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Воины подземелья. Для ССО Украины создаётся подземный полигон

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Министерство обороны Украины распространило данные о том, что для нужд Сил специальных операций создаётся специальный тренировочный объект. Речь идёт об объекте, который в итоге должен представлять собой набор подземных коммуникаций. Создание осуществляется на базе 142-го учебного тренировочного центра ССО.

Подземные коммуникации, включая тоннели и бункеры, будут использоваться при подготовке военнослужащих спецназа. В частности, говорится о том, что бойцов ССО Украины планируют тренировать ведение огня в условиях ограниченного пространства.

В материалах украинских СМИ сообщается, что на данный момент объявлен тендер на проведение строительных работ. Общая сумма составляет 5,5 млн гривен (около 13,5 млн рублей).


Воины подземелья. Для ССО Украины создаётся подземный полигон


Ранее по программе подготовки бойцов ССО Украины был создан объект по тренировке ведения боя в условиях городской застройки.

Располагается он в Яворове (Львовская область). Там же, как известно, разместились американские и канадские военные инструкторы, которые занимаются подготовкой украинских военнослужащих как ВСУ, так и нацгвардии.

В состав комплекса, носящего название «Комплекс по ведению боя в населённом пункте», входят три трёхэтажки, двухэтажное здание, два производственных сооружения, тоннель и даже полноразмерный макет церкви.
Использованы фотографии:
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13 комментариев
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  1. mamont5 Офлайн
    mamont5 Сегодня, 11:20
    0
    Похоже, укрокаратели готовятся по бункерам прятаться...
    1. Stakan Онлайн
      Stakan Сегодня, 11:37
      +3
      Подземные коммуникации, включая тоннели и бункеры, будут использоваться при подготовке военнослужащих спецназа.

      ИГИЛ так обучали инструкторы США и Израиля в Сирии и Чечне ! Мы знаем все(эти схемы))) и мочить умеем таких хитрованов .. wassat
      Пусть зарываются куда хотят , тут главное "осинное гнездо " обезвредить..
      Это главная цель !

      И мы в России тоже в этом направлении работаем.. soldier
    2. Jerk Онлайн
      Jerk Сегодня, 11:58
      0
      У Отдельной Дивизии Оперативного Назначения,которая имени Дзерджинского похожее так скажем давно было, а иначе-то спецов и не научишь, например работать в заселенке, снайпера искать - тож весело, по перваку все такую липу делают))) Махра в застройке теряется на раз, если не учить, в боевом - положат всех. А в лесу фиг научишь, как на звук СВД искать именно когда работает из комнаты)))
  2. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Сегодня, 11:23
    +1
    "кровавый мордер"штурмом брать будут?
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 11:29
      0
      Ага. Под линией разграничения туннель выроют и бац, как прыгнут! laughing
  3. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 11:27
    +2
    У американцев есть "Котики", а эти будут "Кроты".
    по тренировке ведения боя в условиях городской застройки. Там же, как известно, разместились американские и канадские военные инструкторы, которые занимаются подготовкой украинских военнослужащих
    А у "Кротов" видимо инструкторами будут бармалеи?
  4. Stakan Онлайн
    Stakan Сегодня, 11:40
    +1
    подземных коммуникаций. Создание осуществляется на базе 142-го учебного тренировочного центра ССО.

    Пусть там кучкуются , мы подождем и потом одной противотанковой гранатой ..Все решим ! soldier
    Судоплатов, все уже давно разработал по борьбе с такими .. hi
    1. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 11:53
      +1
      Цитата: Stakan
      Пусть там кучкуются

      hi
      Подземный легион в Руине существует с 2014 года - 2 метра в глубину и навалом (численность около 4000 бойцов). yes
  5. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:45
    +1
    на данный момент объявлен тендер на проведение строительных работ. Общая сумма составляет 5,5 млн гривен (около 13,5 млн рублей).

    ... интересно, когда укрокаклы копали Чёрное море, тендер тоже объявляли?... laughing
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:54
      0
      Тендер выиграет фирма , через десятые руки принадлежащая Поросёнке . wink
      Интересно другое : не так давно был материал об усиленной подготовке солдат США к ведению боевых действий в подземных коммуникациях . Так что можно не сомневаться в том , кто свидомым идею подсеял . Тем более что известно что в ЛДНР существуют подземные кварталы . Это я не секретные данные разглашаю , а просто констатирую то , что по зомбоящику показывают .
    2. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 11:56
      +1
      Салют шериф! Сомневаюсь, что в те стародавние времена существовало такое слово "тендер". Скорее, кто выше прыгнет или лучше станцует. Ну, где то примерно так:
  6. nznz Онлайн
    nznz Сегодня, 11:51
    0
    что такое 13.5 млн руб. это ничто.
    На эти деньги не построить 9этажку.Если мне память не изменяет то обычный дом без подзе елий стоит 35-45млн рублей(по крайней мере до 2005г.Это по типовом проекту.
    Яму выроют-половину стащат-это общемировое явление.Что типа забора Яйцеплюха..но только очень маленький.
  7. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 11:53
    0
    Подземный полигон...
    Интересный участок для спецназовских учений.
    Весь мир изрыт, как крысиная нора. Так что любому спецназа очень пригодится.