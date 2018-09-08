Отстрелялись и отбомбились. Учения в Средиземном море продолжаются

В Средиземном море продолжаются масштабные учения группировки Военно-морского флота и Военно-космических сил России. Корабли, участвующие в учениях, выполнили учебно-боевые задачи по поражению воздушных и надводных целей, а также поразили подводные цели глубинными бомбами, сообщили в Минобороны России.В российском Минобороны рассказали, что в ходе отработки учебно-боевых задач, экипажи кораблей, участвовавших в учении, провели стрельбы из комплексов АК-130 и АК-630, поразив условные цели. Также были проведены стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000 при отражении атаки подводной лодки условного противника. Отмечается, что в ходе выполнения стрельб, все цели были поражены. Кроме этого, были отработаны поиск и слежение за подводной лодкой.При проведении учений был замечен голландский фрегат "Де Рюйтер", который с расстояния 20 км вел наблюдение за российскими кораблями, выполняющими учебно-боевые задачи.Учения группировки ВМС и ВКС России проходят в Средиземном море с 1 по 8 сентября. В них участвуют 26 кораблей. включая две подводные лодки, а также самолеты Дальней и Военно-транспортной авиации, истребители морской авиации. В рамках маневров проводятся практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.