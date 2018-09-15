Винтовки по странам и континентам. Часть 24. Карабин из «боярской Румынии»
Сколько винтовок мы уже просмотрели, а все остаются те, о которых еще не рассказывалось. И то же самое можно сказать и о странах. Англия, Франция, Чехия, Япония – ну вроде бы все винтовки, бывшие там на вооружении, попали сюда, в нашу серию, ан нет. Осталась такая страна, как Румыния, а ей, оказывается, есть чем похвастаться. Но начать рассказ про «карабин из Румынии» хотелось бы с небольшой ремарки о том, как в советское время любили «прилагательными» негативного содержания внушать людям негативное отношение к другим странам и их народам. Называется такой метод в пcиxoлoгии и пcиxoтepaпии суггecтией, и в основе него лежит прием вoздeйcтвия нa пcиxику человека бeз ocoзнaния им этoгo пpoцecca. Taкoe влияниe зaтpaгивaeт эмoции человека, впeчaтлeния, его бeccoзнaтeльную cфepу, а добиваются этого очень простыми приемами. Например, в ходу было очень популярно словосочетание «панская Польша», хотя «пан», «пани» — это просто вежливое обращение поляков друг к другу, аналогичное словам «господин», «госпожа». Но здесь в основу было положено другое знание – «пан» — крупный латифундист, и таким образом людям внушалось, что поляки сплошные помещики и, следовательно, эксплуататоры! А вот Румынию до 1945 года почему-то в советской печати именовали «боярской», хотя это было королевство. То есть она была страной, где правят бояре, а бояре — это всегда что-то отсталое. Им еще Петр Первый бороды отрезал! Вот так и осуществлялось у нас «интернациональное воспитание», а по сути с помощью негативных штампов навязывалось людям и негативное восприятие чужой страны и культуры.
Не могу не заметить, что с тех пор, как я повадился держать в руках образцы винтовок и карабинов, ставших темами статей на ВО, ни один из них не доставлял мне столь приятных сугубо тактильных отношений, как этот румынский карабин. Хотя какой румынский? Карабин Манлихера, конечно! Очень легкий, удобный, прикладистый. Затвор работает очень хорошо, предохранителем пользоваться удобно. Одним словом, если бы предложили выбирать из всего того, что имеется в коллекции у моего товарища, который мне его в очередной раз предоставил, я бы взял именно его!
Но как бы там ни было, боярской Румыния была или нет, а вот на вооружение своей армии она в свое время приняла винтовку (и карабин), отличавшиеся очень высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками.
Это винтовка М1892.
А вот это – карабин М1893.
А было так, что Румыния вместо находившихся там на вооружении с 1878 г. винтовок Пибоди — Мартини решили принять винтовку уменьшенного калибра Манлихера образца 1892 г. Причем уменьшенного не только по отношению к этой винтовке, но и к другим винтовкам калибра меньше 11,43 мм. Почему так, вообще-то, понятно. Чем не меньше калибр, тем дешевле патроны, поскольку на них идет меньше цветных металлов и пороха, винтовки меньшего калибра при их фабрикации также требуют меньше металла и поэтому они тоже дешевле, а также легче, что не может не радовать солдат. То же самое можно сказать и о патронах: меньше калибр – больше боезапас! За образец была взята винтовка образца 1892 года.
Манлихеровские карабины разных моделей.
Калибр винтовки был взят 6,5 мм. Патрон был традиционный с латунной гильзой, имевшей закраину. Порох бездымный, вес заряда 2,3 г. Вес тупоконечной пули составлял 10,3 г. Вес патрона – 22,7 г. (для сравнения германский патрон 7,92×57 мм без закраины весил 26,9 г.) Начальная скорость пули румынского патрона составляла 710 м/сек. (Но позднее, при использовании более качественного пороха, начальная скорость увеличилась до 740 м/сек.)
Патрон 6,5x54 R
Патрон 6,5x54 R был создан известным оружейником Фердинандом Риттер Фон Маннлихер в 1892 году. То есть разработан как раз под винтовку или винтовка была разработана под этот новый патрон. И этот же патрон стал первым австрийским патроном, снаряженным бездымным порохом.
Обойма к этому патрону.
Длина ствола винтовки составляла 740 мм. В стволе было четыре традиционных нареза, с правым ходом и шагом 200 мм. Мушка треугольной формы. Прицел был рамочный с четырьмя прорезями и делениями, размеченными до 2000 метров. Длина прицельной линии равнялась 593 мм. Затвор самый простой: скользящий с запиранием поворотом; боевые выступы находились в передней части стебля затвора, что давало очень прочное запирание казенной части ствола, рассчитанного на высокое давление газов при выстреле. Флажковый предохранитель располагался непосредственно на затворе в задней его части. Спуск с предупреждением.
Характерной особенностью карабина М1893 была рукоятка затвора, отогнутая вниз. Обратите внимание на кнопку на передней стенке спусковой скобы. Нажатием на нее при открытом затворе магазин разряжался.
Магазин на винтовке был традиционной манлихероской конструкции, то есть – серединный, постоянный, с пачечным заряжанием. Магазинная коробка выполнена в одно целое со спусковой скобой. Пять патронов в пачечной обойме вставляются сверху в магазин. Обойма стальная, двухсторонняя. Когда все патроны из обоймы были израсходованы, она проваливалась через магазин и выпадала из винтовки через имевшееся в магазине окно. Чтобы разрядить винтовку в том случае, если в магазине находилась обойма с патронами, нужно было открыть затвор и нажать на защелку магазина, которая располагалась на передней стенке спусковой скобы. Тогда обойма с патронами вылетала из нее вверх.
Приклад и ложа очень удобны.
Антабка на прикладе.
Шейка ложи английская, прямая. Шомпол находится в цевье. Штык клинковой, с крестовиной, на рукоятке деревянные щечки и защелка. Винтовка пристреливалась без штыка, который носили отдельно в ножнах на поясе. Штык примыкался справа от ствола, что, однако, не мешало из нее достаточно метко стрелять вместе с ним на дистанции до 200 м.
Ложа, ствольная накладка, и защелка ложевого кольца. Вид справа.
Ложа и ствольная накладка. Вид слева.
Задняя антабка ремня крепилась под прикладом при помощи двух шурупов, передняя же была устроена на ложевом кольце. До этого образца на винтовках Манлихера ствольных накладок не было, но здесь на стволе есть деревянная накладка, предохранявшая руки стрелка от ожогов, установленная впервые.
Штык на карабине не предусматривался.
В 1893 г. в винтовке изменили некоторые мелкие детали, после чего дизайн данного образца не менялся до самого конца, то есть до 1918 г. и именовался образцом 1892–1893 гг. Вес винтовки составлял 4150 г. Штык весил 380 г. Общая длина – 1230 мм.
Вот так он выглядит в целом, этот карабин.
Специалисты отмечали, что винтовка была сконструирована. Благодаря уменьшенному калибру и хорошему патрону она имела хорошие баллистические характеристики, затвор был несложный и имел легкий ход, что позволяло обеспечить очень высокую по тому времени скорострельность, а благодаря небольшому весу и винтовки, и патронов, и небольшой длине ее было удобно переносить. Кроме того, отмечалось, что у нее была незначительная отдача.
Вот оно – отверстие для выброса «пачки». Считалось (до войны!), что через него будет набиваться грязь. Но оказалось наоборот! Она через него выпадала!
К имевшимся у нее недостаткам относили гильзу с закраиной, простую, не пистолетную или полупистолетную шейку ложи, и расположение штыка на стволе сбоку, а не под стволом. Кроме того, обойма-пачка требовала больше металла, чем пластинчатая обойма.
Прицел.
Кроме пехотной винтовки, в Румынии был также принят на вооружение карабин Манлихера образца 1893 г. и той же конструкции, что и у винтовки. Но понятно, что ствол его был значительно укорочен и вдобавок облегчен. Длина ствола составила 430 мм. Прицел был сделан меньшего размера и проградуирован на меньшую дальность стрельбы. В итоге у разработчиков получился по-настоящему легкий и портативный кавалерийский карабин. Вес его был всего 3200 г. Причем, карабин имел шомпол (чего не имели многие карабины!) и прочные антабки. Общая длина карабина составляла 978 мм.
Здесь хорошо видна надпись на ствольной коробке Steyr 1911, а справа – задержка затвора и предохранитель. Задержку нужно нажать и тогда затвор легко извлекается.
Надпись крупно.
Оружие для румынской армии производилось в Австрии на оружейном заводе в Штейре (бывший Верндля); и надо отметить, что качество отделки оружия было очень высоким. Например, на ложу с прикладом шла первосортная ореховая древесина. Всего за период с 1893 по 1914 год было выпущено 195000 экземпляров. Из этого количество 120000 винтовок и 14000 карабинов было поставлено в Румынию. На патроннике карабина изображалась характерная румынская корона и марка Md.1893.
Подаватель патронов. Как видите, никаких отсечек-отражателей не предусмотрено и, тем не менее, система работала прекрасно.
Затвор устроен очень просто, проще просто некуда.
Солдат румынской армии с винтовкой Манлихера.
Не могу не заметить, что с тех пор, как я повадился держать в руках образцы винтовок и карабинов, ставших темами статей на ВО, ни один из них не доставлял мне столь приятных сугубо тактильных отношений, как этот румынский карабин. Хотя какой румынский? Карабин Манлихера, конечно! Очень легкий, удобный, прикладистый. Затвор работает очень хорошо, предохранителем пользоваться удобно. Одним словом, если бы предложили выбирать из всего того, что имеется в коллекции у моего товарища, который мне его в очередной раз предоставил, я бы взял именно его!
Но как бы там ни было, боярской Румыния была или нет, а вот на вооружение своей армии она в свое время приняла винтовку (и карабин), отличавшиеся очень высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками.
Это винтовка М1892.
А вот это – карабин М1893.
А было так, что Румыния вместо находившихся там на вооружении с 1878 г. винтовок Пибоди — Мартини решили принять винтовку уменьшенного калибра Манлихера образца 1892 г. Причем уменьшенного не только по отношению к этой винтовке, но и к другим винтовкам калибра меньше 11,43 мм. Почему так, вообще-то, понятно. Чем не меньше калибр, тем дешевле патроны, поскольку на них идет меньше цветных металлов и пороха, винтовки меньшего калибра при их фабрикации также требуют меньше металла и поэтому они тоже дешевле, а также легче, что не может не радовать солдат. То же самое можно сказать и о патронах: меньше калибр – больше боезапас! За образец была взята винтовка образца 1892 года.
Манлихеровские карабины разных моделей.
Калибр винтовки был взят 6,5 мм. Патрон был традиционный с латунной гильзой, имевшей закраину. Порох бездымный, вес заряда 2,3 г. Вес тупоконечной пули составлял 10,3 г. Вес патрона – 22,7 г. (для сравнения германский патрон 7,92×57 мм без закраины весил 26,9 г.) Начальная скорость пули румынского патрона составляла 710 м/сек. (Но позднее, при использовании более качественного пороха, начальная скорость увеличилась до 740 м/сек.)
Патрон 6,5x54 R
Патрон 6,5x54 R был создан известным оружейником Фердинандом Риттер Фон Маннлихер в 1892 году. То есть разработан как раз под винтовку или винтовка была разработана под этот новый патрон. И этот же патрон стал первым австрийским патроном, снаряженным бездымным порохом.
Обойма к этому патрону.
Длина ствола винтовки составляла 740 мм. В стволе было четыре традиционных нареза, с правым ходом и шагом 200 мм. Мушка треугольной формы. Прицел был рамочный с четырьмя прорезями и делениями, размеченными до 2000 метров. Длина прицельной линии равнялась 593 мм. Затвор самый простой: скользящий с запиранием поворотом; боевые выступы находились в передней части стебля затвора, что давало очень прочное запирание казенной части ствола, рассчитанного на высокое давление газов при выстреле. Флажковый предохранитель располагался непосредственно на затворе в задней его части. Спуск с предупреждением.
Характерной особенностью карабина М1893 была рукоятка затвора, отогнутая вниз. Обратите внимание на кнопку на передней стенке спусковой скобы. Нажатием на нее при открытом затворе магазин разряжался.
Магазин на винтовке был традиционной манлихероской конструкции, то есть – серединный, постоянный, с пачечным заряжанием. Магазинная коробка выполнена в одно целое со спусковой скобой. Пять патронов в пачечной обойме вставляются сверху в магазин. Обойма стальная, двухсторонняя. Когда все патроны из обоймы были израсходованы, она проваливалась через магазин и выпадала из винтовки через имевшееся в магазине окно. Чтобы разрядить винтовку в том случае, если в магазине находилась обойма с патронами, нужно было открыть затвор и нажать на защелку магазина, которая располагалась на передней стенке спусковой скобы. Тогда обойма с патронами вылетала из нее вверх.
Приклад и ложа очень удобны.
Антабка на прикладе.
Шейка ложи английская, прямая. Шомпол находится в цевье. Штык клинковой, с крестовиной, на рукоятке деревянные щечки и защелка. Винтовка пристреливалась без штыка, который носили отдельно в ножнах на поясе. Штык примыкался справа от ствола, что, однако, не мешало из нее достаточно метко стрелять вместе с ним на дистанции до 200 м.
Ложа, ствольная накладка, и защелка ложевого кольца. Вид справа.
Ложа и ствольная накладка. Вид слева.
Задняя антабка ремня крепилась под прикладом при помощи двух шурупов, передняя же была устроена на ложевом кольце. До этого образца на винтовках Манлихера ствольных накладок не было, но здесь на стволе есть деревянная накладка, предохранявшая руки стрелка от ожогов, установленная впервые.
Штык на карабине не предусматривался.
В 1893 г. в винтовке изменили некоторые мелкие детали, после чего дизайн данного образца не менялся до самого конца, то есть до 1918 г. и именовался образцом 1892–1893 гг. Вес винтовки составлял 4150 г. Штык весил 380 г. Общая длина – 1230 мм.
Вот так он выглядит в целом, этот карабин.
Специалисты отмечали, что винтовка была сконструирована. Благодаря уменьшенному калибру и хорошему патрону она имела хорошие баллистические характеристики, затвор был несложный и имел легкий ход, что позволяло обеспечить очень высокую по тому времени скорострельность, а благодаря небольшому весу и винтовки, и патронов, и небольшой длине ее было удобно переносить. Кроме того, отмечалось, что у нее была незначительная отдача.
Вот оно – отверстие для выброса «пачки». Считалось (до войны!), что через него будет набиваться грязь. Но оказалось наоборот! Она через него выпадала!
К имевшимся у нее недостаткам относили гильзу с закраиной, простую, не пистолетную или полупистолетную шейку ложи, и расположение штыка на стволе сбоку, а не под стволом. Кроме того, обойма-пачка требовала больше металла, чем пластинчатая обойма.
Прицел.
Кроме пехотной винтовки, в Румынии был также принят на вооружение карабин Манлихера образца 1893 г. и той же конструкции, что и у винтовки. Но понятно, что ствол его был значительно укорочен и вдобавок облегчен. Длина ствола составила 430 мм. Прицел был сделан меньшего размера и проградуирован на меньшую дальность стрельбы. В итоге у разработчиков получился по-настоящему легкий и портативный кавалерийский карабин. Вес его был всего 3200 г. Причем, карабин имел шомпол (чего не имели многие карабины!) и прочные антабки. Общая длина карабина составляла 978 мм.
Здесь хорошо видна надпись на ствольной коробке Steyr 1911, а справа – задержка затвора и предохранитель. Задержку нужно нажать и тогда затвор легко извлекается.
Надпись крупно.
Оружие для румынской армии производилось в Австрии на оружейном заводе в Штейре (бывший Верндля); и надо отметить, что качество отделки оружия было очень высоким. Например, на ложу с прикладом шла первосортная ореховая древесина. Всего за период с 1893 по 1914 год было выпущено 195000 экземпляров. Из этого количество 120000 винтовок и 14000 карабинов было поставлено в Румынию. На патроннике карабина изображалась характерная румынская корона и марка Md.1893.
Подаватель патронов. Как видите, никаких отсечек-отражателей не предусмотрено и, тем не менее, система работала прекрасно.
Затвор устроен очень просто, проще просто некуда.
Солдат румынской армии с винтовкой Манлихера.
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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