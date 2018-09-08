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Индиец и американец - братья на век? США и Индия расширяют сотрудничество

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Соединенные Штаты и Индия подписали соглашение, расширяющее сотрудничество стран в сфере связи и безопасности. В подписании участвовали с американской стороны госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис, с индийской - глава МИД Сушма Сварадж и министр обороны Нирмала Ситараман, передает "Warspot" со ссылкой на портал defenseworld.net.

Индиец и американец - братья на век? США и Индия расширяют сотрудничество


Подписание сторонами соглашения о совместимости средств связи и безопасности (Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA) прошло в ходе первого раунда переговоров в формате "два плюс два". Соглашение позволит военнослужащим индийской армии в дальнейшем использовать американское высокотехнологичное оборудование для защищённых систем связи. Кроме этого, Индия получит доступ к зашифрованным информационным каналам.


Как пояснила министр обороны Индии, вооруженные силы страны ранее использовали американскую технику и вооружения, но устанавливали на нее отечественное коммуникационное оборудование. После подписания соглашения, вооружения и техника производства США, могут оснащаться высокотехнологичным американским оборудованием. Кроме этого, подписав соглашение, Индия получила доступ к закупкам американских ударных беспилотников.

Cоглашение о сотрудничестве в сфере связи и безопасности ( COMCASA) является одним из четырёх основных документов, которые Соединенные Штаты подписывают со своими союзниками в военной сфере. Оно действует с момента подписания в течении 10 лет.
Использованы фотографии:
thehindu.com
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2 комментария
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  1. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:02
    0
    ... слоники упали в ноги орёликам... laughing
  2. bouncyhunter Онлайн
    bouncyhunter Сегодня, 12:03
    0
    Соединенные Штаты и Индия подписали соглашение, расширяющее сотрудничество стран в сфере связи и безопасности.

    "Коготок увяз - всей птичке пропасть" (с)
    Опутывают потихоньку матрасы Индию своей паутиной . Надеюсь , что болливудские танцоры перетанцуют хип-хоперов Голливуда .