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Командование ВВС США запланировало перевооружение F-22 Raptor

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Командование американских Военно-воздушные сил официально подтвердило планы по масштабному перевооружению истребителей пятого поколения. Первыми, по плану ВВС США, в следующем году новые ракеты и улучшенные боевые системы получат истребители F-22 Raptor, передает "Warspot" со ссылкой на портал foxnews.com.

Командование ВВС США запланировало перевооружение F-22 Raptor


По планам командования ВВС США, именно F-22 Raptor станет первым самолетом, на котором будет установлено новое поколение ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X и AIM 120-D. Новые ракеты имеют улучшенную маневренность и значительно возросшую дальность поражения целей. При этом утверждается, что второе поколение этих ракет позволит "стрелять из-за плеча", поражая цели, находящиеся позади самолета. Также на F-22 Raptor будут установлены улучшенные боевые системы, позволяющие улучшить взаимодействие пилота с вооружением самолета. Именно система off-boresight позволит пилоту контролировать заднюю сферу самолета и поражать цели в этой сфере не меняя курса самолета. Кроме этого заявляется о значительном изменении авионики самолета.


F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный для замены истребителя четвёртого поколения F-15 Eagle. Всего выпущено 187 единиц в период с 1997 по 2011 год. Является самым дорогим истребителем в мире — $146,2 млн за штуку.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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4 комментария
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  1. Джек О’Нилл Онлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 15:46
    0
    Вроде проблему с LOAL они решили, так что...
    Кстати, непонятно что у Пиотона-5 с LOAL. Кто в теме?..
  2. Stakan Онлайн
    Stakan Сегодня, 15:47
    +1
    F-22 Raptor будут установлены улучшенные боевые системы, позволяющие улучшить взаимодействие пилота с вооружением самолета.

    Проверить бы надо в небе Сирии ! Ждемс Слабо ?..(израиль как всегда боится и ждет) ...Вот кроме шуток устроим "шоу над Сирией и БВ" Кто кого ?

    Слабо всем ,я уверен..Только из далека можете гадить и бомбить мирных..
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: Stakan
      израиль как всегда боится и ждет

      А откуда у Израиля Ф-22 ??? wink
    2. Джек О’Нилл Онлайн
      Джек О’Нилл Сегодня, 15:58
      0
      Проверить бы надо в небе Сирии ! Ждемс Слабо ?..(израиль как всегда боится и ждет) ...Вот кроме шуток устроим "шоу над Сирией и БВ" Кто кого ?

      Слабо всем ,я уверен..Только из далека можете гадить и бомбить мирных..

      Не они выражают вечную озабоченность на избиение нашего союзника...