Земля Адыгеи – родина бронзового века?
Некоторое время тому назад на страницах сайта ВО прошел целый ряд публикаций, посвященных культуре бронзового века, вызвавших самый неподдельный интерес его посетителей, но так уж получилось, что, рассмотрев достаточно подробно предшествовавший бронзовому веку энеолит и так называемый бронзовый коллапс, мы как-то упустили из вида культуры собственно бронзового века, ну разве что рассказали про изогнутые мечи из Рорби. Однако, судя по комментариям и письмам читателей ВО, они хотели бы видеть продолжение этой темы. Что ж, тема эта действительно очень обширная и интересная, поэтому-то она и будет продолжена. Ну, а начнем мы знакомство с культурами бронзового века с рассказа о майкопской культуре, культуре во многом загадочной и очень интересной.
Национальный музей Республики Адыгея в городе Майкопе. Если вы интересуетесь майкопской культурой бронзового века, то… вам будет на что там посмотреть, хотя все самые ценные из найденных там предметов и находятся в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
Всем хороши земли нашего солнечного юга, будь то Краснодарский край или, скажем, лежащая в центре него, республика Адыгея. И, конечно, все знают, что это и житница, и кузница, и «нефтяные поля», и санаторий соединенные в одном месте. Достоинства этих мест ценили и люди древних цивилизаций, бежавшие сюда по каким-то причинам с Ближнего Востока еще в эпоху меднокаменного века. С собой они принесли свои знания, обычаи, но также и свою керамику, и технологии металлообработки. Но самое главное для нас это то, что эти люди оказались еще и смелыми экспериментаторами, и не побоялись добавить в расплавленную медь различные присадки. А еще они были и достаточно наблюдательны и умны, чтобы увидеть и понять, насколько сильно это сразу же изменило свойства затвердевшего металла. И – вот именно так и появилась первая бронза, которая в ту пору представляла собой сплав меди отнюдь не с привычным для нас сегодня оловом, а… с ядовитым мышьяком! Оказалось, что этот сплав прочнее собственно меди, а главное – он обладает большей текучестью, поэтому из него легче отливать различные изделия.
Экспозиция музея оформлена очень современно.
Вот так и возникла здесь древняя культура бронзового века, получившая название Майкопской, причем назвали ее так не в честь столицы республики Адыгеи, а… по Большому Майкопскому кургану, раскопанному в этих местах еще в 1897 году археологом Н. И. Веселовским. Раскопав курган, профессор Веселовский нашел под ним богатейшее захоронение сразу трех человек: жреца (или вождя) и двух его «сопровождающих», предположительно женщин.
Дольмен. Ну если уж он есть в экспозиции ГИМа, то как его может не быть здесь?!
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погребение было прямо-таки переполнено золотыми и серебряными предметами, поскольку количество их действительно очень велико. Так, голову главного погребенного украшала золотая диадема, а все его тело покрывали 37 крупных золотых пластинок, изображающих львов, 31 пластинка, изображающая более мелких львов, 19 мелких быков, 10 двойных пятилепестковых розеток, 38 золотых колец, и судя по их положению, все это было нашито на его одежду! Здесь же нашлось множество золотого бисера и бусин разной величины и формы из золота, сердолика, и бирюзы. Здесь же у стены рядком лежали 17 сосудов: два золотых, один из камня, но с накладным золотыми горлышком и такой же крышкой, и 14 из серебра. Причем у одного из них были золотыми ручки-ушки, а другого — с золотой ободок в основании шейки. Здесь же нашли и две золотые и две серебряные фигурки бычков, оказавшиеся одними из самых древних изделий подобного рода на земле!
Вот они – золотые бляшки-нашивки из Майкопского кургана!
Внутри погребальной камеры было найдено множество всякой утвари, включая и древнейшее на планете металлическое ведро, разнообразное оружие и орудия труда, а также предметы культового характера. Особенно поразили исследователей совершенно уникальные по технике исполнения золотые и серебряные сосуды, с изображениями неких гор, причем скорее всего Кавказских гор (так как на рисунке явно угадывается двуглавый Эльбрус), и силуэты зверей и птиц, изображенные в характерном «майкопском зверином стиле». Трудно себе представить, что этим уникальным шедеврам было не менее шести тысяч лет и все это время они пролежали здесь, в этом кургане под толщей земли и камней! Разумеется, что все это поистине бесценные сокровища были немедля отправлены в Санкт-Петербург, где на них можно и сегодня полюбоваться в «Золотой кладовой» Государственного Эрмитажа.
А вот это тот самый золотой бычок. В спине у него есть отверстие, так что можно предположить, что его надевали на какой-то длинный стержень или же такие бычки служили украшением для стоек навеса из ткани.
Затем уже в 1898 г. Н.И. Веселовский в урочище Клады, невдалеке от станицы Новосвободной, раскопал еще два кургана майкопской культуры, с каменными гробницами и богатым похоронным инвентярем, содержащим золотые и серебряные украшения, котлы для приготовления пищи, посуду, оружие и орудия труда.
Серебряный сосуд с изображением шествия зверей.
А уже в XX в. в этом же месте была найден еще одна каменная гробница, в которой стены были покрыты уникальной красно-черной росписью с изображением фигур людей, скачущих лошадей, а также луков и колчанов со стрелами. Интересно, что кроме богатых захоронений здесь были обнаружены и погребения лишь с очень небольшим количеством положенных вещей, а то и совсем без них. Ну, а к настоящему времени на территории к югу от Таманского полуострова и до Дагестана учеными открыто уже около 200 памятников, принадлежащих майкопской культуре, включая и большую группу ее поселений в бассейне реки Белой и по течению реки Фарс южнее Майкопа, расположенных в предгорной и нагорной частях Адыгеи. Одно из них, возле хутора Свободный, было окружено мощной каменной стеной шириной четыре метра, к которой изнутри примыкали саманные постройки. Однако большая часть огражденной территории застроена не была, и можно сделать вывод, что туда в случае угрозы вражеского нападения загоняли скот. Судя по найденным костям, жители поселения разводили коров, свиней и овец.
То есть территория распространения майкопской культуры была очень обширной – это и равнины, и предгорья Предкавказья, начиная от Таманского полуострова и до границ современной Чечни, и все западное побережье Черного моря.
Самое интересно в этой культуре, видимо то, что майкопцы эпохи бронзового века, были не только прекрасными мастерами по металлу, но и умели с выгодой вести торговлю. В степях Причерноморья именно их бронзовые изделия заменили прежние медные, поставлявшиеся туда ранее из Балкано-Карпатской металлургической провинции, а подражания им встречаются на огромной территории вплоть до Алтая. Причем нужную им бирюзу и лазурит они получали из Ирана и Афганистана, то есть у них там были надежные торговые партнеры.
Реконструкция каменной гробницы, в которой стены были покрыты уникальной красно-черной росписью с изображением фигур людей, скачущих лошадей, а также луков и колчанов со стрелами.
Нужно подчеркнуть, что открытие майкопской культуры, как, впрочем, и многих культур бронзового века, стало возможным исключительно благодаря раскопкам древних могил. Ну а те, как оказалось, отличались от всех прочих богатством бронзовых изделий и характерной формой. Встречались они и в других погребениях – начиная с правобережья Дона и далекой Сирии, и от Восточной Анатолии до не менее далекого Западного Ирана, что только подтверждает мнение ученых о древних майкопцах, как о хороших торговцах.
Бусы из золота, сердолика и бирюзы.
Что касается руды, для своих изделий, то ее они брали неподалеку, здесь же на Северном Кавказе, где были собственные меднорудные месторождения. Поэтому жившие к северу от Кавказских гор племена не только ни коим образом не зависели от ее импорта с Ближнего Востока, но и металл Закавказья им также был не нужен. Хотя, и технологические приемы работы с металлом, и даже сам художественный стиль майкопских изделий – все это возникло не здесь, а на Ближнем Востоке в конце IV—первой половине III тыс. до н. э. Показателен и уникальный состав их металла – искусственно созданные сплавы меди с мышьяком и даже с никелем. То есть мышьяк этот не попал в них случайно из руды, а был намеренно введен во время плавки, чтобы получить металл с новыми, ранее не присущими ему свойствами. Эти сплавы отличаются хорошими литьевыми качества и хорошо куются. Поэтому майкопские мастера широко использовали такие технологические приемы, как литье по восковым моделям, ковку мышьяковистых бронз с последующим отжигом, и даже инкрустацию бронзы золотом и серебром, а также покрытие одного металла другим. Например, посуду из чистой меди и сплава меди с мышьяком покрывали оловом (то есть занимались ее лужением), изделия из медно-серебряного сплава серебрили под чистое серебро, а вот свое оружие покрывали мышьяком!
Предметов, найденных в погребениях майкопской культуры много, и они весьма разнообразны. Это и орудия труда, начиная от топоров и до тесел, и оружие, включавшее опять-таки топоры, но только уже военные, с более узкими топорищами, ножи-кинжалы с ребрами и долами на клинке и как с черенками, так и без них. Заметной особенностью клинкового оружия является закругленной на конце, а не заостренный клинок. Наконечники майкопских копий были черешковыми, с длинными шейками. Свои бронзовые котлы (которые использовались для варки мяса) и другую посуду майкопцы украшали давленным орнаментом, аналогичным штампованному рельефу на керамике. Весьма характерной находкой являются крюки… двурогие, реже однорогие, с помощью которых это мясо из котлов извлекалось. Нашли также и один единственный черпак с длинной ручкой. А вот бронзовых украшений в погребениях майкопцев почему-то не найдено, и это необъяснимо, поскольку украшений из золота и серебра в богатых погребениях находят обычно очень много. Причем, стиль этих украшений является чисто ближневосточным, а их аналоги находят и в Месопотамии, и в Египте, и даже… в легендарной Трое!
Большой бронзовый котел для варки. Экспозиция ГИМа.
Керамика майкопской культуры также очень интересна. Она также сохранила, сохранила облик своих ближневосточных предшественников и также, как и они выделывалась без применения гончарного круга Сосуды были самые разнообразные по форме, но при этом имели тщательно заглаженную поверхность охристо-желтого, красно-оранжевого, и серого цвета. В тех случаях если применялось покрытие ее ангобом или лощение, то цвет поверхности мог быть и красным, и черным. Археологам очень повезло найти гончарную печь и домашние очаги, имевшие сплошные глиняные бортики. Так что их устройство нам известно.
Интересно, что, имея столь развитую металлургию, майкопцы, как, впрочем, и другие народы бронзового века по-прежнему широко применяли орудия из камня. Например, каменными были их наконечники для стрел ромбовидной формы с ретушью по краям и листовидные кремневые кинжалы с пильчатыми краями. Известны и принадлежавшие этой культуре сверленые каменные топоры. Но здесь мы видим, что теперь они подражают бронзовым топорам, а не наоборот. А еще миниатюрность этих поделок из камня наводит на мысль, что их применяли в кузнечно-ювелирном деле (например, для чеканки) или в каких-то ритуальных целях.
Сейчас на месте, где находился этот курган установлена каменная плита с надписью следующего содержания: «Здесь находился знаменитый в мировой археологии Майкопский курган "Ошад", раскопанный в 1897 г. профессором Н.И.Веселовским. Сокровища из Ошада — часть культуры племен Кубани 2500 г. до н.э.» Памятник этот стоит в Майкопе на пересечении улиц Подгорная и Курганная.
Главным видом майкопских погребений были курганы, высотой от одного метра до 6—12 м, причем, как земляные, так и каменные. Сама могила обычно представляет собой прямоугольную яму, вырытую в земле, в которую погребаемого укладывали на боку, с пожатыми к животу коленями, и посыпали красной охрой. Затем могила засыпалась землей или забрасывалась камнями, а поверх нее насыпался курган. То, что в богатых погребениях много изделий из золота и серебра, говорит о том, что, то есть для упокоения своих соплеменников, в особенности с высоким общественным статусом, древние майкопцы этих металлов не жалели.
Национальный музей Республики Адыгея в городе Майкопе. Если вы интересуетесь майкопской культурой бронзового века, то… вам будет на что там посмотреть, хотя все самые ценные из найденных там предметов и находятся в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
Всем хороши земли нашего солнечного юга, будь то Краснодарский край или, скажем, лежащая в центре него, республика Адыгея. И, конечно, все знают, что это и житница, и кузница, и «нефтяные поля», и санаторий соединенные в одном месте. Достоинства этих мест ценили и люди древних цивилизаций, бежавшие сюда по каким-то причинам с Ближнего Востока еще в эпоху меднокаменного века. С собой они принесли свои знания, обычаи, но также и свою керамику, и технологии металлообработки. Но самое главное для нас это то, что эти люди оказались еще и смелыми экспериментаторами, и не побоялись добавить в расплавленную медь различные присадки. А еще они были и достаточно наблюдательны и умны, чтобы увидеть и понять, насколько сильно это сразу же изменило свойства затвердевшего металла. И – вот именно так и появилась первая бронза, которая в ту пору представляла собой сплав меди отнюдь не с привычным для нас сегодня оловом, а… с ядовитым мышьяком! Оказалось, что этот сплав прочнее собственно меди, а главное – он обладает большей текучестью, поэтому из него легче отливать различные изделия.
Экспозиция музея оформлена очень современно.
Вот так и возникла здесь древняя культура бронзового века, получившая название Майкопской, причем назвали ее так не в честь столицы республики Адыгеи, а… по Большому Майкопскому кургану, раскопанному в этих местах еще в 1897 году археологом Н. И. Веселовским. Раскопав курган, профессор Веселовский нашел под ним богатейшее захоронение сразу трех человек: жреца (или вождя) и двух его «сопровождающих», предположительно женщин.
Дольмен. Ну если уж он есть в экспозиции ГИМа, то как его может не быть здесь?!
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погребение было прямо-таки переполнено золотыми и серебряными предметами, поскольку количество их действительно очень велико. Так, голову главного погребенного украшала золотая диадема, а все его тело покрывали 37 крупных золотых пластинок, изображающих львов, 31 пластинка, изображающая более мелких львов, 19 мелких быков, 10 двойных пятилепестковых розеток, 38 золотых колец, и судя по их положению, все это было нашито на его одежду! Здесь же нашлось множество золотого бисера и бусин разной величины и формы из золота, сердолика, и бирюзы. Здесь же у стены рядком лежали 17 сосудов: два золотых, один из камня, но с накладным золотыми горлышком и такой же крышкой, и 14 из серебра. Причем у одного из них были золотыми ручки-ушки, а другого — с золотой ободок в основании шейки. Здесь же нашли и две золотые и две серебряные фигурки бычков, оказавшиеся одними из самых древних изделий подобного рода на земле!
Вот они – золотые бляшки-нашивки из Майкопского кургана!
Внутри погребальной камеры было найдено множество всякой утвари, включая и древнейшее на планете металлическое ведро, разнообразное оружие и орудия труда, а также предметы культового характера. Особенно поразили исследователей совершенно уникальные по технике исполнения золотые и серебряные сосуды, с изображениями неких гор, причем скорее всего Кавказских гор (так как на рисунке явно угадывается двуглавый Эльбрус), и силуэты зверей и птиц, изображенные в характерном «майкопском зверином стиле». Трудно себе представить, что этим уникальным шедеврам было не менее шести тысяч лет и все это время они пролежали здесь, в этом кургане под толщей земли и камней! Разумеется, что все это поистине бесценные сокровища были немедля отправлены в Санкт-Петербург, где на них можно и сегодня полюбоваться в «Золотой кладовой» Государственного Эрмитажа.
А вот это тот самый золотой бычок. В спине у него есть отверстие, так что можно предположить, что его надевали на какой-то длинный стержень или же такие бычки служили украшением для стоек навеса из ткани.
Затем уже в 1898 г. Н.И. Веселовский в урочище Клады, невдалеке от станицы Новосвободной, раскопал еще два кургана майкопской культуры, с каменными гробницами и богатым похоронным инвентярем, содержащим золотые и серебряные украшения, котлы для приготовления пищи, посуду, оружие и орудия труда.
Серебряный сосуд с изображением шествия зверей.
А уже в XX в. в этом же месте была найден еще одна каменная гробница, в которой стены были покрыты уникальной красно-черной росписью с изображением фигур людей, скачущих лошадей, а также луков и колчанов со стрелами. Интересно, что кроме богатых захоронений здесь были обнаружены и погребения лишь с очень небольшим количеством положенных вещей, а то и совсем без них. Ну, а к настоящему времени на территории к югу от Таманского полуострова и до Дагестана учеными открыто уже около 200 памятников, принадлежащих майкопской культуре, включая и большую группу ее поселений в бассейне реки Белой и по течению реки Фарс южнее Майкопа, расположенных в предгорной и нагорной частях Адыгеи. Одно из них, возле хутора Свободный, было окружено мощной каменной стеной шириной четыре метра, к которой изнутри примыкали саманные постройки. Однако большая часть огражденной территории застроена не была, и можно сделать вывод, что туда в случае угрозы вражеского нападения загоняли скот. Судя по найденным костям, жители поселения разводили коров, свиней и овец.
То есть территория распространения майкопской культуры была очень обширной – это и равнины, и предгорья Предкавказья, начиная от Таманского полуострова и до границ современной Чечни, и все западное побережье Черного моря.
Самое интересно в этой культуре, видимо то, что майкопцы эпохи бронзового века, были не только прекрасными мастерами по металлу, но и умели с выгодой вести торговлю. В степях Причерноморья именно их бронзовые изделия заменили прежние медные, поставлявшиеся туда ранее из Балкано-Карпатской металлургической провинции, а подражания им встречаются на огромной территории вплоть до Алтая. Причем нужную им бирюзу и лазурит они получали из Ирана и Афганистана, то есть у них там были надежные торговые партнеры.
Реконструкция каменной гробницы, в которой стены были покрыты уникальной красно-черной росписью с изображением фигур людей, скачущих лошадей, а также луков и колчанов со стрелами.
Нужно подчеркнуть, что открытие майкопской культуры, как, впрочем, и многих культур бронзового века, стало возможным исключительно благодаря раскопкам древних могил. Ну а те, как оказалось, отличались от всех прочих богатством бронзовых изделий и характерной формой. Встречались они и в других погребениях – начиная с правобережья Дона и далекой Сирии, и от Восточной Анатолии до не менее далекого Западного Ирана, что только подтверждает мнение ученых о древних майкопцах, как о хороших торговцах.
Бусы из золота, сердолика и бирюзы.
Что касается руды, для своих изделий, то ее они брали неподалеку, здесь же на Северном Кавказе, где были собственные меднорудные месторождения. Поэтому жившие к северу от Кавказских гор племена не только ни коим образом не зависели от ее импорта с Ближнего Востока, но и металл Закавказья им также был не нужен. Хотя, и технологические приемы работы с металлом, и даже сам художественный стиль майкопских изделий – все это возникло не здесь, а на Ближнем Востоке в конце IV—первой половине III тыс. до н. э. Показателен и уникальный состав их металла – искусственно созданные сплавы меди с мышьяком и даже с никелем. То есть мышьяк этот не попал в них случайно из руды, а был намеренно введен во время плавки, чтобы получить металл с новыми, ранее не присущими ему свойствами. Эти сплавы отличаются хорошими литьевыми качества и хорошо куются. Поэтому майкопские мастера широко использовали такие технологические приемы, как литье по восковым моделям, ковку мышьяковистых бронз с последующим отжигом, и даже инкрустацию бронзы золотом и серебром, а также покрытие одного металла другим. Например, посуду из чистой меди и сплава меди с мышьяком покрывали оловом (то есть занимались ее лужением), изделия из медно-серебряного сплава серебрили под чистое серебро, а вот свое оружие покрывали мышьяком!
Предметов, найденных в погребениях майкопской культуры много, и они весьма разнообразны. Это и орудия труда, начиная от топоров и до тесел, и оружие, включавшее опять-таки топоры, но только уже военные, с более узкими топорищами, ножи-кинжалы с ребрами и долами на клинке и как с черенками, так и без них. Заметной особенностью клинкового оружия является закругленной на конце, а не заостренный клинок. Наконечники майкопских копий были черешковыми, с длинными шейками. Свои бронзовые котлы (которые использовались для варки мяса) и другую посуду майкопцы украшали давленным орнаментом, аналогичным штампованному рельефу на керамике. Весьма характерной находкой являются крюки… двурогие, реже однорогие, с помощью которых это мясо из котлов извлекалось. Нашли также и один единственный черпак с длинной ручкой. А вот бронзовых украшений в погребениях майкопцев почему-то не найдено, и это необъяснимо, поскольку украшений из золота и серебра в богатых погребениях находят обычно очень много. Причем, стиль этих украшений является чисто ближневосточным, а их аналоги находят и в Месопотамии, и в Египте, и даже… в легендарной Трое!
Большой бронзовый котел для варки. Экспозиция ГИМа.
Керамика майкопской культуры также очень интересна. Она также сохранила, сохранила облик своих ближневосточных предшественников и также, как и они выделывалась без применения гончарного круга Сосуды были самые разнообразные по форме, но при этом имели тщательно заглаженную поверхность охристо-желтого, красно-оранжевого, и серого цвета. В тех случаях если применялось покрытие ее ангобом или лощение, то цвет поверхности мог быть и красным, и черным. Археологам очень повезло найти гончарную печь и домашние очаги, имевшие сплошные глиняные бортики. Так что их устройство нам известно.
Интересно, что, имея столь развитую металлургию, майкопцы, как, впрочем, и другие народы бронзового века по-прежнему широко применяли орудия из камня. Например, каменными были их наконечники для стрел ромбовидной формы с ретушью по краям и листовидные кремневые кинжалы с пильчатыми краями. Известны и принадлежавшие этой культуре сверленые каменные топоры. Но здесь мы видим, что теперь они подражают бронзовым топорам, а не наоборот. А еще миниатюрность этих поделок из камня наводит на мысль, что их применяли в кузнечно-ювелирном деле (например, для чеканки) или в каких-то ритуальных целях.
Сейчас на месте, где находился этот курган установлена каменная плита с надписью следующего содержания: «Здесь находился знаменитый в мировой археологии Майкопский курган "Ошад", раскопанный в 1897 г. профессором Н.И.Веселовским. Сокровища из Ошада — часть культуры племен Кубани 2500 г. до н.э.» Памятник этот стоит в Майкопе на пересечении улиц Подгорная и Курганная.
Главным видом майкопских погребений были курганы, высотой от одного метра до 6—12 м, причем, как земляные, так и каменные. Сама могила обычно представляет собой прямоугольную яму, вырытую в земле, в которую погребаемого укладывали на боку, с пожатыми к животу коленями, и посыпали красной охрой. Затем могила засыпалась землей или забрасывалась камнями, а поверх нее насыпался курган. То, что в богатых погребениях много изделий из золота и серебра, говорит о том, что, то есть для упокоения своих соплеменников, в особенности с высоким общественным статусом, древние майкопцы этих металлов не жалели.
- Автор:
- В.Шпаковский
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