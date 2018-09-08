Американский журнал назвал российский миномет 2Б25 "Галл" "тихой смертью"
Российский спецназ принимает на вооружение миномет 2Б25 "Галл", который поражает силы противника бесшумно. Под сильным огнем "тихой смерти" войска противника не могут определить, откуда летят мины, а об контратаке не может быть и речи, приводит РИА Новости материал американского издания Drive.
Как пишет автор материала, российский 82-миллиметровый миномет 2Б25 "Галл" поступил на вооружение подразделений спецназа. Он предназначен для поражения личного состава противника и ведет стрельбу "небольшими минами, летящими совершенно бесшумно". Бесшумность выстрела достигается применением в конструкции миномета специального поршня, запирающего газы при выстреле в хвостовике. Также автор особенно отмечает, что при выстреле из данного миномета отсутствует дым и не создается ударная волна. Это "тихая смерть", добавляет автор материала.
Скорострельность миномета составляет 15 выстрелов в минуту, но при необходимости темп стрельбы может быть увеличен до 30. Издание отмечает, что при таком темпе стрельбы и учитывая, что стрельба ведется бесшумно, противник не сможет понять откуда прилетают мины. Недостатком же, по мнению автора, является маленький радиус поражения миномета - максимальная дальность стрельбы не превышает 1,2 тысячи метров.
2Б25 «Галл» — российский бесшумный носимый 82-мм миномёт. Основным предназначением является поражение противника как на открытой местности, так и располагающегося в укрытиях полевого типа. Огонь может вестись как с открытых, так и с закрытых позиций.
Как пишет автор материала, российский 82-миллиметровый миномет 2Б25 "Галл" поступил на вооружение подразделений спецназа. Он предназначен для поражения личного состава противника и ведет стрельбу "небольшими минами, летящими совершенно бесшумно". Бесшумность выстрела достигается применением в конструкции миномета специального поршня, запирающего газы при выстреле в хвостовике. Также автор особенно отмечает, что при выстреле из данного миномета отсутствует дым и не создается ударная волна. Это "тихая смерть", добавляет автор материала.
Скорострельность миномета составляет 15 выстрелов в минуту, но при необходимости темп стрельбы может быть увеличен до 30. Издание отмечает, что при таком темпе стрельбы и учитывая, что стрельба ведется бесшумно, противник не сможет понять откуда прилетают мины. Недостатком же, по мнению автора, является маленький радиус поражения миномета - максимальная дальность стрельбы не превышает 1,2 тысячи метров.
2Б25 «Галл» — российский бесшумный носимый 82-мм миномёт. Основным предназначением является поражение противника как на открытой местности, так и располагающегося в укрытиях полевого типа. Огонь может вестись как с открытых, так и с закрытых позиций.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter