С удовольствием приеду. Ким Чен Ын подтвердил официальный визит в Россию...

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию с официальным визитом, дипломатические ведомства России и КНДР начали согласование времени и места визита, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Матвиенко, прибывшая в Пхеньян, передала главе Северной Кореи послание президента России Владимира Путина, в котором российский лидер официально пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. В ответ северокорейский руководитель заявил, что с удовольствием посетит Россию с официальным визитом, тем более, что его "лично пригласил Владимир Владимирович". При этом он не стал откладывать на долго поездку и дал указание МИД Северной Кореи начать согласование условий поездки с российской стороной.Ожидается, что во время визита Ким Чен Ына в Россию, стороны обсудят ряд важнейших вопросов дальнейшего сотрудничества стран, а так же вопросы международной политики.Между тем Ким Чен Ын не подтвердил свое участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке, по причине проведения в это время межкорейского саммита, во время которого глава КНДР встретится с южнокорейским президентом Мун Чже Ином.