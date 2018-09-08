Сценарий написан, роли распределены. МО подтвердило факт провокации в Идлибе

Минобороны России получило проверенную информацию о проведенной встрече лидеров террористических группировок с участием "Белых касок" в Идлибе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Согласно полученной и проверенной Минобороны информации, 7 сентября этого года в городе Идлиб в командном пункте террористов, расположенном в районе школы "Аль-Вахда" была проведена встреча лидеров запрещенных в России террористических группировок "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" ("Исламская партия Туркестана") с участием местных координаторов из "Сирийской гражданской обороны" ("Белые каски"). Во время встречи были согласованы и утверждены окончательные сценарии проведения провокаций с использованием якобы химических веществ правительственной армией против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин. Также утверждены окончательные планы съемок данных провокаций представителями "Белых касок" с целью создания негативного образа правительственной армии Сирии и обвинения президента Сирии Башара Асада в геноциде мирного населения.Сигналом к проведению провокаций в провинции Идлиб, по данным Минобороны, станет некий сигнал, переданный от "зарубежных друзей сирийской революции".Ранее Минобороны России сообщало о готовящейся боевиками в Идлибе провокации с использованием химоружия с целью обвинения Дамаска в применении ОВ в отношении мирного населения. Данная провокация станет сигналом США, которые в коалиции с Великобританией и Францией готовы нанести ракетный удар по сирийской территории с целью "наказания тирана Асада".