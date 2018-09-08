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Сценарий написан, роли распределены. МО подтвердило факт провокации в Идлибе

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Минобороны России получило проверенную информацию о проведенной встрече лидеров террористических группировок с участием "Белых касок" в Идлибе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Сценарий написан, роли распределены. МО подтвердило факт провокации в Идлибе


Согласно полученной и проверенной Минобороны информации, 7 сентября этого года в городе Идлиб в командном пункте террористов, расположенном в районе школы "Аль-Вахда" была проведена встреча лидеров запрещенных в России террористических группировок "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" ("Исламская партия Туркестана") с участием местных координаторов из "Сирийской гражданской обороны" ("Белые каски"). Во время встречи были согласованы и утверждены окончательные сценарии проведения провокаций с использованием якобы химических веществ правительственной армией против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин. Также утверждены окончательные планы съемок данных провокаций представителями "Белых касок" с целью создания негативного образа правительственной армии Сирии и обвинения президента Сирии Башара Асада в геноциде мирного населения.


Сигналом к проведению провокаций в провинции Идлиб, по данным Минобороны, станет некий сигнал, переданный от "зарубежных друзей сирийской революции".

Ранее Минобороны России сообщало о готовящейся боевиками в Идлибе провокации с использованием химоружия с целью обвинения Дамаска в применении ОВ в отношении мирного населения. Данная провокация станет сигналом США, которые в коалиции с Великобританией и Францией готовы нанести ракетный удар по сирийской территории с целью "наказания тирана Асада".


Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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19 комментариев
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  1. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 15:20
    +1
    Значит скоро всё "просвещенное" человечество может увидеть этот спектакль и выразить своё негодование.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 15:22
      +4
      "Просвещенное"?Скорее обдолбанное СМИ человечество..
      1. майор Юрик Онлайн
        майор Юрик Сегодня, 15:41
        +1
        Просто так янки с холуями уйти из Сирии не могут. Слишком большая потеря имиджа, нужен последний хлопок дверью на прощание. Поэтому в наглую и лепят эту липовую химатаку. Потом они постреляют по барханам топорами, наши с сирийцами их посбивают, все довольны,последнее слово за полосатыми. Ну а дальше гордо свистнут до дому,оставив после себя несколько баз, которые можно будет блокировать при подвозе матсредств, ну и плюс партизанские деяния. Надоест мучатся- сдунут в другую страну демократию распространять. negative
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:26
      +3
      Этот "спектакль "нужно сорвать, а пресловутые беглыекиски должны быть силой депортированы из Сирии до навсегда! А при попытке заехать -сажать не задумываясь! !!!
      1. гребень Офлайн
        гребень Сегодня, 15:39
        +2
        Можно намного проще. Первой партии этих самых касок, свои же сделали скворечники в голове (слишком много знали), причем сработали профессионально, За Минуту они все были переведены в разряд двухсотых, без малейших шансов.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 15:45
          +3
          Надеюсь что недавние слова о том , что МО РФ готовит "сюрприз" бармалеям , недобеленным каскам и альянсу окажутся пророческими . soldier
      2. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 15:44
        +2
        На депортировать, а расстреливать публично чтобы другим негодяям не повадно было!!! am
      3. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 15:52
        +1
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        а пресловутые беглыекиски должны быть силой депортированы из Сирии до навсегда!

        так их в дверь, они в окно...
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:21
    +1
    Накрыть бы их "случайно " ракетами! Пускай шайтану отчет дают! Лишнее живут. ...
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:46
      0
      Не случайно, а намеренно лишь бы мирные не пострадали!!! am
  3. silberwolf88 Офлайн
    silberwolf88 Сегодня, 15:21
    +3
    пока этот гадюшник не раздавят ... провокации продолжаться ... сценаристов в Вашингтоне и в Европе хоть отбавляй ...
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:50
      0
      Самый мерзкий гадюшник это амерская ВБ на территории САР, не будет её не станет и бармалеев!!! am
  4. ЛМН Онлайн
    ЛМН Сегодня, 15:27
    +3
    Последний бой,он трудный самый..

    Развязка будет.Слишком много было вложено англо-саксами в эту "операцию",что бы просто принять поражение и уйти.Будут до последнего цеплятся..
    Крым,Украина,Сирия..слишком много неудач,при огромном кол-ве затраченых ресурсов.
    РФ не пошла ни на какие уступки,поэтому развязка скоро наступит.

    Надеюсь у запада хватит совести,просто "имитировать" хим.атаку(как в прошлый раз),а не реально использовать хлор.
    Там в Идлибе,реально много гражданского населения,и хочется верить что удастся обойтись малым кол-ом жертв.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:56
      0
      Нет у них совести, вспомните Хиросиму и Нагасаки, к слову в Хиросиме в отличии от Нагасаки не было военного производства... hi
  5. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 15:30
    0
    почему не ударили бомбой по этой сходке ? если конечно данные места и времени были
  6. AloeMC Офлайн
    AloeMC Сегодня, 15:30
    +2
    Да толку от слов МО, их все равно никто не слышит, кроме России и населения.
    Очень напряжённый будет вечер сегодня у наших ребят в той части мира. Терпения и мужества им.
  7. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 15:32
    0
    Сигналом к проведению провокаций в провинции Идлиб станет некий сигнал, переданный от "зарубежных друзей сирийской революции".
    Этих друзей пора за "хобот" и в музей laughing ....
  8. SCHMEL Онлайн
    SCHMEL Сегодня, 15:50
    0
    сигнал, переданный от "зарубежных друзей сирийской революции"

    Примитивный дымовой сигнал от "друзей" recourse
  9. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 15:54
    0
    Сценарий написан, роли распределены

    я бы добавила... всё проплачено!