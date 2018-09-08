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Американский журнал назвал российский миномет 2Б25 "Галл" "тихой смертью"

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Российский спецназ принимает на вооружение миномет 2Б25 "Галл", который поражает силы противника бесшумно. Под сильным огнем "тихой смерти" войска противника не могут определить, откуда летят мины, а об контратаке не может быть и речи, приводит РИА Новости материал американского издания Drive.

Американский журнал назвал российский миномет 2Б25 "Галл" "тихой смертью"


Как пишет автор материала, российский 82-миллиметровый миномет 2Б25 "Галл" поступил на вооружение подразделений спецназа. Он предназначен для поражения личного состава противника и ведет стрельбу "небольшими минами, летящими совершенно бесшумно". Бесшумность выстрела достигается применением в конструкции миномета специального поршня, запирающего газы при выстреле в хвостовике. Также автор особенно отмечает, что при выстреле из данного миномета отсутствует дым и не создается ударная волна. Это "тихая смерть", добавляет автор материала.


Скорострельность миномета составляет 15 выстрелов в минуту, но при необходимости темп стрельбы может быть увеличен до 30. Издание отмечает, что при таком темпе стрельбы и учитывая, что стрельба ведется бесшумно, противник не сможет понять откуда прилетают мины. Недостатком же, по мнению автора, является маленький радиус поражения миномета - максимальная дальность стрельбы не превышает 1,2 тысячи метров.

2Б25 «Галл» — российский бесшумный носимый 82-мм миномёт. Основным предназначением является поражение противника как на открытой местности, так и располагающегося в укрытиях полевого типа. Огонь может вестись как с открытых, так и с закрытых позиций.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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20 комментариев
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  1. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 13:34
    +3
    Миномёт с глушителем практически получается.
    Эх, Наде Савченко таких бы парочку на баржу и по Раде smile
    1. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 13:39
      +11
      Видео к новости
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 14:16
        +2
        Сергей, спасибо за видео. Для разведчиков и ДРГ незаменимая вещь.
  2. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 13:37
    +5
    Скоро во всех "кинотеатрах" бармалеев.А вообще потрясающе умные люди и талантливые всё таки у нас.Послушайте звук выстрела.Это же же жесть даже пробка с шампанским и то громче стреляет.
    1. Богатырев Онлайн
      Богатырев Сегодня, 15:57
      0
      У бармалеев вряд ли - где они будут спецмины брать даже если захватят? )))
  3. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 13:45
    +1
    Пожалуй, главный козырь - давление на психику. Откуда? Когда следующий ? " Как снег на голову".
    1. Examenatornick Офлайн
      Examenatornick Сегодня, 13:50
      +3
      Спецназ занимает позиции , а расчёт миномётный начинает долбить этими бесшумными минами.Противник в ужасе не понимая.После первой мины просто в шоке пытается понять что происходит потом прилетает ещё одна мина начинается паника начинается беготня.И занявший позиции спецназ начинает щёлкать всех деморализованых вылупивших глаза бегающих хомячков.Как вариант.в это время расчёт собирает миномёт и вместе вместе осуществляют отход или смену позиции.
      Хотя военная приёмка снимала видео ещё в 2015 году.
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 14:22
        +1
        Цитата: Examenatornick
        Противник в ужасе не понимая.После первой мины просто в шоке пытается понять что происходит потом прилетает ещё одна мина начинается паника начинается беготня.

        Да ты его гранатой, гранатой! wink
  4. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 13:49
    0
    Очередная статья из серии «всё пропало, дайте денег». Уже тошнит от американских «аналитиков».
  5. UMA-UMA Офлайн
    UMA-UMA Сегодня, 13:51
    +1
    Крутая штука. Молодцы!
  6. nnz226 Офлайн
    nnz226 Сегодня, 13:58
    0
    Да, америкосы и не поймут, что уже умерли....
  7. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 14:11
    +1
    Недостатком же, по мнению автора, является маленький радиус поражения миномета - максимальная дальность стрельбы не превышает 1,2 тысячи метров.
    2Б25 «Галл» — российский бесшумный носимый 82-мм миномёт.

    И что? Он же носимый. Это же не "Нона" в конце концов. Помню, было видео о миномётах в виде сапёрных лопаток. Так там думаю, было главное выстрелить в траншею противника, ну или, в противника, приближающего к твоей траншее.
  8. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 14:13
    -1
    При таких характеристиках, к нему прямо напрашивается полицейский (свето-шумовой) выстрел. Можно работать через верхний люк автомобиля с соседней улицы.
  9. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 14:14
    0
    В одном труде про горную войну прочёл,что хороший миномётчик из "восемьдесятвторого" может разнести пустую бочку на стрельбище первым выстрелом.Так ли это,ответьте ,миномёты,спасибо.
  10. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:21
    +2
    Идеальное оружие на передке обороны и для диверсантов .Труба миномёта понятно ничего особого.А вот мина good Интересно а можно сделать некую мини РСЗО по этому принципу. Ваще огонь будет! А если еще мины "умные" будут!!!! И тут Остапа понесло laughing
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 14:29
      +2
      Серёга, скажу тебе по секрету, немцев пугала не сколько ракета. сколько звук, издаваемой ей. wink
      1. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 14:31
        +1
        sabakina (Вячеслав) Славик ,мы живём в другом времени : feel Сейчас тихо ,точно и надёжно в преоритете laughing
  11. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 14:44
    +3
    Миномет - вообще штука неприятная, когда "по тебе". Но это! Пистолеты с отсечкой газов в гильзе у нас имеются ( ПСС), а додуматься сделать на таком же принципе МИНОМЕТ, ну, просто "пять с плюсом" за идею...это же спецназ... Подходишь к вражеским складам не доходя до КСП, и прицельно, с чувством, с толком... МЕЧТА! Теперь ставшая реальностью...
  12. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 14:55
    +2
    Недостатком же, по мнению автора, является маленький радиус поражения миномета - максимальная дальность стрельбы не превышает 1,2 тысячи метров.
    Ага! Вот бы ядрён-батон километров на 50 швырять бесшумно! Самое оно для спеназёров!
    (Просьба не пинать, шучу я) laughing
    1. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 15:50
      0
      Много Остапов несёт...
      Где спектр его применения; чем он лучше РПГ (учитывая пристрелку); так ли он нужен именно спецназу (учитывая различные кило-, и просто граммы в дальних рейдах?
      Спецназ = инструмент нападения.
      Миномёт = оружие в осн. обороны и поддержки.