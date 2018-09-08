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Отстрелялись и отбомбились. Учения в Средиземном море продолжаются

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В Средиземном море продолжаются масштабные учения группировки Военно-морского флота и Военно-космических сил России. Корабли, участвующие в учениях, выполнили учебно-боевые задачи по поражению воздушных и надводных целей, а также поразили подводные цели глубинными бомбами, сообщили в Минобороны России.

Отстрелялись и отбомбились. Учения в Средиземном море продолжаются


В российском Минобороны рассказали, что в ходе отработки учебно-боевых задач, экипажи кораблей, участвовавших в учении, провели стрельбы из комплексов АК-130 и АК-630, поразив условные цели. Также были проведены стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000 при отражении атаки подводной лодки условного противника. Отмечается, что в ходе выполнения стрельб, все цели были поражены. Кроме этого, были отработаны поиск и слежение за подводной лодкой.


При проведении учений был замечен голландский фрегат "Де Рюйтер", который с расстояния 20 км вел наблюдение за российскими кораблями, выполняющими учебно-боевые задачи.

Учения группировки ВМС и ВКС России проходят в Средиземном море с 1 по 8 сентября. В них участвуют 26 кораблей. включая две подводные лодки, а также самолеты Дальней и Военно-транспортной авиации, истребители морской авиации. В рамках маневров проводятся практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.




Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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24 комментария
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  1. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 12:54
    +1
    При проведении учений был замечен голландский фрегат "Де Рюйтер", который с расстояния 20 км вел наблюдение за российскими кораблями

    Голландские матросы не вкурили, что происходит у них по курсу, но на всякий случай подняли белый флаг smile
    1. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 12:57
      +4
      Поддубный возле крылатой ракеты "Калибр" в торпедном отсеке ПЛ проекта 636. Учения ВМФ и ВКС в Средиземном море.
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 13:05
        0
        Сергей, салют! А разве Калибры выходят через торпедный аппарат?
        1. Наблюдатель2014 Онлайн
          Наблюдатель2014 Сегодня, 13:11
          +2
          sabakina (Вячеслав)
          Сергей, салют! А разве Калибры выходят через торпедный аппарат?
          Ещё как выходят.
          p/sВладыке и Славику привет. soldier
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 13:19
            +1
            Здравия желаю Серёга! Просто на кадрах видео не понятно, всё в дыму, где ПЛ, как выходит ракета фиг поймёшь.
            1. Владыка Ситх Офлайн
              Владыка Ситх Сегодня, 13:26
              +2
              Добрый день, Вячеслав! Конечно выходят, с торпедных аппаратов горизонтально, на видео же видно было.
              1. sabakina Офлайн
                sabakina Сегодня, 13:49
                0
                Сергей. извини, но на данном видео нет картинки пуска Калибров с ПЛ. А с боевыми пусками слишком далеко, всё в дыму и не понятно. Эта видео правда без большого дыма. искать лень.
            2. Наблюдатель2014 Онлайн
              Наблюдатель2014 Сегодня, 13:26
              +1
              sabakina (Вячеслав) Славик вся группировка ПЛ дизельных и атомных многоцелевых так "Калибр"рами только и стреляют.
      2. Умник Офлайн
        Умник Сегодня, 15:05
        -2
        Как ты узнал что вторпедном аппарате ракета калибр??? Сверх способности? Иди сверх доверие каналу россия?
    2. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: Тралл

      Голландские матросы не вкурили, что происходит у них по курсу, но на всякий случай подняли белый флаг smile

      Голландцы не плохие моряки. В том числе военные.
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 13:04
        +1
        А Британия - владычица морей winked
        1. cniza Офлайн
          cniza Сегодня, 13:09
          +3
          [quote=Арон Заави][quote=Тралл]
          Голландцы не плохие моряки. В том числе военные.[/quote]

          Моряки может и не плохие , а вот что они там делают? чьи интересы блюдут?
          1. Тралл Офлайн
            Тралл Сегодня, 13:12
            +8
            Цитата: cniza
            а вот что они там делают?

            Играют мускулами smile

            Амстердам
            1. cniza Офлайн
              cniza Сегодня, 13:15
              +3
              Этот Садом и Гамора , закончится тем же чем и библейский.
      2. Владыка Ситх Офлайн
        Владыка Ситх Сегодня, 13:05
        0
        Шалом, Арон hi Добавлю, голландцы с большой морской историей, начиная со времен торговли и колонизации.
        1. Громобой Офлайн
          Громобой Сегодня, 13:19
          +1
          Цитата: Владыка Ситх
          голландцы с большой морской историей, начиная со времен торговли и колонизации

          Они ещё себя показали как отличные пехотинцы.Компактные,но крайне жестокие.Крайне жестокие,повторюсь,голландцы делали в колониях то,что другие даже не помысливали.Это объясняется их малочисленностью и историческим геномом---ведь рядом кровавые датчане и вся Европ под боком.Поэтому чтобы выжить,рослые и мощные голландцы привыкли не церемонится с противником.
          1. Тралл Офлайн
            Тралл Сегодня, 13:25
            +1
            Так мы и до буров на юге Африки дойдем smile
            1. Громобой Офлайн
              Громобой Сегодня, 13:37
              +2
              для братишек голландцев мне никакого дум-дума не жалко smile
      3. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 13:33
        0
        Цитата: Арон Заави
        Голландцы не плохие моряки. В том числе военные.
        Арон, не забывай добавлять "были". Да, сам Пётр I ездил к ним учится. Но, когда это было?
      4. Николай Фёдоров Онлайн
        Николай Фёдоров Сегодня, 15:48
        0
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Тралл

        Голландские матросы не вкурили, что происходит у них по курсу, но на всякий случай подняли белый флаг smile

        Голландцы не плохие моряки. В том числе военные.

        Эти голландцы хоть и моряки, но они всё равно остаются голландцами, которые любят курить, но не любят воевать. Голландцы (все, и моряки тоже) держались против Гитлера целых пять дней!
  2. Петр Царь Офлайн
    Петр Царь Сегодня, 13:12
    0
    Прекрасная новость. Надо кроме заявлений всяческих показывать реальную мощь. Там смотри и многие подумают три раза прежде чем претензии предъявлять.
  3. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 13:12
    +4
    Учения в Средиземном море продолжаются
    Сегодня, 12:50
    6
    читаем так,а понимаем,что опосредованная война между матушкой Россией и НАТО продолжается.Ничего,мы ещё рубахи не сняли перед последним боем,ещё не видно под рубахами наших тельняшек...,всё только начинается.Мужества нашим пацанам.
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 13:21
      +2
      Встреча Иран-Россия-Турция прошла. Думаю, учения могут закончиться боевыми стрельбами, которые услышат в Эт-Танфе.
      1. Громобой Офлайн
        Громобой Сегодня, 13:32
        +1
        Тралл,пора вдарить по этим приспешникам коалиционеров.Давить игилонусровцев до мокрого места,как клопов,никаких Буратин для этого не жалеть.А чтобы не дёргалась НАТО в этот решительный момент....для этого какой-нибудь Вася Пупкин чистит картошку на камбузе .Камбуз на корабле,кораблик наш в Средиземке стоит и на постах полная боевая.Вася справится со своей задачей----катошечка жареная получится на славу и оператор боеого коммплекса будет сыт и весел ,держа руку на боевом ключе запуска smile