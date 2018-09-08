Командование ВВС США запланировало перевооружение F-22 Raptor

Командование американских Военно-воздушные сил официально подтвердило планы по масштабному перевооружению истребителей пятого поколения. Первыми, по плану ВВС США, в следующем году новые ракеты и улучшенные боевые системы получат истребители F-22 Raptor, передает "Warspot" со ссылкой на портал foxnews.com.По планам командования ВВС США, именно F-22 Raptor станет первым самолетом, на котором будет установлено новое поколение ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X и AIM 120-D. Новые ракеты имеют улучшенную маневренность и значительно возросшую дальность поражения целей. При этом утверждается, что второе поколение этих ракет позволит "стрелять из-за плеча", поражая цели, находящиеся позади самолета. Также на F-22 Raptor будут установлены улучшенные боевые системы, позволяющие улучшить взаимодействие пилота с вооружением самолета. Именно система off-boresight позволит пилоту контролировать заднюю сферу самолета и поражать цели в этой сфере не меняя курса самолета. Кроме этого заявляется о значительном изменении авионики самолета.F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный для замены истребителя четвёртого поколения F-15 Eagle. Всего выпущено 187 единиц в период с 1997 по 2011 год. Является самым дорогим истребителем в мире — $146,2 млн за штуку.