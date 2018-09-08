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С удовольствием приеду. Ким Чен Ын подтвердил официальный визит в Россию

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию с официальным визитом, дипломатические ведомства России и КНДР начали согласование времени и места визита, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

С удовольствием приеду. Ким Чен Ын подтвердил официальный визит в Россию


Матвиенко, прибывшая в Пхеньян, передала главе Северной Кореи послание президента России Владимира Путина, в котором российский лидер официально пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. В ответ северокорейский руководитель заявил, что с удовольствием посетит Россию с официальным визитом, тем более, что его "лично пригласил Владимир Владимирович". При этом он не стал откладывать на долго поездку и дал указание МИД Северной Кореи начать согласование условий поездки с российской стороной.


Ожидается, что во время визита Ким Чен Ына в Россию, стороны обсудят ряд важнейших вопросов дальнейшего сотрудничества стран, а так же вопросы международной политики.

Между тем Ким Чен Ын не подтвердил свое участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке, по причине проведения в это время межкорейского саммита, во время которого глава КНДР встретится с южнокорейским президентом Мун Чже Ином.




Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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43 комментария
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  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 16:29
    +9
    С удовольствием приеду. Ким Чен Ын подтвердил официальный визит в Россию
    Почему и нет?! Пусть едет.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 16:32
      +5
      Сергей hi
      северокорейский руководитель заявил, что с удовольствием посетит Россию с официальным визитом, тем более, что его "лично пригласил Владимир Владимирович"

      Как там западные СМИ и ресурсы : ещё не назвали Ына агентом Кремля ? wink
      А если серьёзно : эту новость можно подать под разным соусом , в зависимости от пожеланий заказчика . Вот только что-то я нигде пока не наткнулся на эту новость на других ресурсах ...
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 17:57
        +1
        Поле для их фантазий и инсинуаций большое , пусть изгаляются. Приветствую Паша! hi
    2. Skif83 Офлайн
      Skif83 Сегодня, 16:43
      0
      Враг твоего врага не всегда друг, но может им стать на какое-то время. Тем более с ядерной дубинкой.
    3. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 17:10
      +1
      Будем надеяться, что хоть Ким сумеет построить наших "сенаторов". lol
      1. Stakan Офлайн
        Stakan Сегодня, 17:33
        +4
        По ж\д поедит ..Да Ын в Москве ,тут не просто общие соглашения .Обратно может МБР увести втихую хе хе Ну пару поездов электростанций и т.д.
        Такой вой сейчас начнется у либерастни. lol
  2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 16:30
    0
    ...встретится с южнокорейским президентом Мун Чже Ином


    Ох и имечки ж...

    laughing
  3. Джек О’Нилл Офлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 16:30
    +1
    Матвиенко и Ын - отличная пара.
    1. demo Офлайн
      demo Сегодня, 16:35
      +8
      Я слышал что Ын "завязал". yes
      1. сибиралт Офлайн
        сибиралт Сегодня, 17:12
        +2
        +100500, конечно! Матвиенко отдыхает. Спасибо за умный юмор, "demo", плюсую однозначно! good
      2. himRa Офлайн
        himRa Сегодня, 17:21
        +2
        Но....как то неодназначно на него уставилась Валентина,и ...про какое ,,удовольствие,,намекал тов.Ын!?
        1. сибиралт Офлайн
          сибиралт Сегодня, 17:41
          0
          Ким не бухает. Ей с Ыном говорить не о чем. lol
    2. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 16:39
      +5
      Джек О’Нилл (Юрий)
      Матвиенко и Ын - отличная пара.
      А ,что она вдова нынче.А после пенсионной реформы (которую кстати сама и поддержала)ещё можно сказать деваха на выданье . Почему и не послужить отечеству так сказать личным примером. feel
      1. Джек О’Нилл Офлайн
        Джек О’Нилл Сегодня, 18:29
        +2
        А ,что она вдова нынче.А после пенсионной реформы (которую кстати сама и поддержала)ещё можно сказать деваха на выданье . Почему и не послужить отечеству так сказать личным примером. feel

        Дружба народов.) laughing
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 18:42
          +1
          [quote=Джек О’Нилл][quote]
          Дружба народов.) laughing[/quote]
          Почему нет? wink Если эта дружба к миру приведёт,я только ЗА буду-
  4. mvg Офлайн
    mvg Сегодня, 16:36
    -8
    Зачем? Какое с Кореей может быть сотрудничество? Ей даже рис не впарить.
    1. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 18:17
      +1
      Цитата: mvg
      Зачем? Какое с Кореей может быть сотрудничество? Ей даже рис не впарить.

      У нас любят изгоев.
  5. shans2 Онлайн
    shans2 Сегодня, 16:36
    0
    Единая Корея будет вне зависимости от хотелок США). Кончилось время гегемонов драных).
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 17:29
      +2
      Интересно как она может стать единой если у них общественный строй разный? Это как объединение ФРГ и ГДР. Объединились в капиталистический строй. Другой пример Украина и Россия. Строй вроде один. Но как теперь им объединится?
      1. Плотник 2329 Офлайн
        Плотник 2329 Сегодня, 18:20
        +2
        Да это романтик-оптимист. Как стукнул кулаком по столу!
    2. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 18:26
      0
      Кончилось время гегемонов
      Ещё нет,к сожалению...Будем реалистами-мир несправедлив,увы и ах...
      Мистер-с какого парень года,с какого парохода?
  6. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 16:41
    +5
    Мы народ гостеприимный... хлеб, соль love
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:01
      +3
      Можно и совместные учения организовать, а почему и нет. hi
      1. РУСС Офлайн
        РУСС Сегодня, 18:18
        +2
        Цитата: Black Sniper
        Можно и совместные учения организовать, а почему и нет. hi

        В качестве шоу?
    2. himRa Офлайн
      himRa Сегодня, 18:02
      +4
      Цитата: Masya Masya
      Мы народ гостеприимный... хлеб, соль love

      И думаю надо все таки еще добавить риса,неудобно как то ! laughing
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 18:24
        +2
        love
        Цитата: himRa
        И думаю надо все таки еще добавить риса,неудобно как то !

        да побольше , побольше... feel
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:00
    +5
    Для начала Владимир Владимирович мог бы выйти из санкционного режима против Северной Кореи, а то приглашать Ына просто бессмысленно. Только чтобы свой рейтинг в глазах обывателя поднять.
    1. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 18:23
      0
      Да рейтинг поднимай-не поднимай - обыватель всё равно своё.
      Из санкций выходить, всё разворовали, пенсий лишили, Западу продались и т.д.
      hi
  8. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 17:02
    +10
    В конце 80-х годов был в командировке в КНДР. Задача была поставить на производство МиГ-29. Какие прекрасные люди работали тогда там и предприятия были хорошие. Привез подарок от отца нынешнего Президента КНДР настольную лампу. На ножке лампы очень красивый орнамент. Лампа высотой около 70 см.
  9. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 17:19
    -6
    Радость то какая, сам Ын едет laughing
    Бабок, наверняка, попросит
    1. Stakan Офлайн
      Stakan Сегодня, 17:39
      +5
      Цитата: Krasnodar
      Радость то какая, сам Ын едет laughing
      Бабок, наверняка, попросит

      Бабок Израиль запросит и Украина в резервном фонде США ! Ын умеет с США общаться и с япона мамой тоже пообщается (достали они нас) А вообще ж\д будем строить из Южной кореи .через КНДР !!!
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 17:47
        -4
        Цитата: Stakan
        Цитата: Krasnodar
        Радость то какая, сам Ын едет laughing
        Бабок, наверняка, попросит

        Бабок Израиль запросит и Украина в резервном фонде США ! Ын умеет с США общаться и с япона мамой тоже пообщается (достали они нас) А вообще ж\д будем строить из Южной кореи .через КНДР !!!

        Израиль и так их получает, причём столько же, сколько в совокупности Египет и Иордания. За это евреи отдали отжатый у Египта в 1967 году Синай, Египет вошёл в зону влияния США и подписал мир с Израилем, а Иордания никогда не откажет американцам в размещении матрасного воинского контингента. По Украине - не знаю, раньше получали от РФ (только Янукович перед майданом 5 млрд баков), сейчас решили, что амерс дадут больше. А ж/д через Корею Северную будем строить за деньги Кима? laughing
        1. ultra Офлайн
          ultra Сегодня, 18:01
          0
          Цитата: Krasnodar
          Египет вошёл в зону влияния США

          Думаю после того как ы кинули Мубарака и выступили против Сиси не всё так однозначно.
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 18:47
            0
            Цитата: ultra
            Цитата: Krasnodar
            Египет вошёл в зону влияния США

            Думаю после того как ы кинули Мубарака и выступили против Сиси не всё так однозначно.

            Кто такие ы? Барак Хусейн Обама? laughing У Израиля с Ас-Сиси отношения прекрасные - сотрудничают как по Газе, так и по борьбе с ИГ на Синае. По деньгам - египтяне вооружены Абрамсами, Ф-16-ми и деньги на содержание армии (и не только) Египта, сумма установленная ещё в конце 70-х для них критична, в отличие от Израиля, ВВП которого вырос за эти годы в разы и матрасная помощь которому составляет 1-1,5% бюджета в год.
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:43
      +1
      Вы готовы помочь Северной Корее? Ына у вас бабок будет просить, Краснодар? ??
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 18:53
        +1
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Вы готовы помочь Северной Корее? Ына у вас бабок будет просить, Краснодар? ??

        И с Ваших налогов (т.е. у Вас) и с моих и с размера Вашей пенсии, (кстати, из-за недостачи средств Пенсионный возраст подняли, что вызвало на ВО волну возмущений). Вы не думайте, что помощь всем на свете или иное мероприятие, сделанное за гос.счет, не сказывается на Вас в будущем, да и в настоящем. Т.е. вместо того, чтобы эти бабки шли на новое мед.оборудование в больнице Вашего города, они пойдут на Кима. Если Вас это устраивает, то меня нет.
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:15
          0
          За честный ответ вам от меня +++!!! hi
  10. Лара Крофт Онлайн
    Лара Крофт Сегодня, 17:30
    -3
    Ожидается, что во время визита Ким Чен Ына в Россию, стороны обсудят ряд важнейших вопросов дальнейшего сотрудничества стран, а так же вопросы международной политики.

    Ну вот и кремлевский обком заработал от его посетителей, вашингтонский уже посидел....
  11. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 17:54
    +2
    Надеюсь не на бронепоезде, как папа последний раз в Москву пилил три недели, летать боялся. soldier Как впрочем и Сталин .
    Великие вожди с великими причудами. wink
  12. Govorun Офлайн
    Govorun Сегодня, 18:05
    +2
    С удовольствием приеду. Ким Чен Ын подтвердил официальный визит в Россию...
    Создадим союз врагов США ,для забавы)...Россия,Иран,Корея,Китай и назовем ее " Ось добра"...
  13. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 18:22
    +1
    Интересно, как там у главы Северной Кореи пенсионеры поживают?
  14. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 18:29
    0
    Походу США и Япония толкунули Россию к КНДР...
  15. Приговор Онлайн
    Приговор Сегодня, 19:14
    0
    Позор поддерживать санкции американцев против Северной Кореи. Наш выход из них может быть ответом на введение санкций против нас.