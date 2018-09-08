Видео Лицемерие США: Бомбить Идлиб России запретить! Сегодня, 14:08 8

Сирийская провинция Идлиб в последний год превратилась в огромный террористический анклав. Сегодня там находятся боевики всех мастей – от так называемых «умеренных» до террористов ИГИЛ и Аль-Каиды. На протяжении прошедших месяцев туда стекались радикальные элементы со всей Сирии, поэтому зачистка этой провинции становится первостепенной задачей для Дамаска.



В попытках предотвратить наступление правительственных сил на Идлиб, американские кураторы боевиков лезут из кожи вон, переходя все моральные границы. Так, президент США Дональд Трам на днях устроил самую настоящую лицемерную выходку, заявив, что операция на севере Сирии обернется тысячами жертв среди мирного населения, и мировое сообщество обязано не допустить совместную с ВКС России зачистку Дамаском этой провинции.



При этом глава Белого дома предпочел умолчать о том, что Вооруженные силы США, а также их союзники, сделали с сирийским городом Ракка. Американский президент, видимо, забыл о 13 тысячах погибших под бомбами коалиции жителях Ракки, забыл о практически полностью уничтоженном городе, где сегодня, спустя год после окончания операции, нет ни чистой воды, ни электричества, а людей косят различные болезни.





