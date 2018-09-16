Винтовки по странам и континентам. Часть 25. Тот самый винчестер

По старой памяти (а руки долго помнят то, что забыла голова!) держать его в руках мне показалось очень удобно. Тяжелым он мне тоже не показался. Правда, в этом случае он был без патронов и без штыка.Но потом попал я в спецшколу, начал учить английский со второго класса, и очень скоро прочитал на нем надпись «Winchester Model 1895». То есть ружье было американским?! А тут еще на экранах наших кинотеатров пошел гэдээровский фильм «Сыновья Большой Медведицы», ну и все – я понял, как же мне реально повезло. А дед, когда я его об этом спросил, мне тогда рассказал, что винчестер ему дали в 1918 году, когда он как начальник продотряда собирал по деревням хлеб. Затем он его перестволил под охотничьи патроны, и так он у него и остался, мне на память. Потом, когда законы об оружии в СССР ужесточили, пришлось мне его продать, но… память о «первом ружье» и стрельбе из него у меня, конечно, осталась.Полный боекомплект: винчестер, обойма и штык. Разве, что ремня не хватает.И когда в очередной раз мне позвонил мой приятель-коллекционер оружия и пригласил «на тот самый винчестер», я поехал к нему немедля, уж очень захотелось подержать его в руках. И подержал! И весь отфотографировал, насколько сделать это позволяли условия внестудийной фотосъемки. Так что серия наша, как вы видите, дошла аж до цифры «25». По-моему, просто здорово, что о таком большом количестве винтовок удалось рассказать, пусть даже и не за все из них мне, к сожалению, удалось подержаться. «Купи, — говорю, — винтовку Мондрагона, очень уж хочется мне в ней покопаться!» «А цену ее ты знаешь?!» — последовал его ответ, так что так, как и с винчестером? мы с ней едва ли сможем познакомиться. Впрочем, на ВО рассказ про нее был.Вот так он смотрится в полный рост.Итак, что же представляла собой американская магазинная винтовка «Винчестер М1895» с перезаряжанием при помощи рычажного затвора, разработанная известным американским оружейником Джоном Можесом Браунингом и принятая в производство компанией «Винчестер» в 1895 году? Готовили ее для участия в конкурсе на лучшую винтовку для Национальной гвардии, который проводился в 1896 году. Однако первое место на нем заняла винтовка фирмы «Вэвидж», представившая оригинальную конструкцию, так же управлявшуюся рычагом, но… с барабанным магазином — Savage Model 1895. Винтовка фирмы «Винчестер» заняла только лишь второе место. Разобидевшись «винчестерцы» обвинили организаторов конкурса в подтасовке результатов и добились своего – контракт на поставку винтовок Национальная гвардия отозвала, но и заказа на винчестеры фирмы не получила!Ствольная коробка, курок, который надо было взводить перед каждым выстрелом, направляющие для обоймы и знаменитая «скоба Генри».Стремясь заинтересовать потенциальных покупателей, «Винчестер» разработала несколько моделей винтовок под разные патроны, как армейского образца, так и для охоты на крупную дичь. Причем интересно, что за достаточно долгое время своего производства, а М1895 года выпускалась с 1895-ого по 1940 год, появились ее модификации под самые разные патроны, включая 6 мм U.S.N., .30 Army, .30-03, .30-06, .303 British, 7,62×54 мм R, .35 Winchester, .38-72 Winchester, .40-72 Winchester и .405 Winchester. Известен и вариант Winchester .50 express, который был изготовлен по индивидуальному заказу президента США Теодора Рузвельта.Обычный рамочный прицел.Винтовка М1895 стала первой винтовкой, предложенной фирмы «Винчестер», у которой был коробчатый, а не ее традиционный трубчатый магазин под стволом, с коробчатым магазином центрального расположения, а не с трубчатым подствольным магазином. Новый магазин давал возможность совершенно безопасно применять мощные винтовочные патроны центрального воспламенения с остроконечной пулей, что было совершенно невозможно при использовании старого трубчатого магазина из-за возможности накола капсюля предыдущего патрона пулей последующего. Ну, а поскольку появились патроны с остроконечными пулями, данная конструкция магазина для них не подходила.Крепление для штыка и передняя антабка.Эта модель стала самой мощной винтовкой в линейке винтовок фирмы «Винчестер», однако принято считать, что данная попытка все же оказалась не слишком удачной, так как М1895 сохраняла все основные конструктивные решения предшествующего поколения, а времена уже изменились. И, кстати, М1895 стала последней винтовкой с приводом затвора от «скобы Генри», которую разработал Джон Браунинг. Больше он таким оружием уже не занимался!Затвор открыт.История М1895 довольно интересна, и ей тоже, в общем-то, довелось повоевать. Сначала армия США сделала заказ на 10 тыс. М1895 калибра .30/40 Krag для тестирования ее в ходе Испано-Американской войны. Но война окончилась раньше, чем первая партия этих винтовок прибыла к месту использования. Данная партия винтовок маркировалась клеймом «.30 U.S. Army» над патронником, а все они имели штык, аналогичный штыку винтовки M1895 Lee Navy. Затем сотню М1895 передали 33 Добровольческому Пехотному полку на предмет испытаний ее в боевой обстановке во время Филиппино-Американской войны (интересно, что отчет от 25 декабря 1899 подчеркивал, что именно патрон .30/40 Krag очень хорош для армии). А вот оставшиеся 9900 винтовок были проданы фирме M. Harley Company, которая в свою очередь в 1906 году продала их на Кубу, откуда они попали в Мексику, где... очень понравились повстанцам крестьянского генерала Панчо Вильи!Подаватель магазина и патрон, поданный в ствол.Когда в годы Первой мировой войны эмиссары царского правительства отправились по миру в поисках винтовок, данный образец, который фирма обещала выпускать в требуемых количествах, оказался как нельзя более кстати. За период с 1915-ого по 1917 год для Российской императорской армии было заказано около 300 тыс. винтовок М1895. Это был очень большой заказ и, конечно, он принес этой фирме большие доходы. Хотя по требованиям российской стороны в конструкции винтовки пришлось сделать ряд изменений. Прежде всего нужно было поменять ствол под пулю русского патрона 7,62×54 мм R, заменить патронник и магазин. Вторым важным изменением стали две направляющие, закрепленные на ствольной коробке, которые были нужны для того, чтобы магазин можно было бы снаряжать с помощью стандартных обойм от винтовки Мосина М1891. Кроме этого, винтовки, выпущенные для России, имели несколько удлиненный ствол и крепление для штыка. Соответственно увеличенная длина ствола заставила удлинить и цевье. То есть, если учесть, что всего винтовок М1895 было изготовлено 426 тысяч (с 1895 по 1931 год), а почти 300 тысяч были изготовлены под русский патрон, то неудивительно, что именно такие винтовки встречаются до сих пор, как у нас в России, так и за рубежом! Однако в Россию, тем не менее, весь этот заказ не попал, а было поставлено от 291 до 293 тысяч винтовок, которые использовались и в годы Первой Мировой войны и в годы Гражданской.Конечно, чисто психологически очень странно, когда при перезарядке винтовка таким вот образом «раскладывается» у тебя в руках. Непривычно это как-то…Считается, что если сравнивать винтовку Мосина и винтовку Winchester M1895, то последняя будет обладать несколько большей скорострельностью как раз за счет перезарядки при помощи «скобы Генри», даже при том, что перед взведением затвора следовало всякий раз вручную взвести курок. Однако винтовки М1895, по мнению специалистов, были несколько более чувствительны к загрязнению, а их перезарядка «скобой Генри» в положении лежа, равно как и в траншее, была довольно затруднительна. Масса американской винтовки составляла 4,1 кг, длина — 1100 мм, при длине ствола 710 мм. Соответственно вес «трехлинейки» равнялся 4,5 кг, длина пехотной винтовки была 1306 мм, длина ствола 729 мм (пехотной). То есть наша была немного длиннее и тяжелее, но превосходила «американку» в надежности и удобстве обслуживания.Верхняя ствольная накладка на стволе отсутствует. Неужто американцы решили сэкономить на древесине?!Интересно, что первую партию винтовок американцы поставили позже назначенного срока, поскольку переделка винтовки под стандарты русской армии потребовала большего труда, чем ожидалось. Особенно сложной почему-то оказалась разработка вроде бы такой простой детали, как направляющие для мосинской обоймы, которые на ствольную коробку крепились на винтах.Приклад и шейка приклада традиционной формы и очень удобны.А вот что это за клеймо на прикладе (второе на ствольной коробке) специалисты спорят до сих пор. Считается, что это клеймо российской военной приемки, но так ли это точно неизвестно.Это же клеймо на ствольной коробке справа.Кроме этого фирма «Винчестер» посчитала, что российские военные инспекторы слишком уж придирчивы: требуют стандартных для императорской армии испытаний (хотя испытания в компании-изготовителе они и прошли), а также испытаний с использованием патронов, произведенных именно в России, а не в США. Ряд винтовок они забраковали из-за низкого, как утверждалось, качества древесины винтовки, использованной для изготовления ложи. Все это американцы посчитали необоснованными требованиями, однако винтовки, тем не менее нашей стороной приняты не были и в США их продали гражданским лицам.Ну, а здесь все про эту винтовку написано, где выпущена, кем и когда, а также какой у нее номер. Удобно…Винтовки М1895, поступившие в Россию, в императорской российской армии пошли на вооружение войск, находившихся в Прибалтике и в Финляндии, в частности, именно они использовались частями латышских стрелков. Считается, что минимум девять тысяч уцелевших с того времени М1895 СССР отправил в 1936 г. в порядке военной помощи в Испанию правительству республиканцев.Рукоять штыка с кнопкой стопора на головке.До упора, то есть до самой мушки нам штык надеть не удалось, видимо, время сказывается даже на «железяках». Как видите, штык крепится на М1895 под стволом, но мне лично такое крепление штыка не нравится, хотя оно и достаточно широко распространено. Дело в том, что при таком положении клинка им хорошо колоть в живот, а вот между ребер он может и не пройти и ранение будет поверхностным. Надо все-таки было предусмотреть крепление сбоку, так, чтобы клинок штыка лежал плашмя. Тогда он и в живет войдет без труда, и между ребер…Когда речь заходит об охотничьих модификациях М1895 то обычно вспоминают такого американского президента, как Теодор Рузвельт, который просто обожал эту винтовку и ездил с ней на сафари в Африку в 1909 году. Но ее использовали и многие другие известные охотники, такие как Марти и Оса Джонсоны, Чарльз Коттар, писатель Стивен Эдвард Уайт, Гаррит Форбс и Элмер Кейт, который как раз ее будущему президенту Рузвельту и посоветовал.Мне показалось, что на баланс винтовки штык безусловно влияет, но не очень уж сильно.Перезаряжать ее, орудуя этой самой «скобой Генри», совсем не легко. В детстве я обожал проделывать это, играя в «войнушку», лежа дома на полу… на мягком ковре. И мне было очень неудобно, приходилось заваливаться на бок! А каково было делать это солдатам в шинелях на земле под огнем германских маузеров?!В Африке Рузвельт пользовался двумя М1895 (обе под патроны .405 Winchester) и еще две купил для сына: одну под этот же патрон и другую – под .30-03 Springfield). В своих мемуарах Рузвельт называл эти винтовки своим «талисманом от львов» и оценивал их очень высоко. Интересно, что в честь 100-летия годовщины правления президента Теодора Рузвельта компания «Винчестер» выпустила специальные юбилейные винтовки под патроны .405 Winchester, .30-06 Springfield и .30-40 Krag. А в 2009 году две винтовки были изготовлены в память о его знаменитом африканском сафари. Причем, хотя клейма на них стояли Browning и Winchester, изготовлены они были японской фирмой Miroku Corp.Рекламный плакат фирмы «Винчестер». Верхний образец, как раз тот, что был у моего деда. Только не фирменный, а передельный.