений, в 1945 году попал в плен к союзникам СССР. В 1947 году Макензена приговорили к смертной казни, но её он в итоге избежал. Уже через пять лет вышел из тюрьмы и благополучно дожил почти до 80 лет, скончавшись в 1969 году в деревушке Альт-Мюлендорф в ФРГ.Хочется выразить надежду на то, что после полного освобождения Донбасса и всей Украины от неонацистско-олигархической оккупации военные преступники, курируемые западными спецслужбами, от ответственности не уйдут.