Индиец и американец - братья на век? США и Индия расширяют сотрудничество

Соединенные Штаты и Индия подписали соглашение, расширяющее сотрудничество стран в сфере связи и безопасности. В подписании участвовали с американской стороны госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис, с индийской - глава МИД Сушма Сварадж и министр обороны Нирмала Ситараман, передает "Warspot" со ссылкой на портал defenseworld.net.Подписание сторонами соглашения о совместимости средств связи и безопасности (Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA) прошло в ходе первого раунда переговоров в формате "два плюс два". Соглашение позволит военнослужащим индийской армии в дальнейшем использовать американское высокотехнологичное оборудование для защищённых систем связи. Кроме этого, Индия получит доступ к зашифрованным информационным каналам.Как пояснила министр обороны Индии, вооруженные силы страны ранее использовали американскую технику и вооружения, но устанавливали на нее отечественное коммуникационное оборудование. После подписания соглашения, вооружения и техника производства США, могут оснащаться высокотехнологичным американским оборудованием. Кроме этого, подписав соглашение, Индия получила доступ к закупкам американских ударных беспилотников.Cоглашение о сотрудничестве в сфере связи и безопасности ( COMCASA) является одним из четырёх основных документов, которые Соединенные Штаты подписывают со своими союзниками в военной сфере. Оно действует с момента подписания в течении 10 лет.