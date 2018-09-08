Это ФСБ! В Киеве "нашли" причастных к убийству Александра Захарченко

Украина "знает" кто убил главу Донецкой народной республики Александра Захарченко. Как заявил в эфире украинского Пятого канала представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Владимир Скибицкий, убийство Захарченко было организовано Россией.По заявлению Скибицкого, главу ДНР Александра Захарченко убили по приказу российского ФСБ. Именно таким образом Москва якобы ликвидирует всех, кто в дальнейшем "будет свидетельствовать в международных судах против России из-за ее агрессии против Украины". Скибицкий утверждает, что по данным военной разведки Украины, за убийством Захарченко стоит ФСБ, а все обвинения в проведении террористического акта украинскими силовиками, есть ни что иное, как "прикрытие ФСБ своих делишек в Донецке".Скибицкий подчеркнул, что он якобы обладает информацией, согласно которой кафе "Сепар" контролируется российским ФСБ с самого начала. Кафе было специально оборудовано для проведения оперативных встреч под непосредственным контролем российского ФСБ, утверждает Скибицкий, "они писали там все встречи, в том числе и Захарченко". СБУ не имело туда доступа, там все контролировалось россиянами.Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар», где была заложена бомба. В Донецке утверждают, что к преступлению причастны киевские спецслужбы. В Киеве все обвинения отвергают.ФСБ России направила группу своих сотрудников для оказания помощи донецким следователям. В то же время в Верховной Раде Украины потребовали запретить России участвовать в раскрытии убийства Захарченко.