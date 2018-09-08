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Лицемерие США: Бомбить Идлиб России запретить!

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Сирийская провинция Идлиб в последний год превратилась в огромный террористический анклав. Сегодня там находятся боевики всех мастей – от так называемых «умеренных» до террористов ИГИЛ и Аль-Каиды. На протяжении прошедших месяцев туда стекались радикальные элементы со всей Сирии, поэтому зачистка этой провинции становится первостепенной задачей для Дамаска.

В попытках предотвратить наступление правительственных сил на Идлиб, американские кураторы боевиков лезут из кожи вон, переходя все моральные границы. Так, президент США Дональд Трам на днях устроил самую настоящую лицемерную выходку, заявив, что операция на севере Сирии обернется тысячами жертв среди мирного населения, и мировое сообщество обязано не допустить совместную с ВКС России зачистку Дамаском этой провинции.

При этом глава Белого дома предпочел умолчать о том, что Вооруженные силы США, а также их союзники, сделали с сирийским городом Ракка. Американский президент, видимо, забыл о 13 тысячах погибших под бомбами коалиции жителях Ракки, забыл о практически полностью уничтоженном городе, где сегодня, спустя год после окончания операции, нет ни чистой воды, ни электричества, а людей косят различные болезни.


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8 комментариев
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  1. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 14:14
    +1
    Просто США манипулируют общественным мнением, и в этом преуспели.
    В чём был главный недостаток советского образования ?В том ,что у нас не преподавали способы и методы манипуляции человека .( ну может быть кроме КГБ )
    А на Западе это преподают - в дорогих и закрытых учебных заведениях.
    Чувствуете разницу ?
    1. татарин 174 Офлайн
      татарин 174 Сегодня, 14:25
      +1
      Ох до чего надоела эта двойственная, лживая и мерзкая политика США... Просто жутко надоели они на планете своим присутствием. Когда же эта подлая страна исчезнет... Это конечно эмоции, но ведь наверно многие на Земле так и считают и вправду и этому есть все основания.
      1. Vard Офлайн
        Vard Сегодня, 14:38
        +1
        Если все жители России отнесут наличные доллары в банки... то во первых курс рухнет в России... во вторых доллар рухнет и во всём мире...
        1. ilimnoz Онлайн
          ilimnoz Сегодня, 14:48
          0
          вы серьезно верите что отнесут и откажутся от баксов
        2. семург Офлайн
          семург Сегодня, 14:58
          0
          Цитата: Vard
          Если все жители России отнесут наличные доллары в банки... то во первых курс рухнет в России... во вторых доллар рухнет и во всём мире...

          Могу скинуть свой счёт в банке куда сдавать баксы для обрушения бакса laughing что то зашёл на сайт глянуть что решили по идлибу в Тебризе а такой темы нету , что очередная перемога или зрада ?
        3. Влад 67 Онлайн
          Влад 67 Сегодня, 15:43
          0
          К большому сожалению у жителей России явно не хватит долларов на это благое дело. А вот если Китай скинет свои 1,3 трлн. долларовых активов - будет самое то! У Японии также имеется 1,1 трлн., но японцы вряд ли станут это делать, увы...
  2. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 14:53
    0
    Ну, и где российский МИД с его "заумными"(никому не понятными) комментариями по этому поводу...? winked
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:12
      0
      Лавров давно всех послал в мягкой форме.