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Это ФСБ! В Киеве "нашли" причастных к убийству Александра Захарченко

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Украина "знает" кто убил главу Донецкой народной республики Александра Захарченко. Как заявил в эфире украинского Пятого канала представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Владимир Скибицкий, убийство Захарченко было организовано Россией.

Это ФСБ! В Киеве "нашли" причастных к убийству Александра Захарченко


По заявлению Скибицкого, главу ДНР Александра Захарченко убили по приказу российского ФСБ. Именно таким образом Москва якобы ликвидирует всех, кто в дальнейшем "будет свидетельствовать в международных судах против России из-за ее агрессии против Украины". Скибицкий утверждает, что по данным военной разведки Украины, за убийством Захарченко стоит ФСБ, а все обвинения в проведении террористического акта украинскими силовиками, есть ни что иное, как "прикрытие ФСБ своих делишек в Донецке".


Скибицкий подчеркнул, что он якобы обладает информацией, согласно которой кафе "Сепар" контролируется российским ФСБ с самого начала. Кафе было специально оборудовано для проведения оперативных встреч под непосредственным контролем российского ФСБ, утверждает Скибицкий, "они писали там все встречи, в том числе и Захарченко". СБУ не имело туда доступа, там все контролировалось россиянами.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», где была заложена бомба. В Донецке утверждают, что к преступлению причастны киевские спецслужбы. В Киеве все обвинения отвергают.

ФСБ России направила группу своих сотрудников для оказания помощи донецким следователям. В то же время в Верховной Раде Украины потребовали запретить России участвовать в раскрытии убийства Захарченко.

Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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24 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:28
    +5
    Это ФСБ! В Киеве "нашли" причастных к убийству Александра Захарченко
    Послушайте ,мне одному тошнит уже от этих идиотов?! ФСБ!!! да грохните этого очкарика в конце концов.Пусть поймёт что нести бредятину опасно для здоровья. am
    1. Fedor Egoist Офлайн
      Fedor Egoist Сегодня, 14:50
      +4
      Интересно, а почему не ГРУ (как в Великобритании) - а именно ФСБ? Не успевают везде что ли, подменить попросили? laughing laughing laughing
      Так ведь скоро и МЧС будет политическими убийствами промышлять :))
      1. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 14:51
        0
        Fedor Egoist (Федор)
        Так ведь скоро и МЧС будет политическими убийствами промышлять :))
        Легко.Вспомните как марширует МЧС на параде в Москве wassat
      2. Рав Рав Офлайн
        Рав Рав Сегодня, 14:56
        +1
        Это точно, хорошо что у нас стройбата нет laughing !
      3. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 15:11
        0
        Цитата: Fedor Egoist
        Интересно, а почему не ГРУ (как в Великобритании) - а именно ФСБ? Не успевают везде что ли, подменить попросили? laughing laughing laughing
        Так ведь скоро и МЧС будет политическими убийствами промышлять :))

        ГРУ и не успевает?))

        Одинаковое место, один и тот же коридор, время кадра одинаковое до секунды… , ... сотрудники ГРУ России научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях. (с) М.Захарова
        laughing

        ПС.Цитата не полная,кусочек вырезан feel
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 15:25
          +2
          Максим hi
          Цитата: ЛМН
          Цитата не полная,кусочек вырезан

          Имеющий мозг - домыслит и восполнит вырезанное . wink
          Опять всё то же самое : обвинения России в собственных грехах . Очередной копипаст с западных лозунгов . Давно не могу понять : почему хорошему научить трудно , а плохое - ну прям само собой усваивается ? what
          1. ЛМН Онлайн
            ЛМН Сегодня, 15:55
            0
            [quote=bouncyhunter]Максим hi
            [quote=ЛМН]Цитата не полная,кусочек вырезан[/quote]
            Имеющий мозг - домыслит и восполнит вырезанное . wink
            Опять всё то же самое : обвинения России в собственных грехах . Очередной копипаст с западных лозунгов . Давно не могу понять : почему хорошему научить трудно , а плохое - ну прям само собой усваивается ? what[quote]

            Приветствую hi

            [quote]Давно не могу понять : почему хорошему научить трудно , а плохое - ну прям само собой усваивается ? what[/quote]

            Это лишь моя теория feel
            Человек,как биологический вид(пусть и высокоинтеллектуалный),такой же участник мировой босистемы,как например медведи ,собаки или жирафы.А значит в основе нашего существа лежат такие же принципы:инстикнт самосохранения,инстикт сомовоспроизведения,и частично (имхо) инстикт лидерства.

            Если ты хочешь стать лучше("научиться хорошему"),это значит нужно изменить себя! yes А это сделать очень и очень трудно. winked Сломать то,что в нас заложено от природы yes

            Для примера,могу привести "утренний бег".Если разобрать пользу,то окажется что минусов то и нет lol абсолютно полезная вещь(когда я бегал то перестал пить кофе,курить(после бега курить неохото совсем laughing ) и заряд энергией на весь день).НО...даже понимая всё это,лишь "единицы" делают это регулярно. smile Т.к.видимо эти наши инстинкты(сохранения энергии например) нам сильно мешают. smile

            ПС.Извиняюсь за сумбур.Надеюсь хотя бы направление мой мысли удалось донести hi
    2. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 15:48
      +1
      Удивительная страна Укроина! Самая высокая раскрываемость на планете! Причём преступник всегда один и тот жеlaughingwassatlaughing.
  3. Рав Рав Офлайн
    Рав Рав Сегодня, 14:31
    +3
    Я раньше думал,что с ума сходят по одному,но нет оказалось что вся Европа больна,где столько санитаров найти?
  4. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 14:31
    0
    Короче - яиц нет. Сделали , но стало сцыкотно , значит надо перевести стрелки на ФСБ.
  5. майор Юрик Онлайн
    майор Юрик Сегодня, 14:32
    +3
    Если вы случайно кого-нибудь убили,изнасиловали или ограбили- не печальтесь! Наймите себе хохлоследователей ,каклопрокуроров и вы не только будете оправданы ,но и получите компенсацию за причинённые вам неудобства! За отдельную плату хохлогарант в пьяном виде вылезет на трибуну ООН с куском автобуса в вашу поддержку.Пишите нам куёв и всё будет сделано! fool
  6. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 14:32
    0
    убийство Захарченко было организовано Россией

    Кто бы сомневался, что последуют такие заявления. Хоть в чем то Россия невиновна?
  7. zenion Офлайн
    zenion Сегодня, 14:45
    +1
    Как-то сразу все с ума свихнулись, даже, кто безумен был. Вот нету там главврача и санитаров.
    1. Глушь Онлайн
      Глушь Сегодня, 14:51
      0
      Там свобода! Кто первым халат одел - тот главврач!!!
  8. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 14:53
    +3
    в эфире украинского Пятого канала

    5-й канал - личный канал пароша-контрацептива. Я даже не представляю какой баран его смотрит. Это как лакмусовая бумага . Смотришь 5-й канал ? - до свидание к врачу. Это желтая пресса среди медиа эфира Украины и рупор "незалежности ". Там адекватные люди не появляются.
  9. Журба Офлайн
    Журба Сегодня, 14:55
    +1
    Фсб не привыкать.
  10. Leonid60 Офлайн
    Leonid60 Сегодня, 15:02
    0
    Цитата: Журба
    Фсб не привыкать.

    ...к обвинению во всём?Да,все стрелки переводят на Путина или ФСБ!!!
  11. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 15:08
    0
    Одни за ГРУ все бегают,ищут по фотографиям,но украинцы пошли дальше. Они ФСБ видимо по спиритическим сеансам вычислили. Цирк блин
  12. serg.shishkov2015 Офлайн
    serg.shishkov2015 Сегодня, 15:15
    0
    как эти все надоели! То КГБ везде видели,теперь ФСБ везде мерещится! Креститься не пробовали или не помогает уже? тогда с бухлом пусть завязывают, а то белки уже табунами прыгают!
  13. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:23
    0
    Полю контору wassat -работали сотрудники ВЧК, лично "железный Феликс " бомбу делал! !! wassat
  14. VeteranVSSSR Онлайн
    VeteranVSSSR Сегодня, 15:44
    0
    Цитата: lucul
    Короче - яиц нет. Сделали , но стало сцыкотно , значит надо перевести стрелки на ФСБ.

    Свердлов,Каменев,Зиновьев,Троцкий и т.д....,,а кто соратников прибрал,как по истории,то РКП( б). Может ошибаюсь?... поправте...
  15. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 15:50
    0
    со стороны имя которой краина, другого как-то и не ожидалось...
  16. Vol4ara Онлайн
    Vol4ara Сегодня, 15:50
    0
    Эта тема прошла на ВО не замеченой "Согласно коммюнике генерального секретариата Священного Синода Константинопольского патриархата от 7 сентября, двое экзархов: архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада) — назначены в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине"." Слава независимой украине!
  17. VeteranVSSSR Онлайн
    VeteranVSSSR Сегодня, 15:53
    0
    Цитата: serg.shishkov2015
    как эти все надоели! То КГБ везде видели,теперь ФСБ везде мерещится! Креститься не пробовали или не помогает уже? тогда с бухлом пусть завязывают, а то белки уже табунами прыгают!

    Это мне-то КГБе мерещится...
    В свое время в Польше партийные работники могли устроиться на работу в лучшем случае дворником или таксистом,добавлю-если повезет!!!
    Ну ,а полковник КГБ ( прое...хавший страну) президент-это супер!!!
    Аргументируйте...