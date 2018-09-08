Воины подземелья. Для ССО Украины создаётся подземный полигон

Министерство обороны Украины распространило данные о том, что для нужд Сил специальных операций создаётся специальный тренировочный объект. Речь идёт об объекте, который в итоге должен представлять собой набор подземных коммуникаций. Создание осуществляется на базе 142-го учебного тренировочного центра ССО.Подземные коммуникации, включая тоннели и бункеры, будут использоваться при подготовке военнослужащих спецназа. В частности, говорится о том, что бойцов ССО Украины планируют тренировать ведение огня в условиях ограниченного пространства.В материалах украинских СМИ сообщается, что на данный момент объявлен тендер на проведение строительных работ. Общая сумма составляет 5,5 млн гривен (около 13,5 млн рублей).Ранее по программе подготовки бойцов ССО Украины был создан объект по тренировке ведения боя в условиях городской застройки.Располагается он в Яворове (Львовская область). Там же, как известно, разместились американские и канадские военные инструкторы, которые занимаются подготовкой украинских военнослужащих как ВСУ, так и нацгвардии.В состав комплекса, носящего название «Комплекс по ведению боя в населённом пункте», входят три трёхэтажки, двухэтажное здание, два производственных сооружения, тоннель и даже полноразмерный макет церкви.